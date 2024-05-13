Небольшие горнолыжные курорты в Австрии
Где волшебство зимы царит как дома
Зима в Австрии - это погружение в красоту пейзажей и знакомство с альпийским образом жизни, которые ярче всего проявляются во время катания на лыжах по трассе, зимнего похода по заснеженному лесу или бега на лыжах вдоль замерзших рек.
Чувство единения с природой особенно сильно ощущается в альпийской местности. Высокогорные деревни в Альпах представляют собой настоящий обитель спокойствия. Раньше они были недоступны для посещения в течение нескольких недель зимой, однако сегодня к ним налажено удобное сообщение. Ваше проживание у гостеприимных хозяев сопровождается современным уровнем комфорта, велнес-услугами и отличной кухней.
Сочетание заснеженных горных панорам и исторических районов старого города позволяет легко отвлечься от повседневной рутины и в полной мере насладиться зимним отдыхом.
Фильцмоос
Данное место с неповторимыми фермерскими домиками пропитано атмосферой горной деревни. Расположено на высоте 1000 метров над уровнем моря. Те, кто ищет спортивные активности, могут провести время на небольшом горнолыжном курорте с 20 км трассой и восемью подъемниками. Две горы для спуска с лыжами - Россбранд (1 600 метров) и Гроссберг (1 380 метров), а также трассы в районе Нойберг — здесь вы найдете как легкие трассы для детей и новичков, так и "красные" и "черные" трассы для экстремальных лыжников и профессионалов.
Снежный регион также идеально подходит для катания на беговых лыжах и зимних походов. Впечатляющий ландшафт вокруг Фильцмоос в Зальцбургер-Ланде лучше всего исследовать, катаясь на санях, запряженных лошадьми.
Международной достопримечательностью являются ежегодные Недели воздушных шаров в январе. Светящиеся воздушные шары всю ночь будут парить над Фильцмоосом вместе с музыкальным сопровождением и фейерверком в конце. Незабываемое впечатление!
Особенность: в Фильцмоосе есть 17 мест силы.
Мария Альм
Мария Альм, идиллически расположенная на высоте 802 метра над уровнем моря в Зальцбургерланде, окружена величественным альпийским миром. Здания прошлых веков и башня паломнической церкви характеризуют горную деревню. Уютно расположившись среди внушительных видов Хохкёнига, отдыхающие могут расслабиться и заняться спортом вдали от шума и суеты. Горнолыжная зона Хохкёниг включает в себя 120 километров трасс и 34 подъемника, предлагая лыжникам и сноубордистам широкое разнообразие рельефа. Здесь каждый найдет что-то себе по душе: от широких семейных маршрутов до сложных трасс для опытных лыжников. Этот район является частью Ски Амаде, крупнейшей горнолыжной ассоциации Австрии, которая предоставляет доступ к 760 километрам трасс.
А что вне трасс? Для любителей беговых лыж здесь подготовлены =30 километров ухоженных трасс в Марии Альм. Прогулки на снегоступах и зимние туристические маршруты предлагают возможность насладиться спокойствием природы. Особенно впечатляет прогулка в санях, запряженных лошадьми, по заснеженному ландшафту - совет для романтиков.
Особенность: в Мария Альм есть ночная санная трасса длиной 6 километров.
Прагратен-ам-Гросвенедигер
В Прагратен-ам-Гросвенедигер отдыхающих зимой ждет подлинный опыт проживания в старинных фермерских домах. Если вы приехали, чтобы отдохнуть от шума и суеты, то это место для вас.
Небольшой горнолыжный курорт Прагратен состоит из 15 километров трасс и двух подъемников. Многие катаются здесь впервые. Удобные трассы позволяют кататься на лыжах в непринужденной семейной атмосфере.
Это место расположено в горах Хоэ Тауэрн на высоте 1 312 метров над уровнем моря и может предложить гораздо больше, чем просто катание на лыжах. Любители беговых лыж могут наслаждаться живописными пейзажами на протяжении 20 километров ухоженных трасс. Походы на снегоступах, катание на санях и зимние туристические маршруты, проходящие через нетронутую природу, и с которых всегда видны окружающие туриста горы. Катание на коньках и керлинг на естественном льду разнообразят зимние дни в Восточном Тироле. Необычным развлечением является лыжный тур с гидом по Гросвенедигеру. Четвертая по высоте гора Австрии предлагает незабываемые впечатления для всех, кто ищет приключений.
Особенность: Вам стоит открыть для себя удивительные альпийские хижины, около 60 трехтысячных пиков и девять прекрасных долин
Хайлигенблют
Отдыхающие чувствуют себя здесь как в старые добрые времена, как будто время остановилось. Хайлигенблут расположен на высоте почти 1 300 метров над уровнем моря в живописном горном ландшафте с уникальными природными пейзажам, в центре национального парка Хоэ Тауэрн. Над деревней возвышается могучая вершина Гросглокнер, самая высокая гора Австрии.
Желающие покататься на лыжах в Хайлигенблуте могут посетить горнолыжный курорт Гросглокнер/ Хайлигенблут, состоящий из 55 километров трасс и 12 подъемников. Трассы варьируются от пологих склонов для новичков и семей до сложных трасс для опытных лыжников. Любители внетрассового катания найдут здесь арену для фрирайда (Фрирайд-арена) площадью 1 500 гектаров с шестью фрирайд-секторами.
В окрестностях Гросглокнера сбываются мечты о зимнем альпинизме. Во время лыжного похода каждый может приблизиться к природе. Желающие расслабиться могут отравиться в зимний поход по заснеженной местности, покататься на санях по освещенной трассе или почувствовать романтику, катаясь на санях, запряженных лошадьми.
Особенность: благодаря горной гряде Гроссглокнер деревня получила репутацию одного из самых красивых мест в Альпах.
Гаргеллен
Деревня расположена "в самом дальнем углу" горного массива Монтафон на высоте 1 423 метра над уровнем моря. Удивительно, как гармонично сосуществуют здесь спокойная зимняя тишина и горнолыжный туризм. Здесь лыжникам доступны 39 километров трасс и восемь подъемников. Несмотря на то, что деревня расположена посреди высоких гор между массивами Ретикон и Сильвретта, ландшафт отличается пологими чертами.
Именно в этом и заключается сила Гаргеллена: высокогорный климатический курорт Форарльберга находится вдали от движения поездов и туристической суеты. Таким образом, была сохранена его самобытность. Лучше всего это прослеживается по живописным усадьбам, возраст которых достигает 300 лет.
Особенность: Гаргеллен - самая высокогорная деревня в Монтафоне.
Раурис
Раурис, расположенный на высоте 950 метров над уровнем моря на юге Зальцбургерланда, имеет непревзойденный зимний пейзаж. Живописно окруженная заснеженными вершинами и густыми лесами долина - идеальное место для спокойного зимнего отдыха.
Горнолыжный курорт Рауризер Хохальмбанен включает в себя 32 километра трасс и десять подъемников. Небольшие, удобные, широкие и солнечные склоны - здесь семьи могут в спокойном темпе кататься на лыжах благодаря тренировочным склонам для детей и начинающих лыжников. Опытные сноубордисты также завсегдатаи этих мест. Склоны на восточной стороне сохраняют снежный покров до весны, что обеспечивает долгий сезон катания.
Желающие открыть для себя заснеженную природу и свежий горный воздух, найдут здесь зимнюю пешеходную тропу с высотой 580 метров. Любители беговых лыж могут насладиться 30 километрами ухоженных закругленных трасс. В то же время прогулка на снегоступах в сопровождении гида приведет вас в "зимние джунгли" в глубине национального парка Хоэ Тауэрн.
Особенность: на протяжении веков долина Раурис считалась центром золотодобычи в Австрии.
Альпбах
Долина Альпбах, расположенная между Китцбюэльскими и Бранденбергскими Альпами, очаровывает своими сказочными зимними пейзажами. Любители зимних видов спорта найдут в Альпбахтале Вильдшенау горнолыжный курорт с 113 километрами трасс и 45 подъемниками. В детской лыжной школе каждый научится делать первые шаги на лыжах. Если это не получается у вас достаточно быстро, вы можете прокатиться по стремительной зимней санной трассе. Очень увлекательно!
На протяжении тысячелетий дикие воды Бранденбергерской реки Ахе прокладывали себе путь через долину. Сегодня, вместе с диким и романтичным ущельем Тифенбахкламм, они образуют по-настоящему сказочный и живописный фон. Зимние походы, катание на беговых лыжах и прогулки на снегоступах приводят ваше тело и разум в состояние покоя. А прекрасная долина предлагает так много пространства, чтобы оставить повседневную жизнь позади.
Особенность: катание на коньках на озере Рейнталерзее в Крамзахе возможно при соответствующей температуре и толщине льда.
Озеро Вайсензее
Озеро Вайсензее является отправной точкой для многих зимних видов спорта: благодаря своему расположению в долине Гайль в Каринтии оно ежегодно замерзает. В нескольких минутах ходьбы от озера находится небольшой горнолыжный курорт со школой катания на лыжах и кресельной канатной дорогой. С широкого склона всегда открывается вид на Вайсензее. Помимо озера и горнолыжного курорта, 40 километров двухполосных трасс и трасс для катания на коньках пересекают наполненную солнечными лучами долину. В уютных лыжных домиках вы сможете передохнуть перед следующим спуском.
Те, кто еще не устал после дня, проведенного на склонах, берутся за коньки. Когда лед очищен от снега, здесь появляется множество фигуристов, которые тренируются в пируэтах или керлинге.
Уже много лет назад курорт на берегу Вайсензее стал постепенно облагораживаться – природный парк Вайсензее на сегодняшний день неоднократно был отмечен в качестве ведущего региона для катания. Вам не потребуются машины, ведь до любого места можно добраться на удобных маршрутных автобусах. Вайсензее является "слоу-фуд-регионом", особое внимание здесь уделяется местным продуктам и ресторанам, предлагающим вкусные блюда национальной кухни региона.
Особенность: площадь замерзшего льда на озере Вайсензее составляет 6,5 км², это самая большая площадь ухоженного естественная льда в Европе.
Хинтерштодер
Хинтерштодер расположен в идиллической долине на высоте 600 метров над уровнем моря и является известным местом проведения Кубка мира по лыжному спорту, сохранившим, однако, свой первоначальный деревенский характер. Желающих покататься на лыжах, ждут 40 километров трасс, поднимающихся на высоту до 2 000 метров, что делает верхнеавстрйиский горнолыжный курорт прекрасным местом для катания. Впечатляющие горные гиганты Тотес Гебирге создают потрясающий фон - они всегда в поле зрения на обширных панорамных склонах. Благодаря лыжной школе с присмотром для малышей, тренировочным подъемникам и конвейерным лентам зона катания особенно популярна среди семей. Те, кто хочет испытать себя, могут отправиться на трассу Кубка мира с максимальным уклоном 60 % или на трассу "Inferno" с уклоном до 70 %.
Те, кто ищет тишины и покоя, также найдут в Хинтерстодере и его окрестностях все необходимое для спокойного зимнего отдыха. Наслаждайтесь заснеженной природой вдвоем во время зимних походов или прогулок на снегоступах. Благодаря 100 километрам расчищенных, а иногда даже проложенных зимних троп, регион Пирн-Приель на окраине национального парка Кальпен можно открывать для себя каждый день заново.
Особенность: Хинтерстодер является одной из так называемых "альпийских жемчужин" и, следовательно, одним из 25 особо экологически чистых мест в Альпах. Альпийские жемчужины предъявляют самые высокие требования к экологически чистому отдыху и все больше полагаются на туристические такси, автобусы в долинах и горные железные дороги.
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