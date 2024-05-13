На этих 9 небольших и очаровательных горнолыжных курортах заснеженный горный ландшафт сочетается с историческими районами старого города.

Где волшебство зимы царит как дома

Зима в Австрии - это погружение в красоту пейзажей и знакомство с альпийским образом жизни, которые ярче всего проявляются во время катания на лыжах по трассе, зимнего похода по заснеженному лесу или бега на лыжах вдоль замерзших рек.

Чувство единения с природой особенно сильно ощущается в альпийской местности. Высокогорные деревни в Альпах представляют собой настоящий обитель спокойствия. Раньше они были недоступны для посещения в течение нескольких недель зимой, однако сегодня к ним налажено удобное сообщение. Ваше проживание у гостеприимных хозяев сопровождается современным уровнем комфорта, велнес-услугами и отличной кухней.

Сочетание заснеженных горных панорам и исторических районов старого города позволяет легко отвлечься от повседневной рутины и в полной мере насладиться зимним отдыхом.