Лучшие фестивали Австрии

Вдохновение музыкой моментально пробуждает особое чувство жизни. Удивительные места создают неповторимую атмосферу для музыкальных впечатлений. Попробуйте сами!

Австрийское удовольствие от культуры как отношение к жизни

В Австрии люди быстро приходят в восторг, когда речь заходит о музыке. Гости здесь наслаждаются разнообразием и легкостью, ощущая это особое отношение к жизни. Удивительно красивые места создают неповторимую обстановку для незабываемых музыкальных впечатлений на многочисленных фестивалях.

Искусство и культура Австрии известны высочайшим художественным уровнем, но при этом в постановках всегда присутствует ощущение легкости. Важной частью культурной жизни Австрии являются фестивали. Обилие различных жанров – от классических до современных, а также творческий дух локаций – вот то, что отличает австрийскую фестивальную сцену. Сочетание захватывающей музыки, интерпретации и живописного окружения одинаково трогательно и оставляет почти эйфорическое чувство.

Перед гостями оживают давно ушедшие эпохи, а также предстает современность: будь то на музыкальном фестивале в Графенэгге, всемирно известном Зальцбургском фестивале или на джазовом фестивале в Заальфельдене. Во всех этих моментах чувствуется творческая жилка и искренняя любовь австрийцев к музыке. Придавать миру музыки высокий уровень важности и вместе обсуждать представления – это, наверное, и есть то самое отношение к жизни людей, которые ценят искусство и культуру. Позвольте вас вдохновить, поддайтесь этим эмоциям и насладитесь австрийской культурой!

Оперные фестивали

Опера на фоне потрясающих природных декораций

Король фестивалей: кому не знаком известный на весь мир Зальцбургский фестиваль? Ежегодно постановка пьесы «Имярек» привлекает гостей со всего света в город Моцарта. Но здесь балуют не только поклонников классической музыки: программа включает в себя премьеры современных авторов, а также новую музыку и авангардные эксперименты. Неудивительно, что все, кто имеет репутацию в сфере искусства, съезжаются летом в Австрию. Санкт-Маргаретен, Зальцбург и Брегенц: музыка с вау-эффектом!

Отчего это зависит? От завораживающих природных декораций, великолепных постановок всемирно известных опер или удивительных и тщательно продуманных сценических решений? Неважно. В любом случае эти впечатления останутся в вашей памяти надолго.

Король фестивалей

Соборная площадь, театры и церкви, а также фестивальный зал создают прекрасное обрамление для опер, спектаклей и концертов.

Зальцбургский фестиваль

Звуки оперы в каменоломне

На одной из самых впечатляющих сцен Европы под открытым небом любители оперы могут насладиться шедеврами классической музыки.

Фестиваль оперы в Санкт-Маргаретен

Опера на фоне фантастических декораций

Уникальные впечатления: каждое лето на протяжении четырех недель гостей ждут монументальные оперные постановки под звездным небом.

Брегенцский фестиваль
Летние фестивали

Занавес открывается. За ним – великолепные декорации

Джаз, поп, народную или мировую музыку в сочетании с удивительной природой можно встретить на летних фестивалях в Австрии. Что может быть прекраснее, чем фестиваль под открытым небом посреди природы и живописных пейзажей? В Австрии у вас есть выбор. Исторический ров у стен замка, парк в стиле барокко, тихое лесное озеро или заброшенные каменоломни: в каждом месте есть что-то особенное.

В моде мероприятия в избранных местах, иногда достаточно уединенных. Природа превращается в сцену, на которой кажется, что музыка воздействует более глубоко. Кроме того, помимо культурного удовольствия посетителей ждет ценный отдых и гастрономические изыски.

Сцена под открытым небом во рве замка

Сцена под открытым небом, каких мало. Стоит увидеть и послушать!

Музыкальный фестиваль в Штайре

Музыка в Облачной башне

Все на высшем уровне: как выбор произведений, так и гастрономическое предложение.

Музыкальный фестиваль в Графенэгге

Фестиваль в замке Клам

Звезды собираются под романтической иллюминацией замка, создающей особую атмосферу.

Фестиваль в замке Клам

Яркий фестивальный микс

Смешение неизвестного, инновационного и традиционного в разных местах Каринтии.

Фестиваль Каринтийское лето

Фестиваль оперетты

Нега вальса и мелодичное волшебство радуют гостей на сцене под открытым небом.

Озерный фестиваль в Мёрбише

Венская народная шраммель-музыка

Вокруг озера Херрен в течение шести дней звучит мировая музыка – то классическая, то оригинальная.

Schrammel.Klang.Festival

Фестиваль, где смешиваются жанры

Небольшой уютный фестиваль посвящен смешению стилей и жанров.

wellenklӕnge

Фестиваль в непринужденной обстановке

Культура и непринужденность не противоречат друг другу. Доказательство этому – этот фестиваль.

styriarte

Эксклюзивный фестиваль

До сих пор здесь сохраняется атмосфера интимности частных домашних концертов.

Шубертиада в Шварценберг и Хоэнемс

Фестиваль культуры

Вино и наслаждение культурой в сочетании с мировой и народной музыкой у виноделов Кремса.

glatt & verkehrt

Инсбрукский фестиваль старинной музыки

В центре внимания – оперы эпохи барокко и концерты в исторических местах Инсбрука.

Инсбрукский фестиваль

Импровизация на джазовом фестивале

С альпийского луга в концертный зал: джазовая импровизация высшего класса.

Джазовый фестиваль в Заальфельден

Выдающийся музыкальный фестиваль

Световое и звуковое зрелище объединяет в себе музыку и необыкновенное шоу.

Фестиваль Klangwolke в Линце

Легендарный фестиваль под открытым небом

Три дня музыки, веселья и солнца на 13 сценах во время крупнейшего фестиваля под открытым небом в Европе.

Фестиваль на Дунайском острове

Волшебный фестиваль культуры

Цирк, музыка и инсталляции: феерия на фестивале уличного искусства.

La Strada
Зимние фестивали

Музыка посреди заснеженных ландшафтов

Зимние фестивали в Австрии – события с особенной атмосферой. На фоне заснеженной природы они объединяют музыку, искусство и традиции. От классических концертов до современного перформанса – такая разнообразная программа идеально подходит к зимнему антуражу. Уникальные декорации в виде Альп и живописных городов делают эти мероприятия незабываемыми, перенося посетителей в волшебную зимнюю сказку.

Альпийский образ жизни и зима в Заальбах-Хинтерглемме

Катание на лыжах под лучами солнца, музыку, веселье и незабываемые приключения в горах подарит фестиваль White Pearl.

White Pearl Mountain Days

Виртуозы посреди Альп

Волшебные звуки музыки на фоне заснеженных пейзажей в Эрле.

Тирольский фестиваль в Эрле

Гармония джаза и зимних гор

На фестивале Snow Jazz альпийский шарм соединяется с удивительной музыкой звездных исполнителей джазовой сцены.

Snow Jazz Gastein

Традиция в сочетании с фестивальной атмосферой

На горе или в долине: на фестивале духовой музыки Winter Woodstock der Blasmusik мурашки появятся не только от холода.

Winter Woodstock der Blasmusik
Когда аплодирует даже окружающая среда

«Зеленые» фестивали

Все больше людей осознают важность здорового и экологичного образа жизни. И поскольку изменение климата у всех на слуху, все больше организаторов фестивалей стараются придерживаться концепции устойчивого развития: так, например, «зеленые» фестивали отказываются от одноразовой посуды и предлагают большой ассортимент органической еды в виде региональных блюд и напитков.

Важно, чтобы гости фестивалей также придерживались этих правил и бережно относились к окружающей среде. Тогда ничто не помешает и в будущем получать музыкальные впечатления на фоне нетронутой природы.

Фестиваль молодых талантов

Фестиваль уличного искусства Buskers Festival в Вене дает возможность молодым талантам выступить перед большой аудиторией.

Buskers Festival в Вене

Народная музыка на фоне природной идиллии

Вокруг озера Херрен в течение шести дней звучит мировая музыка – то классическая, то оригинальная.

Schrammel.Klang.

Гармоничное сочетание звукового искусства и природы

Небольшой уютный фестиваль посвящен смешению стилей и жанров.

wellenklӕnge

Необычные ритмы и летнее настроение

Фестиваль, где представлено культурное разнообразие от почти неизвестных стилей до поп-музыки, ежегодно притягивает в Фельдкирх множество посетителей.

Poolbar-Festival

Зеленый фестиваль в Иннфиртеле

Фестиваль предлагает музыкальную и культурную программу в живописной обстановке на природе.

Free-Tree-Open-Air
Традиционное звучание, поп-мелодии и экспериментальный саунд

Удивительные группы из Австрии

Австрийская музыкальная сцена разнообразна и креативна. Здесь представлено множество талантливых групп, которые завоевывают международную сцену. Будь то традиционное звучание, современные поп-мелодии или экспериментальный саунд: музыкальные группы из Австрии вдохновляют своей оригинальностью и страстью. Каждый коллектив привносит в музыкальный мир свою индивидуальность, придавая ему уникальный австрийский шарм. От небольших клубов до крупных фестивалей: австрийская музыкальная сцена – это впечатление, которое нельзя пропустить!

Альпийская народная музыка

Виртуозные дамы из Alma вместе с мужским участником коллектива с удовольствием играют альпийскую народную музыку и сдувают пыль с традиций.

Alma

Венская музыка в новом прочтении

Клеменс Лендль и Давид Мюллер из города Клостернойбург недалеко от Вены заново открыли для публики венскую песню. Они завораживают свою аудиторию эмоциональностью.

Die Strottern

Традиционная народная музыка в свежих современных тонах

Духовая музыка? Обычно она ассоциируется со старомодными маршами. Но не в случае с Federspiel. Эти молодые музыканты словно глоток свежего воздуха для народной музыки.

Federspiel

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  • Фестиваль Styriarte

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  • Фестиваль на Дунайском острове

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