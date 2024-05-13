Лучшие рестораны в Нижней Австрии
Современная до экспериментальности, но неизменно держащаяся корней – высокая кухня в Нижней Австрии распространена повсюду: от Вальдфиртеля до Вайнфиртеля и от Вахау до Венского Леса. Помимо изобретательных шеф-поваров, регион славится местными «звездами» и среди блюд.
Разнообразие Нижней Австрии отражается не только в кулинарии, но и в природе. Здесь посетителей ждут и альпийские склоны, и низины, и холмы с жесткой сухой травой, и заливные луга Дуная. Кстати, вид на эту реку во многих местах особенно очарователен, и замечательно, что многие первоклассные рестораны находятся как раз на воде. Впрочем, и остальные могут похвастаться живописным местоположением в окружении природных пейзажей. И как же легко там дышится!
Нижнеавстрийский трактир – культурное достояние. Здесь вас порадует и теплое гостеприимство, и хозяева, большие оригиналы, и превосходные местные блюда – честные, понятные и не требующие долгих представлений: от хрустящего свиного жаркого с мархфельдской спаржей до абрикосовых кнедлей из Вахау. Ниже вы найдете нашу подборку заведений, где провести время можно с особенным удовольствием.
Отличные рестораны в Нижней Австрии
Гостевой дом Бахер в Вахау, известный далеко за пределами федеральной земли, славится старинной кулинарной традицией. Томас Дорфер продолжает ее в современном ключе, с богатой выдумкой и легкостью. Новаторским и творческим подходом отличается и ресторан Triad в районе Буклиге-Вельт; здесь Уве Махрайх поражает воображение гостей региональным сезонным меню, некоторые продукты для которого выращивают на собственном огороде. В стенах заведения Gut Oberstockstall из лучших ингредиентов готовят сезонные блюда, к которым подают вино, изготовленное с учетом строгих экологических требований; а насладиться всем этим можно в живописнейшей обстановке, где каждый нюанс продуман с учетом тонкостей дизайна и соображений эстетики. За сытным ужином и приятными эмоциями стоит заглянуть в Esslokal в Хадерсдорф-ам-Камп, что неподалеку от Кремса. Тамошние повара владеют искусством с помощью дальневосточных ароматов претворять местные продукты в незатейливые блюда, от которых поднимается настроение.
Рестораны высшего уровня в Нижней Австрии
Хочется побаловать себя роскошью? Тогда вам в Фойерсбрунн, где Тони Мёрвальд готовит в ресторане Toni M. блюда современной высокой австрийской кухни. Штефан Хюбер называет «трактирной кухней 2.0.» те творения, которые подают в трактире Hueber der Wirt: оригинальные, замысловатые композиции из местных продуктов, основанные тем не менее на традиционных рецептах. В недавно отстроенном немного футуристическом гостевом доме Nährer, что вблизи Санкт-Пёльтена, руководствуются принципом: «Старое чтить, по-новому кормить». Майк Нерер для своих блюд старается использовать все части животных, «от носа до хвоста», и порой не боится экспериментировать. Ресторан Hofmeisterei Hirtzberger в Вахау, помимо самой обширной винной карты в Нижней Австрии (более 2000 позиций!), предлагает блюда естественной, региональной кухни с современными акцентами. Майльбергский ресторан Genusswirtschaft, бывшая продуктовая лавка, стал популярным заведением для гурманов. Здесь тоже работают с региональными продуктами, которые с выдумкой и изяществом приготовляют на глазах посетителей в открытой кухне.
Рестораны с особенной атмосферой в Нижней Австрии
В гостевом доме Zur Palme в Мостфиртеле Терезия Пальметцхофер, лучшая женщина-шеф-повар 2023 года, изготавливает кулинарные изыски из щедрых даров местных рек, озер, садов и полей. А поживиться тут есть чем: от рыбы и говядины до ягод кизила. Инновационный подход исповедуют и в гостевом доме Floh, что в Лангенлебарне на Дунае. В этом сельском гостевом доме и разбитом при нем идиллическом «дунайском садике», который служит летней верандой, на стол подают лишь прошедшие минимальную обработку продукты, выращенные в радиусе 66 км. Знаменитую жареную курочку в панировке и другие традиционные блюда, а также современные творения сезонной кухни можно отведать в гостевом доме Essl, любуясь видом на Дунай. Haslauerhof славится роскошной панорамой дунайских заливных лугов, впрочем, не уступает ей и местная кухня с интернациональными нотками, блюда которой готовятся из самых лучших ингредиентов. Изюминка ресторана при отеле Tulbingerkogel – прекрасная терраса, на которой так приятно наслаждаться зеленым пейзажем и дегустировать высокую кухню.
Рестораны с особым видом в Нижней Австрии
Из отеля Schachner в городке Мария-Таферль открывается потрясающий вид на предгорья Альп, а местные повара готовят оригинальные блюда с отточенным мастерством и вниманием к деталям. В заведении Fischerwirt в Эрнстхофене рыбу к столу ловят в собственном озере, а подают блюда в саду, который выглядит так, будто сошел с картинки рекламного буклета. «Вальдфиртель, приправленный заграницей» – на такой принцип ориентируются в современном, модно отделанном ресторане Kolm, где благодаря панорамным окнам создается иллюзия, будто сидишь на лоне природы. Михаэлю Кольму удается всякий раз поражать гостей чем-то новеньким, в том числе и за счет вкраплений экзотики. В отеле-ресторане Schloss Dürnstein шеф-повар-новатор Надин Штангль колдует над свежими, «беспардонно-оригинальными» блюдами; при этом дунайская панорама здесь выше всяких похвал. «Открыточный» вид на могучую реку открывается и из ресторана Süddeck в Тульне, где с утра до ночи царит непринужденная атмосфера и подают интерпретированные в средиземноморском духе региональные блюда.
Гостевые дома в Нижней Австрии
Кулинарной витриной Штокерау служит отель-ресторан Hopfeld; помимо круглогодичных хитов – например, экологически чистой местной говядины, – меню предлагает широкий выбор свежих сезонных блюд. В Венском Лесу гостевой дом Zur Linde приглашает отведать стейки из говядины сухого вызревания, свежепойманную рыбу и овощи с собственного огорода. В ретцбахерхофском трактире Pollak’s Wirtshaus подают традиционную венскую классику, от жареной курицы в панировке до мучных десертов, без пафоса и наворотов. Мясо, овощи, зелень: гостевой дом Winkelhofer в Вайнфиртеле берет многие продукты из своего подсобного хозяйства и пускает в дело практически все без остатка, как говорится «от носа до хвоста». В результате получаются творения оригинальные и в то же время основанные на традициях. В вальдфиртельском гостевом доме Buchinger предпочитают кухню «простую, естественную и настоящую»; здесь сотрудничество с местными поставщиками поставлено на самую широкую ногу.
Трактиры в Нижней Австрии
Franz Joseph Wirtshaus подает себя в современном свете, хотя, помимо некоторых новых и дерзких творений, его кухня ориентирована на классическую традицию. Сходную стратегию использует Wagner’s Wirtshaus в Холлабрунне: здесь подают региональные сезонные блюда, приготовленные в лучших трактирных традициях, однако не забывают и о современности. В живописном Венском Лесу находится перестроенный (и весьма удачно!) трактир Stockerwirt, где гости также обнаружат сочетание традиций и современности, а кроме того, к их услугам впечатляющий выбор вин. Altes Backhaus в Винер-Нойштадте скрупулезно отбирает только первоклассные продукты от лучших окрестных поставщиков. В меню Kaiser von Österreich сочетание австрийских и средиземноморских мотивов. Этот симпатичный трактир в Кремсе разместился в небольшом городском доме, охраняемом как памятник старины, так что гости могут рассчитывать не только на вкусную еду, но и на атмосферную обстановку.
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