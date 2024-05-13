Традиционные гостевые дома, уютные трактиры и фешенебельные рестораны высокой кухни: Нижняя Австрия знает толк в кулинарии.

Современная до экспериментальности, но неизменно держащаяся корней – высокая кухня в Нижней Австрии распространена повсюду: от Вальдфиртеля до Вайнфиртеля и от Вахау до Венского Леса. Помимо изобретательных шеф-поваров, регион славится местными «звездами» и среди блюд.

Разнообразие Нижней Австрии отражается не только в кулинарии, но и в природе. Здесь посетителей ждут и альпийские склоны, и низины, и холмы с жесткой сухой травой, и заливные луга Дуная. Кстати, вид на эту реку во многих местах особенно очарователен, и замечательно, что многие первоклассные рестораны находятся как раз на воде. Впрочем, и остальные могут похвастаться живописным местоположением в окружении природных пейзажей. И как же легко там дышится!

Нижнеавстрийский трактир – культурное достояние. Здесь вас порадует и теплое гостеприимство, и хозяева, большие оригиналы, и превосходные местные блюда – честные, понятные и не требующие долгих представлений: от хрустящего свиного жаркого с мархфельдской спаржей до абрикосовых кнедлей из Вахау. Ниже вы найдете нашу подборку заведений, где провести время можно с особенным удовольствием.