Hotel & Apartment Taxacher в Кирхберге

С декабря 2024 года новый отель AlpenParks Hotel & Apartment Taxacher в Кирхберге принимает гостей. В отеле представлены 50 современных номеров и апартаментов различных категорий, большинство из которых располагают балконом или террасой. Для разнообразного гастрономического досуга работают два ресторана. В отеле есть зона велнеса и спа с крытым бассейном длиной 15 метров.

Kaiserjuwel Suiten в Гоинге у Вильден Кайзер

В декабре 2024 года открылись люксовые сьюты Kaiserjuwel в Гоинге. Современное здание включает 22 сьюта повышенной комфортности и две эксклюзивные пентхаус-сьюты площадью по 50 м² каждая, рассчитанные на размещение до пяти человек. К услугам гостей — просторная велнес-зона Sky-Wellness с бассейном и саунами. Дополнительно возможно бесплатное использование всех объектов расположенного напротив велнес-курорта Seiwald.

DION Wattens

В апреле 2025 года в Ваттенсе открылся первый в Австрии отель под брендом DION — напротив музея Swarovski Kristallwelten. Современный отель предлагает 70 стильных двухместных номеров, включая эксклюзивный номер с кристаллами. Проживание возможно с включённым завтраком. Для максимального комфорта предусмотрены автоматизированная стойка регистрации, доступная 24 часа в сутки, и современные помещения для мероприятий.

Wienerhof CoSpace в Тринсе

В мае 2025 года в Тринсе открылся Wienerhof CoSpace — инновационный межпоколенческий дом, который осознанно выходит за рамки классического гостиничного формата. Здесь живут и работают люди разных возрастов. В историческом здании Wienerhof размещены 12 индивидуально оформленных двухместных номеров. Также в распоряжении гостей — 80-метровый зал, помещения для досуга, отдельное пространство для работы и кафе "WorkCafé".

Mount Med Resort в Вилдшёнау

Mount Med Resort — высококлассный оздоровительный курорт в Тироле с 60 номерами и сьютами, открывшийся в декабре 2024 года. Курорт сочетает в себе роскошь, историческое наследие и современные методы профилактики здоровья. В центре внимания находится методика "Mylife Changer", ориентированная на здоровье клеток, омоложение и восстановление. Семь ресторанов, включая "fine dining", предлагают изысканную кухню. Спа-комплекс площадью 3.500 м² включает бассейны, сауны, паровые бани и фитнес-зону.

Explorer Hotel в долине Штубайталь

В ноябре 2024 года рядом с ледником Штубай был открыт одиннадцатый по счёту отель Explorer в Австрии. Гостиница построена по лучшим стандартам и предлагает 82 двухместных номера с местом для хранения спортивного снаряжения. Дополнительно предусмотрены запираемое помещение для лыж и велосипедов и зона Sportspa.

Апартаменты и жилье для отдыха

Haus Carolus в Эльбигенальпе

В историческом здании Haus Carolus в Эльбигенальпе, ранее служившем резиденцией известного штукатура Антона Байлома, в феврале 2025 года открылись две с любовью оформленные квартиры для отпуска. Большая квартира площадью 80 м² располагает двумя отдельными спальнями, вторая — чуть менее 50 м². Обе квартиры имеют деревянные полы и сочетают деревенский шарм с современными элементами дизайна.

Elva – премиальный апарт-отель в Нойштифт-им-Штубайталь

Летом 2025 года в Нойштифте откроется Elva Premium Apartment Hotel с 45 стильно оформленными апартаментами. Площади варьируются от 23 м² до 120 м² и сочетают альпийский стиль с современной архитектурой. Для вип-гостей предлагаются два просторных пентхауса (110 м² и 120 м²). Велнес-зона Sky Spa с 20-метровым открытым бассейном, современный фитнес-центр с залом для йоги и боулдеринг-зоной дополняют инфраструктуру. Питание обеспечивается в собственных ресторане, бистро и баре.

ViBES в Зёльдене

В июне 2025 года рядом с подъёмником Гайслахкогльбан откроется апарт-комплекс ViBES в Зёльдене. В составе — пять стильно и полностью оборудованных жилых единиц: четыре дизайнерских апартамента и один пентхаус. Интерьеры отличаются нестандартным, но уютным дизайном.

Zugspitz Suites в Лермоосе

Летом 2024 года началась работа Zugspitz Suites с собственной велнес-зоной. Здание, выполненное в тирольском стиле, включает двенадцать апартаментов площадью от 40 м² до 112 м², рассчитанных на размещение до семи человек. Ближайший подъёмник расположен всего в минуте ходьбы.

Kurblhof в Леуташе

Летом 2024 года открылся Kurblhof — объект, построенный с соблюдением принципов экологического строительства. В распоряжении гостей: семь апартаментов, сауна и зона отдыха на верхнем этаже. Инфраструктура дополнена фермерским магазином, залом для йоги и фитнеса, массажной комнатой, а также помещениями для хранения лыж и велосипедов.

Шале и лоджи

Pitz Alpin Panorama Chalets в Санкт-Леонхард-им-Пицталь

С декабря 2024 года недалеко от ледника Пицталь доступны для бронирования новые шале Pitz Alpin Panorama. Десять современных и качественно оборудованных объектов рассчитаны на размещение от двух до шести человек. В зависимости от предпочтений можно выбрать шале с садом или террасой. Дополнительно можно заказать завтрак, ужин или велнес услуги.

Alpenlodge Madau в долине Мадауталь

В мае 2025 года открылась Alpenlodge Madau, расположенная в тихом боковом ущелье Мадауталь в долине Лехталь. Доступ возможен только по частной дороге, объект работает исключительно в летние месяцы. Площадь дома составляет 150 м² и включает три спальни, две ванные комнаты, полностью оборудованную кухню, уютную гостиную с кафельной печью и солнечную террасу.

Aura Karwendel в Шарниц

В декабре 2024 года в Шарнице открылся комплекс Aura Karwendel, где отреставрированная постройка 1960-х годов сочетается с современной деревянной архитектурой. В главном здании расположена просторная VILLA64 площадью 250 м². В соседнем новом здании, стилизованном под современный амбар, находятся Chalet21 (150 м²) и Loft21 (100 м²). Интерьеры оформлены с использованием дизайнерской и винтажной мебели.

Leni Mountain Lodge в Зёльдене

В декабре 2024 года на Лайтерберге была открыта Leni Mountain Lodge. Гостям предлагаются четыре эксклюзивные апартамента площадью от 48 м² до 135 м². Каждый из них располагает собственной террасой с видом на горы. Три из них также оснащены личной сауной. Дополнительно в комплексе имеется небольшая зона велнеса с сауной и открытым бассейном.