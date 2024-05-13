Новые отели и жилье
Во всех федеральных землях Австрии активно проводится реконструкция, модернизация и открытие новых объектов. Многие из них находятся в семейной собственности на протяжении нескольких поколений, глубоко укоренены в своём регионе и придают большое значение использованию экологически устойчивых материалов. Гостям предлагаются оазисы уюта в лучших локациях, зачастую окружённые природой и оснащённые просторными велнес-зонами, способствующими полному расслаблению.
В федеральной земле Форарльберг гостей впечатляет современная деревянная архитектура, тогда как в Тироле, земле Зальцбургерланд, Штирии и Каринтии уютные апартаменты, альпийские хижины и шале в характерном альпийском стиле предоставляют идеальные условия для уединения и восстановления.
Города Австрии привлекают традиционными роскошными отелями и бутик-отелями, которые выделяются высоким уровнем дизайна. Здесь можно с удовольствием начать день и в спокойной обстановке прочувствовать австрийский стиль жизни.
Бургенланд
Отели и курортные комплексы
VILA VITA Pannonia, Памхаген
С мая 2023 года отель и туристическая деревня VILA VITA Pannonia предлагает экологичный и комфортный отдых ещё более высокого уровня: энергоснабжение осуществляется на 100% за счёт биомассы и тепловых насосов, работающих на воздушном тепле. Ресторан был полностью обновлён, а зона велнеса расширена — добавлены новые сауны, зона отдыха и открытый джакузи. С конца лета 2023 года гостям также доступны новые дома для отпуска, возведённые в экологичном стиле.
PuchasPlus, Кукмирн (Южный Бургенланд)
С августа 2024 года гостей принимает новый эко-отель для взрослых PuchasPlus, построенный с учётом принципов устойчивого развития. В распоряжении гостей — 50 номеров с балконами и два конференц-зала. Для отдыха предназначена велнес-зона площадью 1 600 м² с саунами, паровой баней, инфракрасной кабиной и зонами релаксации. На прилегающей территории также находятся открытый бассейн и природный пруд.
Апартаменты и квартиры для отпуска
Mein Weinstöckl, Нойдуберг (Южный Бургенланд)
Комплекс Mein Weinstöckl открылся осенью 2023 года и включает две квартиры с крытыми террасами. Апартаменты „Magdalena“ рассчитан на размещение четырёх человек, а в „Johanna“ могут разместиться до восьми гостей.
Finy Homes, Штегерсбах (Южный Бургенланд)
С февраля 2024 года туристы могут остановиться в Finy Homes — четырёх отдельных домиках площадью 42 м² с террасами по 28 м². Каждый дом оснащён спальней, мини-кухней, ванной комнатой и инфракрасной кабиной. На территории комплекса также имеются бочка-сауна, джакузи, сад и лужайка для отдыха.
Гостевой дом Stoob, Штуб
С сентября 2023 года на территории керамической школы открылся новый гостевой дом. В здании расположено 49 номеров площадью 20 м². Девять номеров доступны для бронирования туристами в течение всего года, остальные — исключительно в период школьных каникул.
Каринтия
Отели и курортные комплексы
Отель Karnerhof, Дроболлах-ам-Факер-Зее
В марте 2025 года велнес-зона отеля Karnerhof была расширена новым BAUMSpa и предстаёт в обновлённом виде. Пристройка выполнена с использованием натуральных материалов, гармонично сочетающихся с окружающей природой. BAUMSpa предлагает крытый бассейн, различные сауны, соляную комнату и просторные зоны отдыха. Также предусмотрены купель и прямой выход к озеру Факер-Зее.
Naturhotel Alpenrose, Милльштат-ам-Зее
После капитальной модернизации Naturhotel Alpenrose открыл летний сезон в мае 2025 года. Из 35 номеров — 28 были полностью обновлены и оформлены в современном стиле. Также обновлены три семейных апартамента на третьем этаже. Новый лифт обеспечивает безбарьерный доступ. В рамках реконструкции были также модернизированы стойка регистрации, лаунж с баром и велнес-зона. Отель делает особый акцент на устойчивом развитии и экологичности.
Hotel Hochschober, Туррахер Хёэ
Отель Hochschober ежегодно использует весенний период закрытия для обновления части из 116 номеров. С мая 2025 года 15 номеров с эркером и три двухуровневых люкса в стиле «мезонет» оформлены в фирменном стиле Hochschober: дубовые полы, мебель из выбеленного дуба, а также цветовые акценты в вишнёвом и бирюзовом тонах создают уютную альпийскую атмосферу.
Feuerberg Mountain Resort, Боденсдорф, Герлитцен Альпе
В июне 2025 года Feuerberg Mountain Resort открыл новый корпус Himmelsnest (небесное гнездышко), где разместились 20 новых номеров и люксов. Интерьеры оформлены с использованием высококачественных натуральных материалов, предметов искусства и элементов, навеянных окружающей природой. Каждый номер имеет балкон или террасу. Особое внимание привлекают три роскошных люкса с частной сауной.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, Хермагор, Насфельд
После реконструкции Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia вновь открылся в июле 2023 года как отель категории 4 звезды Superior. Все номера были отреставрированы, появились новые семейные люксы площадью 66 м². Также обновлены ресторан в рамках новой концепции питания и спа-комплекс Acquapura Carnica Spa.
SeeStrandResort, Санкт-Канциан-ам-Клопайнер-Зее
С весны 2024 года гостей принимает новый курорт SeeStrandResort. Комплекс предлагает 40 апартаментов с кухней, террасой и видом на озеро. Площадь апартаментов составляет от 60 м² до 83 м², они включают до трёх спален и могут вместить до восьми человек благодаря дополнительным спальным местам.
Апартаменты и квартиры для отпуска
Ferienpark EuroParcs, Оссиах
В августе 2024 года на берегу озера Оссиах начал работу новый круглогодичный туристический парк EuroParcs. Гостям предлагаются 29 отдельно стоящих домов четырёх категорий. Все дома имеют террасу или сад, площадь варьируется от 40 м² до 60 м² и рассчитаны на проживание от двух до шести человек.
Нижняя Австрия
Отели и курортные комплексы
Naturhotel Molzbachhof, Кирхберг-ам-Вексель
В декабре 2024 года отель Molzbachhof расширил свою велнес-зону, открыв новый спа-комплекс "Gart'l Spa". Новое пространство дополняет уже существующий спа и включает природный купальный пруд, две дополнительные сауны, паровую баню и два зала для отдыха. Также было создано шесть новых двухместных номеров площадью около 50 м² каждый.
Hotel Post Hönig, Кирхшлаг-ин-дер-Буклиген-Вельт
У подножия руин замка Кирхшлаг расположен традиционный отель Post Hönig, который уже более 140 лет управляется семьёй Хёниг. В апреле 2025 года 11 номеров отеля были обновлены и на сегодняшний день оформлены в современном стиле.
Zimmerei mit Frühstück, Лунц-ам-Зее (регион Мостфиртель)
Семья Штригль, занимающаяся столярным делом, в июне 2024 года открыла мини-гостиниицу под названием Zimmerei mit Frühstück. Все 14 номеров оформлены светлой деревянной мебелью ручной работы. Земляной аккумулятор тепла и система рекуперации обеспечивают комфортный микроклимат и энергоэффективность. В доме работает кафе "Y9" с собственной кондитерской.
B&B-Hotel, Санкт-Пёльтен
В конце 2024 года рядом с вокзалом Санкт-Пёльтена, в районе Quartier Mitte, открылся новый отель формата мини-гостиниицы. Здание включает 105 номеров, а также жилые квартиры и торговые помещения.
Hotel Schachner, Мария Таферль, долина Вахау
Отель Schachner 4 звезды, специализирующийся на семинарах и велнес-отдыхе, в марте 2024 года завершил обновление 37 номеров. В новых номерах — кровати с красивыми навесами, а в люксах Honeymoon и Wachauf Spa Suite имеются собственная сауна и отдельно стоящая ванна.
Замок Цайльерн (Schloss Zeillern), недалеко от Амштеттена
После масштабной реконструкции замок Zeillern вновь откроется зимой 2024 года. Все 58 номеров и кухня были модернизированы. В 2025 году появится ещё один банкетный зал, рассчитанный на 400 человек.
Термальные курорты
Silent Villas в Therme Laa, регион Вайнфиртель
Летом 2024 года термальный комплекс Therme Laa – Hotel & Silent Spa пополнился десятью роскошными виллами умиротворения "Silent Villas". Эти комфортабельные домики для двоих, расположенные вокруг нового природного пруда, имеют безбарьерный доступ и включают спальню, зону отдыха и собственный мини-спа-комплекс.
Верхняя Австрия
Отели и курортные комплексы
Hotel Grand Elisabeth, Бад-Ишль
В апреле 2025 года в курортном парке Бад-Ишля открылся Hotel Grand Elisabeth. Современный отель предлагает 132 номера и люкса разных категорий — многие с балконом, террасой или лоджией. В комплексе есть ресторан "à la carte", бар, просторная велнес-зона с бассейном и спа, тренажёрный зал и залы для мероприятий.
Apollo, Мондзее
С мая 2024 года комплекс Apollo предлагает уникальное сочетание: отреставрированный памятник архитектуры и современный новострой на берегу озера. Гости могут остановиться в одном из 8 номеров (26–46 м²) с видом на озеро. Также доступны ресторан, гостевой дом, небольшой магазин, сауна и подогреваемый открытый бассейн.
Seevilla, Вольфгангзе
С начала лета 2024 года после реновации снова открыта Seevilla. Обновлены восемь номеров и люксов. Новинка — крытая терраса ресторана "Ledererhaus" и фитнес-/йога-зал на крыше.
Zeit und Raum Hotel, Эггельсберг
С марта 2024 работает новый отель Zeit und Raum, предлагающий 12 апартаментов и 12 двухместных номеров с самостоятельным заселением. Есть гараж для велосипедов и четыре зарядные станции для электромобилей.
Апартаменты и Ferienwohnungen
Prinzengut, Либенау
С мая 2024 года семья Фюксль предлагает три стильные квартиры (44–77 м²) для 2–4 гостей. Натуральные материалы и теплые цвета создают уютную атмосферу, близкую к природе.
Forsthaus Appartements, Хольцшлаг (Бемервальд)
С августа 2024 работают апартаменты Forsthaus Appartements, расположенные у лыжной трассы "Hochficht". Семь квартир (23–50 м²) подойдут как для пар, так и для семей. Есть и апартаменты с безбарьерным доступом.
Das Lamprecht, Шердинг
С сентября 2024 доступен роскошный трёхэтажный дом Das Lamprecht, где гостей ждут уют, изысканная кухня от шефа — Лукаса Кинбауэра, и особая атмосфера уюта.
Novapart, Вельс
С весны 2024 работает апарт-отель Novapart с 52 номерами (23–36 м²). В каждом — рабочее место, мини-кухня, балкон или крытая терраса. Рядом находятся конференц-центр NOVUM и ресторан LEGATO.
Motel Schlafraum24, Венг-им-Иннкрайс
Эко-мотель Schlafraum24 с лета 2024 года предлагает: 5 апартаментов с террасой, 19 двухместных номеров с инфракрасной кабиной, 12 двухместных с французской кроватью и 10 одноместных номеров. В комплексе также есть конференц-зал, лаунж, фитнес-зал, прачечная и зарядные станции для электромобилей.
Лоджи и шале
Dilly Resort, Виндишгарстен
С декабря 2024 года Dilly's Nationalpark Chalets расширили предложение Dilly Resort. Шале площадью около 103 м² рассчитаны на 4 взрослых и 3 детей. У каждого — собственная сауна, полностью оборудованная кухня, камин, уютная гостиная и панорамная терраса на крыше.
Кемпинги и Tiny Homes
Campingresort Hinterstoder
С весны 2025 года начал работу Campingresort Hinterstoder. Всесезонный курорт предлагает:
10 гостиничных люксов (по 35 м² + терраса 15 м²)
5 кемпинг-бочек
85 премиум-мест для автодомов
24 палаточных места
Также доступны: современная санинфраструктура, арендуемые ванные комнаты, велнес-зона с сауной и парной, бассейн, игровые площадки, спортзал и ресторан.
A Liabs Platzl, Санкт-Освальд (Мюльфиртель)
Стартап A Liabs Platzl откроет летом 2025 года первую локацию с десятью смарт-Tiny Homes в природной местности. Компактные домики строятся из местных материалов и сочетают альпийский уют с комфортом современных шале.
Зальцбургерланд
Отели и курорты
The Passenger Hotel, город Зальцбург
С ноября 2024 года отель The Passenger Hotel принимает гостей в новом комплексе "Helix". В наличии 120 современных номеров и люксов площадью 20–25 м², а также улучшенные номера Executive (38 м²) и Junior Suite (30 м²). Гостей ждет ресторан с баром и зелёной террасой, а также велнес-зона "MAIKAI HELIX" с фитнесом и спа.
Hotel Neue Post, Цель-ам-Зее
После реновации отель Neue Post в традиционном стиле вновь открылся в декабре 2024 года. 81 номер оформлен в сочетании городского дизайна и альпийского уюта. Спа-зона 800 м² включает открытый бассейн, сауны, паровую баню и комнаты отдыха с видом на горы. В ресторане — креативная фьюжн-кухня.
stieg’nhaus, Мюльбах-ам-Хохкёниг
С мая 2025 работает новый дизайнерский бутик-отель stieg’nhaus с шестью просторными люксами (36–80 м²). Главное архитектурное решение — лестничный пролет (Stiegenhaus). Гостям доступны Rooftop-лаунж с сауной и джакузи, тренажерный зал и стильный ресторан.
Natur Aparthotel Mariengut, Ваграйн
С декабря 2024 работает апарт-отель Mariengut с 14 номерами (40–70 м²), выполненными из массива дерева. В каждом — кухня, балкон и, частично, собственная сауна. В комплексе: take-away-ресторан, бар, игровой зал и природный пруд с садом.
Valamar Places, Обертауэрн
В конце ноября 2023 открылся первый альпийский отель Valamar Places в здании бывшего отеля "Marietta". В отеле 120 номеров (до 4 человек) и люксы до 81 м². Общие зоны включают ресторан, лаунж-бар, Rooftop-бар и зону развлечений.
Rosewood Schloss Fuschl
Летом 2024 группа Rosewood завершила реновацию роскошного отеля Schloss Fuschl. В наличии: 98 люксов и номеров, 6 шале, рестораны, лаунжи, а также велнес-центр с крытым и открытым бассейнами.
Stadthotel Saalfelden
С лета 2024 года возле конференц-центра «Congress Saalfelden» работает новый Stadthotel с 72 номерами, 92 парковочными местами в гараже и панорамной Skybar с террасой.
Апартаменты и квартиры для отдыха
harry’s home, Зальцбург
С марта 2024 работает harry’s home в центре Зальцбурга. Отель предлагает 119 номеров, большинство с полностью оборудованными кухнями. Также есть конференц-залы, тренажерный зал, детская игровая комната и подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей.
Шале и частные дома
Studio 963, Динтен-ам-Хохкёниг
С июня 2024 года доступно для аренды роскошное шале Studio 963 (560 м²) на 12 гостей. В доме 5 спален с отдельными ванными комнатами, гостиная, кухня, собственный крытый бассейн, сауна, тренажерный зал, комната для спортинвентаря и детская. Сад с террасой, джакузи и грилем идеально подходит для отдыха.
Priesteregg Premium Refugium, Леоганг
С лета 2024 доступны семь новых хижин у озера в элитном комплексе Priesteregg. Каждая хижина рассчитана на 4 человек, имеет собственный доступ к озеру, панорамную сауну и отдельную бухту.
Штирия
Отели и курорты
Lavilo Aparthotel Graz
В октябре 2024 года на главной площади Граца открылся Lavilo Aparthotel. Отель предлагает 13 современных и стильно оформленных номеров и апартаментов площадью от 18 до 63 м². Все помещения оснащены мини-кухней и обеденной зоной. Преимуществом является круглосуточная система самостоятельной регистрации заезда и выезда.
harry’s home Graz
В декабре 2024 года в районе Smart City в Граце открылся новый отель сети harry’s home с 140 номерами. Объект отмечен Австрийским экологическим знаком. Гости могут выбрать различные варианты размещения — от стандартных номеров площадью 23 м² до апартаментов площадью до 55 м², рассчитанных на проживание до шести человек. Проживание возможно с включённым завтраком.
Alps Resort в Обервёльц-Лахталь
В декабре 2024 года начал работу курорт Alps Resort Lachtal, предлагающий 16 современных апартаментов площадью от 40 до 86 м². Все апартаменты имеют балкон или террасу, а некоторые также оборудованы собственной финской сауной. В помещениях предусмотрены полностью оборудованные кухни. Вместимость — до восьми человек.
Эко-отель Kalsdorf в Граце
Летом 2025 года планируется открытие нового объекта сети Ökotel Plus в Кальсдорфе. Концепция бренда ориентирована на принцип «доступности и качества» с акцентом на устойчивое развитие. Новое здание будет энергонезависимым благодаря использованию водяного теплового насоса и фотоэлектрической установки. Гостям будут доступны 114 современных и функционально оборудованных номеров.
JUFA Bad Radkersburg
С марта 2024 года принимает гостей новый отель сети JUFA. В распоряжении гостей 89 номеров и люксов с балконами, площадью от 23 до 39 м². В отеле работает кафе и ресторан "Wandelhalle", предлагающий региональные блюда. Дополнительно доступны винный лаунж, бутик деликатесов, велосипедная база с мастерской, станция для зарядки электромобилей, три конференц-зала, а также помещение для занятий йогой и методом Фельденкрайза.
Radisson Hotel Graz
В начале июля 2024 года начал работу первый отель сети Radisson в федеральной земле Штирия. Это крупнейший отель Граца, располагающий 232 номерами площадью от 20 до 40 м², оформленными в современном сдержанном стиле. В инфраструктуру отеля входят ресторан, бар во внутреннем дворике и три конференц-зала.
Апартаменты и жилье для отдыха
Ferienhäuser Steirerblicke в Гамлице
С мая 2024 года в состав комплекса Ferienhäuser Steirerblicke входят одиннадцать апартаментов, включая четыре новых винодельческих дома. Новые жилые комнаты рассчитаны на размещение двух человек и предлагают панорамный вид на окружающие виноградники. Все апартаменты оснащены панорамной сауной и гидромассажной купелью (Hot Tub).
Шале и лоджи
Gams-Hütte Steirereck в Турнау
В сентябре 2024 года семья Райтбауэр открыла на альпийском пастбище Зееберг-Альм в Верхней Штирии эксклюзивный горный домик Gams-Hütte. Построенный из дерева, он расположен в уединённом месте и предлагает вид на массив Хохшваб. Домик рассчитан на двух человек, оснащён собственной сауной. По запросу завтрак доставляется прямо на место командой с фермы Погуш.
Chalet Hauser Kaibling в регионе Шладминг-Дахштайн
С мая 2024 года доступны для бронирования два новых роскошных шале от оператора Steirerblicke. Шале расположены на высоте 2000 метров над уровнем моря и доступны по канатной дороге. Каждое из них включает две спальни, две ванные комнаты, сауну, террасу и открытый бассейн. Вместимость — до шести человек.
Кемпинги, термальные комплексы и горные хижины
Camping Resort Riegersburg
С марта 2024 года гости могут останавливаться в кемпинг-резорте Riegersburg. В распоряжении посетителей — 100 стояночных мест для автодомов и прицепов в трёх категориях. На лужайке для палаток также размещены полностью оборудованные мобильные дома, рассчитанные на шесть человек, а также кемпинговые бочки, вмещающие до четырёх гостей.
Тироль
Отели и курорты
Hotel & Apartment Taxacher в Кирхберге
С декабря 2024 года новый отель AlpenParks Hotel & Apartment Taxacher в Кирхберге принимает гостей. В отеле представлены 50 современных номеров и апартаментов различных категорий, большинство из которых располагают балконом или террасой. Для разнообразного гастрономического досуга работают два ресторана. В отеле есть зона велнеса и спа с крытым бассейном длиной 15 метров.
Kaiserjuwel Suiten в Гоинге у Вильден Кайзер
В декабре 2024 года открылись люксовые сьюты Kaiserjuwel в Гоинге. Современное здание включает 22 сьюта повышенной комфортности и две эксклюзивные пентхаус-сьюты площадью по 50 м² каждая, рассчитанные на размещение до пяти человек. К услугам гостей — просторная велнес-зона Sky-Wellness с бассейном и саунами. Дополнительно возможно бесплатное использование всех объектов расположенного напротив велнес-курорта Seiwald.
DION Wattens
В апреле 2025 года в Ваттенсе открылся первый в Австрии отель под брендом DION — напротив музея Swarovski Kristallwelten. Современный отель предлагает 70 стильных двухместных номеров, включая эксклюзивный номер с кристаллами. Проживание возможно с включённым завтраком. Для максимального комфорта предусмотрены автоматизированная стойка регистрации, доступная 24 часа в сутки, и современные помещения для мероприятий.
Wienerhof CoSpace в Тринсе
В мае 2025 года в Тринсе открылся Wienerhof CoSpace — инновационный межпоколенческий дом, который осознанно выходит за рамки классического гостиничного формата. Здесь живут и работают люди разных возрастов. В историческом здании Wienerhof размещены 12 индивидуально оформленных двухместных номеров. Также в распоряжении гостей — 80-метровый зал, помещения для досуга, отдельное пространство для работы и кафе "WorkCafé".
Mount Med Resort в Вилдшёнау
Mount Med Resort — высококлассный оздоровительный курорт в Тироле с 60 номерами и сьютами, открывшийся в декабре 2024 года. Курорт сочетает в себе роскошь, историческое наследие и современные методы профилактики здоровья. В центре внимания находится методика "Mylife Changer", ориентированная на здоровье клеток, омоложение и восстановление. Семь ресторанов, включая "fine dining", предлагают изысканную кухню. Спа-комплекс площадью 3.500 м² включает бассейны, сауны, паровые бани и фитнес-зону.
Explorer Hotel в долине Штубайталь
В ноябре 2024 года рядом с ледником Штубай был открыт одиннадцатый по счёту отель Explorer в Австрии. Гостиница построена по лучшим стандартам и предлагает 82 двухместных номера с местом для хранения спортивного снаряжения. Дополнительно предусмотрены запираемое помещение для лыж и велосипедов и зона Sportspa.
Апартаменты и жилье для отдыха
Haus Carolus в Эльбигенальпе
В историческом здании Haus Carolus в Эльбигенальпе, ранее служившем резиденцией известного штукатура Антона Байлома, в феврале 2025 года открылись две с любовью оформленные квартиры для отпуска. Большая квартира площадью 80 м² располагает двумя отдельными спальнями, вторая — чуть менее 50 м². Обе квартиры имеют деревянные полы и сочетают деревенский шарм с современными элементами дизайна.
Elva – премиальный апарт-отель в Нойштифт-им-Штубайталь
Летом 2025 года в Нойштифте откроется Elva Premium Apartment Hotel с 45 стильно оформленными апартаментами. Площади варьируются от 23 м² до 120 м² и сочетают альпийский стиль с современной архитектурой. Для вип-гостей предлагаются два просторных пентхауса (110 м² и 120 м²). Велнес-зона Sky Spa с 20-метровым открытым бассейном, современный фитнес-центр с залом для йоги и боулдеринг-зоной дополняют инфраструктуру. Питание обеспечивается в собственных ресторане, бистро и баре.
ViBES в Зёльдене
В июне 2025 года рядом с подъёмником Гайслахкогльбан откроется апарт-комплекс ViBES в Зёльдене. В составе — пять стильно и полностью оборудованных жилых единиц: четыре дизайнерских апартамента и один пентхаус. Интерьеры отличаются нестандартным, но уютным дизайном.
Zugspitz Suites в Лермоосе
Летом 2024 года началась работа Zugspitz Suites с собственной велнес-зоной. Здание, выполненное в тирольском стиле, включает двенадцать апартаментов площадью от 40 м² до 112 м², рассчитанных на размещение до семи человек. Ближайший подъёмник расположен всего в минуте ходьбы.
Kurblhof в Леуташе
Летом 2024 года открылся Kurblhof — объект, построенный с соблюдением принципов экологического строительства. В распоряжении гостей: семь апартаментов, сауна и зона отдыха на верхнем этаже. Инфраструктура дополнена фермерским магазином, залом для йоги и фитнеса, массажной комнатой, а также помещениями для хранения лыж и велосипедов.
Шале и лоджи
Pitz Alpin Panorama Chalets в Санкт-Леонхард-им-Пицталь
С декабря 2024 года недалеко от ледника Пицталь доступны для бронирования новые шале Pitz Alpin Panorama. Десять современных и качественно оборудованных объектов рассчитаны на размещение от двух до шести человек. В зависимости от предпочтений можно выбрать шале с садом или террасой. Дополнительно можно заказать завтрак, ужин или велнес услуги.
Alpenlodge Madau в долине Мадауталь
В мае 2025 года открылась Alpenlodge Madau, расположенная в тихом боковом ущелье Мадауталь в долине Лехталь. Доступ возможен только по частной дороге, объект работает исключительно в летние месяцы. Площадь дома составляет 150 м² и включает три спальни, две ванные комнаты, полностью оборудованную кухню, уютную гостиную с кафельной печью и солнечную террасу.
Aura Karwendel в Шарниц
В декабре 2024 года в Шарнице открылся комплекс Aura Karwendel, где отреставрированная постройка 1960-х годов сочетается с современной деревянной архитектурой. В главном здании расположена просторная VILLA64 площадью 250 м². В соседнем новом здании, стилизованном под современный амбар, находятся Chalet21 (150 м²) и Loft21 (100 м²). Интерьеры оформлены с использованием дизайнерской и винтажной мебели.
Leni Mountain Lodge в Зёльдене
В декабре 2024 года на Лайтерберге была открыта Leni Mountain Lodge. Гостям предлагаются четыре эксклюзивные апартамента площадью от 48 м² до 135 м². Каждый из них располагает собственной террасой с видом на горы. Три из них также оснащены личной сауной. Дополнительно в комплексе имеется небольшая зона велнеса с сауной и открытым бассейном.
форарльберг
Отели и курорты
Hotel Vermala Montafon в Санкт-Галленкирхе (регион Монтафон)
С декабря 2024 года отель Vermala предстает в обновлённом виде: были полностью реконструированы входная зона, включая вестибюль и стойку регистрации, а также расширен ресторан. В рамках переустройства добавлены четыре дополнительных двухместных номера, каждый площадью 25 м². К числу новых акцентов также относится Weitblick-Spa с панорамным бассейном Sky-Pool и сауной в текстильной зоне.
Panoramahaus Dornbirn
После капитальной реновации, завершённой в январе 2025 года, все 162 номера отеля Four Points by Sheraton Panoramahaus Dornbirn были обновлены в новом дизайне. Номера, от стандартных двухместных площадью 25 м² до представительских сьютов площадью 52 м², теперь оборудованы высококачественными деревянными полами и предлагают впечатляющий вид благодаря панорамным окнам до потолка. Спа-центр также был модернизирован.
Kaiser Hotel в Брегенце
Kaiser Hotel, расположенный в пешеходной зоне Брегенца, был вновь открыт в середине марта 2025 года после полной реконструкции. Объект располагает семью стильно оформленными номерами площадью от 25 до 45 м². Особенностью является один из двухместных номеров с прямым выходом на террасу на крыше площадью 38 м².
Alpenhotel Post в Ау (регион Брегенцервальд)
После реконструкции, завершённой к середине июля 2025 года, Alpenhotel Post в Ау предлагает своим гостям обновлённую инфраструктуру. Велнес-зона была модернизирована и дополнена новыми саунами. В недавно благоустроенном саду гостей ожидают открытый бассейн, терраса для загара, зона отдыха и детская площадка. С середины августа также будет доступен новый комплекс водных горок.
Hotel Adler в Ау (регион Брегенцервальд)
С августа 2025 года в Hotel Adler в Ау появятся шесть новых "семейных гнёзд" — номеров с отдельной детской комнатой. Ресторан получит современное оформление. Зона велнеса будет полностью переустроена и разделена на отдельные участки: один — для пар, другой — для семей. Для детей предусмотрено создание нового крытого лесного игрового пространства.
Naturhotel Chesa Valisa в Хиршегге (регион Кляйнвальзерталь)
С июня 2025 года в главном здании Naturhotel Chesa Valisa будут проведены ремонтные работы. Существующие балконы трансформируются в просторные веранды. Номера на склоне долины получат новые балконы и остекление от пола до потолка. На западной стороне здания будут установлены увеличенные окна для лучшего освещения. Также планируется модернизация одиннадцати ванных комнат и увеличение площади некоторых номеров. Бассейн будет полностью перестроен — появится 12-метровый бассейн из нержавеющей стали. Отапливаемый открытый бассейн сохранится, а внутренний вход в него будет дополнен в рамках расширения велнес-комплекса alpinSpa, запланированного на 2026 год.
Sonne Mellau в регионе Брегенцервальд
С середины июля 2024 года отель Sonne Mellau вновь открыт после масштабных ремонтных работ. В числе новшеств — четыре просторных сьюта, помещения для занятий фитнесом и йогой, новое солнечное патио с бассейном и лаунж-зоной, а также эксклюзивная зона Private Spa, расширившая велнес-инфраструктуру.
Апартаменты и жилье для съема
Dorf 570 в Лехе (регион Арльберг)
В декабре 2024 года в центральной части Леха был открыт эксклюзивный апарт-комплекс Dorf 570, в составе которого — семь апартаментов площадью от 40 до 74 м², рассчитанных на размещение до пяти человек. Также имеется пентхаус, предназначенный для размещения до семи человек. Каждый апартамент оборудован минимум одним балконом и кухней. В комплексе имеется собственная велнес-зона с бассейном. Дополняют предложение бистро для завтраков и лаунж.
Кемпинги и фермерские хозяйства
Кемпинг Dornbirn
С середины мая 2024 года на территории кемпинга в Дорнбирне доступны к бронированию 14 новых апартаментов, рассчитанных в совокупности на размещение 56 человек. Все жилые единицы оснащены деревянной мебелью, включают спальную зону, кухонный уголок, ванную комнату, туалет, а также зоны для отдыха внутри помещения и на свежем воздухе.
Фермерское хозяйство Ferienhof XOND в Рицлерне (регион Кляйнвальзерталь)
В результате смены собственника био-хозяйства XOND (на диалекте — «здоровый») была полностью отреставрирована зона гостевых апартаментов. С декабря 2024 года доступны семь уютно оформленных апартаментов площадью от 35 до 70 м². Гостям предоставляется возможность наслаждаться видами окружающей природы и продукцией собственного производства фермы.
Вена
Отели и курорты
House of Ble
В сентябре 2024 года на улице Гетрайдемаркт открылся новый бутик-отель House of Ble. Название "Ble" расшифровывается как "Beautiful Life Experiences" (прекрасные жизненные впечатления). Отель расположен в отреставрированном историческом здании и включает 46 индивидуально оформленных номеров и люксов, от двухместных площадью 37 м² до сьютов площадью 53 м². К числу особенностей отеля относится эксклюзивная терраса на крыше с панорамной сауной, открытым фитнес-залом и лаунж-зоной для отдыха. В гастрономическом плане гостей обслуживает ресторан Salt & Honey.
Palais Mailberger Hof
Весной 2025 года после масштабной реновации в барочном здании в центре Вены возобновил работу отель Palais Mailberger Hof. Гостям предлагается выбор из 50 номеров пяти категорий: от одноместных площадью 16 м² до двухместных номеров площадью от 15 до 40 м². В инфраструктуру отеля входят небольшая зона сауны и зеленый внутренний двор. К числу ключевых особенностей объекта относится новая шампан-бар Crux.
Motel One Neue Donau
В районе Donau-City, сформировавшемся вокруг Vienna International Center, реализуется новый строительный проект — "DC Waterline", в рамках которого планируется открытие пятого по счёту отеля сети Motel One в Вене. Новый отель будет включать 198 номеров, ресторан и эксклюзивный бар на крыше. Открытие запланировано на середину 2025 года.
Mandarin Oriental Wien
Летом 2025 года в историческом здании в стиле модерн в самом центре Вены откроется отель Mandarin Oriental Vienna. В распоряжении гостей — 86 стильно оформленных номеров и 52 сьюта. Гастрономическая концепция отеля включает два ресторана, кофейную лаунж-зону и бар. Для отдыха и восстановления предусмотрен просторный SPA-комплекс с большим крытым бассейном.
Hampton by Hilton Vienna City West
В середине сентября 2024 года начал работу отель Hampton by Hilton Vienna City West, расположенный между дворцом Шёнбрунн и железнодорожным вокзалом Westbahnhof. Отель на 355 номеров, рассчитанных на размещение от двух до четырёх человек, стал крупнейшим объектом данной гостиничной сети в Европе. Девятиэтажное новое здание включает открытую вестибюльную зону, фитнес-центр и подземную парковку.
Palais Chotek
Историческое здание Palais Chotek, расположенное в 9-м районе Вены, после реставрационных и переустройственных работ вновь откроется весной 2025 года как часть сети "Est Hotels & Residences". Построенное в XIX веке здание будет включать 170 гостиничных номеров. На первом этаже разместится бар.
Апартаменты и квартиры для краткосрочной аренды
A by Adina Vienna Danube
В начале 2025 года недалеко от Дуная открылся новый апарт-отель A by Adina Vienna Danube, расположенный в самом высоком жилом здании Австрии. Гостиничный фонд включает 108 апартаментов, включая студии, одно- и двухкомнатные номера площадью от 23 м² до 63 м². В инфраструктуру входят SPA-зона, панорамный бассейн, бизнес-лаунж с конференц-залами и кухонными модулями (pantry kitchen), а также ресторан и супермаркет на первом этаже.