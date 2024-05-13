Проживание прямо у склона

Будьте первым на склоне утром, а после насыщенного дня на лыжах не тратьте время на возвращение домой: подобный комфорт подарит вам незабываемый зимний отдых в Австрии.

Жилье прямо на курорте

Это действительно приятно: когда мышцы ног уже горят от крутых виражей, вы просто возвращаетесь в отель, который находится прямо у склона. Не нужно тащить снаряжение и ждать транспорт – здесь все рядом. Лыжи можно снять прямо у двери, а лыжные ботинки повесить на сушилку.

Затем можно расслабиться и получить удовольствие: пара приятных заплывов в открытом бассейне с подогревом, после этого поход в сауну, где тепло расслабит мышцы и успокоит мысли. Дом посреди горнолыжного курорта: здесь день на трассе плавно перетекает в отдых.