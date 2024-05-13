Проживание прямо у склона

Будьте первым на склоне утром, а после насыщенного дня на лыжах не тратьте время на возвращение домой: подобный комфорт подарит вам незабываемый зимний отдых в Австрии.

Жилье прямо на курорте

Это действительно приятно: когда мышцы ног уже горят от крутых виражей, вы просто возвращаетесь в отель, который находится прямо у склона. Не нужно тащить снаряжение и ждать транспорт – здесь все рядом. Лыжи можно снять прямо у двери, а лыжные ботинки повесить на сушилку.

Затем можно расслабиться и получить удовольствие: пара приятных заплывов в открытом бассейне с подогревом, после этого поход в сауну, где тепло расслабит мышцы и успокоит мысли. Дом посреди горнолыжного курорта: здесь день на трассе плавно перетекает в отдых.

На солнечном юге

Каринтия

Неважно, исследуете ли вы широкие трассы Нассфельда, термальные курорты Бад-Клайнкирххайма или семейные склоны на горе Качберг. Близость отеля к склонам позволяет начать день в Каринтии без суеты. Здесь, на юге Австрии, солнце и снег сливаются в удивительное единство, что делает горнолыжные дни более длинными. А после активных часов на горе можно любоваться горным закатом и пробовать вкусные местные блюда, например, сырную лапшу казнудельн.

Отели

Апартаменты и горные хижины

Катание на лыжах в Предальпах

Нижняя Австрия

День на горнолыжных курортах Нижней Австрии начинается рано, когда первые лучи солнца озаряют золотистым светом заснеженные склоны. На Ёчере, в Аннаберге или на Хохкаре: возможность добраться до склонов прямо от гостиницы без переездов оставляет больше времени для размеренных спусков и приятного отдыха в одной из уютных горных хижин.

После насыщенного горнолыжного дня вы спокойно возвращаетесь в отель, который находится здесь же, и наслаждаетесь вечером в безмятежной атмосфере гор Нижней Австрии.

Отели

Быстро добраться – классно покататься

Верхняя Австрия

Благодаря очаровательным горнолыжным курортам и великолепным горным пейзажам Верхняя Австрия – идеальное место для лыжного отпуска прямо у склона. Выйдите из номера отеля и, не тратя время на дорогу, отправляйтесь прямо на трассы Зальцкаммергута или восхитительных горнолыжных районов Дахштайна.

И как чудесно завершить этот день в отеле прямо на курорте за бокалом вина и местными деликатесами!

Отели

Для ранних пташек

Зальцбургский край

В Зальцбургском крае прямой доступ к слону – это настоящая роскошь. Утром быть первым, кто насладится идеально подготовленными трассами, а вечером возвращаться в уютный отель – именно так выглядит комфортный горнолыжный отдых.

Как на просторном горнолыжном курорте Salzburger Sportwelt, так и в очаровательных деревушках рядом с Целль-ам-Зее прямой доступ на склон делает зимний отдых в Зальцбургском крае особенно привлекательным.

Для семейного отдыха

Шале

Эко-отели

Дизайнерские отели

Апартаменты

Другие варианты размещения

Со склона в бассейн

Штирия

Как в Шладминг-Дахштайне, так и на Тауплице или в горнолыжной области Крайшберг широкие склоны Штирии располагают к плавным размашистым спускам. После чего уже можно подкрепиться штирийскими блюдами в горной хижине. Вечером просто снимите лыжи, и через несколько минут вы уже в бассейне – вот роскошь, которую подарит вам проживание прямо у трассы на горнолыжных курортах Штирии.

Отели

Апартаменты и горные хижины

Хорошее начало дня

Тироль

В Тироле, где величественные горы возвышаются над линией горизонта, а катание на горных лыжах имеет богатую историю, день начинается прямо на склонах. На легендарном горнолыжном курорте Кицбюэль, во впечатляющей горнолыжной области Вильдер Кайзер-Бриксенталь или в разнообразном Циллертале: если жилье расположено прямо на горе, вы сможете первым оставить свои следы на свежем снеге, пока солнце медленно поднимается над вершинами.

Пятизвездочные отели

Курортные отели

Шале и апартаменты

Для семейного отдыха

Только для взрослых

Апартаменты и горные хижины

Высокие горы и максимум расслабления

Форарльберг

Проживание у склона в Форарльберге, известном своими живописными альпийскими пейзажами и богатыми горнолыжными традициями, имеет неоспоримые преимущества. На знаменитых горнолыжных курортах Арльберг, Сильвретта-Монтафон или Дамюльс-Меллау можно первым скатиться по трассе и насладиться чистым горным воздухом еще до того, как подъемники начнут работать.

Отдых в горной хижине можно смело продлить, так как прямой доступ к гостинице подарит максимум расслабления и позволит без стресса провести горнолыжный день среди впечатляющих горных пейзажей.

Отели в Арльберге

Шале и апартаменты

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