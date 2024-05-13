Проживание прямо у склона
Жилье прямо на курорте
Это действительно приятно: когда мышцы ног уже горят от крутых виражей, вы просто возвращаетесь в отель, который находится прямо у склона. Не нужно тащить снаряжение и ждать транспорт – здесь все рядом. Лыжи можно снять прямо у двери, а лыжные ботинки повесить на сушилку.
Затем можно расслабиться и получить удовольствие: пара приятных заплывов в открытом бассейне с подогревом, после этого поход в сауну, где тепло расслабит мышцы и успокоит мысли. Дом посреди горнолыжного курорта: здесь день на трассе плавно перетекает в отдых.
Каринтия
Неважно, исследуете ли вы широкие трассы Нассфельда, термальные курорты Бад-Клайнкирххайма или семейные склоны на горе Качберг. Близость отеля к склонам позволяет начать день в Каринтии без суеты. Здесь, на юге Австрии, солнце и снег сливаются в удивительное единство, что делает горнолыжные дни более длинными. А после активных часов на горе можно любоваться горным закатом и пробовать вкусные местные блюда, например, сырную лапшу казнудельн.
Отели
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* в Хермагоре на Нассфельде
Hotel Gartnerkofel 4* в Хермагоре на Нассфельде
Hotel Nassfeld 4*S
Falkensteiner Club Funimation 4* в Реннвег-ам-Качберг
Falkensteiner Hotel Cristallo 4*S в Реннвег-ам-Качберг
Der Kirchheimerhof 4*S в Бад-Клайнкирххайме
Hotel Nockresort 4* в Бад-Клайнкирххайме
Alpinhotel Pacheiner 4* в Треффене / Герлицкие Альпы
Mountain Resort Feuerberg 4* в Боденсдорфе / Герлицкие Альпы
Hotel Kornock в Туррахер Хёе
Апартаменты и горные хижины
Ferienpark Landal в Бад-Клайнкирххайме
Almhüttendorf «Mei Zeit» в Туррахер Хёэ
Apparthotel Silbersee в Туррахер Хёэ
Ferienpark Landal на Качберге
Katschberg Lodges на Качберге
Нижняя Австрия
День на горнолыжных курортах Нижней Австрии начинается рано, когда первые лучи солнца озаряют золотистым светом заснеженные склоны. На Ёчере, в Аннаберге или на Хохкаре: возможность добраться до склонов прямо от гостиницы без переездов оставляет больше времени для размеренных спусков и приятного отдыха в одной из уютных горных хижин.
После насыщенного горнолыжного дня вы спокойно возвращаетесь в отель, который находится здесь же, и наслаждаетесь вечером в безмятежной атмосфере гор Нижней Австрии.
Отели
JoSchi Sporthaus**** в Гёстлинге
JUFA HOTEL Hochkar - Sport-Resort*** в Гёстлинге
JUFA HOTEL Annaberg - Bergerlebnis-Resort***s в Аннаберге
Gasthof «zum Sessellift» в Миттербах-ам-Эрлауфзее
Верхняя Австрия
Благодаря очаровательным горнолыжным курортам и великолепным горным пейзажам Верхняя Австрия – идеальное место для лыжного отпуска прямо у склона. Выйдите из номера отеля и, не тратя время на дорогу, отправляйтесь прямо на трассы Зальцкаммергута или восхитительных горнолыжных районов Дахштайна.
И как чудесно завершить этот день в отеле прямо на курорте за бокалом вина и местными деликатесами!
Отели
Familienhotel Sommerhof 4* в Гозау
Edelweiss Alpine Lodge в Хинтерштодере
Explorer Hotel Hinterstoder в Хинтерштодере
Berghof Sturmgut в Хинтерштодере
Hochberghaus в Грюнау-им-Альмталь
Зальцбургский край
В Зальцбургском крае прямой доступ к слону – это настоящая роскошь. Утром быть первым, кто насладится идеально подготовленными трассами, а вечером возвращаться в уютный отель – именно так выглядит комфортный горнолыжный отдых.
Как на просторном горнолыжном курорте Salzburger Sportwelt, так и в очаровательных деревушках рядом с Целль-ам-Зее прямой доступ на склон делает зимний отдых в Зальцбургском крае особенно привлекательным.
Для семейного отдыха
Familotel Amiamo 4* в Целль-ам-Зее
Familienresort Ellmauhof 4*S в Хинтерглемме
ALPINA Family, Spa & Sporthotel 4*S в Санкт-Иоганн-им-Понгау
Seekarhaus 5* в Обертауэрне
Gartenhotel Theresia 4*S в Заальбах-Хинтерглемме
Berghotel Rudolfshütte 3* в Уттендорфе
Шале
Chalet am Jet во Флахау
Luxuslodge «Zeit zum Leben» в Аннаберге
Hotel Montanara 4* во Флахау
Отель и шале для взрослых «Der Königsleitner» 4*S в Кёнигсляйтене
Эко-отели
Hotel Forsthofgut 5* в Леоганге
Holzhotel Forsthofalm 4* в Леоганге
Naturhotel Edelweiss 4*S в Ваграйне
Woodridge Chalets в Верфенвенге
Nesslerhof 4*S в Гросарле
Дизайнерские отели
Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort 5*S в Гросарле
Das Goldberg 4*S в Бад-Хофгастайне
Die Hochkönigin 4*S в Мария-Альме
Апартаменты
Ferienwohnungen Perfeldhof в Заальбах-Хинтерглемме
Appartementhaus Steinadler в Обертауэрне
Bergparadies в Дорфгастайне в долине Гастайн
Herzwies в Бад-Хофгастайне
Hüttendorf Maria Alm на Хохкёниге
Hüttendorf Schlögelberger в Санкт-Маргаретен-им-Лунгау
Другие варианты размещения
Hotel Schneider 4*S в Обертауэрне
Hotel Alpin Juwel 4*S в Заальбах-Хинтерглемме
VAYA Resort Zell am See в Целль-ам-Зее
Großarlerhof 4*S в Гросарле
Grizzly Sport & Motorrad Resort 4* в Санкт-Маргаретен-им-Лунгау
Waldgasthof 3* во Флахау
4*S Lifestyle Family & SPA Hotel Das Alpenwelt Resort в Кёнигсляйтене
Travel Charme Werfenweng 4*S в Верфенвенге
Übergossene Alm Resort на Хохкёниге
Штирия
Как в Шладминг-Дахштайне, так и на Тауплице или в горнолыжной области Крайшберг широкие склоны Штирии располагают к плавным размашистым спускам. После чего уже можно подкрепиться штирийскими блюдами в горной хижине. Вечером просто снимите лыжи, и через несколько минут вы уже в бассейне – вот роскошь, которую подарит вам проживание прямо у трассы на горнолыжных курортах Штирии.
Отели
Natur- und Wellnesshotel Höflehner 4*S в Хаус-им-Энншталь
Hotel Schwaigerhof 4*S в Шладминг-Рормоосе
Hotel Berghof Riesneralm 3* в Доннерсбахвальде
Hotel TUI BLUE в Шладминге
Hotel Planaihof 4*S в Шладминге
Hotel Relax Resort Kreischberg 4* в Санкт-Георген-об-Мурау
Hotel Pension Bruckreiterhof в Пихль/Райтеральме
Апартаменты и горные хижины
Almdorf Reiteralm в Шладминге
Almwelt Austria в Пихль-Шладминге
Oberprenner в Хаус-им-Энншталь
Apparthotel Silbersee в Туррахер Хёэ
Almhüttendorf «Mei Zeit» в Туррахер Хёэ
Тироль
В Тироле, где величественные горы возвышаются над линией горизонта, а катание на горных лыжах имеет богатую историю, день начинается прямо на склонах. На легендарном горнолыжном курорте Кицбюэль, во впечатляющей горнолыжной области Вильдер Кайзер-Бриксенталь или в разнообразном Циллертале: если жилье расположено прямо на горе, вы сможете первым оставить свои следы на свежем снеге, пока солнце медленно поднимается над вершинами.
Пятизвездочные отели
Kempinski «Das Tirol» 5* в Йохберге у Кицбюэля
Arlberg Hospiz Hotel 5* в Санкт-Кристоф-ам-Арльберг
Alpen-Wellness Resort Hochfirst 5* в Обергургле в Эцтале
Alpin Spa Hotel Tuxerhof 5*S в Туксе в Циллертале
Курортные отели
Gradonna Mountain Resort 4*S в Кальс-ам-Гросглокнер в Восточном Тироле
Grünwald Resort в Зёльдене в Эцтале
Hotel Elisabeth 4*S в Кирхберге-ин-Тироль
The Crystal VAYA Unique 4*S в Обергургле в Эцтале
Jagdschloss Resort Kühtai, отель и апартаменты в Кютае
VAYA Zillertal в Ашау в Циллертале
Sportalm Gourmethotel 4* в Кирхберге-ин-Тироль
Hotel Singer - Relais & Châteaux в Бергванге
Шале и апартаменты
Chalets & Apartments Wachterhof в Кальтенбахе в Циллертале
Chalet Kitzhorn в Санкт-Иоганн-ин-Тироль
Maierl Alm & Chalets в Кирхберге-ин-Тироль
TyroLadis Family Relax Chalets в Ладисе
Для семейного отдыха
Family & Wellness Resort Galtenberg 4*S в Альпбахе в долине Альпбахталь
Familienparadies Sporthotel Achensee в Ахенкирхе
Sentido alpenhotel Kaiserfels 4* в Санкт-Иоганн-ин-Тироль
Natur & Spa Hotel Lärchenhof 4*S в Зеефельде
Hotel Goldried в Матрай-ин-Осттироль
Только для взрослых
Traumhotel Alpina 4*S в Герлосе в Циллертале
DAS KRONTHALER 4*S в Ахенкирхе у озера Ахензее
Апартаменты и горные хижины
Villa Alpin в Кальтенбахе в Циллертале
AlpinApart Bacher в Серфаусе
Apart Rubin в Серфаусе
Appartementhotel Johannes в Обергургле в Эцтале
Almdorf & Hotel Silbertal в Зёльдене в Эцтале
Almdorf Waldesruh в Зёльдене в Эцтале
Форарльберг
Проживание у склона в Форарльберге, известном своими живописными альпийскими пейзажами и богатыми горнолыжными традициями, имеет неоспоримые преимущества. На знаменитых горнолыжных курортах Арльберг, Сильвретта-Монтафон или Дамюльс-Меллау можно первым скатиться по трассе и насладиться чистым горным воздухом еще до того, как подъемники начнут работать.
Отдых в горной хижине можно смело продлить, так как прямой доступ к гостинице подарит максимум расслабления и позволит без стресса провести горнолыжный день среди впечатляющих горных пейзажей.
Отели в Арльберге
Burgvital Resort 5* в Оберлехе
Hotel Goldener Berg 4*S в Оберлехе
Thurnher’s 5*S в Цюрсе
Romantik Hotel Krone 5* в Лехе
Sporthotel Steffisalp 4* в Варте
Hotel Jägeralpe 4*S в Варте
Hotel Monzabon 4*S в Лехе
Hotel Edelweiss 4* в Цюрсе
Шале и апартаменты
Chalet Anna Maria в Лехе
Chalet Verwall в Лехе
Feriendomizile Familie Dönz в Монтафоне
Ferienhäuser Tschofen в Санкт-Галленкирхе в Монтафоне
Landal Brandnertal в Бюрзерберге
Landal Hochmontafon в Гаргеллене
Traumsicht Faschinajoch в Фашине
Chalets Montafon в Монтафоне
Другие варианты размещения
Alpinresort Schillerkopf 4*S в Бюрзерберге в Бранднертале
Familienhotel Lagant 4* в Бранде в Бранднертале
Naturhotel Chesa Valisa 4* в Хиршэгге в Кляйнвальзертале
Kinderhotel Alphotel 4* в Хиршэгге в Кляйнвальзертале
Walliserstube 4* в Дамюльсе в Брегенцервальде
Travel Charme Ifen Kleinwalsertal 5* в Хиршэгге
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