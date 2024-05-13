Тироль

Роскошь и комфорт для гостей с собаками

Отель Gradonna****s Mountain Resort в Восточном Тироле

На территорию курортного отеля Gradonna****s Mountain Resort не допускают автомобили, а это значит, что собаки могут безопасно гулять и бегать по живописной местности. В 4-звездочном супериор-отеле и роскошных шале четвероногих друзей ждет лакомство, миски и собачья переноска с пушистым полотенцем.

Отель Klosterbräu***** в Зеефельд-ин-Тироле

В отеле Klosterbräu для собак отведена отдельная зона в ресторане и на завтраке. При заселении четвероногие гости найдут в номере миску, уютное спальное место подходящего размера, а также полотенце для вытирания лап. По запросу доступны номера с прямым выходом в сад. Миски с водой и кормом стоят на всей территории отеля, также имеется меню для собак и корм. Здесь можно заказать услугу присмотра за животным, а для спортивных собак есть площадка для аджалити. В окрестностях работает ветеринар, а также имеются прогулочные маршруты и место для купания собак в ближайшем озере Вильдзее.

Активный отпуск для собак и их владельцев

Отель Riederhof**** в Оберланде в Тироле

Отель Riederhof ориентирован на проживание с питомцами и предоставляет следующие удобства для комфортного пребывания: услуги по выгулу, собачью площадку с прудом для купания, груминг для собак, установку для мойки лап, организованные походы и мобильную школу для собак. В номере приготовлен плед, миска, а также покрывало на кровать и диван. Собаки могут оставаться в номере одни или отправиться со своими хозяевами в ресторан.

Отель Lärchenhof****S в Зеефельд-ин-Тироле

Отель Lärchenhof на высокогорном плато Зеефельд – это спа-отель, где разрешено размещение с собаками. Здесь четвероногих друзей тепло встречают приветственным угощением, мисками с едой и водой, а также уютным местом для сна в номере. На просторной территории отеля много мест для выгула, а прямо от двери начинаются разнообразные маршруты для прогулок и походов, во время которых можно познакомиться с регионом. Зимой можно беззаботно покататься на беговых лыжах вместе с собакой на специальной лыжне для собак в Олимпийском регионе Зеефельд.

Велнес и отдых для четвероногих друзей

Отель Magdalena**** в Циллертале

В велнес-отеле Magdalena за размещение с собакой не взимается отдельная плата, а в проживание включена отдельная собачья кровать и миски в номере. Собакам и их владельцам доступны дополнительные услуги, например, уголок для чтения с литературой о собаках или услуги мобильного грумера. Кроме того, здесь есть пруд для купания собак, дорожки для выгула прямо от двери отеля, площадка для игр и душевая для собак. Организованные походы с собаками дополняют предложение.

Отель Panoramahotel Inntalerhof**** в Зеефельд-ин-Тироле

В отеле Panoramahotel Inntalerhof четвероногих гостей встречают с большим теплом. Отель предлагает ряд удобств для собак, чтобы обеспечить их владельцам беззаботный отдых: приветственное угощение в номере, поилку во входной зоне, полотенца для лап у входов и мешочки для уборки за питомцем. Кроме того, здесь предлагают занятия и курсы по дрессировке от сертифицированного кинолога Петера Оберхолленцера. Отель прошел сертификацию «Pfotencheck» и имеет отметку пять лап.

Семейная атмосфера для гостей с собаками

Отель Johanna в центре долины Эцталь

В отеле Johanna в Эцтале одинаково хорошо как людям, так и собакам. В этой семейной гостинице собакам по-настоящему рады, поэтому пребывание здесь запомнится всем.

Отель Romantikhotel Böglerhof**** в Альпбахе

В отеле Romantikhotel Böglerhof собак встречают приветственным набором, который включает уютную собачью корзину, лакомство, миску для воды и корма, полотенце, информационную брошюру об Альпбахе для владельцев собак и мешочки для уборки. Персонал на ресепшн с радостью расскажет об интересных местах для прогулки, в том числе о собственном маршруте для собак.

Единение с природой у воды

Отель Alpenhotel Kitzbühel

Отель Alpenhotel Kitzbühel расположен прямо на берегу озера Шварцзее и приглашает владельцев собак и их подопечных отдохнуть на лоне природы и пройтись по прогулочным тропам для знакомства с регионом.

Отель Natürlich в Фиссе

Отель Natürlich – отель, где любят животных. Здесь есть три номера на первом этаже для размещения с питомцами с собственной террасой и газоном. Среди прочих удобств – собачья корзина, установка для мытья лап и маршруты для выгула прямо от двери отеля. Дополнительно организовывают походы с собаками.