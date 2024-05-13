Отпуск с собакой
В Австрии путешествие с собакой превращается в незабываемое приключение. Многие отели встречают четвероногих гостей с распростертыми объятиями и заботятся об их комфорте. Во время совместных прогулок с питомцем можно исследовать великолепную, часто нетронутую природу, наслаждаться чистым горным воздухом и слушать успокаивающий шелест листьев в лесу. Широкие прогулочные тропы ведут по живописной местности мимо сверкающих озер и зеленых альпийских лугов, где собаки могут вдоволь порезвиться.
После активного дня в гостинице ждут уютные лежанки, лакомство и миски – все то, что делает отпуск незабываемым для всех.
Бургенланд
Приключения на природе с собакой
Ресторан-отель Eisenberg, Санкт-Мартин-ан-дер-Рааб
В отеле Eisenberg собакам комфортно как в номерах, так и в ресторане. Прямо перед дверью раскинулась живописная местность, где так и хочется гулять и любоваться видами. В саду площадью 15 гектар достаточно места для выгула питомца, а в ближайшей реке Рааб и в небольшом бассейне можно охладиться после игр и бега. В выходные владельцы собак могут получить консультацию кинолога по общению и дрессировке.
Отель Larimar в Штегерсбахе
В отеле Larimar гостям с питомцами доступны удобные номера с собственным садом, просторной огороженной территорией для выгула площадью 200 м², а также пруд для собак, где они могут освежиться и поиграть. Регулярно проводимые занятия по дрессировке позволят укрепить связь с четвероногим другом и вместе освоить новые навыки.
Велнес и отдых для четвероногих друзей
Отель St. Martins Therme & Lodge
В отеле St. Martins Therme собакам рады, как и их владельцам. В номере уже ждут уютный плед и миски для корма и воды, чтобы сделать отдых вашего питомца максимально комфортным.
Каринтия
Отпуск с собакой у воды
Отель Das Jo. Seehotel в Пёрчахе
Отдыхать с собакой в отеле Das Jo. Seehotel не только разрешено, но и всячески приветствуется. Гостиница предлагает номера для проживания с питомцами с прочными полами, лежанкой, покрывалом и мисками. Кроме того, есть прямой доступ к озеру и полотенца для мокрых лап – идеально после прогулки.
Отель Strandhotel Burgstaller в Фельд-ам-Зе
В отеле Strandhotel Burgstaller собак и их владельцев ждут теплый прием и комфортная обстановка, включая лежанку, миски и полотенца. Здесь есть прямой доступ к озеру, специально для собак, а также многочисленные прогулочные дорожки в окрестностях. Особенно удобно, что здесь есть душ для питомцев и специальный пляж для собак, принадлежащий отелю.
Семейная атмосфера для гостей с собаками
4-звездочный отель Eschenhof в Бад-Клайнкирххайме
Четвероногих друзей с радостью встретят в отеле Eschenhof: и в номерах, и в отдельных зонах ресторана. Местные собаки – Белла и Коко – с нетерпением ждут новых друзей по играм.
Другие рекомендации
Нижняя Австрия
Отдых на природе с собакой
Отель Genießergasthof Kutscherklause в Эггерне в Вальдфиртеле
В отеле Genießergasthof Kutscherklause собак ждут приветственное угощение, мягкий плед, миски для корма и воды и мешочки для уборки за питомцем. Здесь множество прогулочных троп для выгула, а также прудов для купания.
Отель Steinschalerhof в Рабенштайне
В отелеSteinschalerhofсобаки прекрасно себя чувствуют. Их радушно принимают как в ресторане, так и в саду. Здесь есть разнообразные маршруты для выгула и прогулочные тропы. Идеально для собак – уютные садовые домики с огороженным садиком. Дополнительныеудобства: полотенцадлялап, мискидляводыикормавномере,естественныйпрудиудобные места для купания у ручья. При заселении предоставляется приветственное лакомство и корм.
Верхняя Австрия
Отели с полным сервисом для собак
Отель Bärnsteinhof в Айген-Шлегле
В отеле Bärnsteinhof обожают собак: корм, миски, уютное одеяло, мешочки для уборки, сухие полотенца, советы по выгулу и походам предоставляются в рамках пакета услуг «На отдых с собакой».
Отель Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel в Мюльфиртеле
В отеле Falkensteiner при заезде собак ждет приветственный пакет, который включает в себя лакомство, жевательную косточку, рекомендации для прогулок, ежедневный игровой час, услугу выгула, плед, полотенца, миски и ошейник.
Отель Donauschlinge Хайбах на Дунае
Четвероногимгостямрадывотеле Donauschlinge. Длянихздесьподготовилиобширныйприветственныйпакет, куда входятмискидлякормаиводы, полотенца, мягкийплед, мешочкидляуборки, лакомство, услугивыгула, рекомендациимаршрутовдляпрогулок. ТакжеестьвозможностьискупатьпитомцавДунае.
Зальцбургский край
Активный отдых для собак и их владельцев
Отель Hundehotel Grimming в Раурисе
В отеле Grimming позаботились об обстановке для собак: в номере есть уютные подушки и миски для корма и воды, на выбор доступен сухой и влажный корм, также есть услуга доставки корма в номер в течение дня. На огороженной территории площадью 4 500 м² с оборудованием для аджалити, балансирами, препятствиями и туннелями четвероногие друзья смогут от души порезвиться, а пруд для купания подарит прохладу после активных занятий. Во время остановок в горных хижинах из «Гида по горным хижинам для посещения с собаками» ваших питомцев накормят и дадут им отдохнуть.
Отель Berghotel Arthurhaus*** на Хохкёниге
Отель Berghotel Arthurhaus, расположенный прямо в области для походов на высоте 1 500 метров у подножия горы Хохкёниг, размещает собак в номере бесплатно. Дополнительные удобства – меню для собак, мешочки для уборки, огороженная площадка для выгула без поводка, полоса препятствий, а также полотенца и установка для чистки лап. Кроме того, здесь можно взять консультацию кинолога и прогуляться по живописной местности.
Велнес и отдых для четвероногих друзей
Отель Residenz Gruber в Гаштайне
В отеле Residenz Gruber, расположенном в краю терм и походов Гаштайнертале, собакам обеспечено приятное пребывание. Уже при заселении их ждет уютный собачий диван и миски. Четвероногих гостей также с радостью ждут на завтраке и ужине. Многочисленные прогулочные маршруты начинаются прямо у дверей гостиницы, а освежающий ручей проходит в 150 метрах. Пока владельцы нежатся в термах, об их питомцах может позаботиться собачья сиделка. Среди прочих удобств – мягкий плед, магазин с товарами для собак, огороженная площадка для выгула, велнес для собак и душ для мытья лап.
Отель Gartenhotel Theresia****S в Заальбах-Хинтерглемме
В отеле Gartenhotel Theresia, расположенном вдали от оживленного центра Хинтерглемма, собакам можно сколь угодно долго гулять вдоль пешеходного маршрута прямо от отеля, вдоль реки до конца долины и обратно. Участок площадью 2,7 гектара с купальным прудом, бассейнами и множеством уютных уголков в обширном горном саду – настоящий рай для людей и животных. Собакам рады и в ресторане Zirbenstube, лобби и баре. Четвероногим гостям предоставляются миски, полотенца и пледы.
Семейная атмосфера для гостей с собаками
Отель Aloisia в Мариапфаре
Четвероногие друзья смогут по-настоящему выпустить пар на площадке для игр размером 1000 м² в отеле Aloisia. С собаками также можно отправиться в ресторан, гостевой сад и на лужайку. Кроме того, можно заказать услугу выгула и присмотра за вашим питомцем.
Отель Sonne**** в Заальбах-Хинтерглемме
Хозяева отеля Sonne славятся тем, что с радостью принимают у себя собак. В отеле предоставляется корм, а питомцев разрешается взять с собой в бар или уютный кедровый зал. На просторной территории много места для комфортного отдыха с четвероногим другом.
Штирия
Отели с полным сервисом для собак
Отель Almfrieden Hotel & Romantikchalet в Рамзау-ам-Дахштайне
В отеле Almfrieden Hotel & Romantikchalet собак не только размещают бесплатно. Здесь также есть собственная аджалити-площадка для игр и прогулок. В номере четвероногих постояльцев ждут миска, одеяло, игрушка, полотенце и приветственное лакомство. Отдельная зона в ресторане для владельцев собак, небольшой магазин с товарами для собак, услуга присмотра за питомцем по запросу и другие удобства делают отдых в Дахштайне особенно приятным.
Другие рекомендации
Тироль
Роскошь и комфорт для гостей с собаками
Отель Gradonna****s Mountain Resort в Восточном Тироле
На территорию курортного отеля Gradonna****s Mountain Resort не допускают автомобили, а это значит, что собаки могут безопасно гулять и бегать по живописной местности. В 4-звездочном супериор-отеле и роскошных шале четвероногих друзей ждет лакомство, миски и собачья переноска с пушистым полотенцем.
Отель Klosterbräu***** в Зеефельд-ин-Тироле
В отеле Klosterbräu для собак отведена отдельная зона в ресторане и на завтраке. При заселении четвероногие гости найдут в номере миску, уютное спальное место подходящего размера, а также полотенце для вытирания лап. По запросу доступны номера с прямым выходом в сад. Миски с водой и кормом стоят на всей территории отеля, также имеется меню для собак и корм. Здесь можно заказать услугу присмотра за животным, а для спортивных собак есть площадка для аджалити. В окрестностях работает ветеринар, а также имеются прогулочные маршруты и место для купания собак в ближайшем озере Вильдзее.
Активный отпуск для собак и их владельцев
Отель Riederhof**** в Оберланде в Тироле
Отель Riederhof ориентирован на проживание с питомцами и предоставляет следующие удобства для комфортного пребывания: услуги по выгулу, собачью площадку с прудом для купания, груминг для собак, установку для мойки лап, организованные походы и мобильную школу для собак. В номере приготовлен плед, миска, а также покрывало на кровать и диван. Собаки могут оставаться в номере одни или отправиться со своими хозяевами в ресторан.
Отель Lärchenhof****S в Зеефельд-ин-Тироле
Отель Lärchenhof на высокогорном плато Зеефельд – это спа-отель, где разрешено размещение с собаками. Здесь четвероногих друзей тепло встречают приветственным угощением, мисками с едой и водой, а также уютным местом для сна в номере. На просторной территории отеля много мест для выгула, а прямо от двери начинаются разнообразные маршруты для прогулок и походов, во время которых можно познакомиться с регионом. Зимой можно беззаботно покататься на беговых лыжах вместе с собакой на специальной лыжне для собак в Олимпийском регионе Зеефельд.
Велнес и отдых для четвероногих друзей
Отель Magdalena**** в Циллертале
В велнес-отеле Magdalena за размещение с собакой не взимается отдельная плата, а в проживание включена отдельная собачья кровать и миски в номере. Собакам и их владельцам доступны дополнительные услуги, например, уголок для чтения с литературой о собаках или услуги мобильного грумера. Кроме того, здесь есть пруд для купания собак, дорожки для выгула прямо от двери отеля, площадка для игр и душевая для собак. Организованные походы с собаками дополняют предложение.
Отель Panoramahotel Inntalerhof**** в Зеефельд-ин-Тироле
В отеле Panoramahotel Inntalerhof четвероногих гостей встречают с большим теплом. Отель предлагает ряд удобств для собак, чтобы обеспечить их владельцам беззаботный отдых: приветственное угощение в номере, поилку во входной зоне, полотенца для лап у входов и мешочки для уборки за питомцем. Кроме того, здесь предлагают занятия и курсы по дрессировке от сертифицированного кинолога Петера Оберхолленцера. Отель прошел сертификацию «Pfotencheck» и имеет отметку пять лап.
Семейная атмосфера для гостей с собаками
Отель Johanna в центре долины Эцталь
В отеле Johanna в Эцтале одинаково хорошо как людям, так и собакам. В этой семейной гостинице собакам по-настоящему рады, поэтому пребывание здесь запомнится всем.
Отель Romantikhotel Böglerhof**** в Альпбахе
В отеле Romantikhotel Böglerhof собак встречают приветственным набором, который включает уютную собачью корзину, лакомство, миску для воды и корма, полотенце, информационную брошюру об Альпбахе для владельцев собак и мешочки для уборки. Персонал на ресепшн с радостью расскажет об интересных местах для прогулки, в том числе о собственном маршруте для собак.
Единение с природой у воды
Отель Alpenhotel Kitzbühel
Отель Alpenhotel Kitzbühel расположен прямо на берегу озера Шварцзее и приглашает владельцев собак и их подопечных отдохнуть на лоне природы и пройтись по прогулочным тропам для знакомства с регионом.
Отель Natürlich в Фиссе
Отель Natürlich – отель, где любят животных. Здесь есть три номера на первом этаже для размещения с питомцами с собственной террасой и газоном. Среди прочих удобств – собачья корзина, установка для мытья лап и маршруты для выгула прямо от двери отеля. Дополнительно организовывают походы с собаками.
Другие рекомендации
Форарльберг
Приключения на природе с собакой
Отель Hubertushof** в Штубен-ам-Арльберге
В отеле Hubertushof гости могут провести горнолыжный отпуск вместе со своим питомцем. Четвероногим друзьям предоставляют миски для воды и корма, подстилку, табличку «Собака в номере» и угощение. В окрестностях множество прогулочных маршрутов.
Другие рекомендации
Hundewelt в Клайнвальзертале
Агентство Hundewelt в Клайнвальзертале предлагает организованные походы с собаками для одиночных туристов, женщин и любителей трав, а также общие походы по Клайнвальзерталю.
Брегенцервальд
В регионе Брегенцервальд собакам разрешено передвигаться на большинстве подъемников, что позволяет без проблем отправиться в поход по Альпам вместе с четвероногим другом.
Вена
Роскошь и комфорт для гостей с собаками
Отель Sacher
Программа «Pets in Sacher» от отелей Sacher в Вене и Зальцбурге обеспечивает роскошное пребывание гостей с питомцами и без них. В отеле Sacher в Вене прямо в номере собак ожидают мягкая кровать, подобранная по размеру, уютный плед, специальные полотенца, мешочки для уборки, а также миска с водой и кормом. На завтрак и ужин собак и их владельцев приглашают в ресторан Sacherstube, где по запросу подается свежеприготовленный корм на уровне ресторанов высокой кухни. Также доступна услуга присмотра за животным.
Бутик-отель Stadthalle
Бутик-отель Stadthalle в Вене радушно принимает домашних животных и предлагает множество удобств для пребывания с четвероногими друзьями. При заселении собакам доступен специальный приветственный пакет, в который, среди прочего, входит комфортная кровать и миски. Кроме того, рядом много зеленых зон и прогулочных маршрутов, идеально подходящих для выгула.
The Guesthouse Vienna
The Guesthouse Vienna – это стильный дизайнерский отель в центре Вены, в котором особенно рады гостям с собаками. Четвероногие постояльцы размещаются бесплатно, а в качестве приветствия в номере их ждут уютная лежанка, лакомство и миска с водой. Кроме того, к собакам доброжелательно относятся и в ресторане отеля. Дополнительно можно заказать услуги собачьей сиделки, чтобы за псом последили, пока его хозяева знакомятся с городом.
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Места для размещения с собакой: краткий обзор
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Сертификация Pfotencheck
Ведущая сертификация отелей для отдыха с собаками.
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