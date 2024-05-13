Парки развлечений в Австрии
Когда дни становятся длиннее, а на улице уже тепло, детей все труднее и труднее удержать на месте. И именно в парках развлечений с огромными территориями можно вволю нагуляться и набегаться. Здесь есть масса аттракционов для любого возраста, где гости смогут пощекотать нервы или просто повеселиться. Что желаете – покататься на американских горках, поиграть в интерактивных зонах, посетить шоу или спектакль или просто расслабиться на пикнике? Каждый найдет себе занятие по душе. В парках развлечений родители смогут прекрасно провести время с детьми и отвлечься от забот.
Парки развлечений в Бургенланде
В парках Бургенланда можно примерить на себя роль кого угодно, например принцессы, пирата, феи или ковбоя. А еще здесь находится самый большой парк развлечений Австрии – Familypark.
Парки развлечений в Каринтии
В парках развлечений Каринтии гости смогут сразиться с драконом, порыбачить или разрисовать садового гнома. А в парке Minimundus можно объехать целый мир всего за несколько часов.
Парки развлечений в Нижней Австрии
В парках развлечений Нижней Австрии гости научатся многому. В динопарке Hubhof они смогут увидеть фигуры динозавров в натуральную величину, в музее Carnuntum совершить путешествие во времена древних римлян, а в Пилахтале отправиться на поиски сокровищ.
Парки развлечений в Верхней Австрии
Парки Верхней Австрии созданы специально для больших и маленьких исследователей.
Парки развлечений в Зальцбургском крае
Парки развлечений в Зальцбургском крае – это движение, спорт, природа и приключения. Увлекательные аттракционы порадуют и детей, и взрослых.
Парки развлечений в Штирии
В штирийских парках развлечений рассказывают массу интересного: в парке Styrassic Park вы узнаете от самих динозавров, почему они вымерли, а в сказочном лесу о своих приключениях расскажут Красная Шапочка и другие герои сказок.
Парки развлечений в Тироле
Тирольские парки развлечений располагаются на фоне потрясающих горных пейзажей. Это уже заслуживает внимания. К тому же юные гости и их родители смогут побывать в лагере исследователей, в мире волшебства или в гостях у феи.
Парки развлечений в Форарльберге
Добраться в парки Форарльберга – уже целое приключение. Например, «Медвежий мир» в Клостертале или «Мир контрабандистов» в Монтафоне доступны только с помощью канатной дороги.
Парки развлечений в Вене
Венские парки развлечений имеют давние традиции. Знаменитый парк Пратер существует ещё с 1766 года, а открытый в 1752 году зоопарк Шёнбрунн является самым старом зоопарком в мире. Но и помимо этого, в Вене есть, где весело и интересно провести время.
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