Лучшие рестораны Верхней Австрии
Сливки верхнеавстрийской гастрономии впечатляют: здесь довольно много ресторанов, отмеченных колпаками ресторанного гида Го Мийо и звездами Мишлен. Кухня варьируется от высококреативной до местной с акцентом на мастерское использование лучших продуктов региона, который считается одним из лучших в стране с точки зрения земледелия. Здесь ваше сердце откроется – обещаем.
Аттерзее, Траунзее, Гальштатское озеро – это всего три из более чем 70 озер региона Зальцкаммергут, где процветает гастрономический мир, предлагающий не только свежую рыбу. Виды на водную гладь озер и окружающие горы просто великолепны! Даже в потаенных уголках природы и уютных двориках здесь можно обнаружить эксклюзивные кулинарные жемчужины, которые знают свое дело и умеют удивлять.
„Hock di her!“ («Садись здесь!») – это дружеское приветствие, которым встречают своих гостей трактирщики Верхней Австрии. В трактирах царит оживленное общение, и жизнерадостность этого края особенно заметна именно в таких местах. В меню представлены лучшие традиционные домашние блюда, но не обойдется и без новинок. В конце концов, трактир всегда отражает современность. Приятного аппетита!
Филип Рахингер из ресторана Mühltalhof своим необычным подходом и блюдами не всегда по меню доказывает, что прогрессивная и традиционная кухня не исключают друг друга. Настоящий высокий стиль! Блюда, которые подает Макс Шеллерер в Tanglberg, вдохновлены французской кухней и конкурируют с произведениями современного искусства из соседней галереи: место для настоящих ценителей. В ресторане Das Verdi в Линце отец и сын готовят вместе, предлагая изысканную кухню на стыке местной и средиземноморской. Рекомендуем рыбные блюда. В очаровательном ресторане Waldschänke аналогичный тандем, а именно мать и сын, подает «еду для души из лучших продуктов региона» на столики в живописном саду. «Совершенно непринужденная изысканная кухня» с акцентом на региональные сезонные продукты и международные нотки представлена у Лукаса Кинбауэра: «Здесь нужно чувствовать себя как дома у друзей».
Впечатляет новое дизайнерское заведение Лукаса Капеллера и Михаэля Шёгльхофера в Штайре – «студия искусства и кухни». Кухня здесь захватывающая, честная и утонченная. Ресторан Holzpoldl в Лихтенберге позиционирует себя как «кулинарное балансирование между сельским трактиром и гурмэ-рестораном», а кухня Мануэля Грабнера проста и непретенциозна. Вычурности нет и в Kammer5, расположенном в старом фермерском доме в Иннфиртеле. Команда подает симбиоз местной и французской кухни. В ресторане Rossbarth в Линце обещают «эксперименты с местной кухней и непослушание» – кухня минималистичная, а атмосфера непринужденная. Гастрономическая жемчужина – ресторан при гостинице Rahofer в Кроншторфе, где готовят из лучших простых региональных продуктов. Göttfried в Линце не менее известен и славится честной традиционной кухней с международным влиянием.
Рестораны Верхней Австрии с особенной атмосферой
Очаровательный сад с видом на озеро Аттерзее – уже достаточно веская причина зайти в Bräu. А то, что здесь подают традиционные блюда со свежей рыбой из озера – это двойной джекпот. Заведение Bootshaus на озере Траунзее известно далеко за пределами региона Зальцкаммергут. Лукас Нагль – виртуоз рыбной кухни, но также мастерски готовит и мясо. Новинка – бельэтаж с открытой кухней в гостинице Post в Траункирхене, где в ресторане Poststube 1327 предлагают «кухню для души на общих тарелках». Вид на горы вдалеке дополняет оживленную традиционную атмосферу. «Кухня, вдохновленная природой» ждет гостей в ресторане Rau на окраине национального парка Известняковые Альпы, где природа до сих пор остается дикой. Это незабываемый опыт! Более солидная атмосфера царит в ресторане Poll’s Kaiserterrasse известного отеля Weißen Rössl на озере Вольфгангзее. Некоторые ингредиенты получают из собственного производства, а вид на озеро просто завораживает.
Рестораны Верхней Австрии с уникальным видом
Ресторан Bergergut расположен в небольшом городке Афисль в Мюльфиртеле. Местная искусно приготовленная кухня настолько изысканна, что сюда приезжают издалека. Главная изюминка: хлеб собственного производства. В Landhaus zu Appesbach в элегантной атмосфере подают местную классику и почти забытые блюда, а озеро Вольфгангзее служит живописным фоном. Прямо на озере Мондзее находится ресторан Lackner. Здесь можно попробовать свежую рыбу из озера, дичь и традиционную выпечку из местных продуктов. Особое впечатление оставляет посещение Siriuskogl в Бад Ишле, где Кристоф «Краули» Хельд с увлеченной молодой командой подает креативную, порой неординарную региональную кухню с великолепным видом на регион Зальцкаммергут. К термальному курорту Geinberg относится ресторан Geinberg5, расположенный на пруду с кувшинками и делающий ставку на лучшие ингредиенты из региона.
Трактиры Верхней Австрии
Во дворце Hochhaus в Форхдорфе находится красивая гостиница с рестораном, где подают традиционную еду такой, какой она и должна быть: сытной, простой и идеально приготовленной. Трактир Steegwirt в Бад-Гойзерне – заведение на Гальштатском озере предлагает классические блюда с современными акцентами (в том числе из субпродуктов), используя принцип «от носа до хвоста». В трактире Kirchenwirt Diersbach интерпретируют традиционные блюда современно и креативно, виртуозно играя с ароматами и текстурами. Простые, минималистичные блюда подают в Wirt z’Kraxenberg в Кирххайме, а сезонное меню меняется каждый месяц. В Мюльфиртеле ресторан Keplingerwirt уже давно завоевал репутацию: более 30 лет он привлекает любителей традиционной и изысканной кухни. Обязательно попробуйте вареники со шкварками и капустой.
Традиционные рестораны Верхней Австрии
В ресторане Goldenen Hirschen в Гмундене новый шеф-повар Кристоф Парцер искусно сочетает традиционную кухню местных трактиров и высокую кухню, предлагая блюда из рыбы, выловленной в озере Траунзее, и сочные стейки. Любителям настоящей традиционной сезонной кухни с современными акцентами стоит зайти в Schmiede в небольшом городке Пфаффинг, где блюда умеют удивлять. Эксклюзивность и традиции прекрасно сочетаются в Moser Alm в Мёнхдорфе: «Мы делаем ставку на интересные блюда, которые заставляют задуматься». В уютных залах ресторана Bergpfeffer (Фордерштодер) подают блюда с тесной привязкой к региону, а винное сопровождение просто великолепно. Заведение Rahofer в Штайре является кулинарной точкой отсчета уже почти 40 лет. Здесь предлагают блюда средиземноморской кухни, а идиллический внутренний дворик создает атмосферу Dolce Vita.