В Верхней Австрии есть целое разнообразие традиционных трактиров, заведений с уникальным видом и ресторанов высокой кухни, которые так и хочется исследовать!

Сливки верхнеавстрийской гастрономии впечатляют: здесь довольно много ресторанов, отмеченных колпаками ресторанного гида Го Мийо и звездами Мишлен. Кухня варьируется от высококреативной до местной с акцентом на мастерское использование лучших продуктов региона, который считается одним из лучших в стране с точки зрения земледелия. Здесь ваше сердце откроется – обещаем.

Аттерзее, Траунзее, Гальштатское озеро – это всего три из более чем 70 озер региона Зальцкаммергут, где процветает гастрономический мир, предлагающий не только свежую рыбу. Виды на водную гладь озер и окружающие горы просто великолепны! Даже в потаенных уголках природы и уютных двориках здесь можно обнаружить эксклюзивные кулинарные жемчужины, которые знают свое дело и умеют удивлять.

„Hock di her!“ («Садись здесь!») – это дружеское приветствие, которым встречают своих гостей трактирщики Верхней Австрии. В трактирах царит оживленное общение, и жизнерадостность этого края особенно заметна именно в таких местах. В меню представлены лучшие традиционные домашние блюда, но не обойдется и без новинок. В конце концов, трактир всегда отражает современность. Приятного аппетита!