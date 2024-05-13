Лучшие рестораны Вены
Мы представляем: лучшие блюда венской кулинарии. Места, награжденные кулинарными наградами и звездами Мишлен, которые также могут быть в Нью-Йорке, Копенгагене или Токио. Если бы не венский уют, который витает здесь повсюду. Гастро сцена в Вене ярко пульсирует, у нее сильное сердцебиение: Ба-дам. Можете ли вы его почувствовать?
Смотрите и наслаждайтесь: многозадачность востребована в этих лучших кулинарных заведениях. Часто с едой соперничают виды на панораму города, а иногда и на реку Вену или серебристо-блестящий Дунай. Во всех этих местах есть на что посмотреть. И на вкус, и на запах — двойной джекпот.
Место для общения, микрокосм повседневности, вторая гостиная: венский трактир или Beisl — это не что иное. Тем, кто хочет познакомиться с венской душой, здесь самое место. Лучшие блюда венской кухни по традиции готовят хозяева этих первоклассных заведениях.
Лучшие рестораны Вены
Знаменитый Steirereck в Штадтпарке — один из лучших ресторанов в мире: Хайнц Райтбауэр изысканно готовит блюда региональной кухни.
В исторической атмосфере Palais Cuburg Сильвио Никол искусно преображает сезонные блюда рядом с самой обширной винной картой в стране.
Большой творческий потенциал проявляется и в традиционно-современных блюдах в Vestibül в Бургтеатре — это тоже важнейший ингредиент.
В заведении Apron вы найдете современные интерпретации австрийской кухни, приготовление которых полностью прозрачно благодаря демонстрационной кухне.
Более спокойный характер приобретает ресторан Doubek в 8-м районе (Йозефштадт): до 16 небольших изысканных блюд из кухни на открытом огне подаются в темной стильной обстановке.
Первоклассные заведения Вены
Исключительно вегетарианские блюда, причем самого высокого уровня, в ресторане Tian, где Пауль Ивич экспериментирует с региональными редкостями лучшего органического качества — от корня до листа.
В Konstantin Filippou обедают и ужинают в современной обстановке за черными столами из натурального дерева. Кухня также отличается пуризмом, мастерски играя на вкусовых контрастах.
Заведение Aend также известно своим минимализмом, который проявляется в нонконформизме: авангардист Фабиан Кюнцель намеренно игнорирует здесь кулинарные тенденции.
Таким же является ресторан Mraz & Sohn в 20-м округе (Бригиттенау) — столь же нетрадиционный и оригинальный; креативное меню из 15 блюд подается в непринужденной атмосфере.
В 19-м районе (Дёблинг) на окраине города находится ресторан Amador. Он удивляет самыми лучшими блюдами международной кухни для гурманов, которые подаются Хуаном в деревенском кирпичном сводчатом подвале.
Рестораны с особой атмосферой в Вене
Ресторан Meierei в Штадтпарке, являющийся частью корабля Steirereck, предлагает лучшие блюда венской кухни от завтрака до ужина — с непринужденным видом на реку Вену и её набережную.
То, что на первый взгляд выглядит как корабль, на самом деле является рестораном Motto am Fluss. Современные блюда интернациональной кухни с австрийским акцентом подаются на берегу оживленного Дунайского канала.
Если вы хотите отведать региональные блюда с современным уклоном прямо в здании парламента с видом на центр города, вам стоит посетить ресторан Kelsen.
Сказочные виды на центр города (и кухня!) предлагает ресторан Do & Co на Штефансплац, где в меню вы найдете классические блюда венской кухни, суши и сашими, а также устрицы и шампанское. Выпьем, Вена!
Рестораны с особым видом в Вене
Лофт в отеле Sofitel Vienna расположен на 18-м этаже! Здесь с раннего утра до позднего вечера подают "блюда венской кухни с кулинарным вдохновением со всего мира"; вы также можете просто прийти выпить и посмотреть, как солнце медленно садится за горизонт города.
С террасы на крыше ресторана Herzig открывается лучший вид на Шёнбрунн и Глориетт. Здесь вы можете насладиться аперитивом и "незамысловатым меню" из оригинальных блюд.
Чуть дальше в Klee am Hanslteich, где очень красиво, лесисто, тихо и совсем не по-городскому, вы можете насладиться австрийской классикой и легкими средиземноморскими блюдами.
Pfarrwirt in Döbling — старейший трактир в Вене, привлекает посетителей своим садом; под старыми каштанами особенно вкусны тафельшпиц, венский шницель и яблочный штрудель.
Лучшие трактиры и пабы Вены
В 1-м районе (центр города) вы можете насладиться изысканной венской кухней — от супа фриттата до тафельшпица и яблочного штруделя — в ресторане Huth вместе с исключительно австрийскими винами.
Венский и деревенский ресторан с похожим меню — это Restaurant zum Weißen Rauchfangkehrer с его четырьмя разными залами — выглядит потрясающе!
"Еда без излишеств", региональная и с урбанистическим уклоном, находится в ресторане Labstelle — это более современная интерпретация трактира.
Те, кто предпочитает немного больше уединения, советуем историческую атмосферу Хайлигенкрейцерхофа в 1-м районе (центр города) в ресторане Buxbaum с изысканной австрийской кухней с современным акцентом.
Маленький островок спокойствия — Schreiners Gastwirtschaft в 7-м районе (Нойбау), который летом удивляет заколдованным садом, где можно надежно насладиться хорошей местной кухней и найти тишину и покой.
Лучшие трактиры Вены
Легендарный Plachutta, высоко ценимый за тафельшпиц и первоклассную венскую кухню, представлен в Вене четыре раза.
Венское заведение рядом с Концертхаусом — Gmoakeller.
Чуть дальше, в 20-м районе (Бригиттенау), всем, кто ценит слияние креативной международной и традиционной австрийской кухни, стоит посетить ресторан Zwischenbrückenwirt.
Pichlmaiers zum Herkner — это очаровательный пригородный паб в Хернальсе с богатой историей. Помимо классических местных блюд, таких как беушель и шницель, здесь также подают фирменные блюда средиземноморской кухни.
С другой стороны, в 10-м районе (Фаворитен) ресторан Meixner's с честной, незамысловатой кухней, которая не нуждается в постановке. И подается она с очаровательным венским юмором.
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