Представляем подборку лучших кулинарных адресов Вены: от эксклюзивных заведений высокой кухни мирового класса до первоклассных венских трактиров.

Мы представляем: лучшие блюда венской кулинарии. Места, награжденные кулинарными наградами и звездами Мишлен, которые также могут быть в Нью-Йорке, Копенгагене или Токио. Если бы не венский уют, который витает здесь повсюду. Гастро сцена в Вене ярко пульсирует, у нее сильное сердцебиение: Ба-дам. Можете ли вы его почувствовать?

Смотрите и наслаждайтесь: многозадачность востребована в этих лучших кулинарных заведениях. Часто с едой соперничают виды на панораму города, а иногда и на реку Вену или серебристо-блестящий Дунай. Во всех этих местах есть на что посмотреть. И на вкус, и на запах — двойной джекпот.

Место для общения, микрокосм повседневности, вторая гостиная: венский трактир или Beisl — это не что иное. Тем, кто хочет познакомиться с венской душой, здесь самое место. Лучшие блюда венской кухни по традиции готовят хозяева этих первоклассных заведениях.