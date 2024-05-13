Рестораны Зальцбургерланда
Зальцбург олицетворяет альпийскую кухню: высококлассные шеф-повара работают с лучшими продуктами из Альпийского региона, используя современные методы готовки и свой творческий потенциал. Помимо альпийской кухни, конечно, есть и другие блюда. Творчество не знает границ– шеф-повара Зальцбургской кухни профессионалы своего дела. Фантастический изыск!
Кристально чистые озера среди впечатляющих горных пейзажей, густые леса, пышные холмы и родина Моцарта город Зальцбург: ради одного только пейзажа стоит совершить поездку в Зальцбургерланд. Здесь мы расскажем, где вы можете насладиться лучшими кулинарными изысками в заведениях у воды, с видом на горы или с видом на город:
Пабная культура Зальцбурга сочетает в себе новое и проверенное временем: в трактирах вы найдете такие фирменные блюда, как знаменитый зальцбургский нокерльн, фермерские оладьи или пинцгауский сырный шпецле, а также современные блюда из лучших продуктов федеральной земли – от пинцгауской говядины до свежей форели и хлеба на закваске. Незабываемые кулинарные впечатления!
Отличные рестораны Зальцбургерланда
Андреас Дёллерер, первооткрыватель "альпийской кухни", вот уже 20 лет радует посетителей ресторана Döllerers Genießerrestaurant первоклассными блюдами местной горной кухни. Одно из лучших мест! Ресторан Карла и Руди Obauer в коммуне Верфен всё так же держит высокую планку: братья изысканно готовят лучшие блюда региона и мира. Андреас Сенн в заведении Senn’s Restaurant, имеющем впечатляющую обстановку бывшего литейного цеха, делает ставку на оригинальные кушанья. Богатые ароматом блюда открытой кухни отличаются перфекционизмом вплоть до мельчайших деталей. Творческая сезонная кухня Юргена Винье отличается притязательностью к выбору блюд и подается в ресторане Pfefferschiff недалеко от города Халльванг. Мария и Йозеф Штеффнеры делают ставку на родину: в старинном заведении Mesnerhaus в Маутерндорфе они используют лучшие ингредиенты из лесов и гор, в том числе лунгауский "эттлинг", особый сорт картофеля.
Лучшие рестораны Зальцбургерланда
Чистый региональный колорит можно отметить в очаровательном ресторане Winterstellgut в коммуне Аннаберг: Флориан Хубер использует ингридиенты с лугов и лесов долины Ламмерталь — запах копченого бекона чувствуется сразу же на входе в заведение. Идеально выверенная, без излишеств, креативная кухня высшего класса — вот что такое Restaurant Brunnauer Рихарда Бруннауэра в Зальцбурге. Творения Штефана Бирнбахера в ресторане Kirchenwirt в Леоганге не менее интересны, здесь он готовит различные блюда: от классических альпийских до вегетарианских и современных, и всё это в традиционной обстановке. Ресторан Mayer’s Restaurant в коммуне Целль-ам-Зее расположен в прекрасном парке замка Приелау, где Андреас Майер дает волю своему творчеству, сочетая вкусы Зальцбурга с мировыми ароматами. В свою очередь, на сайте Huber's im Fischerwirt в Зальцбурге подают блюда авторской кухни шеф-повара Харальда Хубера в эксцентричном стиле. Стоит посетить!
Рестораны с особой атмосферой в Зальцбургерланде
Бирюзовое озеро Фушльзее расположилось рядом с рестораном Brunnwirt, где в 600-летнем доме с большим размахом готовят свежую рыбу и другие традиционные блюда региона. Заведение Restaurant Flos с непринужденной обстановкой находится на прекрасном месте на берегу озера Целлерзее. Региональные блюда, приготовленные с акцентом на современные вкусовые приоритеты, не только изысканные, но и визуально шедевральные. Прямо на озере Валлерзее, с другой стороны, находится ресторан Weyringer, олицетворяющий международную кухню вместе с элегантными ароматами, которая превращает мнимые вкусовые противоречия в гармонию. Контрасты также играют свою роль в ресторане Paradoxon в Зальцбурге, где оригинальные блюда из простых ингредиентов подаются на тарелку в рамках приверженности канонам австрийской кухни — вы сильно удивитесь. В ресторане Forsthofgut в коммуне Леоганг, окруженной лугами и лесами, в эксклюзивной обстановке (10 мест) перед открытой кухней подают блюда альпийско-средиземноморской, веганской или "неизменно региональной" кухни.
Рестораны с особым видом в Зальцбургерланде
Лучшие блюда альпийской кухни подаются в заведении Dahoam в коммуне Леоганг, региональные блюда — это маленькие шедевры вкусов и текстур. Под стеклянным куполом с видом на крыши Зальцбурга находится ресторан Glass Garden, который предлагает изысканное меню с веганскими альтернативами обычным блюдам. В месте Kräuterreich by Vitus Winkler курорта Санкт-Вайт-им-Понгау открывается несравненный вид на горы Понгау, а презентабельные блюда с использованием региональных трав удивляют как вкусом, так и внешним видом. Кулинарные творения в Seekarhaus — это маленькие произведения искусства на курорте Обертауэрн, с солнечной террасы открывается чудесный вид на горы. Ресторан Salzburger Stube в отеле Salzburgerhof на курорте Целль-ам-Зее, привлекающий гостей своим чудесным садом, впечатляет региональными кушаньями с международным колоритом и кондитерскими изделиями.
Пабы, таверны и бары в Зальцбургерланде
"Региональная", "средиземноморская" и "собранная вручную" — вот три компонента, иллюстрирующие кухню в ресторане с собственной органической фермой Restaurant Ess:enz im Naturresort Puradies в коммуне Леоганг. Персональный совет от нас: попробуйте здесь превосходное филе телятины. Тонкие ароматы и изысканные сочетания специй характеризуют региональную кухню в ресторане FinESSEN в месте "TAUERN SPA Zell am See Kaprun" — так сказать, место для гурманов. В заведении Restaurant Goldader в коммуне Тамсвеге в неповторимой атмосфере подается современная интерпретация альпийской кухни, используются свежие ингредиенты из региона. Австрийская органическая кухня, приготовленная из лучших натуральных продуктов, подается в ресторане Nesslerhof в коммуне Гроссарль, где серьезно относятся к экологичности во всех ее проявлениях. Современные интерпретации ресторанной классики с влиянием других стран подаются в ресторане Gusto в отеле Wörtherhof коммуны Раурис, где традиционная кухня уже много лет переплетается с международной — каждый месяц для этого используется новый девиз.
Трактиры в Зальцбургерланде
В ресторане Weitmoser Schlössl в коммуне Бад-Хофгаштайн подается органическая говядина во многих вариантах — от тартара до отварной говядины, а также дичь, свежую форель и вегетарианские блюда. Уютный ресторан Almhof в Хинтертале-на-Хохкёниге специализируется на блюдах пинцгауской кухни, особенность которых — творческая и легкая подача. Средиземноморские изыски в современной интерпретации классики можно найти в ресторане St. Peter Stiftskulinarium в Зальцбурге, где царит уникальная атмосфера. Как и в заведении Restaurant Schloss Mittersill, где в красивом внутреннем дворе и в обеденных залах замка подают такие изысканные блюда, как устрицы или филе собственного скота. Старинная кондитерская Genusskrämerei в городе Халляйн представляет из себя семейное кафе с характером, кухня практичная и космополитичная, атмосфера непринужденная, но не без сюрпризов: меню меняется каждый месяц.
Вам может понравиться
Отдых в шале
Благодаря уюту сельской местности и высокому уровню комфорта отдых в шале в Австрии станет незабываемым событием.
Проживание прямо у склона
Будьте первым на склоне утром, а после насыщенного дня на лыжах не тратьте время на возвращение домой: подобный комфорт подарит вам незабываемый зимний отдых в Австрии.
Достопримечательности Тироля
Тироль известен своими радушными хозяевами. Альпийское ощущение жизни создает легкость – это особенно ощутимо в великолепном горном мире.
Оздоровительный отдых с видом: тихая гавань и панорама Альп
Посреди Альп в велнес-бассейне — вокруг горы и/или озера: некоторые велнес-курорты дополняют отдых для души и тела необыкновенными пейзажами.
Велнес в полном уединении: частные спа в Австрии
Многие отели в Австрии являются оазисами велнеса: в частном спа-центре расслабленное состояние — это опыт для чувств, в котором главную роль обычно играет природа.
Достопримечательности Верхней Австрии
Верхняя Австрия со столицей Линц — это место для тех, кто ищет сочетание футуристических технологий и особых впечатлений от природы.
Лучшие рестораны в Каринтии
Ищете лучший ресторан Каринтии? Предлагаем подборку наших рекомендаций: от трактиров до храмов высокой кухни.