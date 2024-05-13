От элитных ресторанов и уютных заведений на берегу озера до современных баров: в Зальцбурге есть множество отличных мест, которые стоит посетить.

Зальцбург олицетворяет альпийскую кухню: высококлассные шеф-повара работают с лучшими продуктами из Альпийского региона, используя современные методы готовки и свой творческий потенциал. Помимо альпийской кухни, конечно, есть и другие блюда. Творчество не знает границ– шеф-повара Зальцбургской кухни профессионалы своего дела. Фантастический изыск!

Кристально чистые озера среди впечатляющих горных пейзажей, густые леса, пышные холмы и родина Моцарта город Зальцбург: ради одного только пейзажа стоит совершить поездку в Зальцбургерланд. Здесь мы расскажем, где вы можете насладиться лучшими кулинарными изысками в заведениях у воды, с видом на горы или с видом на город:

Пабная культура Зальцбурга сочетает в себе новое и проверенное временем: в трактирах вы найдете такие фирменные блюда, как знаменитый зальцбургский нокерльн, фермерские оладьи или пинцгауский сырный шпецле, а также современные блюда из лучших продуктов федеральной земли – от пинцгауской говядины до свежей форели и хлеба на закваске. Незабываемые кулинарные впечатления!