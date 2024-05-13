Идеальные условия на склонах способствуют идеальному катанию на лыжах. Госпожа Холле особенно предпочитает эти горнолыжные курорты благодаря их расположению.

Некоторые горнолыжные курорты в Австрии имеют более хороший снежный покров, чем другие, из-за их географического положения и высоты над уровнем моря. По словам госпожи Холле, на них можно кататься на лыжах всю зиму. Помимо отлично подготовленных склонов для начинающих и продвинутых лыжников, на данных горнолыжных курортах также есть прекрасные возможности для вылазок за трассами: во время катания на санях по лесу раздается веселый детский смех, а во время зимней прогулки вы можете наконец-то провести время вдвоём. Эти 16 заснеженных горнолыжных курортов исполняют зимние мечты.