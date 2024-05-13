16 заснеженных горнолыжных курортов Австрии

Идеальные условия на склонах способствуют идеальному катанию на лыжах. Госпожа Холле особенно предпочитает эти горнолыжные курорты благодаря их расположению.

Некоторые горнолыжные курорты в Австрии имеют более хороший снежный покров, чем другие, из-за их географического положения и высоты над уровнем моря. По словам госпожи Холле, на них можно кататься на лыжах всю зиму. Помимо отлично подготовленных склонов для начинающих и продвинутых лыжников, на данных горнолыжных курортах также есть прекрасные возможности для вылазок за трассами: во время катания на санях по лесу раздается веселый детский смех, а во время зимней прогулки вы можете наконец-то провести время вдвоём. Эти 16 заснеженных горнолыжных курортов исполняют зимние мечты.

1.301 – 2.989 метров

Гроссглокнер Хайлигенблут

Горнолыжный курорт расположен в верхней части долины Мелль в Каринтии. Он представляет из себя 100 километров разнообразных спусков, идеально подходящих для семейного отдыха, и потрясающий вид на самую высокую гору Австрии, Гроссглокнер.

Гроссглокнер Хайлигенблут
514 – 2.100 метров

Дахштайн Криппенштайн

Зимой горнолыжный курорт впечатляет современными подъемниками, 11-километровым спуском по долине, фантастическим панорамным видом на один из самых красивых регионов Австрии Зальцкаммергут, уютными коттеджами и множеством спортивных сооружений. Этот регион также считается горячей точкой для фрирайдеров.

Дахштайн Криппенштайн
850 – 2.700 метров

Гастайн

Долина Гастайн в Зальцбурге включает в себя в общей сложности четыре смежных горнолыжных курорта – со склонами как для новичков, так и для опытных лыжников. Благодаря современной канатной дороге Шлоссальмбан до центра горнолыжного курорта можно добраться в кратчайшие сроки.

Гастайн
1.480 – 1.770 метров

Хохкар

Самый заснеженный и высокогорный горнолыжный курорт в Предальпах Нижней Австрии: благодаря высокогорному альпийскому климату Хохкар является одним из самых популярных горнолыжных курортов. Здесь есть 8 подъемников, 27 склонов, детская площадка и центр фрирайда, что делает его идеальным местом для катания на лыжах. С вершины Хохкар, расположенной на высоте 1808 метров над уровнем моря, открывается фантастический вид.

Хохкар
1.450 – 2.811 метров

Ски Арльберг

Катание на лыжах в Арльберге в Тироле открывает новые возможности для занятий зимними видами спорта. Горнолыжный курорт впечатляет своими размерами, уютными домиками для отдыха и современной, развитой инфраструктурой.

Ски Арльберг
1.400 – 2.205 метров

Туррахер-Хёэ

Катание на беговых или горных лыжах и зимние походы до Пасхи: географическое положение и высота над уровнем моря делают это возможным! Высокое плато на границе между австрийскими регионами Каринтией и Штирией – настоящая находка для любителей зимних видов спорта.

Туррахер-Хёэ
900 – 1.965 метров

Бад Миттерндорф/Тауплиц

Тауплиц – самый большой горнолыжный курорт в регионе Штирии, в Ауссеерланде-Зальцкаммергуте, сердце Австрии. Благодаря выгодному географическому положению 43-километровые склоны Тауплица считаются одним из самых заснеженных районов Альп.

Бад Миттерндорф/Тауплиц
750 – 2.015 метров

Хаузер Кайблинг

Один из крупнейших горнолыжных курортов Австрии с прямым выходом в горнолыжный регион Шладминг-Дахштайн. Горнолыжный курорт Хаузер Кайблинг, являющийся частью горнолыжного курорта Шладмингер 4 в горах в долине Эннсталь, Штирия, связан с Планаи и Хохвурценом.

Хаузер Кайблинг
856 – 2.100 метров

Арена Вильдкогель

Снежный зимний мир, семейный и заснеженный горнолыжный курорт плюс самая длинная в мире освещенная санная трасса. Арена Вильдкогель расположена в живописном месте между национальным парком Высокий Тауэрн и Китцбюэльскими Альпами.

Арена Вильдкогель
1.630 – 2.313 метров

Обертауэрн

Первые следы на рыхлом снегу появляются на одном из крупнейших горнолыжных курортов Австрии. 100 километров сказочных трасс среди фантастических гор Зальцбургерланда.

Обертауэрн
1.300 – 2.500 метров

Циллерталь Арена

Веселье на склонах, причудливые домики, идеальные солнечные склоны, мечтательные боковые долины: лыжники и сноубордисты найдут в тирольской долине Циллерталь все для своего зимнего отдыха.

Циллерталь Арена
1.377 – 2.872 метров

Ишгль

Горнолыжный курорт расположен высоко над Ишглем в долине Пацнаун и простирается на высоту до 2872 метров над уровнем моря. Будь то катание на лыжах или сноуборде, парки развлечений или зоны фрирайда, Ишгль – это настоящая находка для всех любителей зимних видов спорта.

Ишгль
1.200 – 2.820 метров

Серфаус-Фисс-Ладис

Крупнейший горнолыжный курорт Тироля, расположенный у подножия Замнаунгруппе, – это сокровищница с множеством ярких достопримечательностей для семей и любителей активного отдыха.

Серфаус-Фисс-Ладис
2.020 – 2.520 метров

Кютай

Широкие спуски, сказочные склоны с глубоким снегом, многочисленные домики и бары – все это отличает горнолыжный курорт Штубайских Альп. Из 47 километров трасс многие ведут прямо к дверям отеля.

Кютай
1.800 – 3.080 метров

Обергургль – Хохгургль

В задней части долины Эцталь находится один из самых заснеженных горнолыжных курортов в Альпах. Обергургль-Хохгургль черпает свое сияние из солнечных склонов и современных горных железных дорог. Любители зимних видов спорта наслаждаются здесь лыжным сезоном, который длится до апреля.

Обергургль – Хохгургль
700 – 2.430 метров

Сильвретта-Монтафон

На горнолыжном курорте в Форарльбергских Альпах любители зимнего отдыха найдут наиболее подходящие для себя условия катания. Курорт состоит из 140 км трасс и 70 фрирайд-маршрутов. Половина склонов Сильвретта-Монтафон находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Сильвретта-Монтафон

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