16 заснеженных горнолыжных курортов Австрии
Некоторые горнолыжные курорты в Австрии имеют более хороший снежный покров, чем другие, из-за их географического положения и высоты над уровнем моря. По словам госпожи Холле, на них можно кататься на лыжах всю зиму. Помимо отлично подготовленных склонов для начинающих и продвинутых лыжников, на данных горнолыжных курортах также есть прекрасные возможности для вылазок за трассами: во время катания на санях по лесу раздается веселый детский смех, а во время зимней прогулки вы можете наконец-то провести время вдвоём. Эти 16 заснеженных горнолыжных курортов исполняют зимние мечты.
Гроссглокнер Хайлигенблут
Горнолыжный курорт расположен в верхней части долины Мелль в Каринтии. Он представляет из себя 100 километров разнообразных спусков, идеально подходящих для семейного отдыха, и потрясающий вид на самую высокую гору Австрии, Гроссглокнер.
Дахштайн Криппенштайн
Зимой горнолыжный курорт впечатляет современными подъемниками, 11-километровым спуском по долине, фантастическим панорамным видом на один из самых красивых регионов Австрии Зальцкаммергут, уютными коттеджами и множеством спортивных сооружений. Этот регион также считается горячей точкой для фрирайдеров.
Гастайн
Долина Гастайн в Зальцбурге включает в себя в общей сложности четыре смежных горнолыжных курорта – со склонами как для новичков, так и для опытных лыжников. Благодаря современной канатной дороге Шлоссальмбан до центра горнолыжного курорта можно добраться в кратчайшие сроки.
Хохкар
Самый заснеженный и высокогорный горнолыжный курорт в Предальпах Нижней Австрии: благодаря высокогорному альпийскому климату Хохкар является одним из самых популярных горнолыжных курортов. Здесь есть 8 подъемников, 27 склонов, детская площадка и центр фрирайда, что делает его идеальным местом для катания на лыжах. С вершины Хохкар, расположенной на высоте 1808 метров над уровнем моря, открывается фантастический вид.
Ски Арльберг
Катание на лыжах в Арльберге в Тироле открывает новые возможности для занятий зимними видами спорта. Горнолыжный курорт впечатляет своими размерами, уютными домиками для отдыха и современной, развитой инфраструктурой.
Туррахер-Хёэ
Катание на беговых или горных лыжах и зимние походы до Пасхи: географическое положение и высота над уровнем моря делают это возможным! Высокое плато на границе между австрийскими регионами Каринтией и Штирией – настоящая находка для любителей зимних видов спорта.
Бад Миттерндорф/Тауплиц
Тауплиц – самый большой горнолыжный курорт в регионе Штирии, в Ауссеерланде-Зальцкаммергуте, сердце Австрии. Благодаря выгодному географическому положению 43-километровые склоны Тауплица считаются одним из самых заснеженных районов Альп.
Хаузер Кайблинг
Один из крупнейших горнолыжных курортов Австрии с прямым выходом в горнолыжный регион Шладминг-Дахштайн. Горнолыжный курорт Хаузер Кайблинг, являющийся частью горнолыжного курорта Шладмингер 4 в горах в долине Эннсталь, Штирия, связан с Планаи и Хохвурценом.
Арена Вильдкогель
Снежный зимний мир, семейный и заснеженный горнолыжный курорт плюс самая длинная в мире освещенная санная трасса. Арена Вильдкогель расположена в живописном месте между национальным парком Высокий Тауэрн и Китцбюэльскими Альпами.
Обертауэрн
Первые следы на рыхлом снегу появляются на одном из крупнейших горнолыжных курортов Австрии. 100 километров сказочных трасс среди фантастических гор Зальцбургерланда.
Циллерталь Арена
Веселье на склонах, причудливые домики, идеальные солнечные склоны, мечтательные боковые долины: лыжники и сноубордисты найдут в тирольской долине Циллерталь все для своего зимнего отдыха.
Ишгль
Горнолыжный курорт расположен высоко над Ишглем в долине Пацнаун и простирается на высоту до 2872 метров над уровнем моря. Будь то катание на лыжах или сноуборде, парки развлечений или зоны фрирайда, Ишгль – это настоящая находка для всех любителей зимних видов спорта.
Серфаус-Фисс-Ладис
Крупнейший горнолыжный курорт Тироля, расположенный у подножия Замнаунгруппе, – это сокровищница с множеством ярких достопримечательностей для семей и любителей активного отдыха.
Кютай
Широкие спуски, сказочные склоны с глубоким снегом, многочисленные домики и бары – все это отличает горнолыжный курорт Штубайских Альп. Из 47 километров трасс многие ведут прямо к дверям отеля.
Обергургль – Хохгургль
В задней части долины Эцталь находится один из самых заснеженных горнолыжных курортов в Альпах. Обергургль-Хохгургль черпает свое сияние из солнечных склонов и современных горных железных дорог. Любители зимних видов спорта наслаждаются здесь лыжным сезоном, который длится до апреля.
Сильвретта-Монтафон
На горнолыжном курорте в Форарльбергских Альпах любители зимнего отдыха найдут наиболее подходящие для себя условия катания. Курорт состоит из 140 км трасс и 70 фрирайд-маршрутов. Половина склонов Сильвретта-Монтафон находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря.
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