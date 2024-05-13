Штирия

Регион Шладминг-Дахштайн

Альмвельт Австрия

22 альпийских хижины на высоте 1 200 метров над уровнем моря. Рядом деревенский ресторан. Особая достопримечательность: панорамный спа-центр на двух этажах.

Деревня хижин Гальстербергальм Пруггерн

13 роскошно оборудованных хижин расположены прямо на пешеходной тропе, трассе и ночной санной трассе.

Деревня хижин Дахштайнблик

Четыре больших дома повышенной комфортности на 24 человека и 12 роскошных хижин, в которых могут разместиться до десяти человек.

Альпийский домик Шладминг-Дахштайн

Хижины и домики в элегантном деревенском стиле. Альпийская жизнь на высоком уровне.

Айпеншале Рейтеральм

На высоте около 1 180 метров над уровнем моря, прямо на лыжной трассе. Площадь 120 кв. м. шале оборудованы сауной и крытым гидромассажным бассейном.

Регион Мурталь

Парк отдыха Крайшберг

Одноместные, двухместные и террасные домики — 74 уютные хижины в парке отдыха Крайшберг построены в современном стиле деревянного строительства. Оздоровительный центр и ресторан гарантируют отдых и кулинарные изыски.

Альпенпарк Туррахер Хёэ

49 отдельно стоящих шале в Туррахер Хёэ рассчитаны на 16 человек — в каждом из них есть своя велнес-зона с сауной и гидромассажем.

Тауэрн Хютт в Хоэнтауэне

Катание на лыжах или пешие прогулки? Хоэнтауэрн идеальная отправная точка. В непосредственной близости от отеля проходит трасса для беговых лыж.

Регион Хох- и Зюдштайермарк

Деревенское шале Four Elements

Деревня-шале с дизайном и уединением вблизи гор Гезайзе и горной реки Зальца. Роскошный оздоровительный центр обеспечивает релаксацию.

Томбауэр-Хубе

Деревня-шале имеет стиль, шарм и элегантный дизайн, а также роскошный спа- и велнес-центр.

Деревня шале Пребихль

10 уютных и комфортабельных хижин с собственной кухней предлагают комфорт и уют. Сюда также входит услуга завтрака.

Luxgut — альпийские шале класса люкс

Два дома для отдыха Luxgut в Санкт-Штефане предлагают тишину и покой, а также уединенное расположение на высоте 1 000 метров над уровнем моря. Частный спа-салон с гидромассажем или бассейном с удивительными пейзажами на террасе, сауна и плавательный пруд включены в стоимость.

Шале-отель Монтестирия

Сочетание уединения и стильной атмосферы отеля посреди природы. Шесть любовно обставленных шале премиум-класса и два панорамных сьюта приглашают вас оставить повседневную жизнь далеко позади и насладиться покоем.



Регион Аусзеерланд

Деревня Хаган Лодж

Очаровательная деревня хижин Хаган Лодж в штирийском Зальцкаммергуте располагает комфортными апартаментами для отдыха, некоторые из которых имеют собственные сауны. Ресторан "AlpenStub'n" и, по запросу, служба завтраков "AlpenPark" побалуют вас кулинарными изысками.

Шале Монди