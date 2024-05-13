Самые красивые шале и альпийские деревни с хижинами
В австрийских шале и альпийских хижинах современный уют сочетается с поражающей красотой Альп. В окружении величественных горных вершин и густых лесов каждый момент ощущается как возвращение к природе. Утром вас разбудит мягкий солнечный свет из окна и запах свежего дерева, наполняющий комнату. День начинается со свежего горного воздуха и заканчивается у потрескивающего камина.
Здесь вас ждут не только тишина и покой, но и незабываемые приключения – будь то на заснеженных склонах, в походах по цветущим альпийским лугам или в роскошных спа-оазисах, которые сделают отдых в шале незабываемым.
Каринтия
Регион Лаванталь
Брандлальм
Во время строительства деревни-шале большое значение придавалось высококачественным материалам. Это относится и к кухне с обеденной зоной, и к панорамной террасе с гидромассажем.
Альпийская деревня Вайнебене
21 альпийское шале с современными и комфортными шале с собственной сауной, крытой террасой и комнатой для лыж.
Регион Бад Кляйнкирххайм
Курортный поселок Кирхляйтн
44 реконструированных фермерских дома на высоте 1 350 метров над уровнем моря, некоторые с бревенчатой сауной и небольшой велнес-зоной.
Шале Траттлерс Хоф
14 шале находятся в самом центре, непосредственно у лыжной трассы и на пешеходных и велосипедных маршрутах каринтийского горнолыжного и спа-курорта Бад Кляйнкирххайм.
Другие варианты размещения
Лодж Катшберг
Семь домиков на высоте 1 650 м расположены прямо в центре зоны катания. Много места и высокий уровень комфорта, включая частную велнес-зону.
Альпийская деревня хижин на горном курорте Фойерберг
14 домиков разной вместимости: от двух до шести человек. Все соединены с велнес-зоной соседнего отеля.
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Верхняя Австрия
Курорт Дормио в Обертрауне
75 роскошных шале и 16 вилл с современной мебелью в лучшем месте на озере Хальштатт.
Коттеджный поселок Хольц в Бемервальде
Коттеджный поселок состоит из 11 шале, каждая из которой имеет сауну. В отделке, помимо дерева и глиняной штукатурки, использовано много лодена и льна.
Альпресорт Баумшлагерберг
Четыре хижины на высоте 1 020 метров над уровнем моря, с прекрасным видом, изразцовой печью, балконом или террасой. Завтрак и полупансион по запросу в соседнем Альмгастхофе.
Альпийский курорт Аркона Трифоре
Стильно обставленные шале с эксклюзивными удобствами в регионе Пюрн-Приэль. Исключительный уровень комфорта с велнесом.
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Штирия
Регион Шладминг-Дахштайн
Альмвельт Австрия
22 альпийских хижины на высоте 1 200 метров над уровнем моря. Рядом деревенский ресторан. Особая достопримечательность: панорамный спа-центр на двух этажах.
Деревня хижин Гальстербергальм Пруггерн
13 роскошно оборудованных хижин расположены прямо на пешеходной тропе, трассе и ночной санной трассе.
Деревня хижин Дахштайнблик
Четыре больших дома повышенной комфортности на 24 человека и 12 роскошных хижин, в которых могут разместиться до десяти человек.
Альпийский домик Шладминг-Дахштайн
Хижины и домики в элегантном деревенском стиле. Альпийская жизнь на высоком уровне.
Айпеншале Рейтеральм
На высоте около 1 180 метров над уровнем моря, прямо на лыжной трассе. Площадь 120 кв. м. шале оборудованы сауной и крытым гидромассажным бассейном.
Регион Мурталь
Парк отдыха Крайшберг
Одноместные, двухместные и террасные домики — 74 уютные хижины в парке отдыха Крайшберг построены в современном стиле деревянного строительства. Оздоровительный центр и ресторан гарантируют отдых и кулинарные изыски.
Альпенпарк Туррахер Хёэ
49 отдельно стоящих шале в Туррахер Хёэ рассчитаны на 16 человек — в каждом из них есть своя велнес-зона с сауной и гидромассажем.
Тауэрн Хютт в Хоэнтауэне
Катание на лыжах или пешие прогулки? Хоэнтауэрн идеальная отправная точка. В непосредственной близости от отеля проходит трасса для беговых лыж.
Регион Хох- и Зюдштайермарк
Деревенское шале Four Elements
Деревня-шале с дизайном и уединением вблизи гор Гезайзе и горной реки Зальца. Роскошный оздоровительный центр обеспечивает релаксацию.
Томбауэр-Хубе
Деревня-шале имеет стиль, шарм и элегантный дизайн, а также роскошный спа- и велнес-центр.
Деревня шале Пребихль
10 уютных и комфортабельных хижин с собственной кухней предлагают комфорт и уют. Сюда также входит услуга завтрака.
Luxgut — альпийские шале класса люкс
Два дома для отдыха Luxgut в Санкт-Штефане предлагают тишину и покой, а также уединенное расположение на высоте 1 000 метров над уровнем моря. Частный спа-салон с гидромассажем или бассейном с удивительными пейзажами на террасе, сауна и плавательный пруд включены в стоимость.
Шале-отель Монтестирия
Сочетание уединения и стильной атмосферы отеля посреди природы. Шесть любовно обставленных шале премиум-класса и два панорамных сьюта приглашают вас оставить повседневную жизнь далеко позади и насладиться покоем.
Регион Аусзеерланд
Деревня Хаган Лодж
Очаровательная деревня хижин Хаган Лодж в штирийском Зальцкаммергуте располагает комфортными апартаментами для отдыха, некоторые из которых имеют собственные сауны. Ресторан "AlpenStub'n" и, по запросу, служба завтраков "AlpenPark" побалуют вас кулинарными изысками.
Шале Монди
Деревня шале на курорте Монди на озере Грундльзее расположен на небольшом холме между горами и озером Грундльзее в штирийском Зальцкаммергуте. В некоторых шале, рассчитанных на шесть человек, есть собственный спа-салон с сауной и гидромассажной ванной на террасе, а также камин в гостиной, что придает шале особый шарм.
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Зальцбургерланд
Регион Лунгау
Альпийские шале Вайсенбахер
Альпийские шале с зимними садами и прекрасным видом на сельскую местность. Все шале оборудованы сауной.
Шале Святого Мартина
Десять уютных шале с дровяными печами и комнатами для хранения и сушки спортивного инвентаря. Обертауэрн, Фаннингберг, Катшберг-Айнек и Гроссек-Шпайрек находятся в пределах досягаемости.
Деревня хижин Шлёгельбергер
Семь со вкусом обставленных бревенчатых домиков на высоте 1 300 метров над уровнем моря с сауной и инфракрасной баней-сауной.
Регион Дахштайн-Запад
Альпийская деревня Дахштайн-Запад
100 отдельных домика для отдыха на фоне Зальцбургских Доломитов. Непосредственно на горнолыжной трассе и всего в 70 километрах от Зальцбурга.
Роскошный домик Аннаберг
Непосредственно на лыжной трассе: три шале с камином, частной оздоровительной зоной с гидромассажной ванной и сауной. В каждом доме также есть комната для лыж.
Регион Хохкёниг
Лодж Хохкёйль
Пять роскошных вилл предлагают отдых, расслабление, комфорт и уют.
Деревня Мария Альм
20 канадских бревенчатых домика на высоте 1 000 метров над уровнем моря с дровяной печью, сауной и инфракрасной баней-сауной.
Роскошные шале Пронебен Гут
Уютный фермерские домики с жилой площадью 130 квадратных метров на двух уровнях с дровяной печью и сауной.
Целль-ам-Зее - регион Капрун
Деревенское шале Капрун
Комфортабельные дома для отдыха и квартиры-шале с фантастическим видом на окружающие горы. Центр деревни находится в нескольких минутах ходьбы.
Шале и апартаменты AreitXpress Целль-ам-Зее
В шале и квартирах лыжники, любители пеших прогулок и просто отдыхающие найдут для себя роскошное убежище в центре региона Целль-ам-Зее-Капрун. Станция долины AreitXpress/Schmittenhöhe находится всего в нескольких минутах езды.
Регион Заальфельден-Леоганг
Puradies
Четырнадцать хижин на самом солнечном холме в Леоганге. Каждый из них оборудован сауной, инфракрасной баней-сауной и паровыми душами. Недалеко от хижины находится подъемник.
Горная деревня Приерегг
16 хижин на высоком плато над Леогангом. В числе удобств сауна, открытый камин и отдельно стоящая оздоровительная ванна.
Регион Флахау
Шале Альмлуст
Эксклюзивные, традиционные и комфортные квартиры в сочетании с плавательным прудом, канатной дорогой, центром приключений и лыжной школой.
Альмдорф Флахау и Проми Альм Флахау
Пять роскошных хижин и шале с вместимостью от двух до 13 человек с прекрасными панорамными видами, собственной сауной и дровяной печью ski-in/ski-out. В нескольких минутах ходьбы от центра деревни.
Регион Гроссарльталь
Курортная деревня Хольцлебн
Домики для отдыха до 14 человек непосредственно на лыжной трассе. Комфортабельные домики с дровяной печью, сауной, паровой баней и некоторыми ваннами на открытом воздухе. Большая оздоровительная зона в главном здании.
Шале Тауэрн
Роскошно и по-деревенски обставленные шале от двух до 10 человек с дровяной печью.
Регион Тенненгау
Кет и Нанеи
Исторический фермерский дом был переделан в современное шале в деревенском стиле.
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Тироль
Регион Тангеймер Таль
Шале в Грюнобеле
Полюбуйтесь впечатляющей панорамой гор Тангейм благодаря окнам до потолка. Традиционная конструкция шале из дерева и камня создает уютную атмосферу.
Шале LA SOA и домик для проведения мероприятий
Все шале оборудованы собственной сауной. Домик для мероприятий также подходит для проведения конференций и свадеб.
Шале Гранд Флю
Эксклюзивный шале со спа-салоном и гидромассажной ванной. Частный шеф-повар, оздоровительные спа-пакеты, услуги шопинга и корзина для завтрака можно забронировать отдельно.
Регион Тиролер Цугшпитцарена
Шале-курорт Ла Пош
16 шале расположены в атмосферной деревне, предлагают идеальное сочетание роскоши и альпийского образа жизни.
Регион Санкт-Антон-ам-Арльберг
Гальциг Лодж
В центре Санкт-Антона, рядом с канатной дорогой Galzigbahn, находится отель Гальциг Лодж. Отличное расположение и эксклюзивный сервис!
Регион Этцталь
Грюнвальд Резорт
Пять эксклюзивных домика для отдыха, каждый с гидромассажной ванной и сауной. Расположены прямо на лыжной трассе.
Спокойная природа и активный отдых на курорте Эцталь
Гостиничный курорт с квартирами, шале и номерами прямо на горнолыжной трассе Ötztaler Ache с видом на Альпы.
Регион Циллерталь
Шале высокого уровня ZillerSeasons
Четыре бывших альпийских хижины были переоборудованы в эксклюзивные шале. По запросу можно нанять частного повара.
Альпийская деревня Анно Дазумаль
Альпийская деревня шале. Небольшие, уютные, высокого качества. С винным погребом.
Шале и квартиры Вахтерхоф
Четыре шале в традиционном тирольском стиле загородного дома.
Лиственные хижины
Десять роскошных полулюксовых хижины на высоте 2 350 метров над уровнем моря в центре горнолыжной зоны Хохфюген-Хохциллерталь.
Домики для отдыха в Тироле
Пять хижин на горе Швендберг в Циллертале. Традиционный уют и современный комфорт.
Кристалльхютте
Альпийские роскошные шале на высоте 2 147 метров над уровнем моря.
Регион Вильдер-Кайзер
Шале в отеле Ляйтенхоф
Шале-отель с тирольским уютом и современным комфортом.
Горное шале Хюттлингмос
После недавнего ремонта, роскошно оборудованное горное шале для проведения конференций и торжеств. В распоряжении гостей повар и дворецкий.
Регион Альпбахталь
Шале Hygna
Одиннадцать шале расположены в тихом месте в Альпбахтале.
Регион Зеефельд
Шале и апартаменты Альпина Зеефельд
Современные апартаменты для отдыха с прекрасным видом на Тирольские горы. Апартаменты с собственной сауной или инфракрасной баней-сауной.
Деревенское шале Им Вайдах
Пять шале с огромными панорамными окнами, из которых открывается вид на долину Леуташ, предлагают тем, кто ищет тишины и покоя, насладиться альпийским отдыхом.
Регион Восточный Тироль
Тильга Глюк
Шале — идеальное место для отдыха на высоте 1 450 метров и отправная точка для приключений летом и зимой.
Шале в Тиллиахе
Оригинальный 250-летний восточнотирольский роскошно обставленный фермерский дом.
Шале в деревне Градонна
42 шале с собственным спа-центром и услугой ски-пасса.
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Форарльберг
Регион Бранднерталь
Лесные шале Бранднерталя
Уютная атмосфера, прекрасные виды и много места — все это предлагают пять Шале, которые также являются идеальной отправной точкой для лыжного и пешего туризма в Бранднертале.
Шале Казальпин
12 шале в современном деревянном дизайне, уютные и обставленные по высоким стандартам.
Регион Брегенцервальд
Курортный поселок Вальзерланд
12 домиков для отдыха из дерева и шесть роскошных квартир в бревенчатых домиках с мебелью, изготовленной исключительно из природных материалов.
Альпийская вилла – шале в Меллау
Роскошные апартаменты внутри романтичных Альп в колоритных домах Брегенцервальда.
Регион Арльберг
Отель "Бентли Хаус"
Четыре шале из натурального камня и дерева с пятизвездочным комфортом.
Шале в Арльберге Circle Chalets
Три шале сочетают в себе роскошь и современный сервис. По запросу предоставляются услуги шеф-повара, шофера и дворецкого.
Лех Лодж
Два частных шале класса люкс могут быть арендованы вместе. С бесплатным персональным помощником.
Отель и шале Аурелио
Роскошь и комфорт в разнообразно обставленных номерах и сьютах.
Шале в Оберлехе
Роскошь в самом сердце Альп. Гостям шале предоставляется трансфер и консьерж-сервис, сотрудники службы безопасности, лыжные инструкторы, персональные тренеры, специалисты по массажу и уходу за собой.
Адла – Вальзер-Шале
Семь шале построены из дерева и камня и имеют собственную сауну на открытом воздухе.
Регион Монтафон
Шале в горах Монтафон
Шесть горных шале можно забронировать в виде коттеджей с самообслуживанием или с комплектом кулинарных принадлежностей Montafon Hof.
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