Лыжи и велнес: "со склонов в термальные источники"

Днем вы катаетесь на лыжах по рыхлому снегу, а вечером восстанавливаете тело и душу в теплой термальной воде. Сочетание лыжного спорта и велнеса имеет давние традиции в Австрии.

Заснеженная природа и уютное тепло сауны

Спуск по склонам днем, рыхлый снег и чистый, свежий, горный воздух — это только начало. Ведь после дня, полного ярких моментов во время катания на лыжах, наступает релаксация в отелях с термальными ваннами и спа-центрами, расположенными на склонах.

Многие австрийские горнолыжные курорты предлагают первоклассные велнес-центры в дополнение к отличным трассам. После физических нагрузок телу и душе полезно попариться в горячей воде и расслабить мышцы. Здесь каждый может в полной мере насладиться расслабляющим массажем или отдохнуть в финской сауне. Сочетание холода и тепла — вот что делает зимний отдых в Австрии таким расслабляющим.