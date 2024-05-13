Лыжи и велнес: "со склонов в термальные источники"
Заснеженная природа и уютное тепло сауны
Спуск по склонам днем, рыхлый снег и чистый, свежий, горный воздух — это только начало. Ведь после дня, полного ярких моментов во время катания на лыжах, наступает релаксация в отелях с термальными ваннами и спа-центрами, расположенными на склонах.
Многие австрийские горнолыжные курорты предлагают первоклассные велнес-центры в дополнение к отличным трассам. После физических нагрузок телу и душе полезно попариться в горячей воде и расслабить мышцы. Здесь каждый может в полной мере насладиться расслабляющим массажем или отдохнуть в финской сауне. Сочетание холода и тепла — вот что делает зимний отдых в Австрии таким расслабляющим.
Альпийский спа-центр Aqua Dome в Тироле
Это был прекрасный день зимних каникул: светило солнце, лежал мокрый снег и повсюду катались на лыжах. Вполне обыденный день для Альпийской страны с ее величественными горами, гостеприимством и зимними предложениями по туризму. Тело измождено — разум освежен. Теперь самое время вылезти из лыжной одежды и заняться велнесом! — Если вам по душе такой сценарий, то Aqua Dome это именно то место, которое вам нужно.
В уютной теплой воде в огромных плавающих чашах под открытым небом посетители могут любоваться заснеженными горами, по которым они только что скользили на лыжах. Вы можете выбрать между серной, рапной и массажной чашами. Между ними над одним из бассейнов возвышается термальный купол — хрустальный центральный элемент комплекса. Сауны, расслабляющие процедуры в спа-зоне, уютный лаунж-оазис и фитнес-студия завершают предложение в тирольском "храме велнеса". А в детском мире "Alpen Arche Noah" такие аттракционы, как горка на шинах и воронка, обязательно приведут в восторг малышей.
Фельзентерме Бад-Гаштайн в Зальцбургерланде
3.000 лет драгоценная термальная вода Фельзентерме Бад-Гаштайн проходила через глубокие слои горных пород Хоэ Тауэрна, а теперь она вырывается на поверхность. Здесь она творит чудеса и после спортивного зимнего дня на горнолыжном курорте Гаштайн отлично расслабляет уставшие мышцы любителей зимних видов спорта. Расположенный среди впечатляющего горного пейзажа термальный комплекс в курортном городе Бад-Гаштайн имеет как крытый, так и открытый бассейны, наполненные успокаивающей термальной водой. Просторная сауна приглашает вас пропотеться и расслабиться. Для семей есть специальные зоны, которые подходят и для детей, так что даже маленькие любители зимних видов спорта получат здесь максимум удовольствия.
ГриммингТерме в Бад-Миттерндорфе в Штирии
ГриммингТерме в Бад-Миттерндорфе — это идеальное место для отдыха после дня, проведенного на горнолыжном курорте Тауплитцальм. Вода, обогащенная ценными минералами, поступает из природных термальных источников, берущих своё начало глубоко под поверхностью земли. В термальном спа-центре есть три крытых и четыре открытых бассейна, а также зоны отдыха на пяти уровнях. В обширной зоне сауны напряжение снимается почти автоматически. Желающие могут заказать массаж горячими камнями или косметические процедуры. Чтобы отдых и развлечения не мешали друг другу, детская зона выделена отдельно: глаза разбегаются при виде гигантской горки и игрового центра.
Римские бани Бад Кляйнкирххайм в Каринтии
В Каринтии, рядом со 103 километрами трасс в Бад-Кляйнкирххайм, находятся римские бани. Если вы весь день катались на лыжах или сноуборде, то отдых там придётся вам по душе. Термальный курорт разделен на 3 уровня, каждый из которых имеет свою направленность — от активной и релаксационной зон до велнеса и спа. В спа-зоне имеется 13 саун. Мышцы и суставы можно расслабить в массажном центре или в крытом и открытом бассейнах с термальной водой. Чтобы вся семья могла насладиться отдыхом, малыши могут порезвиться в детском бассейне с напольными гидромассажными ваннами и водяными струями.
Вы когда-нибудь пробовали шоколадный или медовый настой? Сауна предлагает несколько специальных настоев в день.
СПА-ЦЕНТР ТАУЭРН Целль-ам-Зее — коммуна Капрун в Зальцбурге
Согрейтесь и зарядитесь энергией в СПА-ЦЕНТР ТАУЭРН в Целль-ам-Зее — в коммуне Капрун после дня, проведенного на склонах Китцштайнхорн. 12 расслабляющих бассейнов и бассейны для плавания, каскады и гроты помогут восстановиться телу и душе. Основное внимание здесь уделяется целостному отдыху. Панорамный открытый бассейн с видом на окружающие вершины впечатляет — величественное зрелище, особенно зимой. Семьи также чувствуют себя здесь как дома, поскольку для самых маленьких гостей предусмотрены отдельные детские зоны с горками и игровыми комплексами. Если вы хотите пропотеться, то вам стоит посетить сауну. Восстановление особенно легко достигается с помощью настоев из соли, витаминов и косметики, а также с музыкальным сопровождением.
Термальный курорт Санкт-Катрейн в Каринтии
Расположенный недалеко от горнолыжныго курорта Бад Кляйнкирххайм термальный курорт Санкт-Катрайн в Каринтии придётся по нраву тем, кто ищет семейный отдых. Здесь имеется веселый бассейн с брызгами, гидромассажем и течениями. Особый восторг вызывает 86-метровая горка Нокберг, по которой можно кататься круглый год. Башня с подогревом гарантирует, что всем будет тепло даже при низких температурах.
Те, кто предпочитает восстанавливать силы в сауне, могут выбрать между сауной на открытом воздухе, гротом, паровой сауной, финской сауной и травяной сауной. Особенно успокаивает римский тепидарий, где можно расслабиться на каменных шезлонгах с подогревом при температуре 40 °C. А поскольку день посвящен релаксации, самое время вздремнуть в уютной каминной комнате или посетить косметические процедуры.
Термальный комплекс Амаде в Зальцбургерланде
Отель Erlebnis-Therme Amadé в Зальцбургерланде расположен всего в нескольких минутах от горнолыжной зоны Ski Amadé, предлагая в равной степени активный отдых и релаксацию. Расслабление быстро наступает в бассейне с морской водой, содержащей соль, прямо как в Мёртвом море. Просторная зона саун включает в себя различные тематические сауны, паровые бани и открытый бассейн с рассолом для глубокой релаксации. Если вы хотите побаловать себя чем-то ещё, закажите аюрведический массаж. А если после массажа у вас проснется аппетит, то вам стоит посетить термальный ресторан с блюдами региональной и международной кухни.
Детям понравятся различные горки, в том числе петляющая горка для самых смелых. Для самых маленьких подойдут неглубокие бассейны с водными аттракционами и детскими горками.
Термальный комплекс Циллерталь в Тироле
Если вы хотите отдохнуть день другой от зимних видов спорта в горнолыжном регионе Хохфюген-Хохциллерталь всё самое необходимое найдётся в отеле Erlebnis-Therme Zillertal: шесть бассейнов, включая спортивный бассейн, открытый бассейн с подогреваемой соленой водой, бассейн для плавания и бассейн для детей.
Термальный спа-центр идеально подходит для семей с детьми. Малыши могут порезвиться в детской зоне с водными играми и детским бассейном. Волновая горка — это еще большее развлечение, а 133-метровая горка на ватрушках — особенно захватывающая.
Взрослые найдут прекрасную возможность расслабиться в просторной оздоровительной зоне с несколькими саунами и паровыми банями. После дня, проведенного на лыжных трассах, это идеальное место для отдыха и восстановления души и тела.
Лучшие советы для сауны
Всем известно, что после плотного обеда не стоит сразу идти в сауну. Но даже после занятий спортом для организма полезно подождать, пока пульс нормализуется, прежде чем бежать греться в сауну.
Кстати, лучшее положение во время посещения сауны — лежать на спине, так как всё тело в этом случае находится в одной температурной зоне. За 2 минуты до выхода из сауны рекомендуется встать и присесть на одну из нижних скамеек. Это подготовит внутреннее кровообращение к перепаду, к более низкой температуре за пределами сауны. Пребывание в сауне не должно превышать 20 минут.
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