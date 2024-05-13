Термальные комплексы Австрии: целительная сила воды
Там, где тепло и много пара
В Австрии насчитывается около 40 термальных комплексов, где вода бурлит, струится и парит. Купальный комплекс может называться «термальным» только в том случае, если у него есть собственный источник с температурой грунтовой воды на выходе более 20° C. Ключевая особенность: термальная вода содержит минералы и микроэлементы в различном соотношении, способные оказывать оздоровительное воздействие.
Может ли термальная вода помочь?
Исследования показывают, что регулярные посещения термальных ванн и саун могут способствовать снижению стресса и расслаблению. Этот положительный эффект частично обусловлен снижением уровня кортизола, известного как гормон стресса. Также было доказано, что определённые типы воды действуют по-разному. Если вы хотите перед посещением терм узнать, на что воздействует та или иная комбинация минералов, просто спросите об этом прямо в термальном комплексе.
Термальный комплекс Therme Wien: наибольшие городские термы
Хотите насладиться тишиной и спокойствием? Расслабиться по полной? А может, вы хотите заняться спортом? В комплексе Therme Wien удовлетворят самые разные желания и потребности. Разнообразные фантазийные зоны, термальные бассейны, а также бассейны для активных занятий делают это возможным.
Термальный ландшафт разработан по образцу длинного ручья: здесь вас удивят водные каскады, небольшие водопады и тростник, расположенный на берегах от истока до выхода на улицу. На всем протяжении ручья есть просторные зоны, похожие на камни.
Термальный комплекс St. Martins Therme & Lodge
Как улитка, свернувшаяся в спираль, термальный комплекс расположился на краю национального парка Нойзидлерзее-Зеевинкель. Обширное пространство велнеса и термальной воды с крытыми и открытыми бассейнами, уютными зонами отдыха и лежаками на полуострове собственного озера для купания составляет «классическую» часть предложения.
Детям очень нравятся 90-метровая горка, детский бассейн для активных занятий с диким водным каналом и яркими водными фонтанчиками. Команда аниматоров занимает маленьких посетителей в познавательных и творческих комнатах, при этом детская зона термального комплекса имеет звукоизоляцию.
Как действует термальная вода? Если вы хотите перед посещением терм узнать, на что воздействует та или иная комбинация минералов, просто спросите об этом прямо в термальном комплексе.
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Термальный курорт Therme Laa: сочетание роскоши и релаксации
4-х звездочный супериор-курорт расположен в самом центре региона Вальдфиртель и привлекает гурманов, семьи с детьми и всех, кто ищет спокойствия. Термальный комплекс Therme Laa предлагает целый спектр возможностей для расслабления и отдыха: крытые и открытые бассейны, а также солевые и гидромассажные ванны дополняют большой банный комплекс с парными и различными видами саун. «Тихое спа» позволяет взрослым отдохнуть в тишине. Кроме того, с июня по август доступен летний бассейн, а также акция на день расслабления со множеством VIP-услуг. Для детей есть отдельные бассейны и анимация.
Другие термальные комплексы в Нижней Австрии
Оздоровительный центр Rogner Bad Blumau: сказочный оазис
Башни, игривые фасады, яркие линии: архитектурный стиль австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера придает термальному комплексу неповторимый облик. Сильное впечатление производит просторный оздоровительный центр с водными объектами площадью около 2 700 квадратных метров. Здесь есть два собственных источника, которые питают крытые и открытые бассейны.
Температура воды в целебном источнике «Мельхиор» составляет 47,2 градуса, а в источнике «Вулкания» – аж 110 градусов. Благодаря высокоминерализованной воде этот источник считается самым мощным в Штирии. Помимо множества саун, соляной пещеры с солями Мертвого моря и отделения с морским воздухом здесь вас ждут массажи и аюрведические процедуры.
Другие термальные комплексы в Штирии
Тирольский термальный комплекс AQUA DOME: футуризм в Альпах
Бассейны под открытым небом напоминают сверкающие огнями космические корабли, а из бассейна под стеклянным куполом открывается вид на гигантские Эцтальские Альпы. С архитектурной точки зрения AQUA DOME впечатляет также, как и качество оказываемых услуг.
Банное отделение с лофт-сауной, каменной сауной и ледяной пещерой создает приятный контраст с современной архитектурой. В детском центре «Alpen Arche Noah» у детворы есть собственное пространство для плавания, катания с горок и игр, а аниматоры позаботятся о том, чтобы никто не заскучал. Таким образом, родители могут спокойно отдыхать в термальном комплексе.
Другие термальные комплексы в Тироле
Термальный комплекс Thermal Römerbad
Древние римляне считаются основателями культуры расслабления тела, но в этом велнес-комплексе даже они пришли бы в восторг. Термальные бассейны с зеленой и фиолетовой подсветкой, процедуры парения в «Римском форуме» и «Лаконикуме Траяна» – здесь все ориентировано на римские банные церемонии.
Поэтому термальный комплекс Thermal Römerbad в Бад-Клайнкирххайме посреди национального парка Нокберге в Каринтии считается самым красивым во всей Европе. 13 роскошных саун расположились на трех уровнях. В отделениях массажа и косметологических процедур вас ждут арома-массажи и пилинги для тела.
Другие термальные комплексы в Каринтии
Аквапарк и термальный комплекс Erlebnis-Therme Amadé
30 000 квадратных метров для хорошего самочувствия, радости от движения и потребности в покое и расслаблении: комплекс Erlebnis-Therme Amadé расположен посреди живописного альпийского ландшафта Зальцбургского края. Зона саун, а также 11 бассейнов в помещении и под открытым небом, включая спортивный бассейн и бассейн с волной обеспечивают и разнообразие, и отдых одновременно.
Температуры варьируются от приятной прохладной до комфортных 35 градусов, как, например, в бассейне «Горный кристалл». Бонус для оздоровления: некоторые бассейны обогащены 1,5–2,5% раствором соли.
Другие термальные комплексы в Зальцбургском крае
Термальный курорт Salzkammergut-Therme в Бад-Ишле
Расположенный в живописном регионе Зальцкаммергут, термальный комплекс в императорском городе Бад-Ишль известен своей соляной атмосферой, которая чувствуется на всей территории терм. Соляные и термальные процедуры предлагают в сауне «Relaxium» или в восточном мире «Alhambra». В бассейне под открытым небом можно насладиться джакузи с температурой воды 38 градусов и «ленивой рекой». Лечебный центр Physikarium прекрасно дополняет предложение оздоровительных и велнес-услуг.
Будучи частью 4-х звездочного отеля Royal, курорт предлагает первоклассную био-кухню в ресторане Saliera.
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