Расслабьтесь в бассейне с термальной водой и насладитесь уютным интерьером эксклюзивных термальных ландшафтов: это удовольствие доступно в 40 термальных комплексах.

Там, где тепло и много пара

В Австрии насчитывается около 40 термальных комплексов, где вода бурлит, струится и парит. Купальный комплекс может называться «термальным» только в том случае, если у него есть собственный источник с температурой грунтовой воды на выходе более 20° C. Ключевая особенность: термальная вода содержит минералы и микроэлементы в различном соотношении, способные оказывать оздоровительное воздействие.

Может ли термальная вода помочь?

Исследования показывают, что регулярные посещения термальных ванн и саун могут способствовать снижению стресса и расслаблению. Этот положительный эффект частично обусловлен снижением уровня кортизола, известного как гормон стресса. Также было доказано, что определённые типы воды действуют по-разному. Если вы хотите перед посещением терм узнать, на что воздействует та или иная комбинация минералов, просто спросите об этом прямо в термальном комплексе.