Здесь вы найдете подборку кулинарных достояний Форарльберга — от традиционных трактиров до ресторанов, удостоенных самых высоких наград.

В Форарльберге расположено множество ресторанов со звездами "Мишлен": откройте для себя элитные заведения и кулинарные шедевры экстра-класса, которые поднимут вашу вкусовую гамму на новый уровень. Великие шеф-повара используют здесь лучшие ингредиенты и работают с самоотверженной скрупулезностью и огромной страстью. То, что творят они своими руками, будет таять во рту.

Чистые горные озера, прохладные леса, альпийские пастбища с захватывающим видом: ландшафт Форарльберга столь же разнообразен, как и подаваемые блюда — от горных массивов Арльберга до леса Брегенцервальда и живописных горных долин Кляйнвальсерталя. Откройте для себя наши рекомендации по лучшим заведениям со звёздами — особым местам, где гарантирована трилогия из ощущения счастья, мурашек по коже и кулинарных изысков!

Сырная котлета, сырно-сливочный суп, кнедлики из горного сыра: Сыр всех сортов и форм является закуской-фаворитом на столах пабов по всему Форарльбергу — наряду со всеми другими изысками, приготовленными в основном из местных продуктов, иногда более традиционными, иногда более современными: от дичи из леса до рыбы из Боденского озера и зелени, выращенной неподалеку. Это всё сопровождается высочайшими требованиями к блюдам и высокого уровня гостеприимства.