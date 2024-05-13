Лучшие рестораны Форарльберга
В Форарльберге расположено множество ресторанов со звездами "Мишлен": откройте для себя элитные заведения и кулинарные шедевры экстра-класса, которые поднимут вашу вкусовую гамму на новый уровень. Великие шеф-повара используют здесь лучшие ингредиенты и работают с самоотверженной скрупулезностью и огромной страстью. То, что творят они своими руками, будет таять во рту.
Чистые горные озера, прохладные леса, альпийские пастбища с захватывающим видом: ландшафт Форарльберга столь же разнообразен, как и подаваемые блюда — от горных массивов Арльберга до леса Брегенцервальда и живописных горных долин Кляйнвальсерталя. Откройте для себя наши рекомендации по лучшим заведениям со звёздами — особым местам, где гарантирована трилогия из ощущения счастья, мурашек по коже и кулинарных изысков!
Сырная котлета, сырно-сливочный суп, кнедлики из горного сыра: Сыр всех сортов и форм является закуской-фаворитом на столах пабов по всему Форарльбергу — наряду со всеми другими изысками, приготовленными в основном из местных продуктов, иногда более традиционными, иногда более современными: от дичи из леса до рыбы из Боденского озера и зелени, выращенной неподалеку. Это всё сопровождается высочайшими требованиями к блюдам и высокого уровня гостеприимства.
Отличные рестораны Форарльберга
Альпийско-азиатская кухня высочайшего уровня представлена в ресторане Griggeler Stuba на курорте Бург Виталь в Оберлехе, который считается одним из лучших ресторанов в Австрии. Чистая роскошь! Ровно как и в 5-звездочном превосходном отеле Aurelio в Лехе, где достигается превосходный баланс между традиционной и международной кухней — так же, как и в изысканных салонах в Hotel Gasthof Post — еще одном лучшем адресе для гурманов в Лехе. Захватывающий симбиоз домашней (например, дичь) и мировой (например, карри) кухни можно попробовать в ресторане Mangold в Лохау, который известен тем, что здесь подают "медленную еду для души без суеты". Кухня в ресторане Kilian Stuba в отеле Ifen в долине Кляйнвальсерталь можно охарактеризовать как космополитическую и немного франкофильскую, когда из лучших продуктов получаются насыщенные, изысканные блюда высшего качества. Незабываемый опыт!
Лучшие рестораны Форарльберга
Новинка — пивной ресторан Brasserie Leonis в отеле Löwen Hotel Montafon: стильное место, где подают блюда французской и австрийской кухни, приготовленные из региональных и сезонных ингредиентов. "От горы до стола" — таков девиз ресторана Fuxbau в Штубене-на-Арльберге, где главенствует дух подлинной австрийской кухни. В меню представлены экстравагантные, порой экспериментальные овощные блюда, а также превосходные мясные кушанья. В отеле Hirschen в гористой местности Брегенцервальда, местные деликатесы тщательно и с новаторским духом, а некоторые при использовании тончайшей ферментации, создаются в одном из самых красивых ресторанов страны. В Брегенцервальде также находится ресторан Biohotel Schwanen, являющийся "пионером" в области органического питания, а его инновационная кухня считается высоко признанной мировыми шеф-поварами. Усадьба Montafoner Hof в Цхаггунсе известна своей современной кухней, делающей акцент на приготовлении дичи, их деликатесы особенно вкусны на замечательной террасе.
Рестораны с особой атмосферой в Форарльберге
Уединенная, уютная и немного урбанистическая атмосфера царит в ресторане Weiss в Брегенце, где Милена Брогер и Эрик Педерсен подают изысканные закуски со скандинавскими акцентами, а еще здесь есть уютный сад. С видом на деревенскую церковь Хиттизау шеф-повар Михаэль Гарсия-Лопес готовит свои блюда в уютном саду в отеле Bregenzerwald в ресторане Gasthof Krone, где вы найдете места с мебелью ручной работы. В отеле Birkenhöhe находится ресторан Sonnenstüble. Большая часть продуктов поставляется от фермеров из долины Кляйнвальсерталя — от телятины до сыра и свежей зелени. Отель Murmeli в Оберлехе может похвастаться замечательной солнечной террасой; не менее впечатляет то, что блюда здесь уже на протяжении трёх десятилетий входят в меню — особенно примечательны рыба и морепродукты.
Рестораны с особым видом в Форарльберге
Между просторными лугами и горами расположен Schulhus в Крумбахе, в Брегенцервальде. Неизменная сезонная кухня — это то, что стоит попробовать. Персональный совет вам: вкуснейшее мороженое! С видом на очаровательный сад с парком скульптур вы можете пообедать в ресторане Guth в Лаутерахе, где большинство ингредиентов для изысканных блюд с азиатским колоритом — говядина, баранина, рыба, овощи и зелень — поставляются местными фермерами. В ресторане Mehdafu („Mehr davon“) вы сможете насладиться прекрасной солнечной террасой с видом на Боденское озеро, где вам подают сезонные блюда, приготовленные из лучших региональных продуктов. В поле зрения горный пейзаж, сочные органические стейки и свежевыловленная рыба на вашей тарелке — вот что вы получите в ресторане Heavenwards в райском альпийском кемпинге Ненцинг. Аутентичная "кухня свежего рынка" предлагает ресторан Verwalterer в районе вилл в Дорнбирне. Внутри вы можете пообедать в помещении в исторической атмосфере, на открытой террасе и в уютном лаундже в саду.
Трактиры, пабы и бары в Форарльберге
"Наша кладовая — это Альпы, леса и воды". Так говорят в трактире-ресторане Pfeffermühle об австрийской кухне, которую здесь подают. Примета есть примета: различные виды перца придутся всем по душе. В элегантном заведении Gutwinski в Фельдкирхе дела обстоят более интернационально, но, конечно же, в меню можно найти и креативно оформленные сезонные блюда. Место Gufer 55 в Бранднертале использует продукты из местных лесов, полей и водоемов в современном исполнении, а также любит добавлять "азиатские акценты". В заведении Krone в коммуне Лангенегг, форель и голец из собственного пруда ресторана готовятся вместе со свежими овощами и зеленью. Кулинарным заведением является трактир Löwen в Ау в Брегенцервальде с собственной домашней винокурней, вкуснейшими котлетами с сыром и другими классическими блюдами, воспевающими австрийские кулинарные традиции.
Трактиры в Форарльберге
"От носа до хвоста" — считается девизом в Gasthof Mohren в Ранквайле, где подают лучшие блюда слоу–фуда с изысканными деталями — летом можно расположиться в чудесном саду. Лучшее место полакомиться десертам — определенно заведение Zanona в Фельдкирхе, но многие приходят сюда и ради австрийско-средиземноморской кухни. Персональный совет вам: французское блюдо буйабес! "Наслаждение без угрызений совести" — таков девиз трактира "Фрайгайст в Лустенау. Большинство ингредиентов для современных, часто экспериментальных блюд поступает с ферм, расположенных в непосредственной близости. Как заведение, ресторан Hoheneck, расположенный на солнечном холме в Кляйнвальсертале, зарекомендовал себя как место, которое стоит посетить всем туристам. Легкая альпийская кухня радует не меньше, чем ассортимент сыров и оригинальная атмосфера таверны. Уникальное место: радикально региональная кухня в Gasthof Schöne Aussicht в Викторсберге — название которого говорит само за себя. Особенно вкусен здесь тартар.
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