Оздоровительный отдых с видом: тихая гавань и панорама Альп
Природа Австрии как источник силы
Купаясь в озере, любуясь тысячами оттенков зелени в лесу, наслаждаясь теплом утреннего солнца в горах — на оздоровительном курорте с прекрасным видом мы восстанавливаем силы и возвращаемся к самим себе. Удивительно, как легко отдыхать на природе в Австрии. Умиротворяющие пейзажи пробуждают наши чувства: в воздухе витает аромат летнего дождя. Концерт нетерпеливых птиц, который сопровождает нас в лесу. Разноцветный ковер весенних цветов, расстилающийся перед нами на альпийских пастбищах. Тот, кто сближается с природой, находит свой собственный ритм, расслабляется и повышает свою сосредоточенность и внимательность.
Оздоровительные курорты с панорамным видом
Альпы, занимающие две трети территории Австрии, с их многогранными водными, лесными и горными пейзажами являются фоном для многочисленных оздоровительных курортов с великолепной панорамой. Уход за собой — это так просто. Именно такие моменты связывают нас с природой и пробуждают в нас чистую радость жизни. Таким образом, отдых в Австрии становится всесторонним опытом, который укрепляет тело и дает отдых разуму.
Горный курорт Фойерберг: отдых на "Облаке 7"
Почувствуйте стихийную силу гор, наслаждаясь видом на половину Каринтии, — это возможно в панорамном велнес-центре на горном курорте Фойерберг на высоте 1 766 метров в горнолыжной зоне Герлитцен Альпе. Бесконечный бассейн с непрерывным видом на горные вершины Караванкен или панорамный бассейн с открытым стеклянным павильоном — выбор за вами, если вы хотите покупаться и при этом смотреть на долины. Летом альпийское озеро перед отелем приглашает вас окунуться в освежающую воду.
Для очищения и детоксикации организма есть каменная сауна прямо в скале Герлитцен, сауна с гималайской солью, инфракрасная кардиосауна или концертная сауна с панорамным видом. Те, кто хочет насладиться далеким видом, могут улечься в "Облаке 7" — комнате отдыха с видом на каринтийские озера.
Вайс-Рессле-ам-Вольфгангзее: водный курорт Зальцкаммергута
Озеро Вольфгангзее в регионе Зальцкаммергут — это огромная ванна, наполненная кристально чистой питьевой водой и окруженная впечатляющими горами. Из отеля Вайс-Рессле в Санкт-Вольфганге гости даже зимой могут шагнуть прямо в волны — а именно в 30-градусную воду спа-центра на берегу озера и бассейна Рессле.
Отель располагает велнес-зоной площадью 1 500 м². Помимо бассейнов и озера, из панорамной сауны и панорамной комнаты отдыха открывается вид на озеро и окружающие горы. Если вы хотите очистить организм от токсинов и зарядиться энергией, посетите паровую баню Sool, а в спа-центре Spa & Beauty вам предложат процедуры с использованием высококачественных продуктов.
Зеевирт Маттзее: отель у воды
Люди, любящие не только романтику, но и наслаждение, найдут уютным место в милой деревушке Маттзее. Идиллически расположившись между одноименным озером и озером Обертрум, гости могут расслабиться в спа-центре "Химмельрайх". Расположенный на трех этажах спа-центр с финской сауной, травяной паровой баней, рассольным гротом, уютной зоной отдыха и большими двухместными шезлонгами.
Окунувшись в панорамный бассейн, вы почувствуете себя единым целым с озером, а летом на террасе на крыше можно позагорать. Зеевирт Маттзее предлагает дополнительные романтические услуги для влюбленных или пар, проводящих медовый месяц: по запросу влюбленные могут буквально воспарить на седьмом небе во время прогулки на воздушном шаре.
Кристальхютте в Циллертале: образ жизни с видом
Кристальхютте, расположенный на высоте 2 147 метров в горнолыжном районе Хохциллерталь-Кальтенбах, является популярным местом отдыха в Альпах. Роскошные люксы Alpine Lodge обставлены местной лиственничной древесиной, изысканными тканями и элегантным мрамором. Благодаря своему расположению на вершине они предлагают потрясающие виды и все мыслимые удобства.
Оздоровительная зона с легендарными панорамными видами расположена над люксами. Просторная сауна из швейцарской каменной сосны с панорамным видом, ароматическая паровая баня с видом, зона отдыха с чайным баром, соками и фруктами, а также уютное гнездышко для двоих с водяной кроватью гарантируют длительное ощущение хорошего настроения.
AQUA DOME: велнес в Этцтальских Альпах
Открытые бассейны в темноте похожи на светящиеся космические корабли, а из застекленного термального спа открывается потрясающий вид на окружающие Этцтальские Альпы. Пространство, которое по-новому воспринимает велнес, разворачивается в природном окружении Этцталя.
4-звездочный улучшенный велнес-отель AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld предлагает оазис спокойствия и обновления. Исключительный ландшафт термальных ванн и саун соединен футуристически оформленным проходом для купания в халатах, который ведет прямо в отель. В номерах и люксах, отделанных натуральными материалами, большим количеством дерева и теплых тонов, царит атмосфера альпийско-современного уюта.
Отель Фернблик в Монтафоне: панорама на сваях
Расположенный высоко над Шрунсом, на горе Бартоломеберг, на высоте 1100 метров над уровнем моря, отель Фернблик оправдывает свое название (перевод. — панорама). Плавание в панорамном небесном бассейне — это первоклассный способ насладиться природой, поскольку бассейн, поддерживаемый прочными сваями, возвышается на 20 метров над склоном.
Рядом с небесным бассейном гости могут погрузиться в приятную умеренную воду в панорамном гидромассажном бассейне. А в "Feingefühl-Badehaus", расположенном внутри отеля, тело и разум также обретают равновесие: в комнатах для релаксации чудесные ароматы и запахи наполняют воздух и стимулируют чувства.
Другие велнес-курорты с альпийской панорамой
Совет по защите климата
региональные продукты питания;
натуральные материалы из Австрии;
защита фауны, флоры и биоразнообразия;
энергетические концепции (фотовольтаика, централизованное отопление, рекуперация тепла);
концепции разделения отходов;
ЦУР (Цели в области устойчивого развития) для закупок, утилизации, энергии, мобильности.
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