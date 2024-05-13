Посреди Альп в велнес-бассейне — вокруг горы и/или озера: некоторые велнес-курорты дополняют отдых для души и тела необыкновенными пейзажами.

Природа Австрии как источник силы

Купаясь в озере, любуясь тысячами оттенков зелени в лесу, наслаждаясь теплом утреннего солнца в горах — на оздоровительном курорте с прекрасным видом мы восстанавливаем силы и возвращаемся к самим себе. Удивительно, как легко отдыхать на природе в Австрии. Умиротворяющие пейзажи пробуждают наши чувства: в воздухе витает аромат летнего дождя. Концерт нетерпеливых птиц, который сопровождает нас в лесу. Разноцветный ковер весенних цветов, расстилающийся перед нами на альпийских пастбищах. Тот, кто сближается с природой, находит свой собственный ритм, расслабляется и повышает свою сосредоточенность и внимательность.

Оздоровительные курорты с панорамным видом

Альпы, занимающие две трети территории Австрии, с их многогранными водными, лесными и горными пейзажами являются фоном для многочисленных оздоровительных курортов с великолепной панорамой. Уход за собой — это так просто. Именно такие моменты связывают нас с природой и пробуждают в нас чистую радость жизни. Таким образом, отдых в Австрии становится всесторонним опытом, который укрепляет тело и дает отдых разуму.