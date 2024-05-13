Оздоровительный отдых с видом: тихая гавань и панорама Альп

Посреди Альп в велнес-бассейне — вокруг горы и/или озера: некоторые велнес-курорты дополняют отдых для души и тела необыкновенными пейзажами.

Природа Австрии как источник силы

Купаясь в озере, любуясь тысячами оттенков зелени в лесу, наслаждаясь теплом утреннего солнца в горах на оздоровительном курорте с прекрасным видом мы восстанавливаем силы и возвращаемся к самим себе. Удивительно, как легко отдыхать на природе в Австрии. Умиротворяющие пейзажи пробуждают наши чувства: в воздухе витает аромат летнего дождя. Концерт нетерпеливых птиц, который сопровождает нас в лесу. Разноцветный ковер весенних цветов, расстилающийся перед нами на альпийских пастбищах. Тот, кто сближается с природой, находит свой собственный ритм, расслабляется и повышает свою сосредоточенность и внимательность.

Оздоровительные курорты с панорамным видом

Альпы, занимающие две трети территории Австрии, с их многогранными водными, лесными и горными пейзажами являются фоном для многочисленных оздоровительных курортов с великолепной панорамой. Уход за собой это так просто. Именно такие моменты связывают нас с природой и пробуждают в нас чистую радость жизни. Таким образом, отдых в Австрии становится всесторонним опытом, который укрепляет тело и дает отдых разуму.

Каринтия

Горный курорт Фойерберг: отдых на "Облаке 7"

Почувствуйте стихийную силу гор, наслаждаясь видом на половину Каринтии, это возможно в панорамном велнес-центре на горном курорте Фойерберг на высоте 1 766 метров в горнолыжной зоне Герлитцен Альпе. Бесконечный бассейн с непрерывным видом на горные вершины Караванкен или панорамный бассейн с открытым стеклянным павильоном выбор за вами, если вы хотите покупаться и при этом смотреть на долины. Летом альпийское озеро перед отелем приглашает вас окунуться в освежающую воду.

Для очищения и детоксикации организма есть каменная сауна прямо в скале Герлитцен, сауна с гималайской солью, инфракрасная кардиосауна или концертная сауна с панорамным видом. Те, кто хочет насладиться далеким видом, могут улечься в "Облаке 7" комнате отдыха с видом на каринтийские озера.

Горный курорт Фойерберг
Верхняя Австрия

Вайс-Рессле-ам-Вольфгангзее: водный курорт Зальцкаммергута

Озеро Вольфгангзее в регионе Зальцкаммергут это огромная ванна, наполненная кристально чистой питьевой водой и окруженная впечатляющими горами. Из отеля Вайс-Рессле в Санкт-Вольфганге гости даже зимой могут шагнуть прямо в волны а именно в 30-градусную воду спа-центра на берегу озера и бассейна Рессле.

Отель располагает велнес-зоной площадью 1 500 м². Помимо бассейнов и озера, из панорамной сауны и панорамной комнаты отдыха открывается вид на озеро и окружающие горы. Если вы хотите очистить организм от токсинов и зарядиться энергией, посетите паровую баню Sool, а в спа-центре Spa & Beauty вам предложат процедуры с использованием высококачественных продуктов.

Отель Вайс-Рессле
Зальцбургерланд

Зеевирт Маттзее: отель у воды

Люди, любящие не только романтику, но и наслаждение, найдут уютным место в милой деревушке Маттзее. Идиллически расположившись между одноименным озером и озером Обертрум, гости могут расслабиться в спа-центре "Химмельрайх". Расположенный на трех этажах спа-центр с финской сауной, травяной паровой баней, рассольным гротом, уютной зоной отдыха и большими двухместными шезлонгами.

Окунувшись в панорамный бассейн, вы почувствуете себя единым целым с озером, а летом на террасе на крыше можно позагорать. Зеевирт Маттзее предлагает дополнительные романтические услуги для влюбленных или пар, проводящих медовый месяц: по запросу влюбленные могут буквально воспарить на седьмом небе во время прогулки на воздушном шаре.

Зеевирт Маттзее
Тироль

Кристальхютте в Циллертале: образ жизни с видом

Кристальхютте, расположенный на высоте 2 147 метров в горнолыжном районе Хохциллерталь-Кальтенбах, является популярным местом отдыха в Альпах. Роскошные люксы Alpine Lodge обставлены местной лиственничной древесиной, изысканными тканями и элегантным мрамором. Благодаря своему расположению на вершине они предлагают потрясающие виды и все мыслимые удобства.

Оздоровительная зона с легендарными панорамными видами расположена над люксами. Просторная сауна из швейцарской каменной сосны с панорамным видом, ароматическая паровая баня с видом, зона отдыха с чайным баром, соками и фруктами, а также уютное гнездышко для двоих с водяной кроватью гарантируют длительное ощущение хорошего настроения.

Кристальхютте
Тироль

AQUA DOME: велнес в Этцтальских Альпах

Открытые бассейны в темноте похожи на светящиеся космические корабли, а из застекленного термального спа открывается потрясающий вид на окружающие Этцтальские Альпы. Пространство, которое по-новому воспринимает велнес, разворачивается в природном окружении Этцталя.

4-звездочный улучшенный велнес-отель AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld предлагает оазис спокойствия и обновления. Исключительный ландшафт термальных ванн и саун соединен футуристически оформленным проходом для купания в халатах, который ведет прямо в отель. В номерах и люксах, отделанных натуральными материалами, большим количеством дерева и теплых тонов, царит атмосфера альпийско-современного уюта.

Отель AQUA DOME
Форарльберг

Отель Фернблик в Монтафоне: панорама на сваях

Расположенный высоко над Шрунсом, на горе Бартоломеберг, на высоте 1100 метров над уровнем моря, отель Фернблик оправдывает свое название (перевод. — панорама). Плавание в панорамном небесном бассейне это первоклассный способ насладиться природой, поскольку бассейн, поддерживаемый прочными сваями, возвышается на 20 метров над склоном.

Рядом с небесным бассейном гости могут погрузиться в приятную умеренную воду в панорамном гидромассажном бассейне. А в "Feingefühl-Badehaus", расположенном внутри отеля, тело и разум также обретают равновесие: в комнатах для релаксации чудесные ароматы и запахи наполняют воздух и стимулируют чувства.

Отель Фернблик в Монтафоне

Другие велнес-курорты с альпийской панорамой

Природный и оздоровительный отель Höflehner

Тауэрн Спа Целль-ам-Зее-Капрун

Альпийская велнес-резиденция Alpenrose

Отель Хохшобер

Альпийский велнес-отель Туффбад

Роскошный горный курорт Циллергрунд-Рок

Курорт Übergossene Alm

Совет по защите климата

Устойчивое развитие в велнес-отелях — что важно?

  • Австрийский экологический знак;

  • региональные продукты питания;

  • натуральные материалы из Австрии;

  • защита фауны, флоры и биоразнообразия;

  • энергетические концепции (фотовольтаика, централизованное отопление, рекуперация тепла);

  • концепции разделения отходов;

  • ЦУР (Цели в области устойчивого развития) для закупок, утилизации, энергии, мобильности.

Вам может понравиться

Wellness, ganz privat: Private Spas in Österreich

Viele Hotels in Österreich sind Wellnessoasen: Im Private Spa ist entspanntes Wohlgefühl ein Erlebnis für die Sinne, die Natur spielt meistens die Hauptrolle.

Private Spas in Österreich

Thermen in Österreich

Sich im Thermalbad treiben lassen und das Wohlfühl-Ambiente exklusiver Thermenlandschaften genießen: Zu erleben in den rund 40 Thermen in Österreich.

Thermen in Österreich