Зима в Австрии — это в первую очередь природа. Зимние походы, катание на санях или на беговых лыжах и многое другое.

Зима в Австрии — спорт и отдых в одном

Когда ранним утром снег хрустит под ботинками, вы вдыхаете холодный свежий воздух, а перед глазами открывается захватывающая дух панорама гор, становится ясно: вы наконец приехали на зимние каникулы. В заснеженной Австрии зима превращается в настоящую зимнюю сказку и приглашает гостей открыть для себя широкий спектр развлечений.

Те, кто хочет провести отпуск вдали от склонов в холодное время года, найдут для себя в зимней Австрии множество других захватывающих активностей. В таких сказочных условиях каждый день запомнится вам надолго. После отдыха в чудесных местах появляется непреодолимое желание ставить перед собой грандиозные цели.

Что это за активности? Идиллическая прогулка на снегоступах в Монтафоне, катание на коньках по толстому природному льду Вайсензее или созерцательное путешествие на санях, запряженных лошадьми, по Зальцбургской земле.