Зимний отдых вдали от лыжных трасс
Зима в Австрии — спорт и отдых в одном
Когда ранним утром снег хрустит под ботинками, вы вдыхаете холодный свежий воздух, а перед глазами открывается захватывающая дух панорама гор, становится ясно: вы наконец приехали на зимние каникулы. В заснеженной Австрии зима превращается в настоящую зимнюю сказку и приглашает гостей открыть для себя широкий спектр развлечений.
Те, кто хочет провести отпуск вдали от склонов в холодное время года, найдут для себя в зимней Австрии множество других захватывающих активностей. В таких сказочных условиях каждый день запомнится вам надолго. После отдыха в чудесных местах появляется непреодолимое желание ставить перед собой грандиозные цели.
Что это за активности? Идиллическая прогулка на снегоступах в Монтафоне, катание на коньках по толстому природному льду Вайсензее или созерцательное путешествие на санях, запряженных лошадьми, по Зальцбургской земле.
Прогулка на снегоступах в долине Раурис
Раурис расположен на высоте 950 метров над уровнем моря в национальном парке Высокий Тауэрн на крупнейшей охраняемой территории в Альпах. Здесь особое внимание уделяется природе, что делает прогулку на снегоступах особенным опытом. Вдали от склонов в нетронутом лесу Раурис, среди вековых елей и сосен, сверкает зимнее солнце, заставляя сиять тысячи снежных кристаллов. То тут, то там мимо снует пугливый лесной житель в поисках корма. С каждым шагом в специальной обуви вы ощущаете спокойствие вокруг.
Трасса для снегоступов в долине Раурис хорошо обозначена; желающие могут исследовать её самостоятельно. Вы чувствуете себя увереннее с гидом? Два раза в неделю они предлагают свои услуги. Изюминкой является ночной тур в полнолуние.
Долина Раурис – идеальное место для любителей разных активностей: от катания на лыжных трассах, неторопливых зимних походов до катания на санях всей семьей или катания на беговых лыжах.
Зимние походы в Картиче
Расположенная в одной из самых красивых высокогорных долин Альп, альпинистская деревня Картич в Восточном Тироле наполняет вас жаждой зимних впечатлений, близких к природе. Здесь медитативная тишина в заснеженном зимнем лесу прерывается разве что скрипом шагов по снегу. Ваше собственное дыхание в чистом зимнем воздухе задает ритм зимним походам. Благодаря бесчисленным ухоженным тропам первая сертифицированная деревня для зимних прогулок в Австрии более чем заслужила свою награду. Она находится под охраной между отрогами Доломитовых Альп Линца на севере и хребтом Карниш на юге. Здесь есть что-то для каждого: будь то солнечный свет или уединение, требовательность к деталям или уют.
Всегда в поле зрения находятся уникальные горные пейзажи. Во время зимних прогулок вдали от лыжных трасс вас всегда сопровождает очаровательная и ухоженная природа, которую вы будете помнить с любовью ещё долгое время. Этому способствуют зимнее жилье для туристов с радушными хозяевами и местной кухней, а также гиды, предлагающие экскурсии по зимнему ландшафту. Раз в год проводятся экскурсии с рамочной программой по случаю зимних походных дней. Те, кто ищет ещё больше разнообразия, также найдут его в окрестностях Картича: будь то на лыжне близлежащих горнолыжных курортов, на беговых лыжах или во время лыжной прогулки.
Катание на лыжах в Монтафоне
В самом сердце австрийских Альп, недалеко от швейцарской границы, расположен регион Монтафон, где зима — это время как для отдыха, так и для приключений. 100 лет назад знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй приехал в эту сонную долину в Форарльберге, чтобы научиться кататься на лыжах. Деревенские фермерские дома, которые сегодня характеризуют пейзаж Монтафона, тогда, вероятно, только строились. Если вы сегодня посмотрите на 3000-метровые вершины, то увидите то, что когда-то видел Хемингуэй на своих первых поворотах.
Для тех, кто хочет испытать зимние приключения, лыжные туры Монтафона — самое подходящее место. Вдали от трасс опытные гиды проводят гостей через заснеженные леса и обширные альпийские горные пастбища, чтобы показать им нетронутую красоту этого региона. Особые впечатления от гор гарантированы во время вечернего лыжного тура в Гаргеллене: когда вечером зона катания закрывается, вы поднимаетесь на плато Шафберг на туристических лыжах; спуск в долину осуществляется при свете собственного налобного фонарика.
Погрузитесь в спокойствие природы, послушайте, как хрустит снег под ногами: зимний Монтафон — это больше, чем просто место назначения. Это приглашение пройти по следам Хемингуэя, оставить свои собственные следы в зимней сказке и ощутить истинную красоту природы.
Поход за альпаками в Зеефельде
Всего один шаг за дверь отеля — и вы погрузитесь в зимнее великолепие Зеефельда: бесчисленные снежные кристаллы сверкают повсюду, лазурно-голубое небо выделяется на фоне белизны величественных горных вершин, а ласковое зимнее солнце согревает ваши морозные щеки. Но самое лучшее ещё впереди — прогулка бок о бок с альпакой на фоне этого сказочного пейзажа. Эти пушистые животные известны своей дружелюбностью и мягкостью. Но что делает поход с альпаками в Зеефельде таким незабываемым?
Несмотря на внушительный горный мир, окружающий высокогорное плато на высоте 1 200 метров над уровнем моря, виды здесь впечатляют. Зеефельд является частью природного парка Карвендель — крупнейшего рриродного заповедника в Тироле и в то же время крупнейшего природного парка во всей Австрии. Здесь отдыхающие не только наслаждаются красотой природы вдали от лыжных трасс, но и проводят свой экологичный отдых во всех его проявлениях: от прогулок с альпаками и до катания на беговых лыжах и купания в зимнем лесу. Эти впечатления останутся с вами надолго как приятное воспоминание.
Катание на коньках на озере Вайсензее
Белый известняк на дне озера дал название озеру Вайсензее. Подобно фьорду, оно живописно расположилось на высоте 930 метров посреди Гайльтальских Альп. Однако особенностью этого природного озера является его практически нетронутая береговая линия. Это подчеркивает стремление сохранить природу в её первозданном виде. Природный парк с самого начала решил содействовать устойчивому развитию. Это стремление характерно и для региональной кухни. Жители озера Вайсензее гордятся тем, что являются частью первого региона Слоу Фуда, ведь здесь удовольствие и ответственность сочетаются наилучшим образом. Речь идет о ценности региональной кухни, которая не только обладает превосходным вкусом, но и производится экологически и рационально. Многочисленные награды подтверждают эту приверженность.
Но на этом возможные впечатления от озера Вайсензее не заканчиваются. Зимой озеро превращается в самый большой в Европе естественный каток. Ледяной покров часто бывает достаточно толстым для того, чтобы любители зимних видов спорта могли использовать все 6,5 квадратных километра по своему желанию — катаясь на коньках, играя в керлинг или прогуливаясь с видом на заснеженные горные вершины.
Если лед не открыт для посещения, скучать точно не придется: катание на снегоступах или беговые лыжи являются одними из самых интересных зимних развлечений. Есть даже небольшая лыжная зона с видом на озеро.
Велнес и спа в Бад-Гаштайне
Тепло сауны и температура термальной воды расслабляют нас, пока за окном тихо танцуют снежинки. После зимней прогулки мы чувствуем себя уютно, слушая треск открытого огня. Взаимодействие между пронизывающим холодом и теплом воды и огня приносит нам отдых Бад-Гаштайна в Зальцбургерланде — именно это место подходит для тех, кто ищет умиротворения и спокойствия вдали от лыжных трасс.
Этот спа- и зимний спортивный курорт известен своими отелями и виллами эпохи Belle Époque, построенными на лесистых крутых склонах. Символ Бад-Гаштайна — водопад, низвергающийся в центре деревни. Деревня расположена на высоте 1 000 метров над уровнем моря в национальном парке Хоэ Тауэрн, в одной из крупнейших заповедных зон в Центральной Европе. Посреди дикой красоты высокогорного ландшафта из скал бьет горячая термальная вода. Многочисленные гостиницы и Спа-центры используют силу богатой минералами родниковой воды, которая обеспечивает целостную регенерацию, укрепление и хорошее самочувствие. Миссия преданных своему делу хозяев заключается в следующем: гармонизировать тело и разум своих гостей. В дополнение к прогулкам на снегоступах и зимним походам в долине Гаштайн, они также предлагают вам: занятия йогой на природе и успокаивающие массажи, которые заставляют повседневный стресс раствориться в воздухе. А после отпуска вы сможете вернуться домой, зарядившись энергией на холодные зимние месяцы.
Поход с факелами на Пиллерзее
Звездный январский вечер в долине Пиллерзее в Тироле. Пейзаж покрыт белым снежным покрывалом. Воздух сухой и холодный — дыхание образует маленькие облачка перед вашим лицом, но, к счастью, пламя факелов дает немного тепла. Они единственный источник света в полнейшей темноте. Снег мягко хрустит под сапогами, когда вы идете по заснеженному лесу. Слышен только звук шагов — в остальном тишина. Пламя факелов отбрасывает мягкие тени на окружающие деревья. Волшебный опыт!
Пиллерзееталь находится в Китцбюэльских Альпах на высоте 835 метров над уровнем моря. Здесь высокие горы, глубокие долины и густые заснеженные леса — всё это нетронутая природа. Днем, до наступления сумерек, идеальное время для пеших прогулок по Фалькелю. Регион в Китцбюэльских Альпах идеально подходит для зимнего времяпрепровождения вдали от лыжных трасс. В одном из самых снежных регионов Тироля можно отлично провести время на трассах для беговых лыж или без труда пробираясь по снегу со снегоступами.
Особый совет — это зимний поход к самому большому в мире доступному кресту на вершине Якобскройц. Высоко на вершине Бухенштайнванда, посреди заснеженного зимнего пейзажа возвышается доступный крест. С панорамной площадки на высоте около 30 метров открывается невероятный вид на окружающие горы Китцбюэльских Альп.
Ледяное купание в озере Милльштаттер
Погружение в холодное озеро зимой многим может показаться безумием. Для особо смелых плавание в холодной воде — это отличный способ побороть зимнюю хандру в самом прямом смысле этого слова. Пейзаж покрыт белым снежным одеялом, а горы, словно корона, возвышаются в чистом небе на горизонте. Озеро Милльштаттер в Каринтии почти неузнаваемо сквозь толстый слой льда. Плавание на льду похоже на экстремальную медитацию. Внимание полностью сосредоточено на моменте и дыхании, медленном и глубоком. Всё больше людей пробуют себя в этом занятии, которое, конечно, требует определенных усилий. Возможно, это связано с тоской по чувству свободы и связи с природой?
Одиннадцатикилометровое озеро Милльштаттер предлагает идеальную атмосферу для этого. Вид на панораму пологих холмов биосферного заповедника Нокберге и Милльштаттер Альпе отвлекает вас от мороза. А после можете укутаться в удобную теплую одежду и ощутить единение с природой во время зимних походов, прогулок на снегоступах или на романтической прогулке на санях, запряженных лошадьми, вокруг идиллического озера.
Прогулки на санях, запряженных лошадьми, в Шладминг-Дахштайн
Ясный, холодный зимний день в Шладминге, кучер натягивает уютное одеяло и забирается в сани. Щелкающим движением руки две коричневые лошади отправляются в путь. Воздух наполняется звоном колокольчиков, прикрепленных к поводьям лошадей. Снег мягко хрустит под полозьями саней, когда они въезжают в заснеженный лес. Это похоже на зимнюю страну чудес, холод и волшебство повсюду. Самое время расслабиться и насладиться умиротворяющей тишиной и красотой природы.
Регион Шладминг-Дахштайн располагается вдали от лыжных трасс. В Рамзау-на-Дахштайне 40 двухместных парных запряжек проезжают 40 километров по специально подготовленным трассам через нетронутый зимний ландшафт. Для тех, кто не хочет кататься на санях, доступны 282 километра пешеходных троп . Ещё глубже погрузиться в "страну зимних походов" можно на многочисленных пешеходных маршрутах на снегоступах.
Катание на санках (тобоггане) на арене Вильдкогель
Одни сани, два погонщика и самая длинная в мире освещенная естественная санная трасса: на арене Вильдкогель Нойкирхен и Брамберг — идеальное место для тех, кто хочет во время зимнего отпуска прокатиться с горы на санях. Шлем, очки, перчатки и прочная обувь — и вы готовы к старту. 14-километровая естественная саночная трасса протянулась от Вильдкогеля вниз до Брамберга. Канатная дорога "Smaragdbahn" поднимет вас на высоту почти 2 100 метров над уровнем моря, а затем настанет время набраться храбрости, подготовить сани и промчаться под светом прожекторов по приключенческой саночной трассе. Преодоление высоты в 1 300 метров занимает от 30 до 50 минут.
Достаточно адреналина, но все равно есть возможность отдохнуть от стресса и повседневной жизни — альпийская природа вдали от трасс предлагает для этого прекрасные условия. Нигде кристаллы снега не сверкают так ярко, как в свежем порошковом снегу. Все желающие могут убедиться в этом на 30-километровых трассах для катания на беговых лыжах во время зимних походов или прогулок на снегоступах по исконным долинам Зульцбаха.
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