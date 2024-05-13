Альпы в Австрии
Природное воплощение красоты
В австрийских Альпах крутые вершины сочетаются с пологими альпийскими лугами. Утром, когда солнце освещает долину, природа пробуждается. Чистый горный воздух наполняет энергией, пока взгляд скользит по цветущим лугам и вековым лесам. Здесь, где свистят сурки и кружат орлы, ощущается тесная связь с природой.
Отпуск с походом в австрийских Альпах дает возможность отдохнуть душой и провести время интенсивно и ясно – незабываемо и наполняюще.
Национальные парки в Альпах
Национальный парк Высокий Тауэрн
В крупнейшем национальном парке Центральной Европы, где есть и долины и трехтысячники, можно увидеть уникальную экосистему.
Живописная природа, куда бы ни ступила нога
Первозданные горные поселения
Вдали от шума и суеты в альпийских деревнях, кажется, что время остановилось. И это не случайно: красота здесь заключается в традициях, самобытности и культуре. Местные жители сохраняют альпийский колорит и типичный горный и деревенский мир.
Отказываться от удобств и комфорта совсем не обязательно. В конце концов, удовольствие и культура особенно ценятся в горных деревушках. А решить, посвятить ли время в горах хорошей книге или предпочесть восхождение, поход или велопрогулки, каждый любитель природы сможет самостоятельно.
Альпийская кухня
Альпийская кухня
«Новая альпийская кухня» сохраняет свои традиции, но продолжает развиваться в способах приготовления. Результат: уникальные вкусовые впечатления.
Филе форели из озера Блунтау с овощами
Der Bluntau-Saibling – eine Kreuzung aus Bachsaibling und Seesaibling – wird extra für Andreas Döllerer, dem Pionier der modernen alpinen Küche, gezüchtet.
Города в Альпах
Фельдкирх
Средневековый город, который на протяжении веков был экономическим и духовным центром Западной Австрии.
Брегенц
Столица федеральной земли Форарльберг расположена на берегу Боденского озера и привлекает близостью к природе, Брегенцским фестивалем и интересной архитектурой.
Уникальные альпийские ремесла
Во время карнавала запускается круговорот годовых обычаев, характерных для различных регионов. Следующей празднуется Пасха: от раскрашивания яиц до шествия с трещотками. После установки майского дерева и праздника солнцестояния каждый год в конце лета проводится праздник сгона скота с высокогорных пастбищ. Животных искусно украшают, а в деревнях танцуют под музыку. Таким образом, фермеры выражают свою благодарность за то, что смогли сохранить животных в течение лета.
Традиционные гадания, проводимые в святочные ночи рождественского периода, а также шествие Крампусов дошли до наших дней в неизменном виде. Они характеры для темного времени года, которое начинает освещаться с приходом Рождества. Ярким народным праздником более позднего происхождения является пышный праздник нарциссов в Бад-Аусзее ранней весной.
Традиционные праздники
Альпийская история
С 1712 по 1715 год в самом сердце региона Зальцкаммергут вспыхнул конфликт между католиками и протестантами. Император отправил солдат в кризисную область, после чего протестанты бежали. Однако на замерзшем озере Гозау их настигли «Черные рыцари». Когда наездники устремились к группе людей, лошади вместе с всадниками провалились под лед и утонули. Беженцы были спасены.
«Черные рыцари» существуют и сегодня исключительно в озере Гозау – вкусная маленькая озерная форель с черной спинкой. И когда она поднимается на поверхность воды в жаркие летние дни, местные жители с улыбкой говорят: «Ах, черные рыцари снова показались!»
6 фактов о горных великанах
Озера, окруженные горами, придают Альпам особое очарование – например, Вайсензее, Ахензее или озера региона Зальцкаммергут.
Гросглокнер высотой 3 798 метров – самая высокая гора Австрии, а Пастерце – крупнейший ледник Восточных Альп.
Альпы тянутся от Ретикона в Форарльберге на западе до Гутенштайнских Альп на востоке.
Среди любителей пеших походов особенно популярны настоящие природные драгоценности: Циллертальские Альпы и Высокий Тауэрн.
В Эцтальских Альпах можно найти великолепные туристические маршруты, тропы, горные деревни для прогулок и альпийские луга.
Альпы разделены мощными реками, такими как Инн и Зальцах.
Часто задаваемые вопросы
Советы по охране окружающей среды
Все, что вы приносите в горы, нужно унести с собой и утилизировать.
Всегда ходите по маркированным туристическим тропам! Таким образом вы не потревожите животных и молодые леса.
Относитесь бережно к миру животных! Наблюдайте за коровами, овцами и дикими животными только издалека.
Пользуйтесь хорошо развитой сетью региональных железных дорог и туристических автобусных маршрутов.
Вдохновляйте своих детей любить природу! То, чему они учатся сейчас, будучи маленькими, они будут ценить и дальше.
Охраняйте биологическое разнообразие: егеря в национальных парках покажут, как это делать.
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