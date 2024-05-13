Альпы в Австрии

Горный массив протянулся с запада на восток: австрийские Альпы населены на протяжении тысячелетий.

В австрийских Альпах крутые вершины сочетаются с пологими альпийскими лугами. Утром, когда солнце освещает долину, природа пробуждается. Чистый горный воздух наполняет энергией, пока взгляд скользит по цветущим лугам и вековым лесам. Здесь, где свистят сурки и кружат орлы, ощущается тесная связь с природой.

Отпуск с походом в австрийских Альпах дает возможность отдохнуть душой и провести время интенсивно и ясно – незабываемо и наполняюще.