Бурные бальные вечера

Танцы в имперской атмосфере, роскошные залы и кулинарные открытия. Венские балы – кульминация культурной и общественной жизни.

Немного истории 

Еще во времена императора на балах молодые люди входили в общество, а также здесь завязывали и поддерживали контакты. В наше время, помимо того, чтобы на людей посмотреть и себя показать, на более чем 300 балах на передний план выходит удовольствие и веселье. И хотя каждый вечер проходит несколько балов, рекомендуется заранее сделать выбор и заказать билеты.

Особую атмосферу создают торжественный церемониал и традиционные придворные обычаи, которые берут свое начало в 18 веке: дресс-код, вступительные фанфары, выход дебютантов и приглашение «Alles Walzer!» (сродни русскому «Танцуют все!»), заданный порядок танцев и смена музыки, а также так называемая полуночная интерлюдия, обычно кадриль.

Ритм вальса в три четверти смешивается со звуками музыки современных исполнителей. Те, кто хотят произвести хорошее впечатление на танцевальном паркете, перед посещением бала может взять уроки в одной из традиционных танцевальных школ.

Самые красивые балы Вены – яркая традиция

Многие венские балы организовывают профессиональные ассоциации. Во время Бала владельцев венских кофеен Хофбург превращается в праздничное танцевальное кафе. Кондитеры представляют балет выпечки. А Бал Венского филармонического оркестра проходит в зале Музикферайна.

Оперный бал

Раз в год Венская государственная опера превращается в самый красивый бальный зал мира. Гости со всего света восхищаются полонезом, которым открывается бал.

Венская государственная опера

Бал Венского филармонического оркестра

Венский филармонический оркестр, один из самых известных оркестров мира, приглашает потанцевать в Золотом зале Музикферайна.

Музикферайн

Бал кондитеров

Не только для сладкоежек: городские пекари и кондитеры приглашают в Хофбург. Изюминка бала – легендарная лотерея, на которой разыгрываются торты.

Хофбург

Бал владельцев венских кофеен

Бал владельцев венских кофеен стал культовым не только среди любителей кафе. Бал в Хофбурге, на который ежегодно приезжает 6000 гостей, является крупнейшим венским балом.

Хофбург

Новогодний бал в Хофбурге

Встретить Новый год в ритме вальса на роскошном балу в исторической атмосфере – достойное завершение года.

Новогодний бал в Хофбурге

Бал Иоганна Штрауса

Веселитесь как во времена династии Штраусов на Балу Иоганна Штрауса в Курсалоне Хюбнера. Здесь оживает музыкальное наследие известного композитора.

Курсалон Хюбнера

Хотите станцевать венский вальс?

Календарь балов в Австрии

3 рекомендации для успешного бального вечера

Модные высокие прически

Истинные мастера, создающие идеальные бальные прически, работают, например, в салоне Steinmetz-Bundy.

Салон Steinmetz-Bundy

Австрийское шампанское

Какой бальный сезон без игристого в изящном бокале?

Встреча у венских колбасных киосков

Колбасные киоски города – популярные места встреч в бальном сезоне.

Колбасные киоски

Подходящий фрак для всех

Дресс-код для Оперного бала

Ламберта Хофера-младшего считают одним из самых востребованных поставщиков венской бальной сцены. Как только заканчивается лето, в его ателье начинают поступать первые заказы на фраки для Оперного бала. В разгар венского карнавала в помещениях на Мюллергассе царит такая же суета, как на паркете Венской государственной оперы незадолго до полуночной кадрили.

«Венская бальная культура уникальна», – восторгается Ольга Хофер, которая некоторое время после кончины мужа в одиночку вела бизнес по прокату фраков и костюмов. «В Германии мужчина может прийти на эксклюзивный бал в черном костюме, но в Вене это абсолютно недопустимо. Смокинг – это минимум, а лучше – фрак». Теперь госпожа Хофер на пенсии, но ее команда портных каждый год помогает бесчисленному количеству мужчин подобрать подходящий фрак, чтобы они могли хорошо выглядеть в Опере, Хофбурге, Ратуше и Музикферайне.

Ламберт Хофер-младший

Танцуют все!

Der Wiener Walzer

«Разрешите пригласить?»

Вальс как парный танец поначалу вызывал раздражение и неодобрение. Но в конечном итоге Венский конгресс (1814/15), собравшийся в Вене для переустройства Европы, сделал его приемлемым для приличного общества. Политическая работа сопровождалась таким количеством балов, что возникла легендарная фраза «Конгресс танцует!». Опьяняющие вращения в вальсовом темпе принесли интимное удовольствие в бальные залы. А Иоганн Штраус-отец (1804–1849) утвердил господство вальса, сочинив 152 успешные композиции, которые он исполнял со своим оркестром от Вены до Лондона.

«Разрешите пригласить?» – самое красивое приглашение на танец в ходе бальной ночи заставляет сердца биться быстрее. А во время белого танца, когда дамы приглашают кавалеров, мужчины также узнают, каково это быть избранным.

Танцуют все!

Блиц-курс от профессионалов к бальному сезону

Индивидуальные курсы в танцевальной школе Rueff созданы для гостей из других стран, которые планируют танцевальный вечер во время поездки в Вену и имеют мало времени для репетиций. Здесь танец передается не только как последовательность шагов, но и как живое культурное наследие.

Прямо рядом с конюшней Испанской школы верховой езды в центре Вены расположена танцевальная школа Elmayer: в знаменитом дворце Паллавичини пары или соло-танцоры изучают основные танцевальные шаги и одновременно получают советы по правильным манерам в бальном зале. Гости Вены, планирующие посещение бала, могут подготовиться к танцам на блиц-курсах.

Венский вальс

Благодаря Иоганну Штраусу венский вальс и сегодня является частью многих австрийских традиций и обычаев. С 2017 года он включен в список нематериального культурного наследия.

Наследие ЮНЕСКО – Венские балы

5 интересных фактов о балах в Вене

Бальный сезон совпадает со временем карнавала, начинается 11 ноября, а заканчивается в «жирный вторник» перед Великим постом. Пик сезона приходится на январь и февраль.

К главным событиям венского бального сезона относятся Бал Венского филармонического оркестра, Оперный бал, Бал кондитеров и Цветочный бал.

Дресс-код, как правило, указан в приглашении на бал. На некоторых балах, таких как, Оперный бал, Бал Венского филармонического оркестра и Бал промышленности и техники для мужчин обязательным является фрак с белой бабочкой (черные бабочки только у официантов). На большинстве балов достаточно смокинга.

Дамы являются на вечер в длинном бальном или вечернем платье в пол.

Прокат фрака и смокинга предлагает фирма Lambert-Hofer

А бальное платье можно выбрать, например, в этом прокате платьев

Некоторые танцевальные школы предлагают танцевальные блиц-курсы вальса. Например, танцевальная школа Rueff или танцевальная школа Elmayer.

Вам может понравиться

Горнолыжные хижины Австрии 2.0

Первоклассная еда и напитки в уютных горных хижинах прямо на трассе? С приветливыми хозяевами и видом на заснеженные горы?

Советы гурманам для лыжных хижин

В стране тысячи сладостей

Для них характерно влияние бывших коронных земель монархии и изысканность кондитеров: десерты в Австрии стоят вашего внимания.

Десерты и сладкие блюда

Кулинарные блюда Австрии

Темное тыквенное масло из Штирии, пикантный горный сыр из Форарльберга, сочный бекон из Тироля: в каждом регионе есть свои кулинарные сокровища.

Лучшие продукты из Австрии

Альпы

Горный массив протянулся с запада на восток: австрийские Альпы населены на протяжении тысячелетий.

Альпы

Экологичный отдых в Австрии

Путешествовать экологично — значит следить за природой, защищать климат и поддерживать доброе сосуществование. Австрия — страна, в которой экологично отдыхать легко!

Путешествуйте экологично

Замки и дворцы в Австрии

Замки и дворцы Австрии, словно машины времени: погрузитесь в атмосферу средневекового колорита и исторических событий в старинных стенах построек.

Замки и дворцы Австрии

Круговые туры по Австрии

По следам уникальных мест и историй, характерных для этой страны.

Круговые туры по Австрии

Музеи и галереи

Музеи и галереи Австрии: оазисы легкости, где полотна, скульптуры и произведения современного искусства трогают душу и вдохновляют.

Музеи и галереи