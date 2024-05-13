Бурные бальные вечера
Немного истории
Еще во времена императора на балах молодые люди входили в общество, а также здесь завязывали и поддерживали контакты. В наше время, помимо того, чтобы на людей посмотреть и себя показать, на более чем 300 балах на передний план выходит удовольствие и веселье. И хотя каждый вечер проходит несколько балов, рекомендуется заранее сделать выбор и заказать билеты.
Особую атмосферу создают торжественный церемониал и традиционные придворные обычаи, которые берут свое начало в 18 веке: дресс-код, вступительные фанфары, выход дебютантов и приглашение «Alles Walzer!» (сродни русскому «Танцуют все!»), заданный порядок танцев и смена музыки, а также так называемая полуночная интерлюдия, обычно кадриль.
Ритм вальса в три четверти смешивается со звуками музыки современных исполнителей. Те, кто хотят произвести хорошее впечатление на танцевальном паркете, перед посещением бала может взять уроки в одной из традиционных танцевальных школ.
Самые красивые балы Вены – яркая традиция
Оперный бал
Раз в год Венская государственная опера превращается в самый красивый бальный зал мира. Гости со всего света восхищаются полонезом, которым открывается бал.
Бал Венского филармонического оркестра
Венский филармонический оркестр, один из самых известных оркестров мира, приглашает потанцевать в Золотом зале Музикферайна.
Бал кондитеров
Не только для сладкоежек: городские пекари и кондитеры приглашают в Хофбург. Изюминка бала – легендарная лотерея, на которой разыгрываются торты.
Бал владельцев венских кофеен
Бал владельцев венских кофеен стал культовым не только среди любителей кафе. Бал в Хофбурге, на который ежегодно приезжает 6000 гостей, является крупнейшим венским балом.
Новогодний бал в Хофбурге
Встретить Новый год в ритме вальса на роскошном балу в исторической атмосфере – достойное завершение года.
Хотите станцевать венский вальс?
3 рекомендации для успешного бального вечера
Модные высокие прически
Истинные мастера, создающие идеальные бальные прически, работают, например, в салоне Steinmetz-Bundy.
Австрийское шампанское
Какой бальный сезон без игристого в изящном бокале?
Подходящий фрак для всех
Ламберта Хофера-младшего считают одним из самых востребованных поставщиков венской бальной сцены. Как только заканчивается лето, в его ателье начинают поступать первые заказы на фраки для Оперного бала. В разгар венского карнавала в помещениях на Мюллергассе царит такая же суета, как на паркете Венской государственной оперы незадолго до полуночной кадрили.
«Венская бальная культура уникальна», – восторгается Ольга Хофер, которая некоторое время после кончины мужа в одиночку вела бизнес по прокату фраков и костюмов. «В Германии мужчина может прийти на эксклюзивный бал в черном костюме, но в Вене это абсолютно недопустимо. Смокинг – это минимум, а лучше – фрак». Теперь госпожа Хофер на пенсии, но ее команда портных каждый год помогает бесчисленному количеству мужчин подобрать подходящий фрак, чтобы они могли хорошо выглядеть в Опере, Хофбурге, Ратуше и Музикферайне.
Танцуют все!
«Разрешите пригласить?»
Вальс как парный танец поначалу вызывал раздражение и неодобрение. Но в конечном итоге Венский конгресс (1814/15), собравшийся в Вене для переустройства Европы, сделал его приемлемым для приличного общества. Политическая работа сопровождалась таким количеством балов, что возникла легендарная фраза «Конгресс танцует!». Опьяняющие вращения в вальсовом темпе принесли интимное удовольствие в бальные залы. А Иоганн Штраус-отец (1804–1849) утвердил господство вальса, сочинив 152 успешные композиции, которые он исполнял со своим оркестром от Вены до Лондона.
«Разрешите пригласить?» – самое красивое приглашение на танец в ходе бальной ночи заставляет сердца биться быстрее. А во время белого танца, когда дамы приглашают кавалеров, мужчины также узнают, каково это быть избранным.
Танцуют все!
Индивидуальные курсы в танцевальной школе Rueff созданы для гостей из других стран, которые планируют танцевальный вечер во время поездки в Вену и имеют мало времени для репетиций. Здесь танец передается не только как последовательность шагов, но и как живое культурное наследие.
Прямо рядом с конюшней Испанской школы верховой езды в центре Вены расположена танцевальная школа Elmayer: в знаменитом дворце Паллавичини пары или соло-танцоры изучают основные танцевальные шаги и одновременно получают советы по правильным манерам в бальном зале. Гости Вены, планирующие посещение бала, могут подготовиться к танцам на блиц-курсах.
Благодаря Иоганну Штраусу венский вальс и сегодня является частью многих австрийских традиций и обычаев. С 2017 года он включен в список нематериального культурного наследия.
5 интересных фактов о балах в Вене
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