Танцы в имперской атмосфере, роскошные залы и кулинарные открытия. Венские балы – кульминация культурной и общественной жизни.

Немного истории

Еще во времена императора на балах молодые люди входили в общество, а также здесь завязывали и поддерживали контакты. В наше время, помимо того, чтобы на людей посмотреть и себя показать, на более чем 300 балах на передний план выходит удовольствие и веселье. И хотя каждый вечер проходит несколько балов, рекомендуется заранее сделать выбор и заказать билеты.

Особую атмосферу создают торжественный церемониал и традиционные придворные обычаи, которые берут свое начало в 18 веке: дресс-код, вступительные фанфары, выход дебютантов и приглашение «Alles Walzer!» (сродни русскому «Танцуют все!»), заданный порядок танцев и смена музыки, а также так называемая полуночная интерлюдия, обычно кадриль.

Ритм вальса в три четверти смешивается со звуками музыки современных исполнителей. Те, кто хотят произвести хорошее впечатление на танцевальном паркете, перед посещением бала может взять уроки в одной из традиционных танцевальных школ.