Самые красивые города Австрии
Городская легкость во время летних каникул
Почувствуйте пульсирующую жизненную силу города. Каждая из девяти столиц провинций Австрии имеет свою характерную атмосферу, которую можно почувствовать только там. Эту городскую атмосферу создают достопримечательности, культурные ценности и восхитительная архитектура, а также кафе, рестораны, площади, особые кварталы и, конечно, люди, которые здесь живут.
Многовековая история Австрии породила множество достопримечательностей — от великолепных дворцов, замков и монастырей до исторических городов. Культурное наследие не менее интересно, чем многочисленные современные культурные сокровища.
Все девять! Столицы федеральных земель Австрии
Wien
Wien vereint Architektur, Musik und Charme – eine Stadt, die alte und neue Avantgarde inspiriert.
Зальцбург
Зальцбург впечатляет своей барочной архитектурой, крепостями и замками и является прекрасным местом для культурных мероприятий высокого уровня.
Graz
Durch die Straßen flanieren, offen für Entdeckungen sein, kleine Designgeschäfte aufspüren, ungewöhnliche Cafés besuchen und einen Skulpturenpark als Fotobühne nutzen.
Innsbruck
Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert.
Linz
Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.
Брегенц
Столица земли Форарльберг расположена на Боденском озере и может похвастаться восхитительной архитектурой, а также Брегенцским фестивалем.
Klagenfurt
Lust, Kultur mit allen Sinnen zu genießen, Berge zu erobern und in einen türkisfarbenen See zu springen? Dann ab nach Klagenfurt!
Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен стал столицей Нижней Австрии в 1986 году и с тех пор сочетает в себе барокко и модернизм, создавая новую захватывающую главу в Трайзене.
Культурное наследие и современные сокровища культуры
Sehenswürdigkeiten in Österreich
Österreichs Geschichte hat eine Fülle an kulturellen Sehenswürdigkeiten hervorgebracht. Gleichzeitig schuf die topographische Vielfalt des Landes großartige Naturwunder.
Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий является в Австрии выдающейся инициативой по защите климата. Почему?
Сохранение исторического наследия позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.
Охрана памятников играет важную социокультурную роль: сохранение приносит пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей историческими символами различных эпох.
Многие исторические здания построены из натуральных материалов из ближайшего окружения. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.
Охраняются популяции видов животных и растений. Охрана памятников — это также правильный путь на экологическом уровне.
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