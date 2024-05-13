Достопримечательности, культура и архитектура, а также рестораны, волшебные места и люди делают каждый из городов Австрии особенным.

Почувствуйте пульсирующую жизненную силу города. Каждая из девяти столиц провинций Австрии имеет свою характерную атмосферу, которую можно почувствовать только там. Эту городскую атмосферу создают достопримечательности, культурные ценности и восхитительная архитектура, а также кафе, рестораны, площади, особые кварталы и, конечно, люди, которые здесь живут.

Многовековая история Австрии породила множество достопримечательностей — от великолепных дворцов, замков и монастырей до исторических городов. Культурное наследие не менее интересно, чем многочисленные современные культурные сокровища.