Самые красивые города Австрии
Городская легкость во время летних каникул

Достопримечательности, культура и архитектура, а также рестораны, волшебные места и люди делают каждый из городов Австрии особенным.

Почувствуйте пульсирующую жизненную силу города. Каждая из девяти столиц провинций Австрии имеет свою характерную атмосферу, которую можно почувствовать только там. Эту городскую атмосферу создают достопримечательности, культурные ценности и восхитительная архитектура, а также кафе, рестораны, площади, особые кварталы и, конечно, люди, которые здесь живут.

Многовековая история Австрии породила множество достопримечательностей от великолепных дворцов, замков и монастырей до исторических городов. Культурное наследие не менее интересно, чем многочисленные современные культурные сокровища.

Все девять! Столицы федеральных земель Австрии

Wien

Wien vereint Architektur, Musik und Charme – eine Stadt, die alte und neue Avantgarde inspiriert.

Wien

Зальцбург

Зальцбург впечатляет своей барочной архитектурой, крепостями и замками и является прекрасным местом для культурных мероприятий высокого уровня.

Зальцбург

Graz

Durch die Straßen flanieren, offen für Entdeckungen sein, kleine Designgeschäfte aufspüren, ungewöhnliche Cafés besuchen und einen Skulpturenpark als Fotobühne nutzen.

Graz

Innsbruck

Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert.

Innsbruck

Linz

Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.

Linz

Брегенц

Столица земли Форарльберг расположена на Боденском озере и может похвастаться восхитительной архитектурой, а также Брегенцским фестивалем.

Брегенц

Klagenfurt

Lust, Kultur mit allen Sinnen zu genießen, Berge zu erobern und in einen türkisfarbenen See zu springen? Dann ab nach Klagenfurt!

Klagenfurt

Санкт-Пёльтен

Санкт-Пёльтен стал столицей Нижней Австрии в 1986 году и с тех пор сочетает в себе барокко и модернизм, создавая новую захватывающую главу в Трайзене.

Санкт-Пёльтен

Eisenstadt

Eisenstadt, Heimat Haydns, verbindet höfische Eleganz und Moderne. Umgeben von Weinbergen, lockt sie mit historischen Stätten und Events. Ideal für Kulturliebhaber:innen.

Eisenstadt

Культурное наследие и современные сокровища культуры

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Sehenswürdigkeiten in Österreich

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Исторические ценности многовековых городов бережно хранятся. Их можно исследовать по пяти разнообразным маршрутам.

Малые исторические города

Информация о защите климата

Охрана памятников — синоним устойчивого развития

Сохранение исторических зданий является в Австрии выдающейся инициативой по защите климата. Почему?

  • Сохранение исторического наследия позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.

  • Охрана памятников играет важную социокультурную роль: сохранение приносит пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей историческими символами различных эпох.

  • Многие исторические здания построены из натуральных материалов из ближайшего окружения. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.

  • Охраняются популяции видов животных и растений. Охрана памятников это также правильный путь на экологическом уровне.

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