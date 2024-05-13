Кемпинг и глэмпинг

Утром открываете глаза и сразу же ощущаете природу всеми органами чувств. Кемпинг – это особенная философия отдыха. Способ насладиться самыми красивыми местами Австрии!

За счастьем в кемпинг!

Проснуться под кронами огромных деревьев, выйти из дома на колесах и наступить босыми ногами на траву, услышать птичий щебет и полюбоваться на озерную гладь. Соседи улыбаются и желают доброго утра. Вкусно запахло свежим кофе. А главное – покой! Ни спешки, ни суеты. Обычное утро в кемпинге проходит именно так.

Кемпинг – это счастье и отдых. Но не только: многие исследования подтверждают, что он даже полезен для здоровья. Почему так?