Кемпинг и глэмпинг
Удовольствие просыпаться на природе
За счастьем в кемпинг!
Проснуться под кронами огромных деревьев, выйти из дома на колесах и наступить босыми ногами на траву, услышать птичий щебет и полюбоваться на озерную гладь. Соседи улыбаются и желают доброго утра. Вкусно запахло свежим кофе. А главное – покой! Ни спешки, ни суеты. Обычное утро в кемпинге проходит именно так.
Кемпинг – это счастье и отдых. Но не только: многие исследования подтверждают, что он даже полезен для здоровья. Почему так?
На природе как нельзя лучше удается снять напряжение, а покой и отдых восстанавливают телесные и духовные силы.
В кемпингах люди знакомятся с соседями. Социальные контакты тоже полезны для хорошего самочувствия.
Свежий воздух и витамин D укрепляют иммунитет.
В кемпингах люди почти не включают искусственное освещение, что улучшает работу наших биологических часов и помогает крепче спать.
Свобода кемпинга позволяет отдохнуть от рутины: здесь можно с полным правом позволить себе ничего не делать!
В федеральных землях: самые красивые регионы
Между горами и озерами
В Зальцбургском крае между криммльскими водопадами в Пинцгау и освежающими, прохладными озерами Озерного края находится более 70 кемпингов.
В лесах
Более 100 кемпингов, многие из которых расположены в непосредственной близости от местных терм, позволяют гостям ощутить связь с природой.
На солнечном юге
Здесь к вашим услугам более 16 000 кемпингов. Варианты размещения поражают разнообразием: от домов на колесах до современных мобильных домов и необычных деревянных шале.
В окружении гор
Тироль может предложить туристам как маленькие, традиционные площадки в окружении природы, так и большие кемпинги, ориентированные на спорт, спа-процедуры и тд.
Среди волшебных горных ландшафтов
Благодаря тому, что в Форарльберге все находится неподалеку, отдых в кемпинге легко совместить с водным спортом, вылазками на природу и прогулками по горам.
Под звездами
Гостей здесь ждут более 90 кемпингов. Приезжайте хоть в доме на колесах, хоть в жилом фургоне, хоть с палаткой – местечко под звездным небом найдется каждому.
В Предальпах
Более 50 площадок – каждый найдет себе вариант по вкусу. Работа многих кемпингов организована в соответствии с высокими экологическими стандартами.
4 самых красивых кемпинга на озере
Кемпинг Seeblick Toni в Крамзахе
В этом семейном по духу заведении есть места для кемпинга прямо на берегу озера и на опушке леса, а также бунгало, апартаменты и панорамные шале.
Озерный кемпинг Berghof
Этот кемпинг живописно расположился прямо на южном берегу Оссиахер-Зее между горными массивами Герлицких Альп и Оссиахского Тауэрна.
Пляжный кемпинг Podersdorf
Расположен у самой кромки воды. Уютные мобильные дома из дерева и места под палатки и жилой автотранспорт идеально подходят для того, чтобы провести время на природе.
Глэмпинг – когда хочется покрасивее
Домики в лесу
Рассчитанные на проживание от двух до четырех гостей, они могут похвастаться террасами с панорамным видом, уютной дачной мебелью и грилем.
Сосновые «спальные бочки»
Эти необычные сооружения прекрасно подойдут для короткой вылазки на природу или промежуточной ночевки (рассчитаны на двоих).
Индейский лагерь
Этот отель в Наттернбахе с номерами в виде индейских типи позволяет почувствовать особенную близость к природе. Причем типи здесь двухэтажные и сделаны из массива дерева.
Сон в необычном антураже
Бивуак под звездами
Бивуак, разбитый прямо на берегу Милльштеттер-Зее, никого не оставит равнодушным. Несмотря на походный антураж, гостей здесь ждет полноценное гостиничное облуживание.
«Скворечники» на Погуше
Волшебный вид на горные лесные ландшафты Верхней Штирии, который открывается прямо из кровати, отдельно стоящая ванна и высококачественные природные материалы.
«Домики на дереве» в Шремсе
Гости могут выбрать из нескольких домиков, расположившихся в лесу на уровне древесных крон, или остановиться в доме на пруду. Постройки с уютом.
Лесные хижины в Гласдахе
В гладахских лесных хижинах постояльцы засыпают под звездным небом и просыпаются под зелеными сводами леса. При этом хижины оснащены всеми удобствами.
Небесное шале с видом на горы
Эти шале в альпийском стиле с панорамными балконами и обилием деревянных элементов обладают всем, что нужно для ощущения покоя и уюта.
Палатка-пузырь на Аттерзее
Остановившись здесь, вы окажетесь в пузыре тишины и спокойствия – да и просто в пузыре в самом прямом смысле слова. Из шаровидной палатки открывается сумасшедший вид.
Глэмпинг на воде
Домики расположены прямо на берегу Оссиахер-Зее, которым особенно приятно любоваться с террасы на крыше. Кроме того, к услугам постояльцев йога и спа-комплекс.
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