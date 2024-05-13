Кемпинг и глэмпинг
Удовольствие просыпаться на природе

Утром открываете глаза и сразу же ощущаете природу всеми органами чувств. Кемпинг – это особенная философия отдыха. Способ насладиться самыми красивыми местами Австрии!

За счастьем в кемпинг!

Проснуться под кронами огромных деревьев, выйти из дома на колесах и наступить босыми ногами на траву, услышать птичий щебет и полюбоваться на озерную гладь. Соседи улыбаются и желают доброго утра. Вкусно запахло свежим кофе. А главное – покой! Ни спешки, ни суеты. Обычное утро в кемпинге проходит именно так.

Кемпинг – это счастье и отдых. Но не только: многие исследования подтверждают, что он даже полезен для здоровья. Почему так?

  • На природе как нельзя лучше удается снять напряжение, а покой и отдых восстанавливают телесные и духовные силы.

  • В кемпингах люди знакомятся с соседями. Социальные контакты тоже полезны для хорошего самочувствия.

  • Свежий воздух и витамин D укрепляют иммунитет.

  • В кемпингах люди почти не включают искусственное освещение, что улучшает работу наших биологических часов и помогает крепче спать.

  • Свобода кемпинга позволяет отдохнуть от рутины: здесь можно с полным правом позволить себе ничего не делать!

В федеральных землях: самые красивые регионы

Кемпинг дает возможность особенно сблизиться с природой, причем отдыхающие могут с удовольствием повыбирать: ехать летом или зимой? В горы или на озеро? Кемпинги на все времена года есть во всех туристических регионах.

Между горами и озерами

В Зальцбургском крае между криммльскими водопадами в Пинцгау и освежающими, прохладными озерами Озерного края находится более 70 кемпингов.

Кемпинги в Зальцбургском крае

В лесах

Более 100 кемпингов, многие из которых расположены в непосредственной близости от местных терм, позволяют гостям ощутить связь с природой.

Кемпинги в Штирии

На солнечном юге

Здесь к вашим услугам более 16 000 кемпингов. Варианты размещения поражают разнообразием: от домов на колесах до современных мобильных домов и необычных деревянных шале.

Кемпинги в Каринтии

В окружении гор

Тироль может предложить туристам как маленькие, традиционные площадки в окружении природы, так и большие кемпинги, ориентированные на спорт, спа-процедуры и тд.

Кемпинги в Тироле

Среди волшебных горных ландшафтов

Благодаря тому, что в Форарльберге все находится неподалеку, отдых в кемпинге легко совместить с водным спортом, вылазками на природу и прогулками по горам.

Кемпинги в Форарльберге

Под звездами

Гостей здесь ждут более 90 кемпингов. Приезжайте хоть в доме на колесах, хоть в жилом фургоне, хоть с палаткой – местечко под звездным небом найдется каждому.

Кемпинги в Верхней Австрии

В Предальпах

Более 50 площадок – каждый найдет себе вариант по вкусу. Работа многих кемпингов организована в соответствии с высокими экологическими стандартами.

Кемпинги в Нижней Австрии

На озере и в степи

Пожить доме на колесах или в палатке в окружении привольных среднедунайских ландшафтов. От национального парка «Нойзидлер-Зее-Зеевинкель» (объекта всемирного наследия).

Кемпинги в Бургенланде

4 самых красивых кемпинга на озере

Отдых близ озера умиротворяет душу. Солнечные блики на поверхности воды, чистый воздух, мягкий шелест волн – все здесь создает прочную связь человека и природы. И каждый момент располагает к тому, чтобы, отринув суету, наслаждаться тишиной и красотой озерного пейзажа.

Кемпинг Seeblick Toni в Крамзахе

В этом семейном по духу заведении есть места для кемпинга прямо на берегу озера и на опушке леса, а также бунгало, апартаменты и панорамные шале.

Кемпинг на Райнталер-Зее

Озерный кемпинг Berghof

Этот кемпинг живописно расположился прямо на южном берегу Оссиахер-Зее между горными массивами Герлицких Альп и Оссиахского Тауэрна.

Кемпинг на Оссиахер-Зее

Пляжный кемпинг Podersdorf

Расположен у самой кромки воды. Уютные мобильные дома из дерева и места под палатки и жилой автотранспорт идеально подходят для того, чтобы провести время на природе.

Кемпинг на Нойзидлер-Зее

Кемпинг Berau

Это место может похвастаться безбарьерной средой, возможностью забронировать личный санузел, спортзалом и двумя ресторанами. Особенно хорошо приезжать сюда с детьми.

Кемпинг на Вольфгангзее

Глэмпинг – когда хочется покрасивее

Того, кто не желает поступаться комфортом и, даже отдыхая на природе, хочет ощущать нотки роскоши, непременно заинтересует концепция «глэмпинга», или «гламурного кемпинга». Тут тебе и привольная жизнь на свежем воздухе и удобства класса люкс – идеальный симбиоз.

Домики в лесу

Рассчитанные на проживание от двух до четырех гостей, они могут похвастаться террасами с панорамным видом, уютной дачной мебелью и грилем.

Озеро Наттерер-Зее – рай для турист

Сосновые «спальные бочки»

Эти необычные сооружения прекрасно подойдут для короткой вылазки на природу или промежуточной ночевки (рассчитаны на двоих).

«Спальные бочки» на Наттерер-Зее

Индейский лагерь

Этот отель в Наттернбахе с номерами в виде индейских типи позволяет почувствовать особенную близость к природе. Причем типи здесь двухэтажные и сделаны из массива дерева.

Типи в Наттернбахе

Глэмпинг в Кёчахе

Здесь вас ждет целый поселок для глэмпинга с шестью разными категориями размещения: от «домика на дереве» до палатки, как на роскошном сафари.

Глэмпинг в Нассфельде

Сон в необычном антураже

Пожить в «домике на дереве», переночевать на бивуаке – когда отдыхаешь на природе, приключения не заставят себя долго ждать. Расскажем о глэмпингах, ночь в которых точно запомнится надолго.

Бивуак под звездами

Бивуак, разбитый прямо на берегу Милльштеттер-Зее, никого не оставит равнодушным. Несмотря на походный антураж, гостей здесь ждет полноценное гостиничное облуживание.

Ночь на бивуаке

«Скворечники» на Погуше

Волшебный вид на горные лесные ландшафты Верхней Штирии, который открывается прямо из кровати, отдельно стоящая ванна и высококачественные природные материалы.

Ночь в «скворечнике»

«Домики на дереве» в Шремсе

Гости могут выбрать из нескольких домиков, расположившихся в лесу на уровне древесных крон, или остановиться в доме на пруду. Постройки с уютом.

Ночь на дереве

Лесные хижины в Гласдахе

В гладахских лесных хижинах постояльцы засыпают под звездным небом и просыпаются под зелеными сводами леса. При этом хижины оснащены всеми удобствами.

Сон под звездами

Небесное шале с видом на горы

Эти шале в альпийском стиле с панорамными балконами и обилием деревянных элементов обладают всем, что нужно для ощущения покоя и уюта.

Ночь в альпийском шале

Палатка-пузырь на Аттерзее

Остановившись здесь, вы окажетесь в пузыре тишины и спокойствия – да и просто в пузыре в самом прямом смысле слова. Из шаровидной палатки открывается сумасшедший вид.

Переночевать в пузыре

Глэмпинг на воде

Домики расположены прямо на берегу Оссиахер-Зее, которым особенно приятно любоваться с террасы на крыше. Кроме того, к услугам постояльцев йога и спа-комплекс.

Ночлег на озере

Отдохнуть от суеты в шале

Пять шале, оснащенных собственной сауной и террасой, – все располагает к покою и наслаждению обществом друг друга.

Ночлег среди лугов

Часто задаваемые вопросы

В альбоме природных ландшафтов Австрии масса прелестных страниц: широкие альпийские луга, чистые горные озера, леса, простирающиеся до горизонта. И хотя у каждого туриста и у каждой семьи свои представления о том, как должен выглядеть незабываемый отдых на природе, в обширной базе Австрийского клуба кемпинга каждый сможет выбрать красивое местечко себе по душе.

И как знать: может, вы наткнетесь на такие районы и туристические места, о которых даже раньше не задумывались? А забронировать место в понравившемся кемпинге можно на сайте PiNCAMP. 

Конечно! Австрийским экологическим знаком качества отмечены кемпинги, чья работа устроена особенно экологично.

Вам может понравиться

Außergewöhnliche Unterkünfte in Österreich

Vom Einschlafen hoch in den Bäumen bis hin zum Aufwachen neben Dinosauriern: Einfach mal den nächsten Urlaub in Österreich zu einem Wow-Moment machen.

Schlafen wird hier zum Erlebnis

Urlaub am Bauernhof

Im Urlaub am Bauernhof spielen Natur, Erholung, Abenteuer und Nachhaltigkeit alle Stück'ln. Hier finden Menschen, die das Landleben lieben, ihr Glück.

Urlaub am Bauernhof

Urlaub mit Hund

Beim Wanderurlaub in den Bergen, im Wellnesshotel oder bei einem Städtetrip: In diesen Hundehotels und Unterkünften sind Vierbeiner besonders herzlich willkommen.

Urlaub mit Hund

Urlaub ohne Auto

Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank kluger Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel. Entlastung von Anfang an für Mensch und Umwelt.

Anreise mit der Bahn