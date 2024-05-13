Самые величественные монастыри и аббатства Австрии
Места умиротворения

Многовековые австрийские аббатства и монастыри представляют собой неоценимую культурную ценность и служат местом умиротворения.

Обретите покой, познайте природу и почувствуйте историю

В Австрии есть множество буквально райских уголков для экскурсий: величественные аббатства и монастыри расположены на территории всей страны. Каждое отдельное здание является жемчужиной сакрального зодчества и хранит в себе обширные культурные сокровища. Библиотеки высочайшей ценности, богато украшенные мраморные залы и музеи привлекают людей, интересующихся историей (искусством). Потребность в покое и духовном уединении удовлетворяется в местах с богатой историей, а интерес к искусству и архитектуре возрастает в разы.

Многие постройки были основаны в Средние века. Насыщенная событиями история разных эпох прослеживается в реконструкциях, которые в основном происходили в эпоху барокко. Сегодня многие здания являются популярными культурными центрами современности, другие предлагают семинары по постам, третьи славятся домашним пивом, деликатесами или чудесными садами с травами.

Самые красивые аббатства и монастыри Нижней Австрии

Аббатство Мельк

Аббатство Мельк было основано в XI веке и величественно возвышается над Дунаем. Оно знаменито своей впечатляющей библиотекой и очаровательным садом.

Аббатство Мельк

Аббатство Гётвейг

Аббатство Геттвейг, барочное сооружение XVIII века, возвышается на холме над долиной Дуная. Панорамный вид и интерьер в стиле барокко завораживают!

Аббатство Гётвейг

Аббатство Клостернойбург

Аббатство Клостернойбург сочетает в себе имперское наследие и искусство, было построено в XII веке и перестроено в эпоху барокко. Идеально подходит для поездки из Вены.

Клостернойбургское аббатство

Аббатство Хайлигенкройц

Основанное в XII веке и расположенное в Венском лесу, аббатство Хайлигенкройц и по сей день продолжает свои музыкальные традиции григорианских песнопений.

Аббатство Хайлигенкройц

Аббатство Альтенбург

В аббатстве Альтенбург, основанном в XII веке, находится впечатляющая библиотека. Так называемый "Сад религий" является символом межкультурного обмена.

Аббатство Альтенбург

Аббатство Зайтенштеттен

Аббатство Зайтенштеттен, расположенное в регионе Моствертель, отличается барочной архитектурой XVIII века и необъятными садами.

Аббатство Зайтенштеттен

Аббатство Герас

Аббатство Герас, основанное в XII веке, расположилось в спокойной сельской местности Вальдфиртеля. Оно ценится как уединенное место для проведения постных семинаров.

Аббатство Герас

Аббатство Пернегг

В монастыре Пернегг, построенном в XII веке, люди находят покой и гармонию во время постов и медитаций. Тропинка в саду ведет через всестороннюю тишину.

Аббатство Пернегг

Аббатство Герцогенбург

Основанное в XIII веке аббатство Херцогенбург расположено на историческом маршруте "Путь Святого Иакова". Здесь проводятся концерты органной музыки и демонстрируются коллекции произведений искусства.

Аббатство Герцогенбург

Самые красивые аббатства и монастыри Верхней Австрии

Аббатство Святого Флориана

В аббатстве Святого Флориана в честь Антона Брукнера установлен орган, названный в честь композитора. Знаменита и обширная историческая библиотека, насчитывающая 150 000 томов.

Аббатство Святого Флориана

Аббатство Шлагль

800-летние стены аббатства включают в себя готическую церковь, романский склеп и библиотеку в стиле необарокко.

Аббатство Шлагль

Аббатство Кремсмюнстер

В Кремсмюнстере находится один из крупнейших барочных монастырей страны. В монастыре, в котором также находится музей, живут монахи-бенедиктинцы.

Аббатство Кремсмюнстер

Аббатство Шлиербах

В барочном монастыре молятся, читают и работают. Кроме того, в монастыре есть собственная органическая сыроварня и витражная мастерская.

Аббатство Шлиербах

Бенедиктинский монастырь Мондзее

Благодаря своему старинному антуражу Бенедиктинский монастырь в Мондзее используется в качестве места для проведения культурных мероприятий.

Бенедиктинский монастырь Мондзее

Аббатство Энгельсцелль

В аббатстве Энгельсцелль производят уникальные деликатесы, такие как ликеры, сыры и пиво — и все это на фоне молчаливого ордена траппистов.

Аббатство Энгельсцелль

Аббатство Райхерсберг

Во внушительном аббатстве, основанном в 1084 году, хранится обширная библиотека и исторические манускрипты, а также проводятся многочисленные образовательные и культурные мероприятия.

Аббатство Райхерсберг

Аббатство Ламбах

Бенедиктинский монастырь в Ламбахе, основанный в 1056 году, имеет замечательную романскую базилику и ценные фрески, которые являются одними из старейших в Австрии.

Аббатство Ламбах

Самые красивые аббатства и монастыри Зальцбургерланда

Архиепископство Святого Петра

В центре старого города Зальцбурга расположено архиепископство Святого Петра — старейший монастырь в немецкоязычном мире и известное учреждение в истории города.

Архиепископство Святого Петра

Аббатство Ноннберг

Аббатство Ноннберг, основанное в 714 году, является старейшим женским монастырем в мире и впечатляет своей романской архитектурой и готическими элементами в монастырской церкви.

Аббатство Ноннберг

Монастырь капуцинов

Основанный в 1594 году на возвышенности Капуцинерберг в Зальцбурге, простой монастырь капуцинов — тихое, духовное место с прекрасным видом на город.

Монастырь капуцинов

Места торговли и образования

В чем ценность старинных аббатств и монастырей

Метафора о монастырях Австрии, как капсулах времени европейской истории, особенно уместна. Ведь искусство и культура были уникально сохранены на протяжении веков в почтенных священных сооружениях.

В Средние века эти учреждения были не только духовными центрами, но и оживленными местами торговли и образования. Расположенные на важных торговых путях, они привлекали купцов и были тесно переплетены с городской экономикой.

Первоначально жизнь в монастырях была сочетанием молитвы, духовного чтения и физического труда. Это позволяло общине выживать и в то же время способствовало развитию научных исследований и обучению. Благодаря наличию школ и, прежде всего, библиотек и комнат для письма, монастыри были главными центрами передачи знаний.

Самые красивые аббатства и монастыри Тироля

Аббатство Стамс

Аббатство Стамс, основанное в 1273 году, имеет впечатляющую церковь в стиле барокко. Широко известен зал Бернарди с великолепной лепниной и музыкальными мероприятиями.

Аббатство Стамс

Аббатство Вильтен

Аббатство Вильтен в Инсбруке датируется XII веком и отличается впечатляющей реконструкцией в стиле барокко, в том числе церковь с изысканными фресками.

Аббатство Вильтен

Самые красивые аббатства и монастыри Штирии

Аббатство Адмонт

Основанный в 1074 году, монастырь знаменит самой большой в мире монастырской библиотекой, построенной в эпоху позднего барокко.

Аббатство Адмонт

Базилика Мариацелль

Базилика Мариацелль, основанная в XII веке, является является центром поклонения Деве Марии и известна своей архитектурой в стиле позднего барокко и часовней Благодати.

Базилика Мариацелль

Аббатство Рейн

Аббатство Рейн, основанное в 1129 году, является старейшим из существующих цистерцианских монастырей в мире. В его монастырском комплексе представлены романская и готическая архитектуры.

Аббатство Рейн

Бенедиктинское аббатство Секкау

Бенедиктинское аббатство Секкау, построенное в XII веке, впечатляет позднероманским собором и является культурным центром с важной коллекцией произведений искусства.

Бенедиктинское аббатство Секкау

Аббатство Святого Ламбрехта

Аббатство Святого Ламбрехта, основанное в XI веке, расположено в природном парке и сочетает в обширном монастырском комплексе элементы романского и готического стилей.

Аббатство Святого Ламбрехта

Самые красивые аббатства и монастыри Каринтии

Аббатство Оссиах

Аббатство Оссиах, бенедиктинский монастырь XI века, сейчас служит музыкальной академией и местом проведения фестиваля музыкальных фильмов в барочном нефе.

Аббатство Оссиах

Аббатство Мильштатт

Бывший бенедиктинский монастырь, основанный в XI веке, аббатство Мильштатт отличается романской архитектурой.

Аббатство Милльштатт

Аббатство Гурк

Собор в Гурке, построенный в XII веке, является шедевром романского зодчества. Усыпальница впечатляет 100 колоннами.

Аббатство Гурк

Аббатство Святого Павла

Аббатство Святого Павла в Лавантале, основанное в 1091 году, с влиянием готики и барокко, является домом для одной из самых ценных коллекций произведений искусства и книг в Каринтии.

Аббатство Святого Павла

Информация о защите климата

Охрана памятников — синоним "устойчивого развития"

Сохранение исторических зданий выдающаяся инициатива Австрии по защите климата. Почему?

  • Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Существующие здания сохраняются для того, чтобы не пришлось строить новые объекты на территории зеленых насаждений.

  • Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культурное наследие.

  • Многие исторические здания изначально были построены из материалов, часто добытых в регионе. При реставрационных работах стараются использовать такие же материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.

  • Существование видов животных и растений, а также среды их обитания можно защитить. Охрана памятников это правильный путь и с экологической точки зрения.

Вопросы и ответы

Хотя сегодня эти два термина часто используются как взаимозаменяемые, между ними есть существенные различия: монастырь это община монахов или монахинь, которые обязуются жить в соответствии с принципами аскезы, целомудрия и послушания. Общины размещаются в закрытом комплексе зданий. Такое уединение призвано способствовать духовному углублению и общинной жизни.

С другой стороны, аббатство изначально было учреждением, основанным по религиозным или политическим причинам. С одной стороны, аббатства должны были защищать душевное здоровье жертвователей посредством молитв и месс, но, с другой стороны, они выполняли и светские задачи. Они влияли на политические отношения, защищали границы и права, а также часто служили образовательными центрами. Члены таких монастырей могли владеть собственным имуществом и имели возможность вновь покинуть общину.

Аббатство Святого Петра в Старом городе Зальцбурга старейший монастырь в немецкоязычном мире. С момента своего основания в 696 году епископом Рупертом из Вормса оно сперва служило миссионерским монастырем, а затем стало резиденцией архиепископа Зальцбурга. Сегодня эта историческая жемчужина является частью Кафедрального квартала Зальцбурга и окружена коллегиальной церковью и кладбищем Святого Петра с его катакомбами. В соборе Святого Петра находится старейшая библиотека Австрии и самый старый ресторан в Центральной Европе.

Аббатство Адмонт в Штирии, основанное в 1074 году, является крупнейшим аббатством в Австрии. Важный духовный центр знаменит своей барочной архитектурой и крупнейшей в мире монастырской библиотекой.

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