Многовековые австрийские аббатства и монастыри представляют собой неоценимую культурную ценность и служат местом умиротворения.

Обретите покой, познайте природу и почувствуйте историю

В Австрии есть множество буквально райских уголков для экскурсий: величественные аббатства и монастыри расположены на территории всей страны. Каждое отдельное здание является жемчужиной сакрального зодчества и хранит в себе обширные культурные сокровища. Библиотеки высочайшей ценности, богато украшенные мраморные залы и музеи привлекают людей, интересующихся историей (искусством). Потребность в покое и духовном уединении удовлетворяется в местах с богатой историей, а интерес к искусству и архитектуре возрастает в разы.

Многие постройки были основаны в Средние века. Насыщенная событиями история разных эпох прослеживается в реконструкциях, которые в основном происходили в эпоху барокко. Сегодня многие здания являются популярными культурными центрами современности, другие предлагают семинары по постам, третьи славятся домашним пивом, деликатесами или чудесными садами с травами.