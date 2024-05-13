Самые величественные монастыри и аббатства Австрии
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В Австрии есть множество буквально райских уголков для экскурсий: величественные аббатства и монастыри расположены на территории всей страны. Каждое отдельное здание является жемчужиной сакрального зодчества и хранит в себе обширные культурные сокровища. Библиотеки высочайшей ценности, богато украшенные мраморные залы и музеи привлекают людей, интересующихся историей (искусством). Потребность в покое и духовном уединении удовлетворяется в местах с богатой историей, а интерес к искусству и архитектуре возрастает в разы.
Многие постройки были основаны в Средние века. Насыщенная событиями история разных эпох прослеживается в реконструкциях, которые в основном происходили в эпоху барокко. Сегодня многие здания являются популярными культурными центрами современности, другие предлагают семинары по постам, третьи славятся домашним пивом, деликатесами или чудесными садами с травами.
Самые красивые аббатства и монастыри Нижней Австрии
Аббатство Мельк
Аббатство Мельк было основано в XI веке и величественно возвышается над Дунаем. Оно знаменито своей впечатляющей библиотекой и очаровательным садом.
Аббатство Гётвейг
Аббатство Геттвейг, барочное сооружение XVIII века, возвышается на холме над долиной Дуная. Панорамный вид и интерьер в стиле барокко завораживают!
Аббатство Клостернойбург
Аббатство Клостернойбург сочетает в себе имперское наследие и искусство, было построено в XII веке и перестроено в эпоху барокко. Идеально подходит для поездки из Вены.
Аббатство Хайлигенкройц
Основанное в XII веке и расположенное в Венском лесу, аббатство Хайлигенкройц и по сей день продолжает свои музыкальные традиции григорианских песнопений.
Аббатство Альтенбург
В аббатстве Альтенбург, основанном в XII веке, находится впечатляющая библиотека. Так называемый "Сад религий" является символом межкультурного обмена.
Аббатство Зайтенштеттен
Аббатство Зайтенштеттен, расположенное в регионе Моствертель, отличается барочной архитектурой XVIII века и необъятными садами.
Аббатство Герас
Аббатство Герас, основанное в XII веке, расположилось в спокойной сельской местности Вальдфиртеля. Оно ценится как уединенное место для проведения постных семинаров.
Аббатство Пернегг
В монастыре Пернегг, построенном в XII веке, люди находят покой и гармонию во время постов и медитаций. Тропинка в саду ведет через всестороннюю тишину.
Самые красивые аббатства и монастыри Верхней Австрии
Аббатство Святого Флориана
В аббатстве Святого Флориана в честь Антона Брукнера установлен орган, названный в честь композитора. Знаменита и обширная историческая библиотека, насчитывающая 150 000 томов.
Аббатство Шлагль
800-летние стены аббатства включают в себя готическую церковь, романский склеп и библиотеку в стиле необарокко.
Аббатство Кремсмюнстер
В Кремсмюнстере находится один из крупнейших барочных монастырей страны. В монастыре, в котором также находится музей, живут монахи-бенедиктинцы.
Аббатство Шлиербах
В барочном монастыре молятся, читают и работают. Кроме того, в монастыре есть собственная органическая сыроварня и витражная мастерская.
Бенедиктинский монастырь Мондзее
Благодаря своему старинному антуражу Бенедиктинский монастырь в Мондзее используется в качестве места для проведения культурных мероприятий.
Аббатство Энгельсцелль
В аббатстве Энгельсцелль производят уникальные деликатесы, такие как ликеры, сыры и пиво — и все это на фоне молчаливого ордена траппистов.
Аббатство Райхерсберг
Во внушительном аббатстве, основанном в 1084 году, хранится обширная библиотека и исторические манускрипты, а также проводятся многочисленные образовательные и культурные мероприятия.
Самые красивые аббатства и монастыри Зальцбургерланда
Архиепископство Святого Петра
В центре старого города Зальцбурга расположено архиепископство Святого Петра — старейший монастырь в немецкоязычном мире и известное учреждение в истории города.
Аббатство Ноннберг
Аббатство Ноннберг, основанное в 714 году, является старейшим женским монастырем в мире и впечатляет своей романской архитектурой и готическими элементами в монастырской церкви.
Места торговли и образования
Метафора о монастырях Австрии, как капсулах времени европейской истории, особенно уместна. Ведь искусство и культура были уникально сохранены на протяжении веков в почтенных священных сооружениях.
В Средние века эти учреждения были не только духовными центрами, но и оживленными местами торговли и образования. Расположенные на важных торговых путях, они привлекали купцов и были тесно переплетены с городской экономикой.
Первоначально жизнь в монастырях была сочетанием молитвы, духовного чтения и физического труда. Это позволяло общине выживать и в то же время способствовало развитию научных исследований и обучению. Благодаря наличию школ и, прежде всего, библиотек и комнат для письма, монастыри были главными центрами передачи знаний.
Самые красивые аббатства и монастыри Тироля
Аббатство Стамс
Аббатство Стамс, основанное в 1273 году, имеет впечатляющую церковь в стиле барокко. Широко известен зал Бернарди с великолепной лепниной и музыкальными мероприятиями.
Самые красивые аббатства и монастыри Штирии
Аббатство Адмонт
Основанный в 1074 году, монастырь знаменит самой большой в мире монастырской библиотекой, построенной в эпоху позднего барокко.
Базилика Мариацелль
Базилика Мариацелль, основанная в XII веке, является является центром поклонения Деве Марии и известна своей архитектурой в стиле позднего барокко и часовней Благодати.
Аббатство Рейн
Аббатство Рейн, основанное в 1129 году, является старейшим из существующих цистерцианских монастырей в мире. В его монастырском комплексе представлены романская и готическая архитектуры.
Бенедиктинское аббатство Секкау
Бенедиктинское аббатство Секкау, построенное в XII веке, впечатляет позднероманским собором и является культурным центром с важной коллекцией произведений искусства.
Самые красивые аббатства и монастыри Каринтии
Аббатство Оссиах
Аббатство Оссиах, бенедиктинский монастырь XI века, сейчас служит музыкальной академией и местом проведения фестиваля музыкальных фильмов в барочном нефе.
Аббатство Мильштатт
Бывший бенедиктинский монастырь, основанный в XI веке, аббатство Мильштатт отличается романской архитектурой.
Аббатство Гурк
Собор в Гурке, построенный в XII веке, является шедевром романского зодчества. Усыпальница впечатляет 100 колоннами.
Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий — выдающаяся инициатива Австрии по защите климата. Почему?
Сохранение исторических зданий помогает экономить ресурсы. Существующие здания сохраняются для того, чтобы не пришлось строить новые объекты на территории зеленых насаждений.
Охрана памятников играет важную социокультурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культурное наследие.
Многие исторические здания изначально были построены из материалов, часто добытых в регионе. При реставрационных работах стараются использовать такие же материалы, чтобы сохранить оригинальность зданий.
Существование видов животных и растений, а также среды их обитания можно защитить. Охрана памятников — это правильный путь и с экологической точки зрения.
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