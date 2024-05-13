Отпуск на ферме
Региональный характер, живые традиции и сердечность на фоне живописной природы

В отпуске на ферме тон задают природа, отдых, приключения и экологичный образ жизни. Здесь люди, любящие деревенскую жизнь, находят свое счастье.

Отдых в деревне. Люди, чье сердце наполняется радостью среди лугов и полей, где пасутся коровы, а любопытные козы заглядывают через забор, не могут представить себе ничего лучше, чем отпуск на ферме. Гостям даже не обязательно покидать ферму, ведь прямо здесь так велико разнообразие занятий. Кто хочет, может рано утром помочь выгнать коров на пастбище и собрать яйца из курятника. Или как насчет того, чтобы сходить в огород, где хозяйка фермы лично расскажет вам о свойствах и целебных качествах цветов и трав? Здесь есть много других активностей, которые приближают к природе и подчеркивают значение устойчивого отпуска.

Отпуск на ферме символизирует подлинность, самобытность и сердечность, которые почувствует каждый, кто окунется в повседневную жизнь фермерской семьи. Это делает отдых на ферме расслабляющим и захватывающим приключением, которое запомнится надолго.

Отпуск на ферме, подобранный индивидуально под любые желания

Отпуск на ферме – это замечательное время! И поскольку у людей разные потребности и предпочтения, можно выбрать различные варианты. Что объединяет все фермы: каждая из них расположена в особенно красивом месте среди австрийских пейзажей.

Отпуск с детьми на ферме

Побыть рядом с животными, узнать о травах, выпечь хлеб с фермером, помочь в хлеву, повеселиться на детской площадке: отпуск на ферме – это таааак круто!

Фермы: отдых с детьми

Активный отпуск на ферме

Чувство свободы, любовь к природе и удовольствие от движения: активный отпуск на ферме идеально подойдет тем, кто хочет выплеснуть энергию.

Фермы для активного отпуска

Отпуск в горной хижине

Вид на горную панораму, аромат горных трав и сена, спокойствие: отпуск в горной хижине затрагивает все чувства и освежает тело и душу.

Горные хижины

Отпуск на био-ферме

Для органического сельского хозяйства важно работать в гармонии с животными и природой. Здесь вы узнаете, как устроено устойчивое сельское хозяйство.

Сертифицированные био-фермы

Безбарьерный отпуск на ферме

Продуманное оформление и тщательно подобранные детали в номерах и гостевых домах дают каждому возможность отдохнуть.

Безбарьерные фермы

Отпуск на ферме у озера

Кульминацией отпуска на ферме с завтраками на свежем воздухе, общением с животными и прогулками на природе для многих станет купание в озере или пруду.

Фермы у озера

Отпуск на винодельне

Винный отпуск на винодельне: гости могут принять активное участие в рабочих буднях виноделов.

Винодельни

В гостях у производителей

Еда и напитки на ферме

Отпуск на ферме в Австрии – это еще и восторг от еды и напитков. И все это у самых истоков, поскольку прекрасные продукты рождаются прямо здесь: овощи, фрукты и травы, домашний хлеб, молочные продукты, фруктовые соки и другие деликатесы готовятся прямо на ферме. Гости могут увидеть и, конечно, попробовать, откуда берутся ингредиенты, и как из них создаются блюда.

Кухни на фермах – настоящие кладовые регионального духа и экологичного образа жизни: каждое блюдо обычно рассказывает свою собственную историю. Отпуск на ферме приглашает стать частью долгой традиции наслаждения. В то же время такой отдых позволяет осознать важность ответственного ведения сельского хозяйства.

Рекомендуемые фермерские дома в окружении живописной природы

Места, где расположены проверенные на качество фермы, удивительно красивы. Поскольку большинство из них расположены в окружении альпийских пейзажей, отсюда открываются потрясающие виды. Вот несколько примеров.

Отель Ferienhof Götzbauernhof в Зальцбургском крае

Гостевой дом Siedlerhof в Тироле

Фермерский дом Plaiknerbauer в регионе Зальцкаммергут

Отель Weinek’s Kellerstöckl в Южном Бургенланде

Гостевой дом Sonnenhof Maurer в Форарльберге

Гостевой дом Sturm-Archehof в Каринтии

Гостевой дом Pöllauerhof в Штирии

Отель Winzerhof Küssler в регионе Вайнфиртель

Информация по защите окружающей среды

Отпуск на ферме является примером устойчивого развития?

Отпуск на ферме – наглядный пример устойчивого туризма, поддерживающего экологию, региональный дух и социокультурные аспекты:

  • Короткие транспортные пути и региональные продукты питания снижают выбросы CO2.

  • Сельское хозяйство сохраняет естественные места обитания, поддерживает биоразнообразие и здоровые экосистемы.

  • Многие фермерские хозяйства стремятся к осознанному использованию воды, электроэнергии и невозобновляемых ресурсов, реализуя замкнутый цикл: здоровые продукты, здоровые растения, здоровая почва и гуманное обращение с животными – 365 дней в году.

  • Отпуск на ферме укрепляет местную культуру и экономику, поддерживая традиционный образ жизни и ремесла.

Часто задаваемые вопросы

  • Связь с природой: гости могут глубоко погрузиться в деревенскую жизнь и ощутить близость к природе. От свежего воздуха до живописных пейзажей: отпуск на ферме подарит отдых от повседневной рутины.

  • Региональные продукты: свежие, часто выращенные органическим способом продукты прямо с фермы показывают, насколько вкусным может быть здоровое питание. Многие фермерские хозяйства также проводят кулинарные курсы.

  • Аутентичность: отпуск на ферме наполнен подлинностью и традициями. Гости могут погрузиться в повседневную деревенскую жизнь и познакомиться с обычаями и традиционными ремеслами.

  • Отдых и спокойствие: тихая обстановка фермы идеально подходит для отдыха и снятия стресса.

  • Возможности для обучения: многие фермерские хозяйства предлагают образовательные программы по устойчивому сельскому хозяйству, экологии и защите окружающей среды.

  • Дружелюбие к семьям: на фермах обычно очень хорошо относятся к детям, предлагая множество развлекательных мероприятий и взаимодействие с животными для любого возраста.

Побыть рядом с животными, узнать о травах, выпечь хлеб с фермером, помочь в хлеву, повеселиться на детской площадке: отпуск с детьми на ферме – приключение для всей семьи.

Больше о фермах для детей

Во всей Австрии можно провести отпуск на безбарьерных фермах: продуманное оформление и тщательно подобранные детали в номерах и гостевых домах дают каждому возможность отдохнуть. Кроме того, предлагается множество безбарьерных развлекательных мероприятий, как на свежем воздухе, так и в помещениях.

Больше о безбарьерных хозяйствах

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