Отпуск на ферме
Региональный характер, живые традиции и сердечность на фоне живописной природы
Отдых в деревне. Люди, чье сердце наполняется радостью среди лугов и полей, где пасутся коровы, а любопытные козы заглядывают через забор, не могут представить себе ничего лучше, чем отпуск на ферме. Гостям даже не обязательно покидать ферму, ведь прямо здесь так велико разнообразие занятий. Кто хочет, может рано утром помочь выгнать коров на пастбище и собрать яйца из курятника. Или как насчет того, чтобы сходить в огород, где хозяйка фермы лично расскажет вам о свойствах и целебных качествах цветов и трав? Здесь есть много других активностей, которые приближают к природе и подчеркивают значение устойчивого отпуска.
Отпуск на ферме символизирует подлинность, самобытность и сердечность, которые почувствует каждый, кто окунется в повседневную жизнь фермерской семьи. Это делает отдых на ферме расслабляющим и захватывающим приключением, которое запомнится надолго.
Отпуск на ферме, подобранный индивидуально под любые желания
Отпуск с детьми на ферме
Побыть рядом с животными, узнать о травах, выпечь хлеб с фермером, помочь в хлеву, повеселиться на детской площадке: отпуск на ферме – это таааак круто!
Активный отпуск на ферме
Чувство свободы, любовь к природе и удовольствие от движения: активный отпуск на ферме идеально подойдет тем, кто хочет выплеснуть энергию.
Отпуск в горной хижине
Вид на горную панораму, аромат горных трав и сена, спокойствие: отпуск в горной хижине затрагивает все чувства и освежает тело и душу.
Отпуск на био-ферме
Для органического сельского хозяйства важно работать в гармонии с животными и природой. Здесь вы узнаете, как устроено устойчивое сельское хозяйство.
Безбарьерный отпуск на ферме
Продуманное оформление и тщательно подобранные детали в номерах и гостевых домах дают каждому возможность отдохнуть.
Отпуск на ферме у озера
Кульминацией отпуска на ферме с завтраками на свежем воздухе, общением с животными и прогулками на природе для многих станет купание в озере или пруду.
В гостях у производителей
Отпуск на ферме в Австрии – это еще и восторг от еды и напитков. И все это у самых истоков, поскольку прекрасные продукты рождаются прямо здесь: овощи, фрукты и травы, домашний хлеб, молочные продукты, фруктовые соки и другие деликатесы готовятся прямо на ферме. Гости могут увидеть и, конечно, попробовать, откуда берутся ингредиенты, и как из них создаются блюда.
Кухни на фермах – настоящие кладовые регионального духа и экологичного образа жизни: каждое блюдо обычно рассказывает свою собственную историю. Отпуск на ферме приглашает стать частью долгой традиции наслаждения. В то же время такой отдых позволяет осознать важность ответственного ведения сельского хозяйства.
Рекомендуемые фермерские дома в окружении живописной природы
Информация по защите окружающей среды
Отпуск на ферме – наглядный пример устойчивого туризма, поддерживающего экологию, региональный дух и социокультурные аспекты:
Короткие транспортные пути и региональные продукты питания снижают выбросы CO2.
Сельское хозяйство сохраняет естественные места обитания, поддерживает биоразнообразие и здоровые экосистемы.
Многие фермерские хозяйства стремятся к осознанному использованию воды, электроэнергии и невозобновляемых ресурсов, реализуя замкнутый цикл: здоровые продукты, здоровые растения, здоровая почва и гуманное обращение с животными – 365 дней в году.
Отпуск на ферме укрепляет местную культуру и экономику, поддерживая традиционный образ жизни и ремесла.
Часто задаваемые вопросы
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