Рецепты из Австрии

Выходить за рамки привычного и создавать изысканные блюда с региональными особенностями мы, австрийцы, умеем прекрасно. И с радостью делимся с вами нашей страстью.

Традиционные рецепты и региональные блюда могут многое рассказать о стране, о душе ее жителей и открытости по отношению к другим культурам.

В меню национальной австрийской кухни отразилось множество различных влияний. Это не стало бы возможным без межкультурного диалога. А с этим австрийцы справляются отлично.