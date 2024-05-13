Рецепты из Австрии
Вкусно круглый годы: сезонные, региональные и необычные блюда
Выходить за рамки привычного и создавать изысканные блюда с региональными особенностями мы, австрийцы, умеем прекрасно. И с радостью делимся с вами нашей страстью.
Традиционные рецепты и региональные блюда могут многое рассказать о стране, о душе ее жителей и открытости по отношению к другим культурам.
В меню национальной австрийской кухни отразилось множество различных влияний. Это не стало бы возможным без межкультурного диалога. А с этим австрийцы справляются отлично.
Венский шницель и тафельшпиц – классика австрийской кухни – занимают верхние строчки в рейтинге самых популярных австрийских блюд.
Классика австрийской кухни
Они созданы под влиянием земель Австрийской империи и отточены мастерством профессиональных кондитеров. Против австрийских тортов и десертов устоять нелегко.
Торты и десерты
Когда дома наполняются запахом ванильных рогаликов и звуками рождественских песен, это означает, что пришло время Адвента, который в Австрии празднуют с размахом.
Рождественские печенья
В австрийских озерах, реках и ручьях водятся форель, голец, сом и cудак. А как приготовить эту рыбу наилучшим способом, знают многочисленные профессионалы своего дела.
Блюда из рыбы
Овощи и травы – главный ингредиент вегетарианских блюд. В Австрии для них сезон всегда. Об этом позаботились австрийские фермеры, выращивающие свою продукцию экологичными методами.
Вегетарианские блюда
Они не только символизируют вкус определенного времени года, но и помогают почувствовать уют с нотками австрийского шарма.
Напитки для любого повода
Когда на улице холодает, хочется съесть чего-то посытнее, того, что поможет согреться. Такие блюда, как айнтопф, тушеное в печи жаркое или сладкая выпечка делают зиму уютной и позволяют насладиться ей по полной.
Сытные блюда для зимы
Каждое время года приносит свои плоды. Тогда традиционные рецепты начинают готовить немного по-другому, добавляя к тесту сезонные продукты. Такая творческая интерпретация позволяет полакомиться дарами природы.