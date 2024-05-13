Соляные шахты в Австрии
Белое золото под землей

Более 7 000 лет в регионе Зальцкаммергут добывают соль. Сегодня можно спуститься в соляные шахты и узнать всю историю белого золота.

Соляные шахты Австрии: соль из горных глубин

Шаг за шагом вы спускаетесь все глубже внутрь горы. Здесь тесно, а от прохладного пахнущего землей воздуха кожа становится влажной. Стены и пол шахты выглядят грубыми и словно покрытыми кристаллами, и можно почти почувствовать на кончиках пальцев крошечные крупинки соли. Долгий путь вглубь тоннеля кажется бесконечным, как вдруг перед вами предстает просторное помещение. Именно здесь в горе находится белое золото. Но кто бы мог подумать, что в свете фонарей стены будут блестеть и мерцать оранжевыми и красными оттенками!

И это не единственный сюрприз: ведь здесь под землей есть молельная комната и выставка произведений искусства, украденных нацистами, шахтерские горки и даже плавучая театральная сцена с подсветкой! На самом деле, посещение соляной шахты – это настоящее приключение, погружающее в особенный мистический мир.

Три соляные шахты Австрии

Соляная шахта в Зальцбурге

Пересеките подземную границу между Австрий и Германией, прокатитесь на шахтном поезде и скатитесь по двум шахтерским горкам.

Соляная шахта в Зальцбурге

Соляные шахты Гальштата

Гости добираются ко входу в здание на фуникулере, затем пешком в шахту, спускаются по шахтерской горке длиной 64 метра и возвращаются на поверхность на вагонетке.

Соляные шахты Гальштата

Соляные шахты в Альтаусзее

Поднимитесь пешком в гору до часовни Святой Варвары. На выставке вы узнаете историю о том, как здесь спрятали произведения искусства во время Второй мировой войны.

Соляные шахты в Альтаусзее

История, достойная экранизации

Украденные предметы искусства, спрятанные в соляной шахте

Тем, кто видел фильм «Охотники за сокровищами» с Джорджем Клуни, Биллом Мюрреем и Мэттом Деймоном, знакома история о том, как во время Второй мировой войны нацисты спрятали украденные произведения искусства в соляной штольне Альтаусзее.

В общей сложности под землей было укрыто более 6 500 ценных картин, статуи, уникальные шедевры, например, Гентский алтарь, старинное оружие и целые библиотеки. Когда весной 1945 года в регион зашли американцы, Гитлер хотел взорвать туннели: пусть лучше европейские художественные ценности сгинут, чем попадут в руки союзников.

Отважным горнякам из Альтаусзее удалось это предотвратить. Как именно, в фильме не раскрывается, но об этом можно узнать во время экскурсии по Соляной шахте Альтаусзее. Здесь также покажут кадры из фильма «Охотники за сокровищами» и Гентский алтарь в виде голограмм, парящих в пространстве.

Интересные факты о соляных шахтах Австрии

  1. Соляная шахта Зальцбурга: в Дюррнберге у города Халлайн кельтские шахтеры добывали соль уже 2 600 лет назад. Достопримечательность этой шахты – подземное озеро. Кроме того, гости могут пересечь единственную подземную границу между Австрией и Германией, проехаться на шахтном поезде и спуститься вглубь горы по шахтерским горкам.

  2. Соляная шахта Альтаусзее: расположенная недалеко от озера Альтаусзее в регионе Зальцкаммергут, эта «гора сокровищ» имеет богатую историю: от средневековых штолен до добычи белого золота сегодня.

  3. Соляная шахта Гальштата в регионе Зальцкаммергут считается старейшей в мире. Здесь можно познакомиться с долгой традицией добычи соли. В туннелях под землей скрыт древний, но в то же время вполне современный мир. Трудно поверить, что вы идете здесь теми же путями, по которым ходили шахтеры 7 000 лет назад.

Температура в соляной шахте может варьироваться в зависимости от местоположения, глубины и географического положения. Часто в пещерах, а значит, и в соляных штольнях, более стабильная низкая температура по сравнению с внешней средой. Температура в соляных шахтах Австрии, доступных для посещения, составляет 10 градусов Цельсия. Рекомендуется одеться потеплее и обязательно надеть закрытую обувь с хорошим сцеплением, чтобы было комфортно ходить по каменистому полу.

Кроме того, всем посетителям выдают белые брюки и куртки для защиты одежды.

Вход в соляные пещеры в Австрии разрешен детям с 4 лет. Экскурсии идеально подходят для ребят от 4 до 10 лет.

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