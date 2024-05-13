Соляные шахты в Австрии
Белое золото под землей
Соляные шахты Австрии: соль из горных глубин
Шаг за шагом вы спускаетесь все глубже внутрь горы. Здесь тесно, а от прохладного пахнущего землей воздуха кожа становится влажной. Стены и пол шахты выглядят грубыми и словно покрытыми кристаллами, и можно почти почувствовать на кончиках пальцев крошечные крупинки соли. Долгий путь вглубь тоннеля кажется бесконечным, как вдруг перед вами предстает просторное помещение. Именно здесь в горе находится белое золото. Но кто бы мог подумать, что в свете фонарей стены будут блестеть и мерцать оранжевыми и красными оттенками!
И это не единственный сюрприз: ведь здесь под землей есть молельная комната и выставка произведений искусства, украденных нацистами, шахтерские горки и даже плавучая театральная сцена с подсветкой! На самом деле, посещение соляной шахты – это настоящее приключение, погружающее в особенный мистический мир.
Три соляные шахты Австрии
Соляная шахта в Зальцбурге
Пересеките подземную границу между Австрий и Германией, прокатитесь на шахтном поезде и скатитесь по двум шахтерским горкам.
Соляные шахты Гальштата
Гости добираются ко входу в здание на фуникулере, затем пешком в шахту, спускаются по шахтерской горке длиной 64 метра и возвращаются на поверхность на вагонетке.
История, достойная экранизации
Тем, кто видел фильм «Охотники за сокровищами» с Джорджем Клуни, Биллом Мюрреем и Мэттом Деймоном, знакома история о том, как во время Второй мировой войны нацисты спрятали украденные произведения искусства в соляной штольне Альтаусзее.
В общей сложности под землей было укрыто более 6 500 ценных картин, статуи, уникальные шедевры, например, Гентский алтарь, старинное оружие и целые библиотеки. Когда весной 1945 года в регион зашли американцы, Гитлер хотел взорвать туннели: пусть лучше европейские художественные ценности сгинут, чем попадут в руки союзников.
Отважным горнякам из Альтаусзее удалось это предотвратить. Как именно, в фильме не раскрывается, но об этом можно узнать во время экскурсии по Соляной шахте Альтаусзее. Здесь также покажут кадры из фильма «Охотники за сокровищами» и Гентский алтарь в виде голограмм, парящих в пространстве.
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Выставка комиксов: Скрыто в скале
Соляная шахта в Альтаусзее имеет богатую историю. В частности, в ней прятали ценные предметы искусства и культуры.
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