Более 7 000 лет в регионе Зальцкаммергут добывают соль. Сегодня можно спуститься в соляные шахты и узнать всю историю белого золота.

Соляные шахты Австрии: соль из горных глубин

Шаг за шагом вы спускаетесь все глубже внутрь горы. Здесь тесно, а от прохладного пахнущего землей воздуха кожа становится влажной. Стены и пол шахты выглядят грубыми и словно покрытыми кристаллами, и можно почти почувствовать на кончиках пальцев крошечные крупинки соли. Долгий путь вглубь тоннеля кажется бесконечным, как вдруг перед вами предстает просторное помещение. Именно здесь в горе находится белое золото. Но кто бы мог подумать, что в свете фонарей стены будут блестеть и мерцать оранжевыми и красными оттенками!

И это не единственный сюрприз: ведь здесь под землей есть молельная комната и выставка произведений искусства, украденных нацистами, шахтерские горки и даже плавучая театральная сцена с подсветкой! На самом деле, посещение соляной шахты – это настоящее приключение, погружающее в особенный мистический мир.