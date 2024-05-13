Озеро Ахензее
Свежесть воды в окружении гор
Летние мечты на Ахензее
Озеро Ахензее, окаймленное величавыми горными грядами Карвендель и Рофан, очаровывает посетителей кристально чистой водой и великолепными природными ландшафтами. Здесь веет свежий ветер, от которого на синей водной глади бежит рябь, а в душе зреет чувство неограниченной свободы.
Утром на Ахензее часто можно наблюдать туманную дымку над водой, которая настраивает на мистический лад. Если встать пораньше, можно в тишине и покое прокатиться по водной глади на каноэ или окунуться в прохладную свежесть озера. Позднее в окрестные горы подтягиваются любители пеших прогулок и горных велосипедов: четко обозначенные маршруты проведут их по цветущим лугам и густым лесам.
Если хотите отвлечься от всех забот и понаслаждаться жизнью, загляните в один из традиционных тирольских гостевых домов на берегу Ахензее. Там вас ждут фирменные блюда вроде местной форели и обильных порций мясной нарезки и сыров, поданных «по-крестьянски» на доске. Их уютные летние террасы предлагают идеальный вид на горный ландшафт и искрящееся озеро.
После обеда неплохо освежиться, и для этой цели как нельзя лучше подойдут пляжи в Маурахе и Пертизау. Для тех, кто приехал семьей, здесь найдется все, чего душа желает: лужайки, на которых можно расположиться и загорать, игровые площадки и, конечно, прозрачная вода. Чтобы взбодриться, любители активного отдыха могут заняться парусным спортом и виндсерфингом или покататься на SUP-борде.
Вечером, когда солнце прячется за горами, а небо окрашивается в теплые краски, наступает благостная тишина. Для завершения насыщенного дня что может быть лучше, чем пройтись по берегу озера или прокатиться на лодке под тихий плеск воды? Теплые летние ночи так и манят подольше задержаться под усыпанным звездами небом и впитывать атмосферу мира и покоя, царящую на Ахензее.
В этих краях отдых, наслаждение природой и приключения прекрасно дополняют друг друга и делают каждый момент, что вы здесь проведете, незабываемым. Сюда приезжают не только снять напряжение, но и насладиться красотой и почувствовать вдохновение, которые можно обрести только в Тирольских Альпах.
5 советов любителям спорта: на Ахензее невозможно заскучать!
Катание на велосипедах
В Тирольских Альпах предусмотрены официальные веломаршруты для прогулочных и горных велосипедов на любой вкус и уровень сложности.
Походы
Что может быть лучше, чем отправиться в поход близ Ахензее? Горы всюду, куда ни посмотри, и то и дело попадаются уютные хижины, где можно передохнуть.
Веревочные парки в лесу
Хотите проверить пределы своих возможностей в высоту и глубину? Тогда добро пожаловать в лесной веревочный парк!
Под парусом и на доске
У любителей парусного спорта и виндсерфинга Ахензее пользуется огромной популярностью благодаря первоклассным ветровым условиям
3 солнечных места на Ахензее
Ахенкирх: Между горными вершинами
Особенным этот прибрежный городок делает сочетание современной элегантности и традиционного крестьянского духа. Добро пожаловать!
Маурах: Водный спорт плюс отдых
Приезжайте сюда – на южную сторону жизни (и Ахензее)! В Маурахе наслаждаться южным отдыхом особенно приятно. Кроме того, это отличное место для занятий парусным спортом.
Когда изумрудно-зеленая поверхность озера искрится на солнце и взгляд проникает в незамутненные воды на 10 м в глубину, уже сам вид Ахензее производит неизгладимое впечатление. Но к этому стоит прибавить два горных массива – Рофан и Карвендель, которые словно держат озеро в защитных объятиях.
Высоко над Ахензее
Расположенный на юго-западном берегу Ахензее Пертизау служит входным порталом к трем уходящим ввысь горным долинам. Здесь находится нижняя станция канатной дороги Karwendel. Вы заходите в гондолу, двери закрываются, и начинается волшебство. Пассажиров ждут такие виды, что удержаться от восторженных вздохов будет невозможно.
Чинно и плавно гондолы плывут ввысь, поднимаясь на высоту 1500 м. Дома и люди внизу делаются все меньше, и вот взгляд уже охватывает целиком все лазурно-синее Ахензее, протянувшееся на 8 км в оправе из горных вершин, суровых скал и шелковистых перекатов альпийских лугов.
4 отеля на Ахензее, которые стоит рассмотреть
Hotel Rieser
Семейный отель и спа-комплекс, который подойдет и лежебокам, и спортсменам.
Seehotel Einwaller
Отдых и восстановление сил – прямо на берегу озера.
Das Kronthaler
Альпийский образ жизни в уединенном местечке между горами и озером.
Das Kristall
За комфортом, спа-процедурами и гурманскими удовольствиями – сюда.
Краткая историческая справка
…первых гостей Ахензее начало принимать еще в конце Средних веков? Кто хоть раз испытал наслаждение видом Ахензее в его лазурном великолепии, не удивится, что первые «туристы» начали приезжать в этот уголок Тироля еще в XV в. В те времена озеро и окрестные угодья принадлежали бенедиктинским монахам, которые принимали у себя высоких гостей – тирольских земельных князей. Быстро распространилась молва, что в этих горных краях близ озера можно славно отдохнуть. Ходили ли знатные особы поплескаться в прохладных волнах, мы не знаем. Но точно известно, что кайзер Максимилиан так проникся к здешним местам, что останавливался в охотничьем замке Тратцберг.
Часто задаваемые вопросы
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