Созданное могучими ледниками 20.000 лет назад, сегодня это горное озеро протянулось роскошной водной полосой между Карвенделем и Бранденбергскими Альпами.

Летние мечты на Ахензее

Озеро Ахензее, окаймленное величавыми горными грядами Карвендель и Рофан, очаровывает посетителей кристально чистой водой и великолепными природными ландшафтами. Здесь веет свежий ветер, от которого на синей водной глади бежит рябь, а в душе зреет чувство неограниченной свободы.

Утром на Ахензее часто можно наблюдать туманную дымку над водой, которая настраивает на мистический лад. Если встать пораньше, можно в тишине и покое прокатиться по водной глади на каноэ или окунуться в прохладную свежесть озера. Позднее в окрестные горы подтягиваются любители пеших прогулок и горных велосипедов: четко обозначенные маршруты проведут их по цветущим лугам и густым лесам.

Если хотите отвлечься от всех забот и понаслаждаться жизнью, загляните в один из традиционных тирольских гостевых домов на берегу Ахензее. Там вас ждут фирменные блюда вроде местной форели и обильных порций мясной нарезки и сыров, поданных «по-крестьянски» на доске. Их уютные летние террасы предлагают идеальный вид на горный ландшафт и искрящееся озеро.

После обеда неплохо освежиться, и для этой цели как нельзя лучше подойдут пляжи в Маурахе и Пертизау. Для тех, кто приехал семьей, здесь найдется все, чего душа желает: лужайки, на которых можно расположиться и загорать, игровые площадки и, конечно, прозрачная вода. Чтобы взбодриться, любители активного отдыха могут заняться парусным спортом и виндсерфингом или покататься на SUP-борде.

Вечером, когда солнце прячется за горами, а небо окрашивается в теплые краски, наступает благостная тишина. Для завершения насыщенного дня что может быть лучше, чем пройтись по берегу озера или прокатиться на лодке под тихий плеск воды? Теплые летние ночи так и манят подольше задержаться под усыпанным звездами небом и впитывать атмосферу мира и покоя, царящую на Ахензее.

В этих краях отдых, наслаждение природой и приключения прекрасно дополняют друг друга и делают каждый момент, что вы здесь проведете, незабываемым. Сюда приезжают не только снять напряжение, но и насладиться красотой и почувствовать вдохновение, которые можно обрести только в Тирольских Альпах.