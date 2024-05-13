Озеро Нойзидль
Купание, наслаждение и знакомство с птичьим миром на самом большом степном озере Европы

Тростниковые заросли, солончаки и луга в национальном парке чередуются с виноградниками и солнечными местами для купания: здесь природный рай сочетается с образом жизни.

Уникальное степное озеро, чьи мелкие, окаймленные камышом воды создают ощущение простора и спокойствия. В отличие от других альпийских озер Австрии, озеро Нойзидль очаровывает посетителей своим открытым, кажущимся бесконечным пейзажем. Его окружают холмы и виноградники. Здесь очень красиво, нежно и спокойно. Отдыхающие ощущают сочетание природы и культуры, ведь Бургенланд регион, известный своими превосходными винами, поэтому уютные ресторанчики на берегу озера идеальное место для неспешных посиделок на закате. Те, кто предпочитает более активный отдых, могут воспользоваться хорошо развитыми велосипедными дорожками или заняться парусным спортом и серфингом при почти идеальных ветровых условиях.

Любители наблюдать за птицами ведут себя тихо осторожно в национальном парке озера Нойзидль-Зеевинкель. Спокойствие, терпение и сосредоточенность вот что такое сафари по наблюдению за птицами под профессиональным руководством. Здесь разворачивается одно природное зрелище за другим. Поскольку существует большая вероятность того, что под руководством обученных гидов национального парка вы увидите некоторые из 340 видов птиц бургенландского степного озера. Разнообразие, какого нет нигде в Европе.

Краткая информация об озере Нойзидль
Высота над уровнем моря:115 м
Глубина:1 м (средняя) - 2 м (максимальная)
Площадь поверхности:320 км² (из них 180 км² — тростниковый пояс)
Длина:36 км
Ширина12 км
Длина берега:117,5 км
Температура:21° - 27° C
Лучшее время для посещения
Круглый год
Идеально для
Families и Couples

Советы по купанию и пляжные бассейны на озере Нойзидль

Пляж Подерсдорф

Определенно, здесь главные активности для детей. Они могут заниматься греблей стоя, серфингом или просто плескаться от души!

Пляж Подерсдорф

Морской курорт Ильмиц

Если вы ищете типичное паннонское очарование, вы найдете его здесь, в самом сердце национального парка Нойзидлер-Зее-Зевинкель. Лучше всего узнать его своими глазами!

Морской курорт Ильмиц

Пляж Нойзидль-ам-Зее

Озеро Нойзидль известно как "венское море" с 1927 года, когда в Нойзидле открылась первая купальня — сегодня это современное, ухоженное, тихое место.

Пляж Нойзидль-ам-Зее

Морской курорт Руст

Спортивный и активный или уютный и расслабленный? Главное — отвлечься от всего этого. После этого насладитесь напитком с видом на озеро и тростниковый пейзаж. Какой вид!

Морской курорт Руст

Плавание, водные виды спорта и прокат лодок на озере Нойзидль: водный мир Бургенланда

Водные развлечения на озере Нойзидль

Яркие моменты на озере Нойзидль

Свобода на волнах во время виндсерфинга в Подерсдорфе

Скольжение к закату на парусной лодке

Откройте для себя курсы, школы и прокат кайтсерфинга

Проплывите по спокойному озеру на sup-борде

Отдохните в семейном парке в Санкт-Маргаретене

Скалолазание на веревочном курсе на Андреасберге

Окунитесь в княжескую жизнь в замке Эстерхази

Совершите паломничество

Сафари по Зеевинкелю — особые впечатления на природе

Путешествие по степи в конной повозке

Наблюдение за редкими белыми ослами

Велосипедная дорожка озера Нойзидль: популярный велосипедный маршрут вокруг степного озера

Велосипедная дорожка озера Нойзидль

Наблюдение за птицами на озере Нойзидль

Нет лучшего места для наблюдения за птицами, чем окрестности солончаков Зеевинкель и тростниковый пояс озера Нойзидль. Здесь вы сможете увидеть этих животных.

Пчелоеды

Разноцветные с головы до ног! Пчелоед — перелетная птица, которая зимует в Африке, а летом прилетает к нам, чтобы спокойно размножаться

Пчелоеды

Крылатка

Надежный вестник весны! Крылатка гнездится в этом регионе до ноября. Его характерная особенность — выкрикивать свое имя.

Крылатка

Ложнодождевая птица

90 гнездящихся пар заселяют озеро Нойзидль — особенно важное место размножения этого редкого вида. Ложноногие птицы находят себе пищу на затопленных лугах.

Ложнодождевая птица

Большая дрофа

Это самая тяжелая летающая птица в мире, ее вес достигает 16 килограммов. Находящаяся под угрозой исчезновения во всем мире, она может быть замечена в болотах.

Большая дрофа

Грейлагольный гусь

Общительность превыше всего! Эти чрезвычайно общительные птицы присматривают за птенцами других видов, устраивая для них своеобразные "детские сады".

Грейлагольный гусь

Кулинарные изыски и вино

Традиционные винные таверны

Здесь всегда было так вкусно! Винные таверны имеют в Бургенланде особую традицию. Деревенские ресторанчики, которыми управляют виноградари, являются неотъемлемой частью кулинарной культуры Бургенланда.

Типичные закуски, в основном домашнего приготовления, можно отведать в саду. Виноградарь подает к ним свое вино. Лучше всего просто попробовать мясные и колбасные деликатесы, разнообразные сыры, свежие овощи и салаты!

Советы по посещению винных таверн

Виноград любит паннонский климат

Винные дороги Бургенланда

Винные маршруты в Бургенланде охватывают около 14 000 гектаров виноградников. Бургенланд может быть небольшим, но как второй по величине винный регион Австрии он впечатляет! И этот размер относится как к площади, так и к качеству. Отличные почвы, жаркий, сухой паннонский климат и озеро Нойзидль в качестве резервуара влаги делают бургенландское вино великолепным.

Винные маршруты ...

Качество с отличием

Винодельни на озере Нойзидль

Если вы путешествуете вокруг озера Нойзидль, вам не обойтись без вина. Ведь Бургенланд известен своими искушенными виноградарями и превосходными "хойриге". Многие из них делают вина, отражающие их происхождение. Для этого необходимо, чтобы три вещи прекрасным образом сочетались вместе: хорошие почвы, на которых растут лозы, климат, а также сами виноградари, которые производят вино.
Именно так создаются великолепные белые вина, такие как пино блан, шардоне и вельшрислинг, а также полнотелые красные вина, такие как блауэр цвайгельт, универсальные кюве, блауфренкиш и мерло.

6 превосходных виноделен:

Совет: Академия вина Австрии в Русте!

Прохладные летние пабы на озере Нойзидль

Фриц в Вайдене

Во Фрице всегда что-то происходит! Будь то ужин, праздник или свадьба. Здесь просторно, а из окон открывается чудесный вид на озеро.

Фриц

Винодельня Sloboda в Подерсдорфе

Деревенские винодельческие традиции с региональными винами и слепыми дегустациями.

Винодельня Sloboda

Ресторан Strandhaus Mörbisch

Расположенная прямо на берегу озера, здесь постоянно проводятся мероприятия с живой музыкой. Приходите и насладитесь непринужденной атмосферой.

Пляжный домик

Ресторан-катамаран на берегу озера в Русте

Обед прямо на берегу озера. Закатами лучше всего наслаждаться с напитком в баре с зонтиками.

Катамаран

Seejungfrau Jois

Уютная атмосфера, прекрасный вид на парусники и фантастический вид на закат.

Русалка

"Новый пляж"

"Новый пляж" в Брайтенбрунне — это: кемпинг, кулинарные изыски, пляжный бар и спортивные сооружения.

"Новый пляж"

Природа в её самом первозданном виде

Национальный парк "Озеро Нойзидль-Зеевинкель"

Соляные котловины, тростниковые моря и невероятное разнообразие видов: национальный парк озера Нойзидль-Зеевинкель это природная территория, полная контрастов и сюрпризов. Если вы хотите ощутить это на себе, то присоединяйтесь к экскурсиям с гидами.

Опытные экскурсоводы национального парка проведут вас по потаенным местам, расскажут о перелетных птицах, диком скоте и редких растениях и откроют вам глаза на особенное в неприметном. Отправной точкой является центр в Илмице идеальное место для знакомства с огромным, спокойным степным озером.

Парк "Озеро Нойзидль-Зеевинкель"

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Вопросы и ответы

Озеро Нойзидль, которое местные жители ласково называют "озером капучино", имеет молочно-коричневый цвет. Но не волнуйтесь! Озеро ни в коем случае не является "грязным". Наоборот: в озере Нойзидль отличное качество воды для купания.

Мутность имеет вполне объяснимую причину: это степное озеро. Его характерными особенностями являются неглубокая котловина и сильные колебания уровня воды в зависимости от дождей и испарения. Поэтому озеро Нойзидль очень мелкое, максимальная глубина составляет всего два метра, даже в середине озера (поэтому никогда не прыгайте в воду головой вперед!). Волны взбивают дно, и взвешенные вещества постоянно кружатся в воде. В конце концов, дно озера состоит не из гравия, а из ила.

И в этом заключается вся его "тайна".

  1. Его тростниковый пояс после дельты Дуная является вторым по величине сплошным тростниковым массивом в Европе.

  2. Природные зоны разнообразны: тростниковые заросли, луга у озера, соленые, периодически пересыхающие водоемы.

  3. Флора и фауна исключительны! Вокруг озера можно встретить альпийские, паннонские, азиатские, средиземноморские и скандинавские виды животных и растений.

  4. На территории перед озером пасутся серый степной скот, белые ослы и лошади Пржевальского.

  5. Степное озеро пересекает границу австрийского Бургенланда с Венгрией.

  6. Озеро Нойзидль самое западное степное озеро в Европе и самое большое озеро в Австрии. Регион и национальный парк входят в список Всемирного наследия.

  7. Регион является самым теплым в Австрии. Около 60 жарких летних дней в году создают идеальные условия для виноградарства, флоры и фауны.

  8. Восточный берег озера один из самых ветреных районов Европы. Любители водных видов спорта особенно ценят южный ветер для занятий парусным спортом.

16 миллионов лет назад нынешняя Венская котловина и часть Венгерской равнины были покрыты мировым океаном. Открытое море отступило, и остался лишь внутренний водоем, которому сначала пришлось избавиться от солености, прежде чем в Зеевинкеле появилась первая растительность. Эволюция заняла много времени. И только 13 000 лет назад возникло классическое степное озеро, которое неоднократно высыхало и наполнялось дождевой водой.
Знаменитые засоленные почвы образовались в результате различных процессов в сочетании с температурой, осадками, испарением, грунтовыми водами и засушливыми периодами. На таких соленых участках выживают только особые растения, способные к адаптации. Именно поэтому озеро Нойзидль так уникально по своему биоразнообразию.

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