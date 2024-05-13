Озеро Нойзидль
Купание, наслаждение и знакомство с птичьим миром на самом большом степном озере Европы
Уникальное степное озеро, чьи мелкие, окаймленные камышом воды создают ощущение простора и спокойствия. В отличие от других альпийских озер Австрии, озеро Нойзидль очаровывает посетителей своим открытым, кажущимся бесконечным пейзажем. Его окружают холмы и виноградники. Здесь очень красиво, нежно и спокойно. Отдыхающие ощущают сочетание природы и культуры, ведь Бургенланд — регион, известный своими превосходными винами, поэтому уютные ресторанчики на берегу озера — идеальное место для неспешных посиделок на закате. Те, кто предпочитает более активный отдых, могут воспользоваться хорошо развитыми велосипедными дорожками или заняться парусным спортом и серфингом при почти идеальных ветровых условиях.
Любители наблюдать за птицами ведут себя тихо осторожно в национальном парке озера Нойзидль-Зеевинкель. Спокойствие, терпение и сосредоточенность — вот что такое сафари по наблюдению за птицами под профессиональным руководством. Здесь разворачивается одно природное зрелище за другим. Поскольку существует большая вероятность того, что под руководством обученных гидов национального парка вы увидите некоторые из 340 видов птиц бургенландского степного озера. Разнообразие, какого нет нигде в Европе.
Советы по купанию и пляжные бассейны на озере Нойзидль
Пляж Подерсдорф
Определенно, здесь главные активности для детей. Они могут заниматься греблей стоя, серфингом или просто плескаться от души!
Морской курорт Ильмиц
Если вы ищете типичное паннонское очарование, вы найдете его здесь, в самом сердце национального парка Нойзидлер-Зее-Зевинкель. Лучше всего узнать его своими глазами!
Пляж Нойзидль-ам-Зее
Озеро Нойзидль известно как "венское море" с 1927 года, когда в Нойзидле открылась первая купальня — сегодня это современное, ухоженное, тихое место.
Плавание, водные виды спорта и прокат лодок на озере Нойзидль: водный мир Бургенланда
Яркие моменты на озере Нойзидль
Велосипедная дорожка озера Нойзидль: популярный велосипедный маршрут вокруг степного озера
Наблюдение за птицами на озере Нойзидль
Пчелоеды
Разноцветные с головы до ног! Пчелоед — перелетная птица, которая зимует в Африке, а летом прилетает к нам, чтобы спокойно размножаться
Крылатка
Надежный вестник весны! Крылатка гнездится в этом регионе до ноября. Его характерная особенность — выкрикивать свое имя.
Ложнодождевая птица
90 гнездящихся пар заселяют озеро Нойзидль — особенно важное место размножения этого редкого вида. Ложноногие птицы находят себе пищу на затопленных лугах.
Большая дрофа
Это самая тяжелая летающая птица в мире, ее вес достигает 16 килограммов. Находящаяся под угрозой исчезновения во всем мире, она может быть замечена в болотах.
Кулинарные изыски и вино
Здесь всегда было так вкусно! Винные таверны имеют в Бургенланде особую традицию. Деревенские ресторанчики, которыми управляют виноградари, являются неотъемлемой частью кулинарной культуры Бургенланда.
Типичные закуски, в основном домашнего приготовления, можно отведать в саду. Виноградарь подает к ним свое вино. Лучше всего просто попробовать мясные и колбасные деликатесы, разнообразные сыры, свежие овощи и салаты!
Виноград любит паннонский климат
Винные маршруты в Бургенланде охватывают около 14 000 гектаров виноградников. Бургенланд может быть небольшим, но как второй по величине винный регион Австрии он впечатляет! И этот размер относится как к площади, так и к качеству. Отличные почвы, жаркий, сухой паннонский климат и озеро Нойзидль в качестве резервуара влаги делают бургенландское вино великолепным.
Винные маршруты ...
Качество с отличием
Если вы путешествуете вокруг озера Нойзидль, вам не обойтись без вина. Ведь Бургенланд известен своими искушенными виноградарями и превосходными "хойриге". Многие из них делают вина, отражающие их происхождение. Для этого необходимо, чтобы три вещи прекрасным образом сочетались вместе: хорошие почвы, на которых растут лозы, климат, а также сами виноградари, которые производят вино.
Именно так создаются великолепные белые вина, такие как пино блан, шардоне и вельшрислинг, а также полнотелые красные вина, такие как блауэр цвайгельт, универсальные кюве, блауфренкиш и мерло.
6 превосходных виноделен:
Совет: Академия вина Австрии в Русте!
Прохладные летние пабы на озере Нойзидль
Фриц в Вайдене
Во Фрице всегда что-то происходит! Будь то ужин, праздник или свадьба. Здесь просторно, а из окон открывается чудесный вид на озеро.
Винодельня Sloboda в Подерсдорфе
Деревенские винодельческие традиции с региональными винами и слепыми дегустациями.
Ресторан Strandhaus Mörbisch
Расположенная прямо на берегу озера, здесь постоянно проводятся мероприятия с живой музыкой. Приходите и насладитесь непринужденной атмосферой.
Ресторан-катамаран на берегу озера в Русте
Обед прямо на берегу озера. Закатами лучше всего наслаждаться с напитком в баре с зонтиками.
Природа в её самом первозданном виде
Соляные котловины, тростниковые моря и невероятное разнообразие видов: национальный парк озера Нойзидль-Зеевинкель — это природная территория, полная контрастов и сюрпризов. Если вы хотите ощутить это на себе, то присоединяйтесь к экскурсиям с гидами.
Опытные экскурсоводы национального парка проведут вас по потаенным местам, расскажут о перелетных птицах, диком скоте и редких растениях — и откроют вам глаза на особенное в неприметном. Отправной точкой является центр в Илмице — идеальное место для знакомства с огромным, спокойным степным озером.
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