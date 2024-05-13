Тростниковые заросли, солончаки и луга в национальном парке чередуются с виноградниками и солнечными местами для купания: здесь природный рай сочетается с образом жизни.

Уникальное степное озеро, чьи мелкие, окаймленные камышом воды создают ощущение простора и спокойствия. В отличие от других альпийских озер Австрии, озеро Нойзидль очаровывает посетителей своим открытым, кажущимся бесконечным пейзажем. Его окружают холмы и виноградники. Здесь очень красиво, нежно и спокойно. Отдыхающие ощущают сочетание природы и культуры, ведь Бургенланд — регион, известный своими превосходными винами, поэтому уютные ресторанчики на берегу озера — идеальное место для неспешных посиделок на закате. Те, кто предпочитает более активный отдых, могут воспользоваться хорошо развитыми велосипедными дорожками или заняться парусным спортом и серфингом при почти идеальных ветровых условиях.