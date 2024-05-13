Озеро Вайсензее
Чудеса природы

Кристально чистое, изумрудно-зеленое и безмятежное. На озере Вайсензее, расположенном посреди Гайльтальских Альп, есть одно главное достоинство: полная безмятежность.

Озеро Вайсензее игровая площадка природы: мягкое пробуждение на озере Вайсензее в Каринтии одном из самых чистых озер в Европе: утро начинается с небольшого купания, вода освежает. Зеркально гладкое Вайсензее с его манящим изумрудным зеленоватым оттенком сначала зовет вас на велосипедную прогулку: от моста, в направлении природного заповедника, вдоль западного берега идет гравийная дорожка. Неторопливо крутите педали, и взору откроется это маленькое чудо природы. Через полчаса вы вернетесь в исходную точку. Но не спешите сразу окунаться! Завтрак обязателен.

Озеро Вайсензее имеет по всему периметру белую полосу, окаймляющую западный берег. Она образовалась благодаря белым отложениям известняка на дне озера. В некоторых местах песчаное дно богатого рыбой альпийского озера видно на глубине до 10 метров. Игра красок в воде впечатляет: переливы воды меняются от светло-бирюзового до темно-изумрудно-зеленого. Озеро Вайсензее игровая площадка природы.

Краткая информация об озере Вайсензее
Высота над уровнем моря:930 м
Глубина:99 м
Площадь поверхности:6,5 км²
Длина:11,6 км
Ширина900 м
Длина берега:23 км
Температура:23° C

Основные активности на озере Вайсензее

Прогулки на лодке

Пешие прогулки на лодке? Это возможно на озере Вайсензее! Вы можете сесть и сойти на многих станциях.

Прогулки на лодке

Дайвинг

Самое высокогорное озеро для купания в Альпах не менее увлекательно и на глубине.

Дайвинг на Вайсензее

Парусный спорт и серфинг

Погрузитесь в озеро Вайсензее и его спортивные сооружения: занимайтесь парусным спортом и серфингом!

Парусный спорт и серфинг

Прогулка вдоль берега

Видео 360° дает вам представление о том, как прекрасна прогулка по озеру Вайсензее.

Озеро Вайсензее в формате 360°

Самые красивые пешеходные маршруты у озера и в окрестностях

Тропа на северном берегу Вайсензее

Сложный поход с тропинками вдоль берега озера, подъемами и спусками по каменным стенам. Обратный путь — на лодке.

Тропа к северному берегу Вайсензее

Боденальм Вайсензее-Гермагорер

Короткая экскурсия ведет через лес и альпийские пастбища к Боденальму с собственной сыроварней. Обязательное блюдо: сытная закуска Brettljause!

Вайсензее-Гермагорер Боденальм

Кольрёзельхютте-Наглер Альм-Вайссензее

Подъем ведет через лес к Ядерсдорфер Альм. И вскоре над долиной возвышается Кольрёзельхютте.

Кольрёзельхютте-Наглер Альм

Велоспорт и горный велосипед

Петля озер Каринтии

Маршрут мечты для любителей водных развлечений! Круговой велотур длиной более 400 км проходит мимо двадцати озер для купания.

Петля озер Каринтии

Горный велосипед

13 туров всех уровней сложности ведут в окружающие горы сертифицированного региона горного велосипеда на озере Вайсензее.

Горный велосипед

Ответственность за природу

Рыбалка на озере Вайсензее

Когда над водой, словно легкая вуаль, стелется утренний туман, рыбный эколог и профессиональный рыбак Мартин Мюллер наслаждается спокойствием озера Вайсензее, ради которого многие гости приезжают на отдых в этот регион.

На озере Вайсензее люди начали задумываться и действовать в интересах окружающей среды уже на ранней стадии. Мартин Мюллер подводит итог ответственности гильдии рыбаков и управления водоемами: "Речь идет о том, чтобы ловить рыбу с умом. Наши прапраправнуки имеют право на то, чтобы в будущем наслаждаться нетронутыми экосистемами". То, что Мартин Мюллер имеет возможность вносить ценный вклад своей работой в этом фантастически красивом регионе, является для него привилегией. И ещё одна хорошая новость: осознание необходимости устойчивого развития создает прецедент по всей Австрии.

Рыбалка и рыбная ловля на озере

5 лучших впечатлений в регионе Вайсензее

Трессдорфер Альм: молочная ферма

Оцените на собственном опыте, как из свежего молока делают прекрасный сыр. Расстояние до озера Вайсензее: 42 км.

Трессдорфер Альм

Тропа водных приключений Гноппницбах

Природная тропа Кнайпа, ущелье и площадка для приключений приключения на воде. Расстояние: 14 км.

Тропа водных приключений Гноппницбах

Природная и травяная деревня Иршен

Как используются дикорастущие и лекарственные растения и как изготавливаются кремы. Расстояние: 27 км.

Природная и травяная деревня Иршен

Пеший туризм в ущелье Гарнитценкламм

Насладитесь природой, пройдитесь по ущелью, мимо водопадов и мостов. Расстояние: 25 км.

Пеший туризм в ущелье Гарнитценкламм

Краеведческий музей Гайльталя

История и рассказы в замке Мёдерндорф с 15 века, регулярные специальные выставки. Расстояние: 26 км.

Краеведческий музей Гайльталя

Мир семьи на озере Вайсензее

Активности с детьми

Озеро Вайсензее часто называют "игровой площадкой природы". Вполне подходящее описание, потому что семьи с детьми, в частности, найдут здесь свое летнее счастье в плавании, SUP-плавании, путешествии на плоту или лодке, пеших и велосипедных прогулках и других увлекательных занятиях в природном парке. Активностей в природном парке предостаточно. Родители могут свободно пользоваться мобильной картой или картой Weissensee PremiumCARD с бесплатным пользованием лодками, автобусами и горными железными дорогами. А дети веселятся с утра до вечера.

Мир семьи на озере Вайсензее

Самые красивые места прямо на озере Вайсензее

Техендорф

В центральной деревне, расположенной прямо на берегу озера Вайсензее, находится большинство объектов для гостей: от отелей, гостиниц и ресторанов до проката велосипедов, лодочных прогулок и горной железной дороги.

Гатшах

Эта небольшая деревня, расположенная в идиллическом месте, слегка возвышается над озером Вайсензее, откуда открываются прекрасные виды.

Нойзах

Небольшая деревня на западном берегу озера Вайсензее, известная своей спокойной атмосферой и красивым ландшафтом с лесами и лугами.

Наггль

Небольшая деревня рядом с озером идеальная отправная точка для пеших прогулок, поскольку здесь причаливают лодки.

Лучшие рестораны на озере Вайсензее

Форель

Один из лучших представителей региона с озером Вайсензее.

Форель

Gralhof

Отношение: ценные (органические) продукты от надежных партнеров ведут к изысканной кухне.

Гральхоф

Нойзахерхоф Вайсензее

Здесь гурманский ландшафт озера Вайсензее расширяется на высоком уровне. Позвольте себе удивиться!

Нойзакерхоф Вайсензее

Пляжный отель на озере Вайсензее

Первый в Австрии вегетарианско-веганский отель с изысканной кухней. Захватывающий опыт отдыха.

Пляжный отель на озере Вайсензее

Собакам очень рады!

Отдых с собаками на озере Вайсензее

Отдых с собакой должен быть хорошо спланирован тогда отдых и веселье с вашим четвероногим другом гарантированы. Многочисленные отели на озере Вайсензее радушно принимают гостей с питомцами. Некоторые хозяева предлагают собственный огороженный пляж для собак, отдельную столовую для гостей и их питомцев, веселые развлечения и прекрасные дополнительные услуги. Так что все чувствуют себя совершенно спокойно и могут наслаждаться озером и природой. А хозяева, дружелюбно относящиеся к собакам, знают, где на озере Вайсензее находятся три места для купания собак.

Загородный дом SonneckОтель Haus am See

Дышите жизнью!

Зарядитесь энергией на климатическом курорте Вайсензее

"Heilklimatischer Kurort" регион должен сначала заслужить эту высшую экологическую награду. Ведь воздух чище среднего только там, где природа защищена, ухожена и сохранена. А горы, леса и озеро это живописный венец климатического курорта. Мягкий биоклимат должен благоприятствовать всестороннему отдыху и здоровью, а автомобильное движение должно быть ограничено. Спокойствие и безмятежность вот главные приоритеты.

Обладая всеми этими ценными критериями защиты окружающей среды и природного ландшафта, регион Вайсензее носит звание "климатического курорта". Дышите глубже и восстанавливайте силы!

Нежный отдых на озере Вайсензее

Специальное размещение на озере Вайсензее

Seehotel Enzian

Спа-зона прямо на берегу озера, как и сам отель, является особенностью отдыха.

Seehotel Enzian

Отель Regitnig

Номер в отеле или шале? В любом случае, частный пляж, отличная кухня и прекрасный велнес.

Отель Regitnig

Отель для гурманов Die Forelle

Место для всех ценителей кулинарных изысков, видов на озеро и особой атмосферы.

Genießerhotel Die Forelle

The Leonhard

Природный парк-отель идеально подходит для отдыха в тишине и благополучии.

Леонгард

Ландшафт, полный жизни

Природный парк Вайсензее

Природа, сельское хозяйство и особенно бережное отношение к гостям этого очаровательного курортного региона, где две трети береговой зоны находятся под охраной: таковы сильные стороны региона Вайсензее, за что он был удостоен статуса природного парка.

Ведь награда "Природный парк" присуждается только тем регионам, которые охраняют большие участки ландшафта. Ещё одним решающим фактором является то, что сегодняшний ландшафт должен был возделываться на протяжении столетий традиционного сельского хозяйства. Это объясняется тем, что выращивание лесов, лугов и альпийских пастбищ, а также забота о чистой воде создают живое разнообразие видов. В результате получилась рекреационная зона, которая превращает знакомство с природой в впечатляющее приключение.

Природный парк Вайсензее

Информация о защите климата

Озеро Вайсензее: жемчужина Альп

При присуждении "Альпийской жемчужины" должны соблюдаться самые высокие стандарты экологичности и экологической мобильности. Только если гостям предлагается отдых в Альпах, включающий отсутствие стресса, расслабление и заботу об окружающей среде, у них есть шанс попасть в число регионов, входящих в нить жемчужин экологичного отдыха.

Официальным знаком качества отмечены решения для мобильности и защиты окружающей среды в природном парке Вайсензее: горная железная дорога доставляет туристов на горные пастбища и вершины. Автобус природного парка обеспечивает гостям передвижение с учетом климатических условий. Моторные лодки доступны только для спасательных операций и прогулок по расписанию.

Альпийские жемчужины Вайсензее

Вопросы и ответы

Озеро Вайсензее находится в округе Шпитталь-ан-дер-Драу в Каринтии, Австрия. Оно находится примерно в 23 километрах к северо-востоку от Хермагора и примерно в 80 километрах к западу от Клагенфурта, столицы провинции Каринтия. Озеро расположено в высокогорной долине между Гайльтальскими и Карнийскими Альпами, что придает ему особенно уединенную и спокойную атмосферу.

Природная красота и чистота: озеро известно своей кристально чистой водой и является одним из самых чистых озер для купания в Европе.

Альпийское озеро для купания: на высоте около 930 метров над уровнем моря озеро Вайсензее является самым высокогорным озером для купания в Альпах.

Лечебно-климатический курорт: воздух чище среднего только там, где природа охраняется, заботится и бережет себя. А горы, леса и озеро это живописный венец климатического курорта.

Широкий выбор развлечений: летом озеро рай для плавания, парусного спорта, дайвинга и рыбалки. Пешие и велосипедные маршруты вокруг озера предлагают идеальные условия для экскурсий.

Природный парк и устойчивое развитие: на озере Вайсензее местные жители и гости предпочитают соблюдать меры экологической безопасности. Моторные лодки на озере запрещены. Регион также предлагает экологически чистое жилье и предпочитает мягкое передвижение. Регион признан природным парком, и две трети береговой зоны находятся под охраной.

Озеро Вайсензее - тропа на северный берег: сложный поход с тропинками вдоль берега озера, подъемами и спусками по каменным стенам. Обратный путь на лодке.

Вайсензее - Хермагорер Боденальм: короткий тур ведет через лес и альпийские пастбища к Боденальму с собственной сыроварней. Обязательное условие: сытная закуска Brettljause!

Кольрёзельхютте - Наглер Альм - Вайсензее: подъем ведет через лес к Ядерсдорфер Альм. И вскоре над долиной возвышается Кольрёзельхютте.

Пеший туризм в ущелье Гарнитценкламм: насладитесь природой, пройдитесь по ущелью, мимо водопадов и мостов.

Сочетание воды и гор, лесов, лугов и альпийских пастбищ делает возможным множество видов активного отдыха в природном парке Вайсензее:

Окружающие горы и леса предлагают множество пешеходных троп даже прямо у озера. Благодаря горной железной дороге вы сможете подняться на вершину с комфортом.

Велоспорт и горные велосипеды: озерные тропы, альпийские панорамы, 13 обозначенных маршрутов для горных велосипедов и неповторимое сочетание велосипедного и купального отдыха идеальное место для всех любителей велосипедного спорта и велосипедистов.

Прогулки на лодке: пешие прогулки на лодке? Это возможно на озере Вайсензее! Вы можете сесть и сойти на многих станциях.

Дайвинг: благодаря своей прозрачной и чистой воде озеро Вайсензее является излюбленным местом для дайверов. Ведь самое высокогорное озеро для купания в Альпах не менее увлекательно и под поверхностью.

Плавание и водные виды спорта: озеро предлагает отличные условия для плавания, парусного спорта и серфинга.

Рыбалка: обилие рыбы делает озеро Вайсензее популярным местом для рыболовов.

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