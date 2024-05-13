Кристально чистое, изумрудно-зеленое и безмятежное. На озере Вайсензее, расположенном посреди Гайльтальских Альп, есть одно главное достоинство: полная безмятежность.

Озеро Вайсензее — игровая площадка природы: мягкое пробуждение на озере Вайсензее в Каринтии — одном из самых чистых озер в Европе: утро начинается с небольшого купания, вода освежает. Зеркально гладкое Вайсензее с его манящим изумрудным зеленоватым оттенком сначала зовет вас на велосипедную прогулку: от моста, в направлении природного заповедника, вдоль западного берега идет гравийная дорожка. Неторопливо крутите педали, и взору откроется это маленькое чудо природы. Через полчаса вы вернетесь в исходную точку. Но не спешите сразу окунаться! Завтрак обязателен.

Озеро Вайсензее имеет по всему периметру белую полосу, окаймляющую западный берег. Она образовалась благодаря белым отложениям известняка на дне озера. В некоторых местах песчаное дно богатого рыбой альпийского озера видно на глубине до 10 метров. Игра красок в воде впечатляет: переливы воды меняются от светло-бирюзового до темно-изумрудно-зеленого. Озеро Вайсензее — игровая площадка природы.