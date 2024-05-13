Озеро Вайсензее
Чудеса природы
Озеро Вайсензее — игровая площадка природы: мягкое пробуждение на озере Вайсензее в Каринтии — одном из самых чистых озер в Европе: утро начинается с небольшого купания, вода освежает. Зеркально гладкое Вайсензее с его манящим изумрудным зеленоватым оттенком сначала зовет вас на велосипедную прогулку: от моста, в направлении природного заповедника, вдоль западного берега идет гравийная дорожка. Неторопливо крутите педали, и взору откроется это маленькое чудо природы. Через полчаса вы вернетесь в исходную точку. Но не спешите сразу окунаться! Завтрак обязателен.
Озеро Вайсензее имеет по всему периметру белую полосу, окаймляющую западный берег. Она образовалась благодаря белым отложениям известняка на дне озера. В некоторых местах песчаное дно богатого рыбой альпийского озера видно на глубине до 10 метров. Игра красок в воде впечатляет: переливы воды меняются от светло-бирюзового до темно-изумрудно-зеленого. Озеро Вайсензее — игровая площадка природы.
Основные активности на озере Вайсензее
Прогулки на лодке
Пешие прогулки на лодке? Это возможно на озере Вайсензее! Вы можете сесть и сойти на многих станциях.
Парусный спорт и серфинг
Погрузитесь в озеро Вайсензее и его спортивные сооружения: занимайтесь парусным спортом и серфингом!
Самые красивые пешеходные маршруты у озера и в окрестностях
Тропа на северном берегу Вайсензее
Сложный поход с тропинками вдоль берега озера, подъемами и спусками по каменным стенам. Обратный путь — на лодке.
Боденальм Вайсензее-Гермагорер
Короткая экскурсия ведет через лес и альпийские пастбища к Боденальму с собственной сыроварней. Обязательное блюдо: сытная закуска Brettljause!
Велоспорт и горный велосипед
Ответственность за природу
Когда над водой, словно легкая вуаль, стелется утренний туман, рыбный эколог и профессиональный рыбак Мартин Мюллер наслаждается спокойствием озера Вайсензее, ради которого многие гости приезжают на отдых в этот регион.
На озере Вайсензее люди начали задумываться и действовать в интересах окружающей среды уже на ранней стадии. Мартин Мюллер подводит итог ответственности гильдии рыбаков и управления водоемами: "Речь идет о том, чтобы ловить рыбу с умом. Наши прапраправнуки имеют право на то, чтобы в будущем наслаждаться нетронутыми экосистемами". То, что Мартин Мюллер имеет возможность вносить ценный вклад своей работой — в этом фантастически красивом регионе, — является для него привилегией. И ещё одна хорошая новость: осознание необходимости устойчивого развития создает прецедент по всей Австрии.
5 лучших впечатлений в регионе Вайсензее
Трессдорфер Альм: молочная ферма
Оцените на собственном опыте, как из свежего молока делают прекрасный сыр. Расстояние до озера Вайсензее: 42 км.
Тропа водных приключений Гноппницбах
Природная тропа Кнайпа, ущелье и площадка для приключений — приключения на воде. Расстояние: 14 км.
Природная и травяная деревня Иршен
Как используются дикорастущие и лекарственные растения и как изготавливаются кремы. Расстояние: 27 км.
Пеший туризм в ущелье Гарнитценкламм
Насладитесь природой, пройдитесь по ущелью, мимо водопадов и мостов. Расстояние: 25 км.
Краеведческий музей Гайльталя
История и рассказы в замке Мёдерндорф с 15 века, регулярные специальные выставки. Расстояние: 26 км.
Мир семьи на озере Вайсензее
Озеро Вайсензее часто называют "игровой площадкой природы". Вполне подходящее описание, потому что семьи с детьми, в частности, найдут здесь свое летнее счастье в плавании, SUP-плавании, путешествии на плоту или лодке, пеших и велосипедных прогулках и других увлекательных занятиях в природном парке. Активностей в природном парке предостаточно. Родители могут свободно пользоваться мобильной картой или картой Weissensee PremiumCARD с бесплатным пользованием лодками, автобусами и горными железными дорогами. А дети веселятся с утра до вечера.
Самые красивые места прямо на озере Вайсензее
Техендорф
В центральной деревне, расположенной прямо на берегу озера Вайсензее, находится большинство объектов для гостей: от отелей, гостиниц и ресторанов до проката велосипедов, лодочных прогулок и горной железной дороги.
Гатшах
Эта небольшая деревня, расположенная в идиллическом месте, слегка возвышается над озером Вайсензее, откуда открываются прекрасные виды.
Нойзах
Небольшая деревня на западном берегу озера Вайсензее, известная своей спокойной атмосферой и красивым ландшафтом с лесами и лугами.
Наггль
Небольшая деревня рядом с озером — идеальная отправная точка для пеших прогулок, поскольку здесь причаливают лодки.
Лучшие рестораны на озере Вайсензее
Нойзахерхоф Вайсензее
Здесь гурманский ландшафт озера Вайсензее расширяется на высоком уровне. Позвольте себе удивиться!
Собакам очень рады!
Отдых с собакой должен быть хорошо спланирован — тогда отдых и веселье с вашим четвероногим другом гарантированы. Многочисленные отели на озере Вайсензее радушно принимают гостей с питомцами. Некоторые хозяева предлагают собственный огороженный пляж для собак, отдельную столовую для гостей и их питомцев, веселые развлечения и прекрасные дополнительные услуги. Так что все чувствуют себя совершенно спокойно и могут наслаждаться озером и природой. А хозяева, дружелюбно относящиеся к собакам, знают, где на озере Вайсензее находятся три места для купания собак.
Дышите жизнью!
"Heilklimatischer Kurort" — регион должен сначала заслужить эту высшую экологическую награду. Ведь воздух чище среднего только там, где природа защищена, ухожена и сохранена. А горы, леса и озеро — это живописный венец климатического курорта. Мягкий биоклимат должен благоприятствовать всестороннему отдыху и здоровью, а автомобильное движение должно быть ограничено. Спокойствие и безмятежность — вот главные приоритеты.
Обладая всеми этими ценными критериями защиты окружающей среды и природного ландшафта, регион Вайсензее носит звание "климатического курорта". Дышите глубже и восстанавливайте силы!
Специальное размещение на озере Вайсензее
Отель Regitnig
Номер в отеле или шале? В любом случае, частный пляж, отличная кухня и прекрасный велнес.
Отель для гурманов Die Forelle
Место для всех ценителей кулинарных изысков, видов на озеро и особой атмосферы.
Ландшафт, полный жизни
Природа, сельское хозяйство и особенно бережное отношение к гостям этого очаровательного курортного региона, где две трети береговой зоны находятся под охраной: таковы сильные стороны региона Вайсензее, за что он был удостоен статуса природного парка.
Ведь награда "Природный парк" присуждается только тем регионам, которые охраняют большие участки ландшафта. Ещё одним решающим фактором является то, что сегодняшний ландшафт должен был возделываться на протяжении столетий традиционного сельского хозяйства. Это объясняется тем, что выращивание лесов, лугов и альпийских пастбищ, а также забота о чистой воде создают живое разнообразие видов. В результате получилась рекреационная зона, которая превращает знакомство с природой в впечатляющее приключение.
Информация о защите климата
При присуждении "Альпийской жемчужины" должны соблюдаться самые высокие стандарты экологичности и экологической мобильности. Только если гостям предлагается отдых в Альпах, включающий отсутствие стресса, расслабление и заботу об окружающей среде, — у них есть шанс попасть в число регионов, входящих в нить жемчужин экологичного отдыха.
Официальным знаком качества отмечены решения для мобильности и защиты окружающей среды в природном парке Вайсензее: горная железная дорога доставляет туристов на горные пастбища и вершины. Автобус природного парка обеспечивает гостям передвижение с учетом климатических условий. Моторные лодки доступны только для спасательных операций и прогулок по расписанию.
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