Путешествие в Австрию на самолете

Как добраться в аэропорт Вены и обратно

В залах вылета терминалов 1 и 3, а также в зале прибытия терминала 3 расположены стойки информации. Консультацию по телефону можно получить круглосуточно по номеру +43-1-7007-0.

Дорога в город из аэропорта

На поезде, такси или автобусе: есть несколько способов добраться до города.

Общественный транспорт

Поезда City Airport Train (CAT) обеспечивают сообщение между аэропортом и вокзалом Вена-Центр. Поездка занимает всего 16 минут.

Для рейсов определенных авиакомпаний на терминале CAT на вокзале Вена-Центр доступны стойки регистрации. Также здесь есть автоматы для регистрации багажа и ручной клади. Пассажиры могут сдать свой багаж не позднее чем за 75 минут и не раньше чем за 24 часа до вылета и получить посадочный талон.

Автобусы Vienna Airport Lines курсируют между аэропортом Вена-Швехат и важнейшими транспортными узлами города.

Городская электричка Schnellbahn – это экономичный способ передвижения между Веной и аэропортом Вена-Швехат. Поездка из аэропорта до вокзала Вена-Центр занимает около 25 минут. Интервал между поездами составляет 30 минут.

Поезда ICE движутся с двухчасовым интервалом от аэропорта Вены через Венский центральный железнодорожный вокзал и вокзал Вена-Мейдлинг напрямую в Санкт-Пёльтен и Линц.

Дополнительная информация о том, как добраться до аэропорта Вены

Такси и аренда автомобиля

Airport Taxis – это специальные службы такси исключительно для поездок в аэропорт и обратно. Такси необходимо заказывать заранее. Стоимость поездки фиксированная (вкл. багаж) без наценки за порожний пробег.

При поездке из Вены в аэропорт (пожалуйста, при заказе укажите, что вам необходимо такси именно в аэропорт «Flughafentaxi») в стоимость включается дополнительный сбор за возвращение автомобиля из аэропорта в город.

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