Путешествие в Австрию на самолете
В залах вылета терминалов 1 и 3, а также в зале прибытия терминала 3 расположены стойки информации. Консультацию по телефону можно получить круглосуточно по номеру +43-1-7007-0.
Дорога в город из аэропорта
На поезде, такси или автобусе: есть несколько способов добраться до города.
Общественный транспорт
Поезда City Airport Train (CAT) обеспечивают сообщение между аэропортом и вокзалом Вена-Центр. Поездка занимает всего 16 минут.
Для рейсов определенных авиакомпаний на терминале CAT на вокзале Вена-Центр доступны стойки регистрации. Также здесь есть автоматы для регистрации багажа и ручной клади. Пассажиры могут сдать свой багаж не позднее чем за 75 минут и не раньше чем за 24 часа до вылета и получить посадочный талон.
Автобусы Vienna Airport Lines курсируют между аэропортом Вена-Швехат и важнейшими транспортными узлами города.
Городская электричка Schnellbahn – это экономичный способ передвижения между Веной и аэропортом Вена-Швехат. Поездка из аэропорта до вокзала Вена-Центр занимает около 25 минут. Интервал между поездами составляет 30 минут.
Поезда ICE движутся с двухчасовым интервалом от аэропорта Вены через Венский центральный железнодорожный вокзал и вокзал Вена-Мейдлинг напрямую в Санкт-Пёльтен и Линц.
Дополнительная информация о том, как добраться до аэропорта Вены
Такси и аренда автомобиля
Airport Taxis – это специальные службы такси исключительно для поездок в аэропорт и обратно. Такси необходимо заказывать заранее. Стоимость поездки фиксированная (вкл. багаж) без наценки за порожний пробег.
При поездке из Вены в аэропорт (пожалуйста, при заказе укажите, что вам необходимо такси именно в аэропорт «Flughafentaxi») в стоимость включается дополнительный сбор за возвращение автомобиля из аэропорта в город.
Более подробная информация:
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Парковки в районе аэропорта Вены
Parkplatz A и C, Parkhaus 3 и 4, места для короткой стоянки
Подъезд к терминалу вылета
В аэропорту Вены можно ненадолго остановиться прямо перед терминалом для посадки или высадки пассажиров.
€ 2,90 / 15 минут (первые 10 минут бесплатно)
Парковки в непосредственной близости от аэропорта
Парковка у аэропорта...
Важная информация для авиапассажиров
Правила провоза ручной клади
Действуют Правила безопасности ЕС для ручной клади для всех вылетов и пересадок из аэропортов ЕС, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии.
Проверка личности пассажиров при посадке
В целях обеспечения высокого уровня безопасности согласно регламента ЕС пассажиры должны предъявить посадочный талон и удостоверение личности непосредственно на выходе на посадку. Эта проверка гарантирует, что посадочный талон действительно используется тем человеком, который предоставил билет при регистрации. Кроме того, проверяется, что предоставленные документы для поездки соответствуют требованиям въезда в страну назначения, чтобы избежать неприятностей для путешественника по прибытии.
Для рейсов (международных, внутри Шенгенской зоны и за ее пределами) необходимо наличие действующего проездного документа (паспорта или удостоверения личности). Водительские права не являются проездным документом.
Детский заграничный паспорт
Каждый ребенок должен иметь собственный детский паспорт. Запись в паспорте родителей больше не является действительной.
Советы: Путешествия с детьми
Услуги авиакомпании Austrian Airlines
Краткий обзор цифровых услуг
Благодаря онлайн-регистрации на рейс и загрузке проездных документов в приложении Austrian App вы экономите время и получаете полезную информацию на протяжении поездки.
Наиболее важные вопросы и ответы о вашем путешествии
Европейский номер службы спасения: 112
Номера экстренных служб в Австрии:
Пожарная служба: 122
Полиция: 133
Служба спасения: 144
Австрийские сервисы помощи при авариях:
Сервис помощи при авариях ÖAMTC: 120
Сервис помощи при авариях ARBÖ: 123
Спасение в горах: 140