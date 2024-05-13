Путешествие в Австрию на самолете

Австрия предлагает оптимальное авиасообщение. Наряду с Веной, воздушным хабом, в стране есть и другие аэропорты, откуда выполняются международные рейсы.
Как добраться в аэропорт Вены и обратно

В залах вылета терминалов 1 и 3, а также в зале прибытия терминала 3 расположены стойки информации. Консультацию по телефону можно получить круглосуточно по номеру +43-1-7007-0.

Дорога в город из аэропорта

На поезде, такси или автобусе: есть несколько способов добраться до города.

Общественный транспорт

  • Поезда City Airport Train (CAT) обеспечивают сообщение между аэропортом и вокзалом Вена-Центр. Поездка занимает всего 16 минут.

  • Для рейсов определенных авиакомпаний на терминале CAT на вокзале Вена-Центр доступны стойки регистрации. Также здесь есть автоматы для регистрации багажа и ручной клади. Пассажиры могут сдать свой багаж не позднее чем за 75 минут и не раньше чем за 24 часа до вылета и получить посадочный талон.

  • Автобусы Vienna Airport Lines курсируют между аэропортом Вена-Швехат и важнейшими транспортными узлами города.

  • Городская электричка Schnellbahn – это экономичный способ передвижения между Веной и аэропортом Вена-Швехат. Поездка из аэропорта до вокзала Вена-Центр занимает около 25 минут. Интервал между поездами составляет 30 минут.

  • Поезда ICE движутся с двухчасовым интервалом от аэропорта Вены через Венский центральный железнодорожный вокзал и вокзал Вена-Мейдлинг напрямую в Санкт-Пёльтен и Линц.

Дополнительная информация о том, как добраться до аэропорта Вены

Такси и аренда автомобиля

Airport Taxis – это специальные службы такси исключительно для поездок в аэропорт и обратно. Такси необходимо заказывать заранее. Стоимость поездки фиксированная (вкл. багаж) без наценки за порожний пробег.

При поездке из Вены в аэропорт (пожалуйста, при заказе укажите, что вам необходимо такси именно в аэропорт «Flughafentaxi») в стоимость включается дополнительный сбор за возвращение автомобиля из аэропорта в город.

Более подробная информация:

Другие аэропорты Австрии

Как добраться в аэропорт ...

Грац

Инсбрук

Клагенфурт

Линц

Зальцбург

Парковки в районе аэропорта Вены

Парковочные места в районе аэропорта

Parkplatz A и C, Parkhaus 3 и 4, места для короткой стоянки

Подъезд к терминалу вылета

В аэропорту Вены можно ненадолго остановиться прямо перед терминалом для посадки или высадки пассажиров.

€ 2,90 / 15 минут (первые 10 минут бесплатно)

Парковки в непосредственной близости от аэропорта

Парковка у аэропорта...

Грац

Инсбрук

Клагенфурт

Линц

Зальцбург

Важная информация для авиапассажиров

Правила провоза ручной клади

Действуют Правила безопасности ЕС для ручной клади для всех вылетов и пересадок из аэропортов ЕС, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии.

Проверка личности пассажиров при посадке

В целях обеспечения высокого уровня безопасности согласно регламента ЕС пассажиры должны предъявить посадочный талон и удостоверение личности непосредственно на выходе на посадку. Эта проверка гарантирует, что посадочный талон действительно используется тем человеком, который предоставил билет при регистрации. Кроме того, проверяется, что предоставленные документы для поездки соответствуют требованиям въезда в страну назначения, чтобы избежать неприятностей для путешественника по прибытии.

Удостоверение личности

Для рейсов (международных, внутри Шенгенской зоны и за ее пределами) необходимо наличие действующего проездного документа (паспорта или удостоверения личности). Водительские права не являются проездным документом.

Детский заграничный паспорт

Каждый ребенок должен иметь собственный детский паспорт. Запись в паспорте родителей больше не является действительной.

Советы: Путешествия с детьми

Услуги авиакомпании Austrian Airlines

Краткий обзор цифровых услуг

Благодаря онлайн-регистрации на рейс и загрузке проездных документов в приложении Austrian App вы экономите время и получаете полезную информацию на протяжении поездки.

Цифровые услуги Austrian Airlines

Безопасные путешествия

Пошаговое руководство по безопасному и спокойному авиапутешествию позволит вам полностью подготовиться к следующей поездке или ее планированию.

Путеводитель по путешествиям

Наиболее важные вопросы и ответы о вашем путешествии

Существует несколько вариантов. Самый быстрый – это поезд-экспресс City Airport Train (CAT), который курсирует без остановок между аэропортом и центром города. Более экономичный вариант с остановками на пути – городская электричка S-Bahn, которая отправляется каждые полчаса. Регулярно поезда ICE из аэропорта в другие города страны останавливаются на центральном железнодорожном вокзале Вены. Кроме того, автобусы Vienna Airport Lines ходят до важнейших транспортных узлов города.

Да, детям также нужен собственный паспорт или удостоверение личности для въезда в Австрию.

Расписание и тарифы можно найти на сайте Австрийских железных дорог ÖBB.

Основные номера служб экстренной помощи

Европейский номер службы спасения: 112

Номера экстренных служб в Австрии:

  • Пожарная служба: 122

  • Полиция: 133

  • Служба спасения: 144

Австрийские сервисы помощи при авариях:

  • Сервис помощи при авариях ÖAMTC: 120

  • Сервис помощи при авариях ARBÖ: 123

Спасение в горах: 140 

Другие номера экстренных служб

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