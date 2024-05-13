Безбарьерный отпуск и инклюзия в сфере культуры в Австрии

Безбарьерные отели и рестораны, инклюзивные музеи и экскурсионные туры без забот в самых красивых регионах: отпуск в Австрии с комфортом для каждого.

Отдых без препятствий

Безбарьерная среда означает отсутствие каких-либо препятствий – как в зданиях и номерах, так и при общении или доступе к информации. Это также свобода выбора в отпуске: делать и наслаждаться тем, что хочешь, без ограничений. Предложения в Австрии подготовлены с большой заботой и вниманием, чтобы каждый чувствовал себя желанным гостем.

Тем, кто ищет безбарьерное жилье, в Австрии доступно множество отелей, где мобильность и комфорт людей с ограниченными возможностями являются нормой. Специальное оборудование позволяет гостям легко пользоваться всеми удобствами. Здесь есть безбарьерный вход в номер, ресторан или на солнечную террасу, а также другие комфортные дополнения. В сочетании с безбарьерными возможностями отдыха на природе отпуск в Австрии не имеет буквально никаких ограничений.

Безбарьерный отпуск в федеральных землях

Отпуск – это то время, когда каждый может рассчитывать на хорошее отношение и взаимное уважение. Свой вклад в это вносят заведения, которые подготовлены ко встрече гостей с ограниченной подвижностью или с особенными потребностями, как в городе, так и на природе:

Бургенланд

Каринтия

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

Зальцбургский край

Штирия

Тироль

Форарльберг

Вена

Безбарьерные мероприятия и объекты размещения

Инклюзивное знакомство с культурой и искусством

Искусство и культура принадлежат всем! Поэтому существуют законодательно установленные меры для обеспечения физической доступности. Не менее важно устранять препятствия для людей с сенсорными и когнитивными нарушениями.

Гид по инклюзивным музеям

Дворец Хоф

Музей современного искусства Лентос

Кельтский музей в Халляйне

Соборный квартал

Зальцбургский музей

Экскурсия по городу для прослушивания

Тирольский фестиваль в Эрле

Музей Форарльберга

Концертный зал Фестшпильхаус в Брегенце

Художественно-исторический музей

Dom Museum в Вене

Дворец Шёнбрунн

Свобода передвижения для людей с ограниченной мобильностью

Автобусные поездки для людей с ограниченной мобильностью

Перевозка багажа, проезд сопровождающих лиц, ответственность. Здесь вы найдете информацию и правовые аспекты безбарьерных поездок по Австрии на автобусах.

Автобусные поездки

Поездки на поездах для людей с ограниченной мобильностью

Доступность, помощь в поездке, проездные билеты без наценки. Здесь вы найдете информацию и правовые аспекты безбарьерных поездок по Австрии на поездах.

Поездки на поездах

7 практических советов для безбарьерного отпуска в Австрии

Чек-лист для людей с ограниченными возможностями в поездках

Чек-лист на время путешествия

Поиск безбарьерных мест для проживания

Проживание

Поиск мест, доступных для инвалидных колясок

Карта

Каникулы на колесах

Портал для людей с огр. возможностями

Объекты размещения и экскурсионные программы

Отпуск с сопровождением

Безбарьерные путешествия с Австрийскими железными дорогами

Австрийские железные дороги (ÖBB)

Общественные туалеты с евро-ключом в Вене

Все больше безбарьерных общественных туалетов оборудуются цилиндрическим евро-замком.

Евро-ключ

Часто задаваемые вопросы

Предложение в Австрии настолько разнообразно, что маломобильные люди или люди с особыми потребностями чувствуют себя желанными гостями. Неважно, идут ли они в поход на инвалидной коляске, с ролятором или детской коляской, болят ли у них колени или есть другие ограничения: те, кто ищет удобные маршруты для прогулок, катания или езды, или кто хочет активно заниматься спортом, найдут множество возможностей в разных регионах Австрии – даже в горах.

Инклюзия в музеях – это не только физическая доступность. Речь идет о том, чтобы организовать передачу информации так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли самостоятельно планировать и совершать визит в музей. Это означает, что выставочные материалы экспонатов, коллекций и подборок должны восприниматься через разные органы чувств и каналы информации. Это также включает в себя инклюзивные форматы для проведения мероприятий, экскурсий или мастер-классов.

Гид по инклюзивным музеям поможет сориентироваться в предложениях по всей стране.

Отпуск – это то время, когда каждый может рассчитывать на хорошее отношение и взаимное уважение. Свой вклад в это вносят заведения, которые подготовлены ко встрече гостей с ограниченной подвижностью или с нарушениями восприятия. Австрия предлагает разнообразные удобства для людей с особенными потребностями как в городе, так и на природе. Многие хозяева в Австрии прилагают значительные усилия к обеспечению доступности, выходящие за рамки законодательных требований. Во всех девяти федеральных землях есть множество предложений, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно.

Многие эко-отели, фермы для агротуризма, загородные отели и семейные гостиницы, а также апартаменты предлагают безбарьерные номера. Специальное оборудование позволяет гостям легко пользоваться всеми удобствами. Здесь есть безбарьерный вход в номер, ресторан или на солнечную террасу, а также другие комфортные дополнения. В сочетании с безбарьерными возможностями отдыха на природе отпуск в Австрии не имеет буквально никаких ограничений.

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