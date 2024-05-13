Безбарьерный отпуск и инклюзия в сфере культуры в Австрии
Отдых без препятствий
Безбарьерная среда означает отсутствие каких-либо препятствий – как в зданиях и номерах, так и при общении или доступе к информации. Это также свобода выбора в отпуске: делать и наслаждаться тем, что хочешь, без ограничений. Предложения в Австрии подготовлены с большой заботой и вниманием, чтобы каждый чувствовал себя желанным гостем.
Тем, кто ищет безбарьерное жилье, в Австрии доступно множество отелей, где мобильность и комфорт людей с ограниченными возможностями являются нормой. Специальное оборудование позволяет гостям легко пользоваться всеми удобствами. Здесь есть безбарьерный вход в номер, ресторан или на солнечную террасу, а также другие комфортные дополнения. В сочетании с безбарьерными возможностями отдыха на природе отпуск в Австрии не имеет буквально никаких ограничений.
Безбарьерный отпуск в федеральных землях
Безбарьерные мероприятия и объекты размещения
Инклюзивное знакомство с культурой и искусством
Свобода передвижения для людей с ограниченной мобильностью
Автобусные поездки для людей с ограниченной мобильностью
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7 практических советов для безбарьерного отпуска в Австрии
Чек-лист для людей с ограниченными возможностями в поездках
Поиск безбарьерных мест для проживания
Поиск мест, доступных для инвалидных колясок
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