Въездные и таможенные правила Австрии
Как правило, на внутренних границах стран Шенгенской зоны проверки больше не проводятся. Однако, чтобы иметь возможность подтвердить личность в случае выборочных проверок, путешественники должны иметь при себе проездные документы даже в пределах Шенгенской зоны.
Каждому ребенку необходим собственный документ, подтверждающий личность (удостоверение личности или паспорт) – записи в паспорте родителя не допускаются.
Швейцария
Гражданам Швейцарии для въезда в Австрию необходимо действительное удостоверение личности или паспорт, срок действия которого истек не более 5 лет назад.
Дополнительная информация: Посольство Австрии в Берне
Германия
Гражданам Федеративной Республики Германия для въезда в Австрию необходимо действительное (или просроченное не более чем на год) удостоверение личности или паспорт.
Дополнительная информация: Посольство Австрии в Берлине
Гражданам стран ЕС, стран, входящих в Европейскую экономическую зону, Швейцарии и многих других государств (например, Австралии, Израиля, Японии, Канады, Новой Зеландии, США и т.д.) для въезда в Австрию виза не требуется. Граждане других стран должны получить шенгенскую визу для пребывания сроком до 90 дней.
С вступлением в силу Шенгенского соглашения граждане третьих стран, подлежащие визовому контролю, могут въезжать в Австрию по шенгенской визе без необходимости получения дополнительного австрийского разрешения на въезд.
Граждане, имеющие вид на жительство в одном из государств Шенгенского соглашения, имеют право путешествовать и находиться в любом другом государстве Шенгенского соглашения до 90 дней.
Визовая информация
Автоматическая справочная служба по телефону 0900-575 022.
Личная информация с 14 до 16 часов в визовых отделах посольства Австрии в Берне по телефону 031-356 52 52.
В принципе таможенный контроль больше не проводится, Выборочные проверки возможны в любое время.
Для прямой рейс (без остановки в третьей стране) из одной страны ЕС в другую страну ЕС, выход для Выход для путешественников из ЕС может быть использован.
Примечание: Если путешествие было совершено в стране за пределами еС а до въезда в Австрию была лишь остановка/транзитное пребывание в другой стране ЕС, применяются положения для путешественников из третьих стран Третьи страны.
Дополнительная информация о свободном перемещении товаров в ЕС.
Въезд из стран ЕС
Табачные изделия и алкогольные напитки не облагаются пошлиной только в том случае, если предназначены для личного потребления. При превышении следующих норм необходимо доказать, что товары предназначены именно для личного потребления:
Табачные изделия:
Сигареты: 800 штук
Сигариллы (максимальный вес 3 гр на штуку): 400 штук
Сигары: 200 штук
Табак: 1 кг
Алкогольные напитки:
Крепкие алкогольные напитки: 10 литров
Другие алкогольные напитки (кроме пива, игристого вина или вина крепостью до 22 % об.): 20 литров
Вино: 90 литров (из них не более 60 литров игристого вина)
Пиво: 110 литров
Здесь вы найдете подробную информацию о нормах беспошлинного ввоза при въезде из стран ЕС.
Данное положение не распространяется на Канарские острова (Испания), Великобританию, Британские Нормандские острова (Гернси, Джерси, Олдерни и т.д.) и остров Мэн. При поездке из этих стран разрешается ввозить те же объемы товаров, что и при поездке из стран, не входящих в ЕС.
Беспошлинные покупки больше не возможны при путешествии непосредственно по территории ЕС.
При прохождении таможни вы должны задекларировать следующие товары т.е. подать таможенную декларацию на
товары, не предназначенные для личного пользования
товары, приобретенные за пределами ЕС, которые превышают допустимые нормы для табачных изделий, алкогольных напитков, неигристых вин, пива и лекарств, а также лимит освобождения для других товаров
Товары, на которые распространяются запреты или ограничения на ввоз
Въезд из стран, не входящих в ЕС
Максимальные количества для беспошлинный ввоз в Австрию из третьих стран для личного пользования или в качестве подарка при перевозке воздушным и морским транспортом
Табачные изделия (на человека в возрасте 17 лет и старше):
Сигареты: 200 штук или
Сигариллы (сигары с максимальным весом 3 г): 100 штук или
Сигары: 50 штук или
Курительный табак: 250 грамм или
пропорциональная комбинация этих товаров
Здесь вы найдете подробную информацию о разрешениях на въезд из cтран, не входящих в ЕС.
Алкоголь и алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 22% об. или неденатурированный этиловый спирт 80% об. или более: 1 литр или
Алкоголь и алкогольные напитки с содержанием спирта 22% об. или менее: 2 литра или
пропорциональное сочетание этих товаров и дополнительно
неигристые вина: 4 литра и
Пиво: 16 литров
Прочие товары общей стоимостью до 300 евро (при въезде наземным транспортом); для авиапассажиров – до 430 евро.
Для путешественников младше 15 лет обе нормы снижаются до 150 евро (независимо от используемого транспортного средства). Несколько путешественников не могут суммировать свои нормы беспошлинного ввоза.
Туристическое снаряжение, предназначенное для личного использования во время пребывания, может быть ввезено в Австрию без пошлин и формальностей, при условии отсутствия запретов на ввоз.
Центральный таможенный информационный пункт
Таможня Клагенфурт-Филлах
Акервег 19
9500 Филлах
Телефон +43 (0) 50 233 740
Электронная почта zollinfo@bmf.gv.at
Что нужно иметь в виду
Разрешено провозить максимум пять животных на человека.
Каждое животное должно иметь микрочип. Однако татуировка, сделанная до 3 июля 2011 года, по-прежнему считается действительной, если они четко читаема.
Для каждого животного необходимо иметь паспорт домашнего животного (Pet Passport), выданный ветеринаром, уполномоченным соответствующим органом. Кроме того, в паспорте должно быть указано, что данное животное имеет действующую прививку от бешенства и, при необходимости, действующую ревакцинацию. Прививка от бешенства считается действительной через 21 день после завершения базовой вакцинации, если затем животное регулярно проходило повторную вакцинацию.
Дополнительную информацию о въезде, действительности прививки от бешенства, а также о правилах ввоза щенков можно найти на сайте Федерального министерства социальных вопросов, здравоохранения, социальной защиты и защиты прав потребителей. Там же вы найдете сведения о въезде и повторном въезде с домашними животными в Австрию из третьих стран.
Во время пребывания в Австрии необходимо иметь при себе поводок и намордник. Правила по обязательному использованию поводка и намордника регулируются отдельными общинами. В Австрии нет единого федерального закона, который бы четко определял эти требования. Туристический офис выбранного вами курорта может предоставить точную информацию о правилах, действующих в конкретной общине.
Как правило, за основу берется закон Верхней Австрии о содержании собак.
Выдержка из закона:
На территории населенного пункта обязательно использование поводка ИЛИ намордника. На остановках, в общественном транспорте, в школах и детских садах, на детских площадках, а также при большом скоплении людей, например, в торговых центрах, на пляжах и мероприятиях использование поводка И намордника обязательно.
Исключение из этих правил составляют полицейские собаки при исполнении, собаки-помощники и спасатели, обученные охотничьи собаки, а также собаки, помощь которых нужна определенным людям (например, собаки-поводыри).
Община может определить в специальном постановлении:
места на территории населенного пункта, где использование поводка ИЛИ намордника НЕ является обязательным (места для выгула собак),
места на территории населенного пункта, где использование поводка И намордника является обязательным,
места на территории населенного пункта, где запрещено любое присутствие собак (зоны, свободные от собак),
места за пределами населенного пункта, где обязательно использование поводка ИЛИ намордника.
Часто задаваемые вопросы о путешествии в Австрию с домашними животными
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