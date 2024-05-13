Въездные и таможенные правила Австрии

Виза

Гражданам стран ЕС, стран, входящих в Европейскую экономическую зону, Швейцарии и многих других государств (например, Австралии, Израиля, Японии, Канады, Новой Зеландии, США и т.д.) для въезда в Австрию виза не требуется. Граждане других стран должны получить шенгенскую визу для пребывания сроком до 90 дней.

С вступлением в силу Шенгенского соглашения граждане третьих стран, подлежащие визовому контролю, могут въезжать в Австрию по шенгенской визе без необходимости получения дополнительного австрийского разрешения на въезд.

Граждане, имеющие вид на жительство в одном из государств Шенгенского соглашения, имеют право путешествовать и находиться в любом другом государстве Шенгенского соглашения до 90 дней.

Визовая информация

Автоматическая справочная служба по телефону 0900-575 022.

Личная информация с 14 до 16 часов в визовых отделах посольства Австрии в Берне по телефону 031-356 52 52.