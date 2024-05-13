Почта и телекоммуникации

Здесь можно узнать полезную информацию о почтовых отделениях, графике работы, тарифах и все о телефонной связи.
Почта

Почтовые услуги в Австрии оказывает Австрийская почта (Österreichische Post AG) в своих 400 отделениях и 1300 партнерских пунктах. Ближайший почтовый ящик или отделение, а также график работы можно найти через сервис Поиска отделений.

В нерабочие часы клиенты могут воспользоваться круглосуточным почтовым сервисом в зоне самообслуживания для отправки и получения почты. Тарифы различаются в зависимости от размеров и веса отправления.

Австрийская почта AGФедеральное министерство: почт. связь

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Все о телефонной связи в отпуске

Благодаря Закону ЕС о роуминге вы можете использовать объем данных, смс и минуты голосовой связи в Австрии так же как и дома без дополнительных сборов. Звонки или текстовые сообщения, не включенные в тариф, оплачиваются по тем же ценам, что и в вашей стране.

В исключительных случаях операторы мобильной связи могут взимать дополнительные сборы, о чем должно быть указано в договоре.

Кроме того, во многих местах в Австрии есть бесплатные точки доступа Wi-Fi.

Если у вас есть вопросы по вашему стационарному телефону, телефонным кабелям и т.д. обращайтесь в Telekom Austria.

A1Точки доступа Wi-Fi в Вене

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Как добраться в Австрию

Развитая сеть общественного транспорта позволяет легко и быстро перемещаться внутри страны из пункта А в пункт Б на самолете, поезде или автобусе.

Австрия объединяет

Карты земель и городов

С картами преимуществ федеральных земель, регионов и городов достопримечательности, мероприятия и общественный транспорт можно посещать бесплатно или со скидками.

Земельные и городские карты

Планирование

Информация, услуги и факты по темам: путешествия, дорожные сборы, таможня, транспорт, почта, валюта, устойчивость и советы по безбарьерному путешествию.

Что нужно знать об Австрии

Брошюры для вашей поездки в Австрию

Здесь вы найдете брошюры, которые можно просмотреть онлайн и скачать при неободимости.

К каталогам и брошюрам

В Австрию на самолете

Австрия предлагает оптимальное авиасообщение. Наряду с Веной, воздушным хабом, в стране есть и другие аэропорты, откуда выполняются международные рейсы.

Самолетом в Австрию

Путешествие на поезде

Путешествуйте с комфортом на поезде, можно проложить путь до отеля и места проведения экскурсий благодаря мобильности. Меньше стресса для людей и окружающей среды.

Путешествие на поезде

Валюта и обмен денег

Австрия – член ЕС и часть экономического и валютного союза, в котором введен евро в качестве единой валюты.

Валюта и обмен денег

Въездные и таможенные правила

Путешествуйте без препятствий: здесь представлена самая важная информация о таможенных правилах, пограничных формальностях и въезде в страну с домашними животными.

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