Все о телефонной связи в отпуске

Благодаря Закону ЕС о роуминге вы можете использовать объем данных, смс и минуты голосовой связи в Австрии так же как и дома без дополнительных сборов. Звонки или текстовые сообщения, не включенные в тариф, оплачиваются по тем же ценам, что и в вашей стране.

В исключительных случаях операторы мобильной связи могут взимать дополнительные сборы, о чем должно быть указано в договоре.

Кроме того, во многих местах в Австрии есть бесплатные точки доступа Wi-Fi.

Если у вас есть вопросы по вашему стационарному телефону, телефонным кабелям и т.д. обращайтесь в Telekom Austria.