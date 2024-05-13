Почта и телекоммуникации
Почтовые услуги в Австрии оказывает Австрийская почта (Österreichische Post AG) в своих 400 отделениях и 1300 партнерских пунктах. Ближайший почтовый ящик или отделение, а также график работы можно найти через сервис Поиска отделений.
В нерабочие часы клиенты могут воспользоваться круглосуточным почтовым сервисом в зоне самообслуживания для отправки и получения почты. Тарифы различаются в зависимости от размеров и веса отправления.
Персональная открытка с приветом с помощью приложения Postkarten App и своей фотографии!
Благодаря Закону ЕС о роуминге вы можете использовать объем данных, смс и минуты голосовой связи в Австрии так же как и дома без дополнительных сборов. Звонки или текстовые сообщения, не включенные в тариф, оплачиваются по тем же ценам, что и в вашей стране.
В исключительных случаях операторы мобильной связи могут взимать дополнительные сборы, о чем должно быть указано в договоре.
Кроме того, во многих местах в Австрии есть бесплатные точки доступа Wi-Fi.
Если у вас есть вопросы по вашему стационарному телефону, телефонным кабелям и т.д. обращайтесь в Telekom Austria.
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Как добраться в Австрию
Развитая сеть общественного транспорта позволяет легко и быстро перемещаться внутри страны из пункта А в пункт Б на самолете, поезде или автобусе.
Карты земель и городов
С картами преимуществ федеральных земель, регионов и городов достопримечательности, мероприятия и общественный транспорт можно посещать бесплатно или со скидками.
Планирование
Информация, услуги и факты по темам: путешествия, дорожные сборы, таможня, транспорт, почта, валюта, устойчивость и советы по безбарьерному путешествию.
Брошюры для вашей поездки в Австрию
Здесь вы найдете брошюры, которые можно просмотреть онлайн и скачать при неободимости.
В Австрию на самолете
Австрия предлагает оптимальное авиасообщение. Наряду с Веной, воздушным хабом, в стране есть и другие аэропорты, откуда выполняются международные рейсы.
Путешествие на поезде
Путешествуйте с комфортом на поезде, можно проложить путь до отеля и места проведения экскурсий благодаря мобильности. Меньше стресса для людей и окружающей среды.
Валюта и обмен денег
Австрия – член ЕС и часть экономического и валютного союза, в котором введен евро в качестве единой валюты.