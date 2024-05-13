Экологичные поездки на поезде и автобусе

Заходим в вагон, отправляемся, наслаждаемся: ездить в отпуск на поезде – это очень удобно. Как мы все хорошо знаем, долгие автопутешествия бывают крайне изматывающими. Согласно данным исследований, все больше людей предпочитают не тратить нервы, просиживая долгие часы в автомобиле, и выбирают общественный транспорт: поезд или автобус. Отличные новости для окружающей среды! Ведь железные дороги не только перевозят людей с бóльшим комфортом, но и экологичнее. Отказавшись на время отпуска от машины, вы экономите энергию и производите меньше выбросов CO₂.

При этом не следует бояться, что на курорте вы останетесь без средств передвижения. Многие австрийские регионы и отели предлагают гостям программы «местной мобильности». Когда к вашим услугам автобусы с удобным расписанием, каршеринг, билеты на общественный транспорт со скидкой, аренда велосипедов и гостиничные шаттлы, вы в любой момент можете сорваться и поехать куда угодно. Предусмотрено все: от решения проблемы «последней мили» до поездок к основным достопримечательностям.