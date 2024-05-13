Отпуск без машины
Общественный транспорт не помеха мобильности
Отпуск без машины и мобильность
Заходим в вагон, отправляемся, наслаждаемся: ездить в отпуск на поезде – это очень удобно. Как мы все хорошо знаем, долгие автопутешествия бывают крайне изматывающими. Согласно данным исследований, все больше людей предпочитают не тратить нервы, просиживая долгие часы в автомобиле, и выбирают общественный транспорт: поезд или автобус. Отличные новости для окружающей среды! Ведь железные дороги не только перевозят людей с бóльшим комфортом, но и экологичнее. Отказавшись на время отпуска от машины, вы экономите энергию и производите меньше выбросов CO₂.
При этом не следует бояться, что на курорте вы останетесь без средств передвижения. Многие австрийские регионы и отели предлагают гостям программы «местной мобильности». Когда к вашим услугам автобусы с удобным расписанием, каршеринг, билеты на общественный транспорт со скидкой, аренда велосипедов и гостиничные шаттлы, вы в любой момент можете сорваться и поехать куда угодно. Предусмотрено все: от решения проблемы «последней мили» до поездок к основным достопримечательностям.
Информация от Австрийских железных дорог (ÖBB)
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Европа-Австрия на высокой скорости
Скоростные поезда Railjet связывают самые красивые города Австрии; есть прямые пересадки из Германии и Швейцарии.
Ночные поезда Nightjet нового поколения
Ультрасовременный дизайн и дополнительные услуги: ночные поезда Nightjet – это путешествия с комфортом.
Первый класс и бизнес-класс
В первом или бизнес-классе ваш отпуск сразу же начнется с комфорта и приятных впечатлений.
В собственном купе
Ценители покоя и личного пространства могут заказать собственное купе в вагонах с сидячими, лежачими или спальными местами.
Проехать Австрию на поезде с востока на запад
Западная магистраль (Westbahn)
Железнодорожная Западная магистраль связывает такие культурные центры Австрии, как Вена, Зальцбург и Брегенц.
Postbus
Если понадобится продолжить путешествие на автобусе, вы легко найдете удобную пересадку с поезда на один из маршрутов разветвленной автобусной сети Postbus.
Информация и полезные советы на тему общественного транспорт
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Snow Space в Зальцбурге
Гости курорта Snow Space могут сэкономить: с действующим скипассом билеты туда и обратно на местном общественном транспорте бесплатны.
Санкт-Антон-ам-Арльберг ждет
Из Ганзы прямо в горы: на экспрессе ICE Ski Express Tirol можно от Гамбурга через Ганновер, Мюнхен и Инсбрук домчать до горнолыжной области Санкт-Антон-ам-Арльберг.
Без машины на зимнем отдыхе
Зеленый Качберг
Зеленым этот регион называют не зря: добраться сюда общественным транспортом легко, а лыжников на автобусе возят на Качбергхёэ бесплатно.
Лыжный Форарльберг
В Форарльберге более 40 лыжных областей, и во всех скипасс, приобретенный на несколько дней, дает право на бесплатное пользование лыжными автобусами.
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