Отпуск без машины
Общественный транспорт не помеха мобильности

Прибываете на поезде, а дальше благодаря тщательно продуманной транспортной системе без проблем добираетесь и до отеля, и до всех достопримечательностей.

Отпуск без машины и мобильность

Экологичные поездки на поезде и автобусе

Заходим в вагон, отправляемся, наслаждаемся: ездить в отпуск на поезде – это очень удобно. Как мы все хорошо знаем, долгие автопутешествия бывают крайне изматывающими. Согласно данным исследований, все больше людей предпочитают не тратить нервы, просиживая долгие часы в автомобиле, и выбирают общественный транспорт: поезд или автобус. Отличные новости для окружающей среды! Ведь железные дороги не только перевозят людей с бóльшим комфортом, но и экологичнее. Отказавшись на время отпуска от машины, вы экономите энергию и производите меньше выбросов CO₂.

При этом не следует бояться, что на курорте вы останетесь без средств передвижения. Многие австрийские регионы и отели предлагают гостям программы «местной мобильности». Когда к вашим услугам автобусы с удобным расписанием, каршеринг, билеты на общественный транспорт со скидкой, аренда велосипедов и гостиничные шаттлы, вы в любой момент можете сорваться и поехать куда угодно. Предусмотрено все: от решения проблемы «последней мили» до поездок к основным достопримечательностям.

Информация от Австрийских железных дорог (ÖBB)

Навигатор маршрутов ÖBB

Актуальная информация

Билеты со скидкой при покупке заранее

Безбарьерная среда

Предложение ÖBB Plus

Австрийские ж/д 5 советов, для любителей комфорта и экологии

Европа-Австрия на высокой скорости

Скоростные поезда Railjet связывают самые красивые города Австрии; есть прямые пересадки из Германии и Швейцарии.

Связаны ж/д: Австрия и Европа

Ночные поезда Nightjet нового поколения

Ультрасовременный дизайн и дополнительные услуги: ночные поезда Nightjet – это путешествия с комфортом.

Поезда Nightjet

Первый класс и бизнес-класс

В первом или бизнес-классе ваш отпуск сразу же начнется с комфорта и приятных впечатлений.

Повышенный уровень обслуживания ÖBB

В собственном купе

Ценители покоя и личного пространства могут заказать собственное купе в вагонах с сидячими, лежачими или спальными местами.

Заказать собственное купе

Поездка налегке

Нет ничего проще! Чтобы отпуск начался без лишних забот, воспользуйтесь услугой доставки багажа.

Доставка багажа

Проехать Австрию на поезде с востока на запад

Западная магистраль (Westbahn)

Железнодорожная Западная магистраль связывает такие культурные центры Австрии, как Вена, Зальцбург и Брегенц.

Западная магистраль (Westbahn)

Postbus

Если понадобится продолжить путешествие на автобусе, вы легко найдете удобную пересадку с поезда на один из маршрутов разветвленной автобусной сети Postbus.

Postbus

FlixBus

На автобусах FlixBus можно прокатиться по всей Европе: это удобно, недорого и экологично.

FlixBus

Информация и полезные советы на тему общественного транспорт

  • Каринтия: Вокзальные шаттлы позволяют с минимальными затратами добраться от 19 вокзалов прямо до отелей, а держатели гостевых карт могут ездить на скоростных электричках S-Bahn бесплатно.

  • Зальцбургский край, Верфенвенг: карта SamoCard включает в себя проезд на маршрутках и ночных и экскурсионных автобусах, а также бесплатное пользование электромобилями, электрическими велосипедами и различными транспортными средствами для увеселительных прогулок.

Тироль: Карты AchenseeCard, Alpbachtal Seenland Cardивокзальныешаттлы «последнеймили», которыеможнозабронироватьвИнтернете. В Китцбюэльских Альпахгостевая карта одновременно служит билетом на все местные электрички ÖBB. При подтверждении ночевки в Вёргле обратный билет представляется бесплатно. В регионе Вильдер-Кайзер действует 24-часовая служба трансферов от вокзала Куфштайн, а кроме того, гости могут бесплатно пользоваться автобусами для экскурсий и поездок к местам купания.

В число экологичных регионов, где действуют тщательно продуманные системы общественного транспорта, относятся:

Бургенланд

Каринтия

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

  • Пирн-Приль-Хинтерштодер: Без машины не страшно

Зальцбургский край

Штирия

Тироль

Форарльберг

Воспользовавшись поездами ÖBB, туристы могут сэкономить кучу нервов и денег, а кроме того, существенно снизить объем вредных выбросов в атмосферу. Например, можно приобрести скидочную карту (Vorteilscard), которая дает право на скидку до 50% при покупке любого стандартного билета ÖBB. Предлагаются следующие виды скидочных карт:

  • ÖBB Vorteilscard 66/Classic – для всех (онлайн)

  • ÖBB Vorteilscard Jugend – для лиц моложе 26 лет

  • ÖBB Vorteilscard Family – для поездок с детьми

  • ÖBB Vorteilscard Senior:in – для лиц в возрасте от 65 лет

Планируете долгую поездку? «Проснулись – и вы уже на месте!» – гласит девиз ночных поездов ÖBB Nightjet. А если позаботиться о билете заранее, можно приобрести его со скидкой.

Любителям походов будет полезен сервис Zuugle: в его базе 8 755 горных маршрутов в Австрии, Германии и Швейцарии, до которых можно добраться поездом или автобусом.

Чтобы ничто не помешало вам спокойно въехать в страну и приятно провести отпуск, мы собрали для вас важную информацию о таможенных правилах, порядке пересечения границы и поездках с домашними животными.

Порядок въезда и таможенные правила

Свобода без машины во время летнего отдыха

Добраться поездом: зимний отдых с заботой и природе

Snow Space в Зальцбурге

Гости курорта Snow Space могут сэкономить: с действующим скипассом билеты туда и обратно на местном общественном транспорте бесплатны.

Бесплатный транспорт до Snow Space

Санкт-Антон-ам-Арльберг ждет

Из Ганзы прямо в горы: на экспрессе ICE Ski Express Tirol можно от Гамбурга через Ганновер, Мюнхен и Инсбрук домчать до горнолыжной области Санкт-Антон-ам-Арльберг.

Санкт-Антон-ам-Арльберг

За ночь к Штубайскому леднику

Заснули, проснулись, встали на лыжи. Комбинированный билет ночного поезда Nightjet включает в себя сам билет на поезд, трансфер и скипасс: вас доставят прямо к леднику.

Комб. билет на Штубайский ледник

Без машины на зимнем отдыхе

Зеленый Качберг

Зеленым этот регион называют не зря: добраться сюда общественным транспортом легко, а лыжников на автобусе возят на Качбергхёэ бесплатно.

Зеленый Качберг

Лыжный Форарльберг

В Форарльберге более 40 лыжных областей, и во всех скипасс, приобретенный на несколько дней, дает право на бесплатное пользование лыжными автобусами.

Горнолыжные области в Форарльберге

Электробусы в Целль-ам-Зее-Капрун

На горах Шмиттенхёэ и Китцштайнхорн со скипассом можно бесплатно ездить на электробусах для лыжников.

Целль-ам-Зее-Капрун

Вам может понравиться

Anreise nach Österreich

Das gut ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz erlaubt es durch Flug-, Bahn- und Busverbindungen leicht und schnell innerhalb des Landes von A nach B zu gelangen.

Österreich verbindet

Anreise mit dem Flugzeug

Österreich bietet optimale Flugverbindungen. Neben Wien, dem Dreh- und Angelpunkt, gibt es noch weitere Flughäfen mit internationalen Anschlüssen.

Mit dem Flugzeug nach Österreich