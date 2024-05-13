Валюта

Австрия – член еврозоны, в которую входит 20 стран. В результате введения единой валюты с 1 января 2002 года австрийский шиллинг был заменен на евро.

Гости из еврозоны могут удобно расплачиваться в Австрии своими привычными деньгами; тем же, кто прибыл из других стран, стоит ознакомиться с текущим обменным курсом.

Туристы – резиденты стран, не входящих в Европейский Союз, могут при определенных условиях оформить возврат австрийского НДС.