Валюта и обмен денег
Как член Европейского Сообщества и часть экономического и валютного союза, мы используем в качестве общей валюты евро. Это существенно облегчает жизнь туристам, поскольку об обмене денег зачастую можно вообще не думать, а сосредоточиться целиком и полностью на отдыхе. Благодаря стабильной валюте евро покупки и оплата повсеместно осуществляются без проблем.
Знакомьтесь с богатой местной культурой, пробуйте кулинарные шедевры и наслаждайтесь искренним австрийским гостеприимством.
Австрия – член еврозоны, в которую входит 20 стран. В результате введения единой валюты с 1 января 2002 года австрийский шиллинг был заменен на евро.
Гости из еврозоны могут удобно расплачиваться в Австрии своими привычными деньгами; тем же, кто прибыл из других стран, стоит ознакомиться с текущим обменным курсом.
Туристы – резиденты стран, не входящих в Европейский Союз, могут при определенных условиях оформить возврат австрийского НДС.
В обращении находятся следующие банкноты и монеты евро:
банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро;
монеты номиналом 1 и 2 евро, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.
Внутренние и иностранные платежные средства могут ввозиться в страну и вывозиться их страны в неограниченном объеме. Однако путешествующим следует помнить об обязанности декларировать наличные суммы от 10 000 евро и выше.
Много наличных лучше с собой не носить, поскольку не исключены кражи. Для оплаты мелких покупок в Австрии рекомендуем всегда иметь при себе немного наличных. Также есть смысл прикидывать объем расходов заранее и менять соответствующую сумму, поскольку обратный обмен наличных может обойтись дорого и в случае монет не всегда возможен.
Иностранную валюту можно обменять в многочисленных отделениях банков, обменных пунктах и почтовых отделениях. Есть смысл сравнить условия в разных обменниках, чтобы не менять деньги по плохому курсу и не платить высокую комиссию.
В Австрии банки, как правило, открыты по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8 до 15 часов, а по четвергам – с 8 до 12:30 и с 13:30 по 17:30.
Получить наличные в банкоматах можно круглосуточно. Принимаются местные и иностранные карты платежных систем Maestro, Master Card, American Express, Visa и Diners. Правда, при снятии наличных, возможно, будет удержана комиссия.
Оплата картами
В Австрии карты принимают многие, но не все магазины, заправочные станции, отели и рестораны. Принимаются ли карты и какие именно, обычно понятно по логотипам платежных систем, размещенным в зоне входа (часто – на входной двери). С туристов из еврозоны, как правило, комиссия не взимается.
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Воспользуйтесь страницей поиска, и ближайший банкомат найдется моментально.
Не забывайте о максимальном размере доступного кредита. Например, при аренде машины на карте часто резервируется сумма залога – таким образом, можно быстро выбрать весь кредитный лимит.
Чтобы свести к минимуму ущерб от возможной кражи, лучше держать разные платежные средства в разных местах. В случае кражи или утери банковской карты, необходимо как можно скорее ее заблокировать.
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Развитая сеть общественного транспорта позволяет легко и быстро перемещаться внутри страны из пункта А в пункт Б на самолете, поезде или автобусе.
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С картами преимуществ федеральных земель, регионов и городов достопримечательности, мероприятия и общественный транспорт можно посещать бесплатно или со скидками.
Планирование
Информация, услуги и факты по темам: путешествия, дорожные сборы, таможня, транспорт, почта, валюта, устойчивость и советы по безбарьерному путешествию.
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