Иоганн Штраус младший

Такт в три четверти сегодня

Тот, кто считает, что вальс можно танцевать только под мелодии семейства Штраусов, ошибается. Бесчисленное множество всемирно известных поп- и рок-хитов последних десятилетий были написаны в оживленном темпе три-четыре, включая "Love on the Brain" Рианны и "Somebody to Love" группы Queen. Подборку современных песен, под которые можно танцевать венский вальс, вы найдете здесь: