Иоганн Штраус младший

Жизнерадостные мелодии Иоганна Штрауса заставляли венцев забыть о своих заботах. В 2025 году королю вальсов исполняется 200 лет.

Вальс в колыбели

"Теперь этот недоносок, Иоганн, хочет писать вальсы, хотя у него нет ни малейшего понимания об этом!" Эти слова принадлежат Иоганну Штраусу старшему, отцу великого австрийского композитора. Когда говорят о вальсах, обычно имеют в виду сына Иоганна, который родился 25 октября 1825 года, будучи старшим из шести детей Иоганна и Анны Штраус. Однако его отец, всемирно известный танцевальный композитор и дирижер, не хотел, чтобы "Шани", как все его называли (уменьшительно-ласкательная форма имени Иоганн), стал музыкантом. Ведь он был действующим королем вальса! Он даже пытался помешать дебюту своего сына 15 октября 1844 года в "Казино Доммайера" — однако попытка оказалась тщетной. "Теперь его музыка проходит сковзь нас от макушки головы до кончиков пальцев ног... Он работает, а его музыка выпускает искры и поражает чувства", — восторженно писал впоследствии один из критиков о почти 19-летнем юноше. "Редко отцы передают свой талант сыновьям, но о сыне Штрауса можно с уверенностью сказать: он был рожден для вальса!"

Смерть Бетховена и Шуберта ознаменовала начало новой эры в венской музыкальной жизни. Она была связана с большим импульсом, который, в свою очередь, исходил от династии Штраусов. Иоганн Штраус сочинил свой первый вальс в возрасте шести лет, а после того, как он сменил отца на посту руководителя собственного оркестра, его успех за пределами Вены был необъетен. С 1863 года он дирижировал всеми придворными балами — началась новая эра в истории венского танца.

Но что же представляет собой венский вальс, который в 2017 году был объявлен ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия? Происходя от одного из старейших современных буржуазных бальных танцев, венский вальс до Венского конгресса (1815) не был разрешен в высших кругах и считался неприличным. Лишь много позже, с ростом буржуазии, открытием салонов для изящных искусств, учреждением придворных балов и новой Веной, разрушившей старые городские стены, наступила новая, оживленная эпоха — грюндерство.