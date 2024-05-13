Иоганн Штраус младший
Главный Шани и король вальсов

Жизнерадостные мелодии Иоганна Штрауса заставляли венцев забыть о своих заботах. В 2025 году королю вальсов исполняется 200 лет.

Вальс в колыбели

"Теперь этот недоносок, Иоганн, хочет писать вальсы, хотя у него нет ни малейшего понимания об этом!" Эти слова принадлежат Иоганну Штраусу старшему, отцу великого австрийского композитора. Когда говорят о вальсах, обычно имеют в виду сына Иоганна, который родился 25 октября 1825 года, будучи старшим из шести детей Иоганна и Анны Штраус. Однако его отец, всемирно известный танцевальный композитор и дирижер, не хотел, чтобы "Шани", как все его называли (уменьшительно-ласкательная форма имени Иоганн), стал музыкантом. Ведь он был действующим королем вальса! Он даже пытался помешать дебюту своего сына 15 октября 1844 года в "Казино Доммайера" — однако попытка оказалась тщетной. "Теперь его музыка проходит сковзь нас от макушки головы до кончиков пальцев ног... Он работает, а его музыка выпускает искры и поражает чувства", восторженно писал впоследствии один из критиков о почти 19-летнем юноше. "Редко отцы передают свой талант сыновьям, но о сыне Штрауса можно с уверенностью сказать: он был рожден для вальса!"

Смерть Бетховена и Шуберта ознаменовала начало новой эры в венской музыкальной жизни. Она была связана с большим импульсом, который, в свою очередь, исходил от династии Штраусов. Иоганн Штраус сочинил свой первый вальс в возрасте шести лет, а после того, как он сменил отца на посту руководителя собственного оркестра, его успех за пределами Вены был необъетен. С 1863 года он дирижировал всеми придворными балами началась новая эра в истории венского танца.

Но что же представляет собой венский вальс, который в 2017 году был объявлен ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия? Происходя от одного из старейших современных буржуазных бальных танцев, венский вальс до Венского конгресса (1815) не был разрешен в высших кругах и считался неприличным. Лишь много позже, с ростом буржуазии, открытием салонов для изящных искусств, учреждением придворных балов и новой Веной, разрушившей старые городские стены, наступила новая, оживленная эпоха грюндерство.

Иоганн Штраус (сын)
родился25 октября 1825 года на улице Рофраногассе 76 (сегодня Лерхенфельдерштрассе 15 в Вене)
умер3 июня 1899 года на Игельгассе 4 (сегодня Иоганн-Штраус-Гассе 4-6 в 4-м районе Вены)
Также известен как"Король вальсов", "Король венской оперетты", "Иоганн Штраус II"
ПрозвищаЖан, Шани (ласковое прозвище Иоганна)
Наследиеоколо 500 танцевальных композиций, а также 15 оперетт, балет и опера

Его вальс "На прекрасном голубом Дунае", более известный как "Дунайский вальс", считается "неофициальным национальным гимном Австрии"

Вена Иоганна Штрауса

Король вальса был настоящим венцем. Здесь он сочинял, любил и дирижировал.
Прогулка по следам Шани по Вене

На месте рождения Иоганна Штрауса младшего установлена мемориальная доска с портретом-рельефом. Отсюда можно дойти до кафе "Шперль" и начать день с венского меланжа и "шперльского завтрака". За пять минут вы дойдете до Нашмаркта, венского рынка для гурманов. Несколькими домами дальше находится Венский музыкальный театр (MusikTheater an der Wien), где в 1874 году состоялась премьера оперы Штрауса "Фледермаус". Ещё дальше в центре города находится Музей Штрауса с постоянной выставкой Штрауса. Ещё через несколько шагов вы дойдете до Карлскирхе, где 28 мая 1878 года всего через семь недель после смерти своей жены Джетти он женился на актрисе Анжелике Диттрих. На другой стороне находится Венский музыкальный театр и Общество друзей музыки в Вене. В 1870 году братья Штраусы провели здесь инаугурационный бал, а сегодня в Золотом зале проходит новогодний концерт Венского филармонического оркестра.

За углом находится Венская государственная опера, где в 1892 году состоялась премьера единственной оперы Иоганна Штрауса "Риттер Пасман". Загляните в Дом музыки, интерактивный музей, приглашающий вас виртуально подирижировать. Далее Кернтнерштрассе приведет вас прямо к Собору Святого Стефана. По улице Волльцайле вы дойдете до Штадтпарка, где в 1921 году был увековечен Король вальса со скрипкой в руках популярный мотив для фотографий. Неподалеку, в концертном зале Курсалон Хюбнера Иоганн часто давал концерты вместе с двумя своими братьями. Сегодня вы можете посетить концерты Штрауса здесь, а также в Оранжерее Шёнбрунна, где когда-то выступал сам Моцарт. В городском парке Мейерей вы можете пообедать, а затем прогуляться по Рингштрассе к Дунайскому каналу. Здесь, в своей бывшей квартире Иоганн написал "Дунайский вальс".

Совет: Местом "паломничества" поклонников Штрауса является Дом Штрауса.

Родной город композитора станет насыщенным культурным центром в день 200-летия его рождения.

Вена празднует год Штрауса!

"Мне страшно, когда я один"

Штраус и женщины

Иоганн Штраус младший был женат трижды, и его жены часто брали на себя управление его карьерой. Его первая жена, Джетти Треффц, была певицей. Она заботилась о финансах Штрауса и поддерживала его имидж "казановы", что способствовало его популярности. После 15 лет брака она умерла в 1878 году, что сильно ударило по Иоганну.

Через несколько недель он женился на гораздо более молодой актрисе Анжелике "Лили" Диттрих. Брак был недолгим и распался через четыре года, когда Лили ушла от него к директору Театра ан дер Вин. Иоганн был глубоко оскорблен и перенес премьеру своей оперетты "Ночь в Венеции" в Берлин.

Его третья жена, Адель Штраус, ухаживала за Иоганном примерно так же, как Джетти. Чтобы жениться на Аделе, Иоганн перешел в протестантскую веру. Адель оставалась верна ему до самой смерти и тщательно управляла его имуществом. Она даже добилась продления авторских прав на его произведения, известные как "Lex Johann Strauss".

Альтернативы Штраусу

Такт в три четверти сегодня

Тот, кто считает, что вальс можно танцевать только под мелодии семейства Штраусов, ошибается. Бесчисленное множество всемирно известных поп- и рок-хитов последних десятилетий были написаны в оживленном темпе три-четыре, включая "Love on the Brain" Рианны и "Somebody to Love" группы Queen. Подборку современных песен, под которые можно танцевать венский вальс, вы найдете здесь:

Вопросы и ответы

Иоганн Штраус младший родился 25 октября 1825 года на Рофраногассе 76 (сегодня Лерхенфельдер-штрассе 15 в 7-м районе Вены) и умер от пневмонии 3 июня 1899 года на Игельгассе 4 (сегодня Иоганн-Штраус-Гассе 4-6 в 4-м районе Вены).

У Иоганна Штрауса не было детей, но он был трижды женат.

В наше время его личная жизнь наверняка стала бы излюбленной темой для социальных сетей. Он писал непристойные письма жене своего брата, а в молодости у него был роман с русской аристократкой Ольгой Смирницкой, которую он ласково называл "моя шалунья". Эта связь держалась в секрете, поскольку родители не считали его отношения с капельмейстером достойными.

  • Дунайский вальс: пожалуй, самый знаменитый вальс из когда-либо написанных. Впервые исполнен 15 февраля 1867 года в венском Дианабаде.

  • Сказки венского леса: вальс признание в любви Вене. Произведение считается "вальсом в стиле кантри". Впервые исполнен 19 июня 1868 года в венском Фольксгартене под руководством самого Штрауса.

  • Венская кровь: написан для помолвки Гизелы Луизы Марии с Леопольдом Баварским, премьера состоялась 22 апреля 1873 года в исполнении Венского филармонического оркестра.

  • Полька "Тритч-тратч": эта полька была написана в 1858 году и стала ответом на сплетни венского таблоида "Tritsch-Tratsch".

  • Фледермаус: отважился бы Штраус когда-нибудь на жанр оперетты, если бы его не уговорила жена, Джетти Треффц? Премьера в 1874 году имела огромный успех.

  • Императорский вальс: он сочинил вальс "Рука об руку" для открытия концертного зала Кёнигсбау 19 октября 1889 года. По дипломатическим соображениям он был переименован в "Кайзервальцер".

Иоганн умер от пневмонии 3 июня 1899 года в возрасте 73 лет. Он покоится в почетной могиле города Вены на Центральном кладбище на улице Зиммерингер Хауптштрассе. В лучшей компании: рядом с Брамсом, Шубертом и Бетховеном.

Венский вальс раньше считался скандальным и аморальным, но сегодня он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО его популяризировал Иоганн Штраус. Когда-то этот танец не одобрялся, потому что его танцевали в тесных объятиях и с поспешными движениями. Женщин кружили, они подпрыгивали и часто падали в обморок от усталости настоящий скандал!

Тем не менее он стал самым популярным танцем, отражающим растущую уверенность в себе представителей среднего класса. Он проник во все социальные слои и танцевался на самых престижных балах. Свой социальный прорыв вальс пережил во время Венского конгресса 1814/15 года, когда Иоганн Штраус старший привез вальс к императорскому двору, а его сын сделал его "поп-музыкой" XIX века. Сегодня венский вальс самый быстрый бальный танец с частотой 60 ударов в минуту, и с 2017 года он входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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