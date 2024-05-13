Форарльберг
Зимний отдых между лыжами, велнесом, заснеженными долинами и альпийским уютом
Окунитесь в альпийскую радость жизни
На западе Австрии, между Боденским озером и могучими горными вершинами, расположился Форарльберг — рай для любителей природы и культуры. Здесь традиционные ремёсла сочетаются с современной архитектурой, а альпийский уют чувствуется в каждом уголке. Зимой долины и вершины превращаются в сказочный пейзаж, который приглашает вас покататься на лыжах, прогуляться на снегоступах или совершить зимние прогулки.
Альпийская культура удовольствия
Отношение к жизни? Аутентичное и полное вкуса. Кухня Форарльберга известна своими сытными блюдами, которые особенно вкусны после дня, проведенного на снегу в уютной горной хижине. Гости могут отведать местные сыры, в том числе знаменитый горный сыр, и традиционные блюда, такие как Käsknöpfle. А когда день подходит к концу, разнообразная культурная программа станет идеальным завершением насыщенного зимнего дня.
Форарльберг со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Форарльберге
Туры
Легенда Арльберга
Любой, кто найдет его на карте, будет удивлен: Ведь "Арльберга" не существует. Горный массив между Лехтальскими Альпами и Верваллем назван в честь арленов — так еще называют горные сосны.
Ландшафт вокруг Арльберга считается колыбелью горнолыжного спорта и является культовым местом для любителей зимних видов спорта во всем мире. Этот регион с богатой историей, восходящей к началу XX века, внес решающий вклад в развитие горнолыжного спорта. Сегодня Цюрс и Лех — это модные места, куда стремятся требовательные гости как летом, так и зимой. Под эгидой Арльберга множество ресторанов и гостиниц, расположенных в центре города, задают международный тон.
Экскурсия на объект культурного наследия ЮНЕСКО
Биосферный заповедник ЮНЕСКО Гросес Вальсерталь
Регионы
Альпийский регион Форарльберг
Семейный регион между Бранднерталем, Блуденцем, Клостерталем и Гроссе-Вальсерталем. Прекрасно подходит для катания на лыжах и зимних походов.
Боденское озеро — Форарльберг
Искусство, танцы, музыка и оживление на Боденском озере в Брегенце, Дорнбирне, Хоэнемсе и Фельдкирхе. Культурные мероприятия, катание на лыжах и внетрассовое катание.
Брегенцервальд
Деревянная архитектура и ремесленное мастерство сочетаются с кулинарным творчеством. Здесь также много лесов для катания на лыжах, туров, беговых лыж и снегоступов.
Кляйнвальсерталь
Этот альпийский зимний рай, куда можно добраться только из Германии, известен широким спектром спортивных развлечений.
Монтафон
Долина окружена высокими горами: в горных деревушках и на альпийских пастбищах вы можете не спешить, в высокогорных районах вам предложат лыжи, сноуборд и альпинизм.
Города
Брегенц
Die Landeshauptstadt Vorarlbergs liegt am Bodensee und punktet neben Traditionen auch mit spannender Architektur.
Фельдкирх
Очаровательный средневековый старый город с маленькими улочками и историческим замком Шаттенбург.
Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
В первое воскресенье после Пепельной среды во многих местах Форарльберга каждый год возрождается старая традиция — традиционное сжигание искр. Считается, что этот обычай прогоняет зиму и приносит людям счастье. При этом зажигаются искусно выложенные деревянные башни. Кульминацией является взрыв "ведьминой искры", начиненной порохом.
В Монтафоне в Искровое воскресенье также празднуют "Шейбеншлаген". Кусочки ольхи и березы насаживают на палочки из орешника, доводят до кипения и отбивают на палочке для нарезки. Затем светящиеся диски рисуют светящиеся дуги в темноте. Огненное зрелище сопровождается музыкой и вкусной едой и напитками — особенно "функакюахли", традиционным дрожжевым пирогом.
Достопримечательности Форарльберга: резонанс между культурой, природой, традициями и современностью
Главные события
Густав
Время и пространство для хорошего вкуса предлагает "Die Gustav" — ярмарка дизайна и наслаждения: пиршество для чувств.
Зимняя магия Монтафон
Эта серия мероприятий превращает самое красивое и в то же время самое созерцательное время года в музыкальный опыт.
Кубок мира в Монтафоне
Во время Кубка мира в Монтафоне профессионалы участвуют в захватывающих гонках Кубка мира FIS по сноуборд-кроссу на сложной трассе в зоне катания "Silvretta Montafon".
Еда и напитки в Форарльберге: насладитесь уникальными изысками!
Уникальные гостиницы
Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой в Австрии по защите климата. И вот почему:
Сохранение памятников позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.
Сохранение исторических памятников играет важную социокультурную роль: сохранение памятников идет на пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей историческими зданиями.
Многие исторические здания построены из натуральных материалов из ближайшего окружения. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.
Охраняется существование видов животных и растений. Охрана памятников — это также правильный путь на экологическом уровне.
Вопросы и ответы
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