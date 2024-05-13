Форарльберг
Зимний отдых между лыжами, велнесом, заснеженными долинами и альпийским уютом

Самая маленькая федеральная земля Австрии демонстрирует величие, когда речь заходит о зимнем отдыхе: ухоженные склоны, фантастические лыжные туры, зимнее волшебство вдали от лыжни.

Окунитесь в альпийскую радость жизни

На западе Австрии, между Боденским озером и могучими горными вершинами, расположился Форарльберг рай для любителей природы и культуры. Здесь традиционные ремёсла сочетаются с современной архитектурой, а альпийский уют чувствуется в каждом уголке. Зимой долины и вершины превращаются в сказочный пейзаж, который приглашает вас покататься на лыжах, прогуляться на снегоступах или совершить зимние прогулки.

Альпийская культура удовольствия

Отношение к жизни? Аутентичное и полное вкуса. Кухня Форарльберга известна своими сытными блюдами, которые особенно вкусны после дня, проведенного на снегу в уютной горной хижине. Гости могут отведать местные сыры, в том числе знаменитый горный сыр, и традиционные блюда, такие как Käsknöpfle. А когда день подходит к концу, разнообразная культурная программа станет идеальным завершением насыщенного зимнего дня.

Краткая информация о Форарльберге
Столица:Брегенц
Площадь:2.600 км²
Население:ок. 394 000 человек (по состоянию на 2024 год)
Биосферные заповедники:1
Природные парки:1
Гора Пиз Буин:3312 м

События в Форарльберге
Традиционные и современные события представлены в Календаре событий.

Форарльберг со всех ракурсов

Самые интересные места

Идеальные склоны для катания на лыжах и сноуборде

Нетронутая природа и безграничная свобода во время лыжных туров

Зимние походы по заснеженным тропам: покой и природа

Беговые лыжи по безмятежным заснеженным ландшафтам

Семейный отдых в горах: приключения и семейное времяпрепровождение

Современная деревянная архитектура и нестареющая строительная культура в Альпах

Сырная культура: традиции, мастерство и наслаждение

Развлечения в Форарльберге

Туры

Рождественское настроение с "Музыкальными звуками Рождества"

Архитектура современных и традиционных зданий

Легенда Арльберга

Колыбель горнолыжного спорта

Любой, кто найдет его на карте, будет удивлен: Ведь "Арльберга" не существует. Горный массив между Лехтальскими Альпами и Верваллем назван в честь арленов так еще называют горные сосны.

Ландшафт вокруг Арльберга считается колыбелью горнолыжного спорта и является культовым местом для любителей зимних видов спорта во всем мире. Этот регион с богатой историей, восходящей к началу XX века, внес решающий вклад в развитие горнолыжного спорта. Сегодня Цюрс и Лех это модные места, куда стремятся требовательные гости как летом, так и зимой. Под эгидой Арльберга множество ресторанов и гостиниц, расположенных в центре города, задают международный тон.

Лех Цюрс ам Арльберг

Экскурсия на объект культурного наследия ЮНЕСКО

В Гроссе-Вальсертале люди всегда находились в гармонии с природой, а рациональное использование природных ресурсов является само собой разумеющимся. Традиции и охрана природы дополняют друг друга с целью сохранения биоразнообразия для будущих поколений.

Биосферный заповедник ЮНЕСКО Гросес Вальсерталь

Регионы

Альпийский регион Форарльберг

Семейный регион между Бранднерталем, Блуденцем, Клостерталем и Гроссе-Вальсерталем. Прекрасно подходит для катания на лыжах и зимних походов.

Альпийский регион Форарльберг

Боденское озеро — Форарльберг

Искусство, танцы, музыка и оживление на Боденском озере в Брегенце, Дорнбирне, Хоэнемсе и Фельдкирхе. Культурные мероприятия, катание на лыжах и внетрассовое катание.

Боденское озеро-Ворарльберг

Брегенцервальд

Деревянная архитектура и ремесленное мастерство сочетаются с кулинарным творчеством. Здесь также много лесов для катания на лыжах, туров, беговых лыж и снегоступов.

Брегенцервальд

Кляйнвальсерталь

Этот альпийский зимний рай, куда можно добраться только из Германии, известен широким спектром спортивных развлечений.

Кляйнвальсерталь

Монтафон

Долина окружена высокими горами: в горных деревушках и на альпийских пастбищах вы можете не спешить, в высокогорных районах вам предложат лыжи, сноуборд и альпинизм.

Монтафон

Лех-Цюрс-ам-Арльберг

Известный горнолыжный район, популярный благодаря своей эксклюзивной атмосфере. Летом здесь прекрасные пешие прогулки между горными озерами и природой.

Лех-Цюрс-ам-Арльберг

Города

Брегенц

Die Landeshauptstadt Vorarlbergs liegt am Bodensee und punktet neben Traditionen auch mit spannender Architektur.

Брегенц

Блуденц

Историческая жемчужина на юге страны, сочетающая в себе природу, культуру и южный колорит.

Блуденц

Фельдкирх

Очаровательный средневековый старый город с маленькими улочками и историческим замком Шаттенбург.

Фельдкирх

Хоэнемс

Город с богатой историей, руинами замка Альт-Эмс и дворцом эпохи Возрождения.

Хоэнемс

Дорнбирн

Красный дом 1639 года, рыночная площадь и церковь Святого Мартина являются историческими достопримечательностями.

Дорнбирн

Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО

Яркие обычаи в Форарльберге

В первое воскресенье после Пепельной среды во многих местах Форарльберга каждый год возрождается старая традиция традиционное сжигание искр. Считается, что этот обычай прогоняет зиму и приносит людям счастье. При этом зажигаются искусно выложенные деревянные башни. Кульминацией является взрыв "ведьминой искры", начиненной порохом.

В Монтафоне в Искровое воскресенье также празднуют "Шейбеншлаген". Кусочки ольхи и березы насаживают на палочки из орешника, доводят до кипения и отбивают на палочке для нарезки. Затем светящиеся диски рисуют светящиеся дуги в темноте. Огненное зрелище сопровождается музыкой и вкусной едой и напитками особенно "функакюахли", традиционным дрожжевым пирогом.

Достопримечательности Форарльберга: резонанс между культурой, природой, традициями и современностью

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

Главные события

Густав

18.10.2024 – 20.09.2024
Messe Dornbirn, Dornbirn

Время и пространство для хорошего вкуса предлагает "Die Gustav" — ярмарка дизайна и наслаждения: пиршество для чувств.

Густав

Зимняя магия Монтафон

23.12.2024 – 05.01.2025
Schruns

Эта серия мероприятий превращает самое красивое и в то же время самое созерцательное время года в музыкальный опыт.

Зимняя магия Монтафон

Кубок мира в Монтафоне

20.03.2025 – 22.03.2025

Во время Кубка мира в Монтафоне профессионалы участвуют в захватывающих гонках Кубка мира FIS по сноуборд-кроссу на сложной трассе в зоне катания "Silvretta Montafon".

Кубок мира в Монтафоне

Музыкальный фестиваль "Tanzcafé Arlberg"

30.03.2025 – 13.04.2025
Arlberg

Стильное завершение горнолыжного сезона с апре-ски и множеством звуков.

Фестиваль "Tanzcafé Arlberg"

Еда и напитки в Форарльберге: насладитесь уникальными изысками!

Кулинарные изыски в Форарльберге

Уникальные гостиницы

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Валлизерхоф: дизайн и спортивный дух

"Krone": деревянная мебель и изысканная кухня для гурманов

Информация о защите климата

Охрана памятников — синоним устойчивости

Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой в Австрии по защите климата. И вот почему:

  • Сохранение памятников позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.

  • Сохранение исторических памятников играет важную социокультурную роль: сохранение памятников идет на пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей историческими зданиями.

  • Многие исторические здания построены из натуральных материалов из ближайшего окружения. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.

  • Охраняется существование видов животных и растений. Охрана памятников это также правильный путь на экологическом уровне.

Экологичные путешествия

Вопросы и ответы

Горнолыжные курорты Форарльберга славятся катанием на снегу высокого качества. Около двух третей территории региона находится на высоте более 1 000 метров над уровнем моря. Высота многих горнолыжных зон варьируется от 1 400 до 2 400 метров. Зимой Форарльберг предлагает множество развлечений:

Катание на лыжах и сноуборде

Лыжный тур

Зимние походы

Катание на беговых лыжах

Семейный отдых зимой

Катание на тобоггане

Поход на снегоступах

Катание на коньках

Природная красота сочетается с культурным богатством. На этом основаны многие летние развлечения, которые можно попробовать в Форарльберге. Здесь найдется занятие для каждого: для тех, кто любит природу, для ценителей культуры или для любителей спорта с жаждой приключений:

Пеший туризм и альпинизм

Увлекательные велосипедные прогулки и горные велосипеды

Водные виды спорта на Боденском озере

Гольф

Парапланеризм и полеты на параплане

Культурные мероприятия

Посещение исторических мест и музеев

Бранднерталь: семейная долина в Форарльберге предлагает насладиться впечатляющими горами, озерами и альпийскими лугами. Это идеальное место для отдыха с детьми и для тех, кто ищет спокойствия и релаксации на природе.

Кляйнвальсерталь: несмотря на то, что географически Кляйнвальсерталь находится в Форарльберге, добраться до него можно только через Германию. Он известен своим альпийским миром, где проложены многочисленные пешеходные маршруты.

Клостерталь: спокойная долина впечатляет своим природным разнообразием и является воротами к самым известным горнолыжным курортам Австрии. Летом долина превращается в рай для пеших прогулок с многочисленными маршрутами по альпийским ландшафтам.

Гроссе Вальсерталь: в биосферном заповеднике ЮНЕСКО люди веками живут в гармонии с природой, а рациональное использование природных ресурсов является само собой разумеющимся. Для биосферного заповедника ЮНЕСКО характерны альпийские луга, леса и горные ручьи. Традиции и охрана природы здесь дополняют друг друга.

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