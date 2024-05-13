Самая маленькая федеральная земля Австрии демонстрирует величие, когда речь заходит о зимнем отдыхе: ухоженные склоны, фантастические лыжные туры, зимнее волшебство вдали от лыжни.

Окунитесь в альпийскую радость жизни

На западе Австрии, между Боденским озером и могучими горными вершинами, расположился Форарльберг — рай для любителей природы и культуры. Здесь традиционные ремёсла сочетаются с современной архитектурой, а альпийский уют чувствуется в каждом уголке. Зимой долины и вершины превращаются в сказочный пейзаж, который приглашает вас покататься на лыжах, прогуляться на снегоступах или совершить зимние прогулки.

Альпийская культура удовольствия

Отношение к жизни? Аутентичное и полное вкуса. Кухня Форарльберга известна своими сытными блюдами, которые особенно вкусны после дня, проведенного на снегу в уютной горной хижине. Гости могут отведать местные сыры, в том числе знаменитый горный сыр, и традиционные блюда, такие как Käsknöpfle. А когда день подходит к концу, разнообразная культурная программа станет идеальным завершением насыщенного зимнего дня.