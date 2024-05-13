Знали ли вы, что…?

Лучшим доказательством того, как прочно закрепилась австрийская кухня в сердце Европы, служит одно из типичнейших венских блюд – тафельшпиц. Хорошая говядина, немного овощей, ароматные специи и вода для варки – вот и все необходимые ингредиенты. Примерно те же продукты кладут в кастрюлю французы, когда готовят свое потофё, и итальянцы, когда собираются попотчевать гостей боллито мисто. Последние, правда, добавляют еще телятину и курицу или язык. В конце концов, несмотря на всю дружбу народов, должны же быть и отличия в нюансах.