Тафельшпиц, приготовленный по этому рецепту, на вкус получается совсем как настоящий венский. А секрет вот в чем: взять хорошую говядину, нарезать ломтиками поперек волокон и подавать с жареной картошкой и луковым соусом.
Приготовление
- Время приготовления: 180 мин.
- 6 Порции
Неочищенную луковицу разрезать поперек пополам, положить на сковороду срезом вниз и поджарить без масла до довольно темного цвета.
Поставить на плиту в большой кастрюле около 3 л воды. Добавить корнеплоды, лук-порей, обжаренные половинки луковицы, лавровый лист и горошины перца и довести до кипения. Добавить промытую говядину и кости и в зависимости от качества мяса варить примерно 2,5–3 часа на слабом огне, не допуская сильного кипения. При этом при необходимости добавлять воду и снимать пену.
Через 2 часа вдоволь посолить.
Когда мясо станет мягким, снять с супа пену, отлить немного супа в другую посуду, положить туда мясо и держать теплым. Остальной суп досолить по вкусу и по желанию процедить. Добавить в него манные клецки или блинную лапшу и лук-резунец и подавать в качестве закуски. Затем нарезать тафельшпиц ломтиками поперек (!) волокон и подавать либо в подогретых тарелках, либо вместе с горячим супом в красивом горшке.
В качестве гарнира подойдет жареная картошка, пюре из хлеба с супом и хреном, зеленая фасоль с укропом или пюре из шпината, а также луковый соус. Если планируется подавать и корнеплоды, есть смысл часть из них сварить не до мягкости.
Ингредиенты
Знали ли вы, что…?
Лучшим доказательством того, как прочно закрепилась австрийская кухня в сердце Европы, служит одно из типичнейших венских блюд – тафельшпиц. Хорошая говядина, немного овощей, ароматные специи и вода для варки – вот и все необходимые ингредиенты. Примерно те же продукты кладут в кастрюлю французы, когда готовят свое потофё, и итальянцы, когда собираются попотчевать гостей боллито мисто. Последние, правда, добавляют еще телятину и курицу или язык. В конце концов, несмотря на всю дружбу народов, должны же быть и отличия в нюансах.