Циллертальские пирожки (крапфен)

  • Vegetarian
  • Classics
  • main-course

Приготовленное по этому рецепту, популярное блюдо тирольской кухни на вкус ничем не будет отличаться от оригинала из самого Циллерталя. Там хрустящие пирожки с начинкой из тирольского сыра с серой плесенью считаются праздничным угощением.

Приготовление

  • Время приготовления: 40 мин.
  • 4 Порции
Шаг 1

Поставить вариться картофель.

Шаг 2

Для приготовления теста растопить сливочное масло в горячем молоке, дать немного охладиться, теплым молоком залить муку и вымесить до плотного и гладкого состояния. Тесто завернуть в фольгу и на время оставить.

Шаг 3

Для приготовления начинки вареный картофель очистить и протереть через сито. Смешать с картофелем мелко нарезанный репчатый лук, лук-резанец, творог и сыр и добавить немного молока для получения густой вязкой массы. Добавить соль по вкусу.

Шаг 4

Придать тесту форму валика (ок. 5 см в диаметре) и, отрезая от него кружки, раскатать их на присыпанной мукой поверхности в тонкие круглые лепешки. По центру лепешки выложить начинку, сложить тесто пополам, края слегка смочить водой и крепко защипнуть. Пирожки обжарить в горячем топленом масле до золотисто-коричневого цвета.

Ингредиенты
Для теста
Для начинки
Знали ли вы, что…?

Сыр с серой плесенью (граукас) – типично тирольский продукт. Он делается из творога и обрата или кислого молока. Такой сыр почти не содержит жира и по мере созревания становится все острее. Цигер изготавливается из молочной сыворотки. При необходимости граукас и цигер можно заменить молодым гарцским сыром и рикоттой.

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