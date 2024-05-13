Знали ли вы, что…?

Сыр с серой плесенью (граукас) – типично тирольский продукт. Он делается из творога и обрата или кислого молока. Такой сыр почти не содержит жира и по мере созревания становится все острее. Цигер изготавливается из молочной сыворотки. При необходимости граукас и цигер можно заменить молодым гарцским сыром и рикоттой.