Циллертальские пирожки (крапфен)
- Vegetarian
- Classics
- main-course
Приготовленное по этому рецепту, популярное блюдо тирольской кухни на вкус ничем не будет отличаться от оригинала из самого Циллерталя. Там хрустящие пирожки с начинкой из тирольского сыра с серой плесенью считаются праздничным угощением.
Приготовление
- Время приготовления: 40 мин.
- 4 Порции
Поставить вариться картофель.
Для приготовления теста растопить сливочное масло в горячем молоке, дать немного охладиться, теплым молоком залить муку и вымесить до плотного и гладкого состояния. Тесто завернуть в фольгу и на время оставить.
Для приготовления начинки вареный картофель очистить и протереть через сито. Смешать с картофелем мелко нарезанный репчатый лук, лук-резанец, творог и сыр и добавить немного молока для получения густой вязкой массы. Добавить соль по вкусу.
Придать тесту форму валика (ок. 5 см в диаметре) и, отрезая от него кружки, раскатать их на присыпанной мукой поверхности в тонкие круглые лепешки. По центру лепешки выложить начинку, сложить тесто пополам, края слегка смочить водой и крепко защипнуть. Пирожки обжарить в горячем топленом масле до золотисто-коричневого цвета.
Ингредиенты
Сыр с серой плесенью (граукас) – типично тирольский продукт. Он делается из творога и обрата или кислого молока. Такой сыр почти не содержит жира и по мере созревания становится все острее. Цигер изготавливается из молочной сыворотки. При необходимости граукас и цигер можно заменить молодым гарцским сыром и рикоттой.
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