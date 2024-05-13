Сливовый пирог из бездрожжевого теста с крошкой
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
В конце лета собирают первые сочные сливы. Из них тут же готовят классику жанра – сливовый пирог. Как у бабушки!
Приготовление
- Время приготовления: 40 мин.
- 10 Кусок
Для приготовления кондитерской крошки нарезать сливочное масло маленькими кубиками. Полбяную муку, овсяные хлопья, кленовый сироп, корицу и соль замесить вручную и слепить пальцами в крупные комочки. Положить в миску, накрыть и поставить в холодильник.
Разъемную форму для выпечки выстлать бумагой для запекания или смазать маслом и присыпать мукой.
Сливы помыть, разрезать на половинки, удалить косточки и нарезать ломтиками вдоль.
Для приготовления теста с помощью ручного миксера или кухонного комбайна с насадкой для сбивания смешать сливочное масло, корицу, ваниль и соль. Затем ввести кленовый сироп, яйца и минеральную воду. Осторожно ввести муку и разрыхлитель теста. Для этой цели использовать ручной миксер или кухонный комбайн с крюком для замешивания теста.
Переложить тесто в разъемную форму и обжать, формируя край высотой 2–3 см. Наколоть тесто вилкой.
Ломтики сливы выложить по кругу плотно друг к другу. Покрыть пирог крошкой и выпекать в духовке в режиме нагрева сверху и снизу при температуре 180 °C до золотисто-коричневого цвета в течение 30–40 минут.