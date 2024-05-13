Сливовый пирог из дрожжевого теста с крошкой
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
Прочно и повсеместно входит в меню в тот же субботний день, когда утром на фермерском рынке появляются первые домашние сливы.
Приготовление
- Время приготовления: 100 мин.
- 1 Противень
За 1 час до приготовления теста достать все ингредиенты из холодильника. Молоко нагреть до температуры ок. 30 °C. Сливочное масло растопить. Яйца, желтки, соль, сахар, цедру, раскрошенные дрожжи и теплое молоко смешать, ввести растопленное сливочное масло и взбить. Добавить муку и замесить тесто – оно должно стать гладким и легко отходить от края миски (в идеале замешивать с помощью кухонного комбайна или миксера-тестомеса).
Накрыть кухонным полотенцем и оставить подниматься на 1 час при комнатной температуре, пока его объем не увеличится примерно в два раза. Один раз обмять и оставить еще на 10 минут.
Удалить косточки из слив, половинки прорезать в длину до середины и смешать с молотой корицей.
Для приготовления кондитерской крошки ореховую муку или молотый миндаль, муку, сахар и соль смешать со сливочным маслом и слепить пальцами в крупные комочки.
Нагреть духовку до 200 °C. Постелить на противень бумагу для запекания. На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатать тесто до толщины 0,5 см, перенести тесто на противень и выложить на него плотным слоем поставленные на ребро половинки слив.
Для добавления крошки есть два метода:
Если пирог сразу подавать к столу: Обсыпать пирог крошкой, снизить температуру духовки до 160 °C и выпекать пирог 35–40 минут. Дать остыть и присыпать сахарной пудрой.
Если требуется, чтобы крошка дольше оставалась хрустящей: снизить температуру духовки до 160 °C и выпекать пирог без крошки 35 минут. Через 15 минут выложить крошку на второй противень, покрытый бумагой для запекания, и оставшиеся 20 минут выпекать вместе, пока комочки крошки не станут золотисто-коричневыми. Достать из духовки пирог и крошку. Вскипятить желе или мармелад, покрыть им горячую поверхность пирога при помощи кисточки (силиконовой) и сверху обсыпать печеной крошкой.
Совет: Пирог хорошо сочетается с кофе со сливками или сливовым нектаром.