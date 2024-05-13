Шаг 6 Для добавления крошки есть два метода:

Если пирог сразу подавать к столу: Обсыпать пирог крошкой, снизить температуру духовки до 160 °C и выпекать пирог 35–40 минут. Дать остыть и присыпать сахарной пудрой.

Если требуется, чтобы крошка дольше оставалась хрустящей: снизить температуру духовки до 160 °C и выпекать пирог без крошки 35 минут. Через 15 минут выложить крошку на второй противень, покрытый бумагой для запекания, и оставшиеся 20 минут выпекать вместе, пока комочки крошки не станут золотисто-коричневыми. Достать из духовки пирог и крошку. Вскипятить желе или мармелад, покрыть им горячую поверхность пирога при помощи кисточки (силиконовой) и сверху обсыпать печеной крошкой.