Общие условия и положения Австрийского национального туристического офиса

A-1030 Вена, Vordere Zollamtsstraße 13

(по состоянию на 19.07.2025)

1. Действие условий

Компания Verein Österreich Werbung, далее именуемая "Исполнитель" (или "Подрядчик"), принимает заказы только на основании нижеприведенных условий. Партнеры по договору или клиенты однозначно подтверждают, что они ознакомлены с настоящими условиями и признают их юридически обязательными, вследствие чего они становятся неотъемлемой частью договора. Любая ссылка клиента на его собственные "Общие положения и условия" не будет считаться действительной, если это не оговорено отдельно в письменной форме. Изменения и дополнения в настоящие положения и условия могут быть внесены только по взаимному согласию и в письменной форме, при этом неизмененные положения и условия в любом случае остаются частью договора. Настоящие Общие положения и условия являются обязательными для всех текущих и будущих заказов Клиента, даже если на них нет прямой ссылки, в той редакции, которая действует на данный момент.

Недействительность или утрата силы отдельного положения настоящих условий не затрагивает действительность и юридическую силу остальных положений. Недействительные или утратившие силу положения подлежат замене такими действительными нормами, которые наиболее точно соответствуют их экономическому смыслу и назначению.

2. Размещение заказов

Любое договорное предложение, адресованное Исполнителю, становится для него обязательным только после оформления письменного подтверждения принятия предложения уполномоченными органами Исполнителя. Любое изменение заказа после его принятия действительно лишь при наличии письменного подтверждения со стороны Исполнителя. Любые сметы, подготовленные подрядчиком до получения предложения о заключении договора, не являются обязательными.

Подрядчик оставляет за собой право отклонять заказы по своему усмотрению. Основаниями для отказа могут, в частности, являться:

противоречие заказа экономическим и этическим интересам Подрядчика, вытекающим из его устава;

заказы, нарушающие нормы морали или действующее законодательство;

заказы от компаний, имеющих непогашенную задолженность перед АН либо в отношении которых имеются иные объективные основания сомневаться в их платежеспособности или готовности к оплате;

если есть другие объективные причины сомневаться в способности и готовности платить, или если нарушены положения Закона о прозрачности сотрудничества и продвижения СМИ (MedKF-TG) и Заказчик не вносит никаких изменений, несмотря на просьбу Исполнителя.

3. Условия оплаты и выставления счетов

Все цены Исполнителя указаны в евро без учета налога с продаж. В случае поэтапного выполнения услуг Исполнитель имеет право выставлять частичные счета на оплату.

Счета Исполнителя должны быть оплачены в течение 30 дней с момента выставления счета без вычетов комиссий и сборов, таким образом, чтобы Исполнитель мог распорядиться суммой счета не позднее этого дня.

В случае несвоевременной оплаты Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты процентов за просрочку по ставке 9,2% сверх ставки EURIBOR на неоплаченную сумму, если только Заказчик не докажет, что он не несет ответственности за просрочку, в этом случае проценты за просрочку составят 4%. В любом случае и независимо от вины, в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств, Исполнитель имеет право потребовать возмещения фактически понесенных им необходимых и соответствующих расходов на предупреждение и взыскание задолженности, а также гонораров адвокатов в соответствии с с Законом о тарифах на услуги адвоката в действующей редакции (Rechtsanwaltstarifgesetz). Если Исполнитель самостоятельно осуществляет процесс взыскания, он имеет право взимать сумму в размере 10,90 евро за каждое выданное напоминание и сумму в размере 3,70 евро за квартал, единовременную выплату в размере 40 евро. При этом сохраняется право требовать возмещения любого дополнительного ущерба, причиненного неисполнением обязательств.

В случае авансовых платежей, которые Исполнитель должен произвести третьим лицам, Заказчик обязан произвести оплату по счету в соответствующей сумме после предоставления документов по счету. Только после получения платежа по счету Исполнитель обязан произвести авансовый платеж третьему лицу.

4. Участие Заказчика

Заказчик оказывает Исполнителю поддержку в оказании услуг, в частности, в отношении соблюдения обязательных сроков и дат. В той мере, в какой это необходимо для оказания услуг, Заказчик сотрудничает в пределах своей компетенции и предоставляет соответствующую информацию и данные. Заказчик назначает компетентное контактное лицо, которое отвечает за связь между Исполнителем и Заказчиком. Новое контактное лицо назначается по обоснованной просьбе Исполнителя.

5. Отказ от договора - плата за аннулирование

При аннулировании договора за 60 календарных дней до даты начала оказания услуг плата за аннулирование составляет 25% от оговоренной суммы, за 30 календарных дней до даты оказания услуг - 50% от оговоренной суммы. В случае более поздней аннуляции оплата производится в полном объеме.

6. Сроки

6.1 Форс-мажор

Форс-мажорные обстоятельства считаются существующими, если Заказчик или Исполнитель не могут исполнить свои договорные обязательства по причине события, находящегося вне сферы их влияния и не поддающегося предвидению либо — если оно и было предсказуемо — не могло быть предотвращено.

К случаям форс-мажора, при условии соответствия указанным критериям, в частности относятся:

вспышка инфекционных заболеваний в эпидемических масштабах, война, массовые беспорядки, саботаж или терроризм;

стихийные бедствия, такие как молния, пожар, взрывы, наводнения и землетрясения;

распоряжения государственных органов (внутренних и/или иностранных), изданные в связи с первыми двумя пунктами.

Договаривающиеся стороны освобождаются от выполнения своих договорных обязательств в объеме и на срок действия форс-мажорных обстоятельств. Если взаимные услуги должны быть оказаны в связи со сделкой с фиксированной датой, обе договаривающиеся стороны навсегда освобождаются от взаимных обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств. Обе договаривающиеся стороны самостоятельно несут понесенные ими расходы. Расходы, понесённые Исполнителем в отношении третьих лиц до наступления форс-мажора и связанные с соответствующим заказом, подлежат возмещению со стороны Заказчика.

Сторона договора, пострадавшая от наступления форс-мажорного обстоятельства, обязана незамедлительно и с подтверждением уведомить другую сторону о его возникновении. При этом, по возможности, должны быть указаны предполагаемая продолжительность действия таких обстоятельств и степень, в которой они препятствуют исполнению договорных обязательств. Сторона, на которую повлияло форс-мажорное обстоятельство, обязана приложить все разумные усилия для как можно более скорого возобновления исполнения договора, если предметом договора не является сделка с фиксированной датой.

В случае, если форс-мажорное обстоятельство препятствует исполнению обязательств более чем на 6 недель, обе стороны имеют право на расторжение договора. Если Заказчик расторгает контракт, он обязан возместить Исполнителю расходы, понесенные до момента расторжения контракта.

Уточняется, что ни одна из сторон не может предъявлять требования о возмещении убытков в связи с расторжением договора или задержкой в предоставлении услуг в случае форс-мажорных обстоятельств.

Положения, изложенные выше, также применяются к другим чрезвычайным событиям, на которые подрядчик не имеет прямого влияния. К ним относятся, например, сбои в работе, забастовки, нарушение транспортного сообщения и т. д. К таким обстоятельствам в любом случае относятся также события в сфере деятельности субподрядчиков Исполнителя и других третьих лиц, с которыми Подрядчик состоит в деловых отношениях.

6.2 Несоблюдение сроков выполнения работ по другим причинам

Если Исполнитель не может выполнить обязательства в согласованный срок, Заказчик предоставляет ему разумный льготный период продолжительностью не менее 2 недель, при этом Заказчик не имеет права предъявлять какие-либо претензии в связи с этой задержкой, за исключением случаев, когда задержка произошла по вине Исполнителя вследствие грубой небрежности или умысла. Данный период начинается с момента получения Исполнителем заказного письма с напоминанием, которое соответствует вышеуказанному требованию (установление льготного периода).

7. Передача заказа третьим лицам

Исполнитель имеет право передать заказ полностью или частично третьим лицам, если это не нарушает законных интересов Заказчика. Заказчик обязан заранее, до размещения заказа, уведомить Исполнителя о данных интересах. В случае передачи существенных частей заказа Исполнитель должен проинформировать Заказчика о предполагаемой передаче. Существенными считаются те части заказа, стоимость которых превышает по меньшей мере половину общей стоимости заказа, при условии, что общая сумма заказа составляет не менее 10 000 евро. Обязанность информирования также распространяется на те части заказа, которые АГ при размещении заказа прямо указал как существенные.

8. Ненадлежащее исполнение договора

Исполнитель гарантирует надлежащее исполнение договора. Гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента выполнения заказа. В случае комплексных заказов гарантийный срок на части заказа начинается после выполнения соответствующей частичной работы. В случае ненадлежащего выполнения заказа (невыполнение, некачественное выполнение) Исполнитель может по своему выбору устранить недостаток или поручить его устранение, предоставить соответствующее снижение цены или устранить недостаток путем замены. Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках исполнения незамедлительно, но не позднее чем в течение двух недель после оказания услуги, в противном случае он утрачивает право на предъявление претензий. Уведомление должно быть направлено в письменной форме и содержать подробное описание конкретных выявленных недостатков.

Предложение § 924, предложение 2 Австрийского гражданского кодекса (ABGB), не подлежит применению.

9. Возмещение ущерба и ответственность за продукцию

Что касается материалов и исходных данных, предоставленных Исполнителю Заказчиком, последний гарантирует, что права третьих лиц не противоречат их использованию, и Заказчик обязуется возместить ущерб и полностью освободить Исполнителя от ответственности в отношении любых претензий третьих лиц.

Кроме того, Исполнитель не несет ответственности за допустимость рекламных мероприятий, если их содержание было составлено или иным образом создано Заказчиком. Проверка юридической допустимости таких мероприятий является обязанностью Заказчика, и он должен самостоятельно либо с привлечением специалистов убедиться в их правомерности. Если незаконность рекламного мероприятия, которое было написано или иным образом создано заказчиком, приведет к претензиям к Исполнителю, заказчик обязуется полностью возместить ущерб и оградить Исполнителя от ответственности.

Если Исполнителю станет известно о нарушении законодательных норм, он вправе в любое время потребовать внесения изменений и дополнений в заказ. Если Заказчик отказывается внести изменения в соответствии с положениями законодательства, риск невыполнения обязательств несет Заказчик. Клиент не имеет права на гарантию или компенсацию, но должен выплатить оговоренное вознаграждение.

Во всех случаях возмещения ущерба ответственность Исполнителя за возмещение упущенной выгоды, косвенных убытков и претензий третьих лиц, а также за легкую небрежность исключается, насколько это допустимо по закону. Ответственность прекращается в течение 6 месяцев с момента, когда Заказчику стало известно об ущербе и стороне, причинившей ущерб. Если Исполнитель выполняет заказ с привлечением третьих лиц и в связи с этим возникают требования о возмещении ущерба к этим третьим лицам, Исполнитель имеет право уступить соответствующие претензии Заказчику. В этом случае Заказчик обязуется в первую очередь обращаться за удовлетворением своих требований непосредственно к данным третьим лицам.

10. Право собственности и права на использование

Заказчик получает в отношении всех предоставленных материалов, документов, идей и иных результатов работ исключительно неисключительное право использования — строго в пределах цели и объёма, согласованных в договоре. Заказчик не имеет права передавать их третьим лицам, и в случае нарушения Заказчик обязан выплатить штраф в размере 50 % от чистой стоимости заказа (без учета налога с продажи) независимо от вины. При этом Исполнитель сохраняет право на предъявление дополнительных требований (включая убытки). Изменения в оказанных услугах требуют согласия Исполнителя и любого другого уполномоченного лица.

11. Изобретения

Все права на изобретения и иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, созданные сотрудниками Исполнителя в рамках исполнения договора, принадлежат исключительно Подрядчику.

12. Маркировка

Исполнитель имеет право ссылаться на свое авторство во всех предоставляемых им услугах без каких-либо претензий со стороны Заказчика в какой бы то ни было форме.

13. Конфиденциальность

Обеим сторонам запрещается использовать или передавать кому бы то ни было коммерческую и коммерческую тайну, а также информацию, которую они получили — пусть даже случайно — о характере, объеме деятельности и практической деятельности друг друга во время или даже после завершения подписания договора.

14. Имущественные права

Согласованное вознаграждение покрывает приобретение прав на объекты промышленной собственности (промышленные образцы, товарные знаки, патенты, полезные модели, права на полупроводниковые изделия, авторские права) — в той мере, в какой их приобретение необходимо для использования Заказчиком в соответствии с договором. В отношении всех исходных материалов, предоставленных Исполнителю со стороны Заказчика, последний гарантирует, что их использование не нарушает права третьих лиц, и обязуется полностью оградить Подрядчика от любых претензий и ответственности по таким случаям.

Исполнитель получает неисключительное право использовать все документы, материалы, идеи и другие услуги, предоставленные Заказчиком для выполнения заказа, только для оговоренной в договоре цели и в оговоренном в договоре объеме. Исполнитель не имеет права передавать их третьим лицам. Однако раскрытие информации допускается в пределах раскрытия информации о заказе в соответствии с пунктом 7.

15. Уступка

Уступка требований Заказчика Исполнителю, вытекающих из настоящего договора, возможна только при наличии предварительного письменного согласия со стороны Подрядчика.

16. Взаимозачет

Зачет требований Исполнителя или предъявление Заказчиком права на удержание допускается только в том случае, если требования или право Заказчика являются бесспорными или были юридически установлены судом.

17. Место исполнения и юрисдикция

Местом оплаты и исполнения заказа является Вена, если в заказе прямо не указано иное.

При рассмотрении любых споров, вытекающих из настоящего договора, договаривающиеся стороны соглашаются, что исключительным местом юрисдикции является компетентный суд судебного округа Вены Innere Stadt.

18. Применимое право

Договор и любые правовые споры, связанные с правомерным заключением договора, регулируются исключительно австрийским законодательством, за исключением коллизионных норм IPRG и Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров.