Najkrajšie pamiatky v Tirolsku

114 metrov vysoký a 406 metrov dlhý most Highline179 je najdlhší visutý most pre chodcov na svete. Vedie z hradnej ruiny Ehrenberg do pevnosti Fort Claudia.



Vyhliadková plošina Top of Tyrol tróni vysoko na Stubaiskom ľadovci a ponúka úchvatný výhľad na Alpy.