Hory a jazerá v Rakúsku

O šťastí pri pohybe v prírode

„Kráčať, hýbať sa, vystúpiť na vrchol a znova zostúpiť – je to taká paralela so životom,“ hovorí človek, ktorý to musí vedieť – Peter Habeler, rakúsky extrémny horolezec, ktorý ako prvý pokoril mnoho vrchov. A tento pocit naozaj mnohí poznáme: pohyb v prírode nás uvoľňuje a robí šťastnejšími. Príroda nás upokojuje, podporuje krvný obeh a oslobodzuje myseľ.



Slnko svieti, povieva príjemný vetrík a alpské obry nám vyrážajú dych. Na začiatku turistiky sa ešte asi sústreďujeme na rozhovor alebo vlastné myšlienky, no neskôr už pozornosť venujeme čoraz viac chodníku a napokon iba prírode. Všedné dni sú zrazu na míle vzdialené a jediné na čom záleží je prítomný okamih. Hory na nás pôsobia magicky a často tu nájdeme úprimnosť a autentickosť bez toho, aby sme ich aktívne hľadali. Pretože hory sú miestom, kde je svet ešte v poriadku.