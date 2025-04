Krištáľovo čisté, smaragdovo zelené a pokojné. V Gailtalských Alpách pri jazere Weissensee si užijete najmä jedno: pohodu.

Weissensee – ihrisko v prírode

Zobuďte sa príjemne pri korutánskom jazere Weissensee – jednom z najčistejších jazier v Európe – a hneď ráno si zaplávajte v jeho osviežujúcej vode. Hladina Weissensee rovná ako zrkadlo vás očarí smaragdovo zelenou farbou - bola by škoda nenasadnúť na bicykel a nevybrať sa na výlet: z mosta, smerom do chránenej prírodnej oblasti, vedie po západnom brehu štrková cesta. Pomaly sa oprite do pedálov s pohľadom upretým na tento malý prírodný zázrak. Po polhodine sa ocitnete na mieste štartu. Len žiadne náhlenie! Pretože predtým sa treba dobre naraňajkovať. Niekedy je také jednoduché byť šťastný.

Ako vznikol názov jazera Weissensee (Biele jazero)?

Za svoj názov vďačí Weissensee bielym okrajom, ktoré lemujú západný breh. Tento svetlý pruh vytvorili biele usadeniny vápenca na dne jazera. Piesčité dno tohto alpského jazera bohatého na ryby môžete na niektorých miestach pozorovať až do hĺbky 10 metrov. Veľmi pôsobivá je hra farieb vo vode, ktorá sa mení od svetlej tyrkysovo modrej po tmavú smaragdovo zelenú. Weissensee – ihrisko v prírode.