Mondsee: Mondsee sa nachádza medzi vrchom Schafberg a skalnou stenou Drachenwand. Kúpanie, turistika a cyklistika – to sú aktivity, ktoré sem lákajú ľudí so zmyslom pre šport i prírodné krásy. Kolové stavby v Mondsee patria do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.