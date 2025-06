Dôkaz toho, o čom seriózni jazykovedci ešte stále pochybujú, majú domáci rakúski gurmáni a milovníci talianskej kuchyne priamo na tanieri: ide o – nielen jazykovú – podobnosť medzi rakúskymi haluškami (nem. „Nockerl“) a talianskymi „gnocchi“ (vyslov: njoki). V obidvoch krajinách sa tieto malé kúsky cesta s obľubou pikantne dochucujú. „Krupicové gnocchi“ by sme však márne hľadali v polievkach na druhej strane Brennerského tunela, no o to častejšie sa s nimi môžeme stretnúť v Rakúsku.