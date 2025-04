Na dveh odsekih v gravel obljubljeni deželi

Gravel tura po slikovitem SalzburgerLandu je bogata z impresivnimi panoramskimi potmi in razglednimi točkami. Od maja 2024 Gravel Avstrija prečka novo Gravel turo SalzburgerLand, ki vodi od jezera do jezera in od slapa do slapa v »blažji« in »težji različici«. Predvsem »blaga tura« omogoča položnejše odseke ture Gravel Avstrije. Vodi mimo slikovitih voda, kot je jezero Zeller See.

Gravel tura v SalzburgerLandu je razdeljena na dva odseka: del odseka poteka od Saalbacha do regije Salzkammergut in obsega približno 275 km in 6.000 m višinskih metrov. Začne se s slikovito visokogorsko potjo visoko nad Saalbachom do Asitztraila v Leogangu. Divje nazobčane stene, imenovane mandljeve stene, na gori Hochkönig, impozantna južna stena gore Dachstein, skoraj zapuščena „stara cesta Postalm“ v regiji Tennengau ter jezeri Wolfgangsee in Fuschlsee so naslednje izpostavljene točke.

Južni, približno 90 km dolg odsek, vodi od Velikega Kleka (nem. Großglockner) do Mittersilla (prelaz Thurn) – skupaj približno 900 višinskih metrov navkreber. Spust, pot skozi veličastno cesto Veliki klek (nem. Großglocknerstraße) na salzburški strani, strne višinske metre na številko 2.000. Dodaten nasvet pred vzponom po stari cesti do prelaza Thurn: svetovi narodnega parka v Mittersillu – pravo doživetje.