Devet avstrijskih zveznih dežel ponuja razburljivo raznolikost. Kot nalašč za osvežujoče počitnice, kjer se pristnost sreča z izvirnostjo.

Gore in jezera, alpska kulinarika in vinorodne regije, zgodovinska in sodobna visoka kultura, wellness in aktivni šport. Devet zveznih dežel v Avstriji ponuja razburljivo pestro izbiro tako za družine z otroki kot za solo popotnike, skupine prijateljev in pare.