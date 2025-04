Gradovi in palače v Avstriji

Avstrijski gradovi in palače nam omogočajo, da se potopimo v srednji vek, renesanso ali barok. Vključena so raznolika in nepričakovana kulturna doživetja.

Zgodovino lahko začutite na dosegu roke

Od vzhoda do zahoda je Avstrija bogata s stoletnimi, mogočnimi gradovi in palačami. Ponosno stojijo na hribih in omogočajo razgled na kilometre daleč. Ali pa so vpeti v slikovito pokrajino, obdani s travniki, polji in gostimi gozdovi. Vsak, ki vstopi v cesarske stavbe ter njihove vrtove in parke, dobi živahen vtis o življenju plemstva in dam, gospodov in monarhov.

Avstrijci se zavedajo svoje kulturne dediščine, zanjo skrbno in pozorno skrbijo ter jo ohranjajo živo. Številni gradovi in palače so skrbno obnovljeni in dostopni javnosti. Gostje na vodenih ogledih gradov in palač radi spoznajo anekdote iz pompoznega vsakdana Habsburžanov, grofov, knezov in drugih aristokratov.

Danes so zgodovinske stavbe pogosto sodobno preurejene in se uporabljajo kot prizorišča za koncerte, viteške festivale ali poletne festivale.

alača Schönbrunn na Dunaju in palača Eggenberg v Gradcu sta bili deležni posebne časti: Obe sta bili uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine.