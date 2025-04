V regiji Slow Food Travel na Koroškem lahko gostje pogledajo čez rame regionalnim pridelovalcem, ki se ukvarjajo s svojo tradicionalno obrtjo.

Slow Food namesto Fast Food

Kdor potuje po Koroški, na sončni južni strani Alp vzdolž številnih jezer in dolin, srečuje ljudi, ki so spoznali, da za pravi užitek potrebuješ predvsem eno stvar: čas. In to ne le pri okušanju regionalnih specialitet, ampak že pri njihovi proizvodnji. Potovanje v regijo Slow Food Travel v Ziljsko dolino, Lesno dolino, Gitschtal in ob Belem jezeru je zato potovanje k tradicionalnim obrtem – in k proizvajalcem, polnim predanosti.

Kmetje, kuharji in obrtniki se skupaj ukvarjajo z ekološko in trajnostno obdelavo žita, ribogojstvom, gospodarjenjem z alpskimi pašniki in proizvodnjo sira. Z veliko skrbnostjo in strastjo proizvajajo izdelke, ki se v regiji pogosto pridelujejo že stoletja. Pri tem ne negujejo le prenesenega znanja, temveč želijo proizvodnjo tudi približati obiskovalcem. Izdelovanje koroških testenin, umetniško zapiranje testeninskih žepkov 'Nudeln', peka kruha z naravnimi drožmi ali izdelava masla na planini. Kuharji dajo znanim izdelkom sodoben pridih v ustvarjalnih jedeh. Izjemno interpretirani navdušijo in prepričajo gurmane, ki želijo okusiti pristnost.